 Ми заявили відвід судді Вовку, який обирає запобіжний захід Кузьменко, тому що він залежний від ГПУ, - адвокат Добош

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із зали суду.
Адвокат Добош заявив, що суддя Вовк є залежним від Генеральної прокуратури і він у них "на гачку".
Про це він сказав під час засідання щодо розгляду відводу судді Вовка у справі з обрання запобіжного заходу Кузьменко, яка підозрюється у вбивстві журналіста Павла Шеремета.
Добош також посилається на прийняте рішення судді Вовка від 4.12.2012 року, де він дав дозвіл на обшук автомобіля Кузьменко.
Добош також заявив, що Вовк ненавидить Майдан "всіма фібрами душі".
Також підозрювана у цій справі Юлія Кузьменко попросила суд дозволити їй розмовляти російською мовою - суддя дозволила.
12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.
13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, підозрювану у справі про вбивство Шеремета.
Нагадаємо, Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.
Павло Шеремет - уродженець Білорусі. Він працював на телебаченні в Білорусі і Росії, в 1990-2000-х роках - завідувач білоруським бюро, а також керівник відділу спеціальних інформаційних проектів ОРТ, потім - "Першого каналу". Протягом останніх п'яти років жив у Києві, працював в інтернет-виданні "Українська правда", був ведучим на радіо "Вести". Також Шеремет був одним із засновників "Білоруського партизана".
І потім, розслідування триває вже роки три точно, ще при пороху. Чи ви думаєте, що розумніші за команду слідчих?
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Я кажется понял, что в этом всем так цепляет.
Вот эти все записи разговоров - они между какими-то совершенно знакомыми, архетипичными персонажами: военные, добровольцы, волонтеры.
Безотносительно фактической вины, такое ощущение, что это суд над целым классом людей.это ******, но на каком-то очень тонком и болезненном уровне
Ви бачили тих полковників на брифінґу? Ви бачили їх пиху та самовпевненість? Вивчивши уроки Майдану та отримавши реванш, а також зберігши совково-орієнтовані кадри та гарно їх озброївши, вони не здригнуться. І я не певен чи є сенс щось робити (з нашого боку), щоб після всього 73% знову поставили на чолі України якогось наступного совка.
Але ті "полковники" - лише перед камерами пихаті, бо розуміють: бидло, що зветься "зебіли" - ніколи не піде їх захищати, але перше прибіжить коли їх будуть вішати на стовбах..
Та й робимо ми не для цього бидла, а для себе.. а бидло воно було завжди...
В день, когда Яна Дугар, по мнению следствия, снимала камеры наблюдения, она была в Италии и Румынии 11 июля 2016г. Её нахождение заграницей подтверждается печатью в паспорте и авиабилетами. По билетам и паспорту вернулась 13 июля, после того как якобы ходила возле дома Шеремета.
Так как правильно?
А хоть один судья Заец есть/?
другое дело что он многолик...))) но кое-кому удобен и выгоден ))))
K04EGAR IV
@K04EGR
·3 ч
Ещё один подрывник Шеремета по-ходу. После Парижа мы проснулись в ДНР, но этого никто не заметил. Скоро Беня с Рюкзаком введут комендантский час и начнут зрадойобов-патриотов-активистов-АТэОшников кидать на подвал. Следите за влогами Бородатой женщины, чья мама любит скорость.
K04EGAR IV
@K04EGR
·4 ч
Такого наброса на Майдан, АТОшников, патриотов, активистов не было с момента выливания порошенком литра серной кислоты в лицо Ґандзюк. Кто там надрачивает на Авакова? Жрите это
. Ложку по-больше берите, не стесняйтесь.
https://twitter.com/i/status/1205445681051250688
Видимо, доказательства настолько фуфло, что даже ручной судья берёт самоотвод.
Остался еще в Киеве хоть один человек, который не убивал Шеремета?
Зиц председатель, но наоборот. Сидит в своем кресле при всех властях.
Удобная для всех тварь.
новыйпрям весь честный, хоть к ране прикладывай, а методы работы заезженные до дырок... Палитесь господа...
Хочу обратить внимание, что Арсен Борисович Аваков это не чорт, а русня.
Потому что только русня выбивает двери в 5 часов утра, кладёт людей в пол, и 5 часов проводит обыск в квартире, где подозреваемый не живет.
Только русня будет изымать имущество квартиросъемщиков. #аваковрусня
Адвокат Костянтин Рибачковський з компанії "Алєксєєв, Боярчуков та партнери" дав свою професійну оцінку почутому на брифінгу від 12.12.2019 року. Оцінка - невтішна для нашої правоохоронної системи.
Особи, що виступили на брифінгу (крім високих поліцейських чинів також виступали міністр А. Аваков та президент В. Зеленський - ред) так чи інакше порушили декілька конституційних прав та гарантій:
- Принцип презумпції невинуватості (ст. 62 Конституції, п. 10 ст. 7, ст. 17 КПК України)
- Принцип недоторканості честі та гідності громадянина і людини (ст.ст. 3, 21, 24, 28, 34, 68 Конституції України).
