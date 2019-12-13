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Теми дня: Убивство Шеремета Нормандські переговори Газова війна Ринок землі
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Все про:ток-шоу (5) Шустер (66)

 Про розкриття справи Шеремета і першу зустріч Зеленського з Путіним - сьогодні у Свободі Слова Савіка Шустера

Хто вони, вбивці Павла Шеремета? Коли буде поставлена ​​крапка в гучній справі? Хто під підозрою? Перше танго в Парижі. Як пройшла зустріч Зеленського з Путіним? Що змінив Саміт для України?

Чим насправді дихає країна - сьогодні у Свободі Слова Савіка Шустера о 21:00. Дивіться на телеканалі "Україна" і в інтернеті @shusteronline.

Арсен Аваков, Міністр внутрішніх справ України

Давид Сакварелідзе, Заступник Генпрокурора (2015 - 2016)

Антон Геращенко, Заступник Міністра внутрішніх справ України

Севгіль Мусаєва, Головний редактор "Української Правди"

Юрій Бойко, Співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя"

Ірина Геращенко, Співголова фракції "Європейської Солідарності"

Юрій Бутусов, Головний редактор інтернет-видання "Цензор.НЕТ"

Дмитро Гордон, Засновник інтернет-видання "Гордон"

Олександр Мартиненко, генеральний директор "Інтерфакс-Україна"

Олексій Резніков, Представник України в Тристоронній контактній групі

Вони говорять, а вирішує народ.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3165291
 
   
 Топ коментарі
 
и куча нанятых "актеров" - за "нарИд", голосующих по команде.. кто сегодня - "учительница начальных", предприниматель или "дочь офицера"? О раскрытии дела Шеремета и первой встрече Зеленского с Путиным - сегодня в Свободе Слова Савика Шустера - Цензор.НЕТ 4830

О раскрытии дела Шеремета и первой встрече Зеленского с Путиным - сегодня в Свободе Слова Савика Шустера - Цензор.НЕТ 891
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авакову и Ко срочно нужно лепить отмазки - дело сыпется с первой минуты на простейших проколах и грубейших подтасовках...
да и реальный убийца уже найдет - инфа 100%, эксперты (100500 штук!) иностранные - подтвердили - он!

О раскрытии дела Шеремета и первой встрече Зеленского с Путиным - сегодня в Свободе Слова Савика Шустера - Цензор.НЕТ 9969
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во для чего зекретин звИзду к нам вчера запустил...

О раскрытии дела Шеремета и первой встрече Зеленского с Путиным - сегодня в Свободе Слова Савика Шустера - Цензор.НЕТ 1990
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Опять без Юзика... Значит смотреть не буду. Про розкриття справи Шеремета і першу зустріч Зеленського з Путіним - сьогодні у Свободі Слова Савіка Шустера - Цензор.НЕТ 6958
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Перша реакція Андрія Антоненка на обшуки і підозру у вбивстві Павла Шеремета.
Більше подробиць гучної справи - сьогодні у Свободі Слова Савіка Шустера на каналі "Україна" та в інтернеті @shusteronline. Дивіться о 21:00! https://youtu.be/45Qdu_s_8CQ
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Дивитися лайношустрика - себе не поважати. Дивіться о 22.00 Поярков Ньюз на Прямому.
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а там будет дирижёр хлопанья в лапти ладоши? Если да то посмотрю.
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Яніна Соколовська,натомість наша скабеєва,каже шо Зеля домовився в Парижі з путіним щодо справи Шеремета.Цікаво хто ставить над порохоботами такі жорстокі і нелюдські експерименти,шо в їхні безтолковки лізуть такі шедевральні видумки.Це медпрепарати чи психотерапія якась нова поки не ясно,але шо експеримент по вирощуванню зомбаків,позбавлених самостійно думати і адекватно сприймати реальність схоже проходить успішно.Тільки невідомо які наслідки будуть ,чи довго протягнуть піддослідні в майбутньому,чи залишится в них хоч трішки розуму,щоб хоч просто кольори відрізняти, теж не відомо
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А почему бы и нет? Путину надо прикрыть жопу. Шеремет это дело, которое его волнует, если там замешаны его люди.
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Путин говорит, что нужно мочить волонтеров и националистов, ведь они мешают сдавать страну Зеленскому.
Зеленский мочит волонтеров и националистов.
?
Это всё Порошенко выдумал, а на самом деле Зеленский не выполняет волю Путина.
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Короче, дело убийц Шеремета, настолько фуфловое, что даже чмо Вовк, взял самоотвод....
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Пэтюнька, когда жизнь отдашь за свободу слова, давай уже, хватит тянуть
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Про розкриття справи Шеремета і першу зустріч Зеленського з Путіним - сьогодні у Свободі Слова Савіка Шустера - Цензор.НЕТ 9435Антін Мухарський
44 хв ·

