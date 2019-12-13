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Теми дня: Убивство Шеремета Нормандські переговори Газова війна Ринок землі
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Все про:Єлісєєв (142) Зеленський (3856) Крим (6906) Донбас (12678) нормандська четвірка (919)

 Зеленський у Парижі зняв із РФ відповідальність за війну на Донбасі, - Єлісєєв

Президент України Володимир Зеленський під час пресконференції за результатами Нормандського саміту підтримав тезу Кремля про те, що військові дії проти України ведуть виключно громадяни нашої країни, а Росія начебто просто "має вплив на сепаратистів".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської солідарності", про це заявив дипломат, радник п’ятого президента України Петра Порошенка Костянтин Єлісєєв.

"Зеленський скористався російськими штампами і обмежив відповідальність Кремля за ситуацію на Донбасі лише "впливом Росії на сепаратистів". Не сумніваюся, що росіяни будуть використовувати такі обмовки не лише для розмивання санкційної політики і позицій України у судах, але й подальшого нав’язування тези про "внутрішньоукраїнський" конфлікт чи "громадянську війну" в Україні", – наголосив дипломат.

Єлісєєв зазначив, що недоліком переговорів є відхід від обговорення питання деокупації Криму.

"Непереконливими прозвучали виправдовування про те, що на змістовне обговорення питання Криму не вистачило часу, тоді як для газової теми ні часу, ні інтересу не забракло. Ось і виходить, що схвалена саме в цей день резолюція Генасамблеї ООН про мілітаризацію Росією Криму і частин Чорного і Азовського морів була більше збігом, аніж очікуваним кроком. Чим ще пояснити упущену можливість привернути більше уваги темі Криму на паризькому рівні?" – звернув увагу він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "А у нас в квартирі газ. А у вас?" - "А у нас газопровід. От", - Зеленський відповів на слова Путіна. ВIДЕО

Також Єлісєєв наголосив, що під час саміту Зеленський упустив низку важливих питань, які стратегічно необхідні для деокупації територій та компенсації Україні шкоди від Російської агресії.

"На жаль, було упущено і можливість нагадати про неприпустимість політики РФ щодо паспортизації громадян на окупованих територіях, рівно як і поставити питання про відновлення свободи судноплавства в акваторії Азовського і Чорного морів. Залишилася не озвученою у Парижі позиція України з питання амністії для бойовиків та не підтверджена рішучість української влади продовжувати використовувати інструменти міжнародних судових інстанцій та арбітражів для притягнення Росії до міжнародно-правової відповідальності", – підкреслив Єлісєєв.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3165277
 
   
 Топ коментарі
 
Зеленая навозная муха Зе-Зе очередной раз нагадила Украине .
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турборєжим пєрєходіт в погром...
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Молодець зеленський!
Мирної землі тобі над головою !
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"Президент України Володимир Зеленський вперше дав повноцінне інтерв'ю російському телеканалу у день проведення саміту Нормандської четвірки у Парижі 9 грудня.
Анонс бесіди з журналістом ВГТРК було показано у четвер, 12 грудня, в ефірі телеканалу «Россия-24».
«Головне, що ми всі почали спілкуватися», - сказав український президент Зеленський в бесіді з російським журналістом.
Повну версія інтерв'ю буде показано у неділю в ефірі програми «Москва. Кремль. Путин» на телеканалі Росия

А вот это РЕАЛЬНО интересно (если правда)
И чего там намонтируют ?
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Запросто намонтируют, возьмут по одной букве из любого слова и произнесут: С-е-н-ь-о-р Г-о-л-о-д-о-м-о-р или М-о-л-о-д-е-ж-ь з-а Я-н-у-к-о-в-и-ч-а и будет морда дрыгаться как на посланиях Слуги народу.
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иди лесом мусорок, готовь своё 21 к полному приходу кацапов.
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Лишнехромосомный. хорошо, что ты подтвердил, что в посланиях Слуги народу его морда дёргается между дозами... между дублями.
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Посадіть зелене чмо в клітку і не пускайте до людей! Воно не тільки несе повну хєрню, а ще й страждає на словесне нетримання. Це ж "Словарний Анурез", а не Президент! Зеленський у Парижі зняв із РФ відповідальність за війну на Донбасі, - Єлісєєв - Цензор.НЕТ 2330
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Елисеев лучше-бы рассказал, как ему сотрудничалось с ЗАЖОПовцем Райниным и сколько инфы с АП они слили ***** через Бойка- Медведчука ... интересно было-бы послушать, ведь Бойко прямо сказал, что МЫ его сдерживали, стало быть сотрудничество было очень тесным

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Он так тщательно и долго готовился в Париже, что упустил все основные вопросы.
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"советник пятого Президента Украины Петра Порошенко Константин "))))))

А был ли мальчик? советник Барыги)))подельничек! туда же на шконку вместе с шефом!!!
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Советник порошенко. Этим все сказано.
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советник пятого Президента Украины Петра Порошенко Константин Елисеев.

Советник мародёра это авторитетно.
Цензор стал помойной выгребной ямой и площадкой для разных имбицилов любителей пети мародёра. фу,*** мерзость.
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Из Пэдро Мальдивыча хотят вылепить оппозиционера . И Это из олигарха, всю свою взрослую жизнь околачивавшегося при власти ! Это уже дно или ещё нет?
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Уважаемые форумчане☝️☝️☝️.
Прежде чем вступать в дискуссию с испражнителями кала с ботоферм и зарубежными прокси , убедительная просьба. Идентифицируйте степень ватности троллей.
Вопросы обычные - о территориальной целостности и войне. Потом принимайте решение о дискуссии. Не кормите ватную падаль 😉😉😉
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Позволь задать тебе "обычный вопрос" Карелия чья? Калининградская обл? Юж. Курилы?
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Германия, Япония . А кто спрашивает, мокша под прокси 😉 ?
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далее разговор считаю бессмысленным!
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От ти мене образив прям до глибини душі, лахта 😁😁😁,"счітай,счітай"
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Елисей плохо поет, в общем хоре отчетливо слышно как он портачит, то верха не до тянет, то в низах спотыкнется... сразу видно - отстал от поезда.
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Если в тексте русскоязычного комментария, автор которого живёт в «Киеве» или в «Одессе», вы обнаружите знакомый набор фраз про: «барыгу», «Мальдивы», «офшоры», «торговлю на крови», «Роттердам+», «эшелоны карпатского леса, направляющиеся в Европу», «маленькие пенсии и зарплаты», «дорогой газ», «Липецкую фабрику», «янтарные шахты», «борщевой набор», «цены на цибулю выросли», «Томос на хлеб не намажешь», «кому нужен безвиз», «будете мыть европейцам задницы и выносить горшки», то можете не сомневаться, что это «лайно» приплыло с троллефермы, которая находится в Санкт-Петербурге, ул. Оптика 4, корп.3, господина Пригожина.
Вычислить «поваров Путина» можно не только по запаху, но и по другим признакам. Поскольку многие тролли Пригожина приехали в Питер из глухой тайги по «лимиту», то и погоняло у них звериное или птичье: «Волков», «Лосев», «Бобров» или «Соколов», «Коршунов», «Грачёв».
Задача тролля с помощью нецензурной лексики и оскорблений, вывести собеседника из равновесия, втянуть его в словесную перепалку и отправить вам в бан 😉😉😉.
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То что Вы перечислили как признаки кремлебота , это то о чем говорят все жители Украины . А вот Вы или платный порохобот пытающийся заткнуть рот людям говорящим правду , или есть еще такие пацриоты , которые живут припеваючи в благополучной Европе или США и до них не доходит как Пеця Поросенко опустил украинцев в нереальную нищету где пенсионеры выживают на 50 долларов , а им присылают платежки на 100 долларов , где люди работают месяц за 200 долларов , а продукты в магазинах дороже чем в Европе и те же тарифы добивают ! А я из-за Пеци второй год вынужден бросив семью зарабатывать деньги в Польше , что бы прокормить жену и сына и оплатить тарифы сумасшедшие за украинский газ по мировым ценам разжиревшим олигархам , которые платят газовикам копейки и те тоже в Польшу бегут ! ПС Естественно есть и кремлеботы , но их как и порохоботов можно вычеслить легко потому что они не в курсе событий и брешут как и порохоботы пытаясь навязать свое представление о реальности !
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Дякую за лонгспіч. Приемно бачити працьовитого зубожілого від "пеці" як ви виразились. Якщо ви так переймайтеся пенсіонерами та платіжками , то чому :
1. Главзебіл надурив своїх виборців ціною мрією про зниження тарифів ?
2. Чому куми друзі та партнери у владі?
3. Чому не закінчилася війна , тобто тепер главзебіл "торгуе на крові"?
4. Чому на точки відводу військ зайшли дрг та регулярні війська з снайперами ?
5. чому долар впав, а ціни зросли ще більше?
6. Чому ви постійно брешете про пенсіонерів? Якщо держава субсидує їх рахунки ЖКГ за гроші платників комуналки?
7. Чому нема грошей в бюджеті на елементарні потреби, а при "мародері"були ?
8. Чий Крим ?
9. Хто воює на Донбасі?
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Чому петро-мальдивский вор, брехло і довів державу до нижчого стану в Європі, а себе до багатія?
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Порохоботам позор за вечное вранье ! Зеленский говорил Путину - " Заберите свои войска с Донбасса !"
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Советник пятого президента никогда не скажет, что петя г-но. Он будет всегда говорить это о других.
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То что Зельку пора гнать это понятно, но он говорил на протяжении всей встречи, что Донбасс оккупирован.
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Навряд чи хтось може назвати А.Ілларіонова порохоботом. Порошка критикував увесь час і дуже дошкульно.
Тепер прийшов час Моніки Зелінськи

"Нормандский счет - 0:26"

https://aillarionov.livejournal.com/1150805.html
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Нах порохоботские ссылки. Сами в них варитесь. Страна и без вас прекрасно обходится. Нечего на ваши проплаченные виче и ссылки внимание обращать. Много чести.
Вон петя из шкуры все лезет, чтобы его не забыли. А кому он теперь тут нужен? Да и на Западе тоже.
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