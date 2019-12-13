 Про розкриття справи Шеремета і першу зустріч Зеленського з Путіним - сьогодні у Свободі Слова Савіка Шустера

Чим насправді дихає країна - сьогодні у Свободі Слова Савіка Шустера о 21:00. Дивіться на телеканалі "Україна" і в інтернеті @shusteronline.

Арсен Аваков, Міністр внутрішніх справ України

Давид Сакварелідзе, Заступник Генпрокурора (2015 - 2016)

Антон Геращенко, Заступник Міністра внутрішніх справ України

Севгіль Мусаєва, Головний редактор "Української Правди"

Юрій Бойко, Співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя"

Ірина Геращенко, Співголова фракції "Європейської Солідарності"

Юрій Бутусов, Головний редактор інтернет-видання "Цензор.НЕТ"

Дмитро Гордон, Засновник інтернет-видання "Гордон"

Олександр Мартиненко, генеральний директор "Інтерфакс-Україна"

Олексій Резніков, Представник України в Тристоронній контактній групі

Вони говорять, а вирішує народ.