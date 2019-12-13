 МХП успішно пройшов перевірки птахокомплексів, - Черкаська ОДА

Нарада відбулась в ОДА під головуванням очільника області Романа Боднара спільно з фахівцями обласних служб, інспекцій, центрів, представників влади й громадськості, повідомила прес-служба адміністрації, передає УНІАН.

Фахівці цих структур повідомили про результати виконання вимог вересневого протоколу та, зокрема, моніторингових досліджень птахокомплексів МХП: ПрАТ "Миронівська птахофабрика" та ДП "Перемога Нова". Йшлося про висновки відбору проб на об’єктах Канівського району та Черкаського, зокрема річки Росава, вище та нижче місць скиду стічних вод, також атмосферного повітря, питної води, поверхневих та ґрунтових вод, ефективність роботи технологічного обладнання на пташниках, перспективні перевірки підприємств та їхні плани щодо мінімізації потенційних викидів.

"Зауважимо, Державна екологічна інспекція Центрального округу, Головне управління Держпродспоживслужби в Черкаській області та Регіональний офіс водних ресурсів у Черкаській області Державного агентства водних ресурсів України спільно з громадськістю тричі в жовтні цього року виїжджали на об’єкти ПрАТ "Миронівська птахофабрика" та ДП "Перемога нова". Там узяли необхідні проби. Так, за інформацією служб, перевищень гранично допустимих концентрацій забруднюючих речовин не зафіксували в атмосферному повітрі, аналогічно не виявили відхилень від гігієнічних нормативів й у питній воді, а також перевищень на скиді стічних вод у річку Росава", - зазначили в Черкаській ОДА.





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