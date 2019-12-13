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Все про:Газпром (466) Міллер (23) Нафтогаз (649) Вітренко Юрій (87)

 "Нафтогаз" і "Газпром" продовжать переговори щодо транзиту, про узгоджений варіант говорити рано, - Вітренко

Виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко провів зустріч із главою "Газпрому" Олексієм Міллером під час якої домовилися продовжувати відпрацьовувати варіанти продовження транзиту.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Вітренко повідомив на своїй сторінці в мережі Facebook.

"Завершили зустріч з А. Міллером, керівником Газпрому. Домовилися продовжувати обробляти варіанти продовження транзиту. Поки рано говорити про узгоджений варіант, але ми займаємо максимально конструктивну позицію. Активна робота триває...", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні, 13 грудня, представники "Нафтогазу" і "Газпрому" почали переговори про транзит російського газу через газотранспортну систему України у Відні.

Президент України Володимир Зеленський за підсумками газових переговорів з Путіним повідомив, що новий контракт про транзит газу буде не на один рік, як того раніше вимагала Росія.

Дивіться також: "А у нас в квартирі газ. А у вас?" - "А у нас газопровід. От", - Зеленський відповів на слова Путіна. ВIДЕО

Напередодні опублікували дослідження, у якому підрахували, що втрати Росії внаслідок припинення транзиту газу через Україну, будуть у 7 разів більшими, ніж втрати України.

За словами виконавчого директора "Нафтогазу" Юрія Вітренка, який був присутній під час обговорення газового питання між Зеленським та Путіним, на цих переговорах сторони домовилися продовжувати домовлятися.

Нафтогаз і Газпром продовжать переговори щодо транзиту, про узгоджений варіант говорити рано, - Вітренко 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3165290
 
 
 Топ коментарі
 
Как у удмуртов широко раскрываются глаза..."Нафтогаз" и "Газпром" продолжат переговоры по транзиту, о согласованном варианте говорить рано, - Витренко - Цензор.НЕТ 8380
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... когда они видят ещё более косорылого, чем они сами."Нафтогаз" и "Газпром" продолжат переговоры по транзиту, о согласованном варианте говорить рано, - Витренко - Цензор.НЕТ 6198
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Как тебе на роисском телявидении собирают, ванька?
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Зебилы собираются торговать с агрессором "Нафтогаз" и "Газпром" продолжат переговоры по транзиту, о согласованном варианте говорить рано, - Витренко - Цензор.НЕТ 3241
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Что ты осёл, дрова не собирал стараются.
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Как тебе на роисском телявидении собирают, ванька?
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Через два роки прокачка значно зменшиться і тому усі домовленості з Газпромом накриються мідним тазом.
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Вона зменшиться в середньому. Проте зросте сезонна нерівномірність % використання. Обхідні маршрути кремльгаз заповнюватиме по максимуму можливого, але в періоди пікової прокачки Газпрому потрібно буде в рази більша за середню потужність, вилка цін між гарантованими довгостроковими та замовленнями вільних потужностей створить попит на резервування "із запасом".
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Как у удмуртов широко раскрываются глаза..."Нафтогаз" и "Газпром" продолжат переговоры по транзиту, о согласованном варианте говорить рано, - Витренко - Цензор.НЕТ 8380
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... когда они видят ещё более косорылого, чем они сами."Нафтогаз" и "Газпром" продолжат переговоры по транзиту, о согласованном варианте говорить рано, - Витренко - Цензор.НЕТ 6198
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Как рождённый в СССР я вам прочитаю между строк:
" Пока рано говорить о согласованном варианте, но мы занимаем максимально конструктивную позицию" - это значит скорее да, чем нет.
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А о чем говорить - 13 декабря, последний день заявок по транзиту и ни одного заказа от европейских операторов.
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І що, навіть ПМР не подало заявку, будете балонами возити в Тирасполь?
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"Накануне опубликовали исследование, в котором подсчитали, что потери России в результате прекращения транзита газа через Украину, будут в 7 раз больше, чем потери Украины"

Любопытно. А где можно его почитать?
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труба це вчерашний день, надобно срочно заключать договор на транзит воздушных масс из расеи в европу и обратно,тогда точно каждый украинец ни в чем не будет знать себе отказа
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.....мне насрать , есть балон газа , дрова и 1.5т. угля , печка на дворе и в доме !!! сейчас работает котел на газе из Европы ))))с расходом 4.4 куба в сутки , дом утеплен до нельзя !!!
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....за 5 лет НАДО было всем так приготовится , времени было до хрена !!!
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Ермак с Сурковым еще в ноябре обо всем договорились и о транзите об ОРДЛО !!! "Нафтогаз" і "Газпром" продовжать переговори щодо транзиту, про узгоджений варіант говорити рано, - Вітренко - Цензор.НЕТ 1823 А теперь осталась только видимость.... для наблюдательного совета и для нас.
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tZE inform

@tZEinform

·25 мин
Газовые переговоры закончились истерикой Вовы, и договором договариваться еще. Россияне уехали домой в полной уверенностью, что президент в Украине не тот который в телевизоре
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