- Не можна називати прізвища підозрюваних, поки немає звинувачувального вироку суду. Не можна публічно звинувачувати нікого без перевірених у суді доказів та змагального процесу. Були порушені права, закріплені у ч. 4 ст. 296, ст. 297, ч.ч. 4 и 3 ст. 301 Цивільного кодексу України. Були порушені і гарантії, закріплені у Конвенції про захист прав людини та основних свобод (ст. 1, ч. 2 ст. 6, ч. 1 ст. 8, ч. 1 ст. 10, ст. 17 Конвенциї), яка є частиною законодавства України та обов'язкова до виконання поліцейськими (нещодавнє рішення Верховного Суду.)
Виступ Генпрокурора Р. Рябошапки з привітаннями всіх пристуніх з "успіхом" та відмітив "розкриття" злочину було некоректним з правової точки зору, вважає адвокат.
Слідством не було надано жодного прямого доказу провини. Були показані лише оціночні судження слідчих, і не було продемонстровано жодного конкретного доведеного факту.
Загалом, адвокат оцінює вчорашній брифінг як непрофесійний, швидко зроблений PR на з елементами шоу
Реформа ж судов прошла успешно!!!!
Виновных на нары!!!
Добош також ссылается на принятое решение судьи Вовка от 4.12.2012 года, где он дал разрешение на обыск автомобиля Кузьменко. Добош также зявил, что Вовк ненавидит Майдан "всеми фибрами души" Источник: https://censor.net.ua/n3165285
Скоро начнут совать справки времен Кравчука!
Это жест, который дает понять кремлю, что тут свои, что они так же ненавидят патриотов Украины.
***** знает кто убил Шеремета, так как он сам и заказал это убийство.
Волонтеры не стали бы подрывать дружественно настроенного к Украине журналиста, да еще в на Крещатике.
Подрыв на Крещатике - это была показательная казнь, такой же, как и убийство Немцова у кремля.
1.Что общего у Варенкова,Бабенко и Шеремета?
Все они бежали из РФ и были врагами пу.Их убили (покушались) "праворадикалы".(подозреваемые по шеремату).
Для чего националистам убивать этих людей ,разве они были врагами Украины?
Никаких мотивов для убийства кроме денег не может быть.
И ещё одно:в деле Шеремета не было продвижения много лет,а тут появились подозреваемые (как черти из табокерки).Как это произошло?Может кто-то их слил(если они виновны)?
Думаю ,что за всеми этими делами стоит ФСБ.Контора руками купленных националистов(если оно виновны) убила всех этих людей.А сейчас ФСБ передало информацию нашим следакам о исполнителях убийства.Итог:ФСБ убила своих врагов и провела информационную операцию целью которой было именно то,в чем обвинили исполнителей убийства.
Всем пофиг
InfoResist
Подозреваемая в убийстве журналиста Павла Шеремета волонтер и детский врач Юлия Кузьменко заявила, что вчерашним задержанием закончили ее карьеру. Об этом она сказала во время судебного заседания в пятницу.
«У меня 17 лет непрерывного стажа кардиохирургии. Попрошу отметить, в заяве, которую мне вручили, там написано, что я лицо без постоянного места работа. Если 17 лет в кардиохирургии это не постоянное место работы, тогда я не знаю, кто в нашей стране работает. Вчерашний день, наверно, начался обычно. Я была на работе, у меня было три ребенка в операционной. Самое неприятное - это сейчас постфактум понимать, что когда я еще находилась в операционной, в этот момент готовился брифинг. Я уже стала убийцей. Когда меня остановили в машине, я ехала забрать своего ребенка со школы, я не могла прочитать, что это такое. Жутко, что это такое. Шеремет. Я в первый раз про Шеремета услышала, когда это было, в день, по-моему его убийства, сидела на работе и прочитала, что убили Шеремета. Я тогда полезла читать, кто это, вроде как украинский журналист. Как-то это так происходило. Вы знаете, я не знаю, как закончат мою жизнь, но вчера закончили мою карьеру. У меня тысячи прооперированных пациентов, за 17 лет. Что должны думать родители детей, которых я прооперировала? Их хирург был убийца? Кому они давали своих детей?», - сказала Кузьменко.новость дополняется
Мусять бути мета,можливість і мотив Нафіга ветеранам і волонтерам дестабілізація? Можна поставити питання по іншому,можливо комусь потрібна дискридитація ветеранів і волонтерів? Ще варіант,вони як і табун мінтів "заробляли" ці статуси для прикриття,тоді пишіть "працювали під прикриттям статусів". А взагалі,реальний волонтер,або ветеран підірвав би судд Вовка в першу чергу,для стабілізації. Так що ПіАр акцію Рюкзакова потрібно роздрукувать на рулоні туалетного паперу.
Еще вчера на пресс-конференции было несколько версий о мотивах преступления.
Сегодня - они нацисты.
73 % верят в этот бред?
https://youtu.be/fjCCZK2UDVg?
https://youtu.be/zcqInXRcQ-Q