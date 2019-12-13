 Про розкриття справи Шеремета і першу зустріч Зеленського з Путіним - сьогодні у Свободі Слова Савіка Шустера

Чим насправді дихає країна - сьогодні у Свободі Слова Савіка Шустера о 21:00. Дивіться на телеканалі "Україна" і в інтернеті @shusteronline.
Арсен Аваков, Міністр внутрішніх справ України
Давид Сакварелідзе, Заступник Генпрокурора (2015 - 2016)
Антон Геращенко, Заступник Міністра внутрішніх справ України
Севгіль Мусаєва, Головний редактор "Української Правди"
Юрій Бойко, Співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя"
Ірина Геращенко, Співголова фракції "Європейської Солідарності"
Юрій Бутусов, Головний редактор інтернет-видання "Цензор.НЕТ"
Дмитро Гордон, Засновник інтернет-видання "Гордон"
Олександр Мартиненко, генеральний директор "Інтерфакс-Україна"
Олексій Резніков, Представник України в Тристоронній контактній групі
Вони говорять, а вирішує народ.
Юзик в Одессе перекрыл дорогу пожарным своим джипом
Більше подробиць гучної справи - сьогодні у Свободі Слова Савіка Шустера на каналі "Україна" та в інтернеті @shusteronline. Дивіться о 21:00! https://youtu.be/45Qdu_s_8CQ
лаптиладоши? Если да то посмотрю.
Зеленский мочит волонтеров и националистов.
?
Это всё Порошенко выдумал, а на самом деле Зеленский не выполняет волю Путина.
44 хв ·
ВІДКРИТИЙ ЛИСТ ДО ШОУМЕНА ЗЕЛЕНСЬКОГО
Шановний Володимире Олександровичу, Володєнька, Вова….
Сьогодні до моєї приватної квартири на Подолі, що належить мені на підставах договору купівлі-продажу від 25 червня 2003 року, о 5.50. годині ранку, без попередження, висадивши спецзасобами вхідні двері, увірвалися люди в камуфляжній формі, бронежилетах та захисних масках. Не надавши жодних документів на підставах чого здійснюється обшук, мотивуючи свої вчинки «необхідністю прове...Читати далі
Зебил в Квартале показывал украинцев тупыми забитыми вуйками,
А Мухарский песни пел про москалей.
https://www.youtube.com/watch?v=HoLb5SXJ9UU
Волонтеры, ветераны, Армия, церковь.
Именно в таком порядке будут уничтожать это доверие.
бубочку раздражает чужой рейтинг
Гарна пропозиція для #ВолодимирЗеленський від
Маруся Звіробій. Але думаю він не погодиться.
"Я хочу зустрітись з Зеленським. Один на один! Можна з прослушкою і відеонаглядом. Але віч на віч.
Без сторонньої гопоти! В нього має бути хоч один шанс почути голос
"войовничої меншості"!Це питання національної безпеки!
Щоб він потім, коли його оточення втопить всіх у крові, не казав, що чогось
не знав. Володя, я думаю ти не будеш проти.
Просто поясню по пунктах чого хочуть ті що постійно гудять в тебе під
офісом!
А ти далі, знаючи те все, приймай рішення, які схочеш, але ми принаймні
будемо знати, що ти вкурсі, що в тебе під вікнами відбувається.
Почему ждете нового года? Вы из белого братства?
У слуг их даже больше. Это делалось недавно по другим депутатам.
Были бы доказательства вины...
31.10. 2019
Рада зняла недоторканність з Дубневича і дала згоду на його затримання й арешт.
https://censor.net.ua/ua/news/3157000/rada_znyala_nedotorkannist_z_dubnevycha_i_dala_zgodu_na_yiogo_zatrymannya_yi_aresht
потисну руку."
Немає слів... Зніміть з неї наручники, до#****."
Нікчемна роль Зе на саміте Норманської четвірки, захлинається "феєричним" розкриттям справи вбивства Шеремета.
Рсь чому гарант прибув на бріфінг, "Ми розкривали і розкрили....???!!!!!!!!!!"
Країну треба витягувати, а вони по телешоу, де переливають з пустого в порожнє.
А шо це значить?, а що ви думаєте?, що це значить оте слово?, а нащо це він сказав, а чого він посміхнувся? а чого вона туди дивилася? і тд і так 3 години!
Что касается Украины, то история не знает другого государства, где пятая колонна во время войны имела бы столь идеальные условия для своей деятельности.
И создал эти идеальные условия им кондитер.
Продолжатель его дела, ученик зелёнка.
Нікчемна роль Зе на саміте Норманської четвірки, захлинається "феєричним" розкриттям справи вбивства Шеремета.
Ось чому гарант прибув на бріфінг, "Ми розкривали і розкрили....???!!!!!!!!!!"
А на зустрічі Норманської четвірки червоні лінії не були перейденими, а те що батл програв Пу так це експромт невдалий, ну молодий ще не опитний,
Нікчемна роль Зе на саміте Норманської четвірки, захлинається "феєричним" розкриттям справи вбивства Шеремета.
Ось чому гарант прибув на бріфінг, "Ми розкривали і розкрили....???!!!!!!!!!!"
А на зустрічі Норманської четвірки червоні лінії не були перейденими, а те що батл програв Пу так це експромт невдалий, ну молодий ще не опитний,
що вони "востребувані" хіба що для підкладання вибухівки...
Порівняйте два способи сформулювати питання:
1) "Кто убил Шеремета?" - мы не знаємо чи, навпаки, знаємо і скажемо. Але наш глядач ще не знає.
2) "Кто они, убийцы Шеремета?" - усі вже знають, хто є вбивцями (вот они, убийцы; кто же они такие?). Залишилось лише розповісти про їх характер, сім'ї, професії, тощо.
Уже сама назва передачі має впхнути до голов людей, що обвинувачені Сабакяном українці є вбивцями Шеремета. Шустер добре знає, що робить. І Порошенко був десять раз правий, коли цього кацапського єврея викинув з українських екранів.
В Австрії суд приговорив до 14 років позбавлення Волі жінку, яка просила ВІЙСЬКОВОЇ допомоги у президента России Володимира Путіна, щоб поваліті австрійську владу.