ВІДКРИТИЙ ЛИСТ ДО ШОУМЕНА ЗЕЛЕНСЬКОГО

Шановний Володимире Олександровичу, Володєнька, Вова….
Сьогодні до моєї приватної квартири на Подолі, що належить мені на підставах договору купівлі-продажу від 25 червня 2003 року, о 5.50. годині ранку, без попередження, висадивши спецзасобами вхідні двері, увірвалися люди в камуфляжній формі, бронежилетах та захисних масках. Не надавши жодних документів на підставах чого здійснюється обшук, мотивуючи свої вчинки «необхідністю прове...Читати далі
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Ну так этому есть объяснение:
Зебил в Квартале показывал украинцев тупыми забитыми вуйками,
А Мухарский песни пел про москалей.
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Надо бы его "декоммунизировать" чуток - годика на 3 думаю, хватит!
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Всем похрен, эпоха бідності скінчилась, а страна уже в смартфоні...
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Так Антін же ж і волонтерить по-троху, і на "Г+Г" не працює... Ворог, стопудово!
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Все помнят рейтинг доверия украинцев?
Волонтеры, ветераны, Армия, церковь.
Именно в таком порядке будут уничтожать это доверие.

бубочку раздражает чужой рейтинг

Про розкриття справи Шеремета і першу зустріч Зеленського з Путіним - сьогодні у Свободі Слова Савіка Шустера - Цензор.НЕТ 3443
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Еще раз убеждаюсь что грузин в доме хуже татарина.
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Нано глянуть, интересно как Акаков будет отмазываться.
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Аваков будет надувать щеки и нести пургу как всегда. Он иначе не умеет.
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Ну там будут и другие гости с критическим мышлением, которые разнесут в клочья это высосаное из пальца обвинение.
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"Я не розумію нашої лояльності до ворогів-регіоналів і нашої нетерпимості до побратимів" - Маруся Звіробій

Про розкриття справи Шеремета і першу зустріч Зеленського з Путіним - сьогодні у Свободі Слова Савіка Шустера - Цензор.НЕТ 9695
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это та, матершиница.
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Fahrenheit Vision 1 год ·
Гарна пропозиція для #ВолодимирЗеленський від
Маруся Звіробій. Але думаю він не погодиться.
"Я хочу зустрітись з Зеленським. Один на один! Можна з прослушкою і відеонаглядом. Але віч на віч.
Без сторонньої гопоти! В нього має бути хоч один шанс почути голос
"войовничої меншості"!Це питання національної безпеки!
Щоб він потім, коли його оточення втопить всіх у крові, не казав, що чогось
не знав. Володя, я думаю ти не будеш проти.
Просто поясню по пунктах чого хочуть ті що постійно гудять в тебе під
офісом!
А ти далі, знаючи те все, приймай рішення, які схочеш, але ми принаймні
будемо знати, що ти вкурсі, що в тебе під вікнами відбувається.
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Сперва, пускай сходит на допросы! А Петро, с Нового года к ней подтянется!
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Сперва пусть Труба научится повестки правильно оформлять.
Почему ждете нового года? Вы из белого братства?
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С Нового года отменяют неприкосновенность! Слинять уже не получится - наручники будут новые, под заказ!
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Сообщаю: сегодня НИЧЕГО НЕ МЕШАЕТ снять неприкосновенность 226 голосами.
У слуг их даже больше. Это делалось недавно по другим депутатам.
Были бы доказательства вины...
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А ну поподробней, с кого этот парламент снял неприкосновенность? А то все думают, что только исключают из фракций!
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Вы не местный?

31.10. 2019

Рада зняла недоторканність з Дубневича і дала згоду на його затримання й арешт.



https://censor.net.ua/ua/news/3157000/rada_znyala_nedotorkannist_z_dubnevycha_i_dala_zgodu_na_yiogo_zatrymannya_yi_aresht





