EN|RU|UK
Теми дня: Убивство Шеремета Нормандські переговори Газова війна Ринок землі
 Події, Фоторепортаж
  2116  12
Матеріали за темою:
Все про:Київ (6678) контрабанда (1058) Правоохоронні органи (523) літак (731) СБУ (4906)

 СБУ блокувала контрабанду в Росію комплектуючих до військово-транспортних літаків Ан-72 і АН-74. ФОТО

Служба безпеки України не допустила контрабанду в Росію комплектуючих до військово-транспортних літаків Ан-72 і АН-74.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

СБУ блокувала контрабанду в Росію комплектуючих до військово-транспортних літаків Ан-72 і АН-74 01

Співробітники спецслужби запобігли спробі нелегального вивезення за межі України товарів подвійного призначення. Зловмисники, використовуючи підроблені товарно-супровідні документи, без отримання відповідних дозволів і погоджень Державної служби експертного контролю, здійснили протиправне оформлення військових Авіаагрегатів на митно-вантажному складі в аеропорту "Київ" (Жуляни).

За інформацією спецслужби, обладнання ділки планували направити замовникам, які діяли в інтересах Міноборони РФ. Вантаж через треті країни мав був надійти "клієнтам" із країни-агресора.

СБУ блокувала контрабанду в Росію комплектуючих до військово-транспортних літаків Ан-72 і АН-74 02

Під час проведення спецоперації в зоні діяльності митного поста аеропорту "Київ", а також обшуків у складських приміщеннях і за місцем проживання фігурантів справи в Києві, правоохоронці вилучили комплектуючі до бойових літаків, митну та технічну документацію, які доводять планування протиправних поставок.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Фура везла одяг і взуття із задекларованою вартістю $52,7 тис. Реальна вартість після звірки становить $177,2 тис., - Нефьодов. ФОТОрепортаж

Безпосередньому виконавцю угоди слідчі СБУ повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ст. 333 (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експертному контролю) Кримінального кодексу України.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3165276
 
   
 Топ коментарі
 
Конторобанду газа можно, а продать, заработать денег нельзя. Разорили заводы, дали зарабатывать другим. Идиоты.
 показати весь коментар
 
Такое чувство, что Украину 6 лет превращают пастбище.
 показати весь коментар
 
Не работает закон от они и прут.А если бы эту чепуху посадили на 20 лет одного второго десять двадцать и по тв вот тогда толк.А так то домашний арест то отпустили.Напугали щуку речкой.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
"(нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспертному контролюИсточник: https://censor.net.ua/n3165276" и фсе???!!
 показати весь коментар
 
 
Только Свинарчуки в Украину ввозили дефицитные запчасти.
 показати весь коментар
 
Конторобанду газа можно, а продать, заработать денег нельзя. Разорили заводы, дали зарабатывать другим. Идиоты.
 показати весь коментар
 
 
Такое чувство, что Украину 6 лет превращают пастбище.
 показати весь коментар
 
 
Не работает закон от они и прут.А если бы эту чепуху посадили на 20 лет одного второго десять двадцать и по тв вот тогда толк.А так то домашний арест то отпустили.Напугали щуку речкой.
 показати весь коментар
 
 
статья до 3 лет лишения. Короче максимум что получат 1 год условно В Рашке лет на 20-25 упрятали бы.
 показати весь коментар
 
А ведь прикол в том что кто нам лекарь?Мы сами себе строим так жизнь что ещё хуже её усложняем.А потом орём зрада.
 показати весь коментар
 
А шо развє на сайтє «сдєланоунас.сру», такоє нє дєлают?
3D-дєталі не подходят ?
 показати весь коментар
 
Не нужно здесь рекламировать этот сайт. За это бан можно словить.
 показати весь коментар
 
Олігархична система керування в Країні за 28 років наприймала таких "законів ", що красти в великих розмірах це "законно" ! Так американці і сказали про Лазаренко ,що по українських"законах він нічого не крав .Фізіономію нардепу набив - тебе засудять ! А так на декілька мільйонів вкрав у Держави - так то нестиковка або помилка КРИВОсуддя ! А населення "мудро " на протязі 28 років змінює Прізвища Кланів олігархів і чекає ВІД ТОГО зміни системи , танцюючи гопака на граблях!
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору