 Зеленський у Парижі зняв із РФ відповідальність за війну на Донбасі, - Єлісєєв

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської солідарності", про це заявив дипломат, радник п’ятого президента України Петра Порошенка Костянтин Єлісєєв.
"Зеленський скористався російськими штампами і обмежив відповідальність Кремля за ситуацію на Донбасі лише "впливом Росії на сепаратистів". Не сумніваюся, що росіяни будуть використовувати такі обмовки не лише для розмивання санкційної політики і позицій України у судах, але й подальшого нав’язування тези про "внутрішньоукраїнський" конфлікт чи "громадянську війну" в Україні", – наголосив дипломат.
Єлісєєв зазначив, що недоліком переговорів є відхід від обговорення питання деокупації Криму.
"Непереконливими прозвучали виправдовування про те, що на змістовне обговорення питання Криму не вистачило часу, тоді як для газової теми ні часу, ні інтересу не забракло. Ось і виходить, що схвалена саме в цей день резолюція Генасамблеї ООН про мілітаризацію Росією Криму і частин Чорного і Азовського морів була більше збігом, аніж очікуваним кроком. Чим ще пояснити упущену можливість привернути більше уваги темі Криму на паризькому рівні?" – звернув увагу він.
Також Єлісєєв наголосив, що під час саміту Зеленський упустив низку важливих питань, які стратегічно необхідні для деокупації територій та компенсації Україні шкоди від Російської агресії.
"На жаль, було упущено і можливість нагадати про неприпустимість політики РФ щодо паспортизації громадян на окупованих територіях, рівно як і поставити питання про відновлення свободи судноплавства в акваторії Азовського і Чорного морів. Залишилася не озвученою у Парижі позиція України з питання амністії для бойовиків та не підтверджена рішучість української влади продовжувати використовувати інструменти міжнародних судових інстанцій та арбітражів для притягнення Росії до міжнародно-правової відповідальності", – підкреслив Єлісєєв.
Анонс бесіди з журналістом ВГТРК було показано у четвер, 12 грудня, в ефірі телеканалу «Россия-24».
«Головне, що ми всі почали спілкуватися», - сказав український президент Зеленський в бесіді з російським журналістом.
Повну версія інтерв'ю буде показано у неділю в ефірі програми «Москва. Кремль. Путин» на телеканалі Росия
А вот это РЕАЛЬНО интересно (если правда)
И чего там намонтируют ?
А был ли мальчик? советник Барыги)))подельничек! туда же на шконку вместе с шефом!!!
Советник мародёра это авторитетно.
Цензор стал помойной выгребной ямой и площадкой для разных имбицилов любителей пети мародёра. фу,*** мерзость.
Прежде чем вступать в дискуссию с испражнителями кала с ботоферм и зарубежными прокси , убедительная просьба. Идентифицируйте степень ватности троллей.
Вопросы обычные - о территориальной целостности и войне. Потом принимайте решение о дискуссии. Не кормите ватную падаль 😉😉😉
Вычислить «поваров Путина» можно не только по запаху, но и по другим признакам. Поскольку многие тролли Пригожина приехали в Питер из глухой тайги по «лимиту», то и погоняло у них звериное или птичье: «Волков», «Лосев», «Бобров» или «Соколов», «Коршунов», «Грачёв».
Задача тролля с помощью нецензурной лексики и оскорблений, вывести собеседника из равновесия, втянуть его в словесную перепалку и отправить вам в бан 😉😉😉.
1. Главзебіл надурив своїх виборців ціною мрією про зниження тарифів ?
2. Чому куми друзі та партнери у владі?
3. Чому не закінчилася війна , тобто тепер главзебіл "торгуе на крові"?
4. Чому на точки відводу військ зайшли дрг та регулярні війська з снайперами ?
5. чому долар впав, а ціни зросли ще більше?
6. Чому ви постійно брешете про пенсіонерів? Якщо держава субсидує їх рахунки ЖКГ за гроші платників комуналки?
7. Чому нема грошей в бюджеті на елементарні потреби, а при "мародері"були ?
8. Чий Крим ?
9. Хто воює на Донбасі?
Тепер прийшов час Моніки Зелінськи
"Нормандский счет - 0:26"
https://aillarionov.livejournal.com/1150805.html
Вон петя из шкуры все лезет, чтобы его не забыли. А кому он теперь тут нужен? Да и на Западе тоже.