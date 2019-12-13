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Все про:перевірка (379) Миронівський хлібопродукт (6)

 МХП успішно пройшов перевірки птахокомплексів, - Черкаська ОДА

В обласній державній адміністрації Черкаської області проведено нараду з питань екологічної діяльності місцевих птахокомплексів агрохолдингу "Миронівський хлібопродукт" (МХП).

Нарада відбулась в ОДА під головуванням очільника області Романа Боднара спільно з фахівцями обласних служб, інспекцій, центрів, представників влади й громадськості, повідомила прес-служба адміністрації, передає УНІАН.

Фахівці цих структур повідомили про результати виконання вимог вересневого протоколу та, зокрема, моніторингових досліджень птахокомплексів МХП: ПрАТ "Миронівська птахофабрика" та ДП "Перемога Нова". Йшлося про висновки відбору проб на об’єктах Канівського району та Черкаського, зокрема річки Росава, вище та нижче місць скиду стічних вод, також атмосферного повітря, питної води, поверхневих та ґрунтових вод, ефективність роботи технологічного обладнання на пташниках, перспективні перевірки підприємств та їхні плани щодо мінімізації потенційних викидів.

"Зауважимо, Державна екологічна інспекція Центрального округу, Головне управління Держпродспоживслужби в Черкаській області та Регіональний офіс водних ресурсів у Черкаській області Державного агентства водних ресурсів України спільно з громадськістю тричі в жовтні цього року виїжджали на об’єкти ПрАТ "Миронівська птахофабрика" та ДП "Перемога нова". Там узяли необхідні проби. Так, за інформацією служб, перевищень гранично допустимих концентрацій забруднюючих речовин не зафіксували в атмосферному повітрі, аналогічно не виявили відхилень від гігієнічних нормативів й у питній воді, а також перевищень на скиді стічних вод у річку Росава", - зазначили в Черкаській ОДА.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3165293
 
 
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Борыгиного кореша проверили и не нашли нарушений? Та шо ж эта тварица? Да как жиж таг?

Мож за этих проверяющих чертей бакланову звякнуть?
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"МХП" не задумывался шоп сменить аббревиатуру то?
а то читается неоднозначно МХП успешно прошел проверки птицекомплексов, - Черкасская ОГА - Цензор.НЕТ 7640
две буквы поменять местами и вспоминается Путин)
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из всего этого ясно одно - птицам черноземы не нужны
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Мля , ни о чем, мля..
Відволікання уваги- "яйцєномність повісілася на рило
лохів а НЕлохів🐷 -товщина 🍫🍫!
🤑
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Мироновский хлебокомбинат - это чей?
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