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Не погодиться з декількох причин: по-перше, на памперси такого об'єму треба робити спец.замовлення (а таке замовлення легко відстежити); по-друге, бубочка не може розмовляти в реальному часі без вивченого напередодні сценарію (він навіть путлєру на "а у нас газ" відповісти зміг лише на третю добу, коли повернувся до сценариста); по-третє, він настільки боїться людей у формі, що навіть до НАШОГО МО приїхав з двома автобусами охорони, які РОЗЗБРОЇЛИ охорону МО!
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"Зустріч не відтягуй поки далеко не зайшло. Якщо погодишся, то лише за це
потисну руку."
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Камеры стоят сверху, поэтому все худые и высокие становятся невысокими и полными.
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Нюхом чую що за всім цим стирчать вуха *******.
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Бережіть власну психіку! Не дивіться це "шустре" маніпулятивне лайно.
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там такая же правда, как и училка и предприниматель в одном лице ? )))
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"Передайте тим хто організував сьогодні прохід жінки - волонтера (яку звинувачують у вбивстві Шеремета) в залі суду мої вітання. Вони здобули перемогу в конкурсі «ідіоти року». Приблизно того ж калібру як ті хто віддав команду Беркуту розганяти студентів на Майдані в 2013 році. Вести жінку, дитячого хірурга - кардіолога в наручниках за спиною - верх ідіотизму. У чому б ви її не звинувачували, які б у вас не були докази - вкрай безглуздий вчинок. Зараз ви налаштовуєте проти себе не тільки бутафорську «войовничу меншість» імені ПАП, а й багатьох реальних людей. Премія за ідіотизм вам, йолопи.
Немає слів... Зніміть з неї наручники, до#****."
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Шоу зміщує акценти.
Нікчемна роль Зе на саміте Норманської четвірки, захлинається "феєричним" розкриттям справи вбивства Шеремета.
Рсь чому гарант прибув на бріфінг, "Ми розкривали і розкрили....???!!!!!!!!!!"
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набридли ці шоу - 20 років в телевізорах товчуть воду в ступі.
Країну треба витягувати, а вони по телешоу, де переливають з пустого в порожнє.
А шо це значить?, а що ви думаєте?, що це значить оте слово?, а нащо це він сказав, а чого він посміхнувся? а чого вона туди дивилася? і тд і так 3 години!
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Толерантное отношение к пятой колонне в условиях войны является актом национального суицида.
Что касается Украины, то история не знает другого государства, где пятая колонна во время войны имела бы столь идеальные условия для своей деятельности.
И создал эти идеальные условия им кондитер.
Продолжатель его дела, ученик зелёнка.
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Та що ж вас ПЕСдунів так штирить???? Бачу на ЦензорНЕТ працює як і в Ольгіно фабрика тролів\\\\
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Ох уже цей Савік.... Зі своєю свободою слова..... Шустєроботи сущєствуют !!!!
Про розкриття справи Шеремета і першу зустріч Зеленського з Путіним - сьогодні у Свободі Слова Савіка Шустера - Цензор.НЕТ 4555

Про розкриття справи Шеремета і першу зустріч Зеленського з Путіним - сьогодні у Свободі Слова Савіка Шустера - Цензор.НЕТ 3122
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Шоу зміщує акценти.
Нікчемна роль Зе на саміте Норманської четвірки, захлинається "феєричним" розкриттям справи вбивства Шеремета.
Ось чому гарант прибув на бріфінг, "Ми розкривали і розкрили....???!!!!!!!!!!"
А на зустрічі Норманської четвірки червоні лінії не були перейденими, а те що батл програв Пу так це експромт невдалий, ну молодий ще не опитний,
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Шоу зміщує акценти.
Нікчемна роль Зе на саміте Норманської четвірки, захлинається "феєричним" розкриттям справи вбивства Шеремета.
Ось чому гарант прибув на бріфінг, "Ми розкривали і розкрили....???!!!!!!!!!!"
А на зустрічі Норманської четвірки червоні лінії не були перейденими, а те що батл програв Пу так це експромт невдалий, ну молодий ще не опитний,
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розкриватель не Зеленський а аваков якому потрібно дати хоч який результат.при порошенко він намагався посадити повісити на націоналістів бузину та гранату під ВРУ.
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авакян выполняет бенин заказ по уничтожению рейтинга Зеленского
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Мысли приЗедента на последнем фото: "Опять он все сам выкурил..."
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Моніка зеленська пообіцяла путіну пересадити всіх українських патріотів і доказати свою вірність пуйлу ! Про розкриття справи Шеремета і першу зустріч Зеленського з Путіним - сьогодні у Свободі Слова Савіка Шустера - Цензор.НЕТ 9221
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На самом деле бомбы ставили Фарионша с Витренчихой, но это пока секрет!
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відомий "німецький експерт голих торсів" по відео підтвердить..
що вони "востребувані" хіба що для підкладання вибухівки...
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Шустер десятиріччями працював в західних ЗМІ. Він знає, що таке справжня журналістика. Так само він знає, що таке маніпуляція, тому презумпцію доброї волі можна відкинути.
Порівняйте два способи сформулювати питання:
1) "Кто убил Шеремета?" - мы не знаємо чи, навпаки, знаємо і скажемо. Але наш глядач ще не знає.
2) "Кто они, убийцы Шеремета?" - усі вже знають, хто є вбивцями (вот они, убийцы; кто же они такие?). Залишилось лише розповісти про їх характер, сім'ї, професії, тощо.
Уже сама назва передачі має впхнути до голов людей, що обвинувачені Сабакяном українці є вбивцями Шеремета. Шустер добре знає, що робить. І Порошенко був десять раз правий, коли цього кацапського єврея викинув з українських екранів.
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Дивитися клоаку від Шустєра - себе не поважати 😕
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