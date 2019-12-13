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Все про:обшук (827) Мухарський (4)

 "Все це збігається зі вчорашніми звинуваченнями волонтерам", - шоумен Мухарський заявив про проведення обшуку в його квартирі

Музикант і художник Антін Мухарський повідомляє про обшуки в його квартирі в Києві в ніч на п'ятницю.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

"Сьогодні вночі спецназ виламав двері в моїй квартирі на Подолі, де живуть орендарі. Обшук тривав 5 годин!" - написав він.

При цьому він не назвав жодних причин обшуку. "Подробиці згодом", - додав Мухарський.

Пізніше Мухарський додав, що в квартирі було четверо осіб, у них вилучили телефони і комп'ютери.

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"Зараз мої юристи та представники проводять розслідування цього випадку... Все це дуже збігається з учорашньою пресконференцією міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, президента України Володимира Зеленського та генпрокурора Руслана Рябошапки, які нібито представили якісь звинувачення людям, що займаються волонтерським рухом. Я теж певною мірою маю стосунок до цього руху", - наголосив він.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3165274
 
   
 Топ коментарі
 
Пішло залякування патріотів. Явний почерк КГБ-ФСБ.
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Мухарський замовив Шеремета ?
Це якийсь фарс просто !
Зрадники, які засіли при владі, вже діють у відкриту.
Пресують патріотів.
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погром - любімий жанр касабов
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мабудь,таки влада бажає,щоб сотні тисяч, а то і мільйони громадян зробили на майдані ёлку
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А шо це доморощенное СБУ забыло Мухарского ну да ну да против х-ла а шо у нас х-ло у нас в почете вопрос кстати предметный к СБУ
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Похоже следователи реформированной при Пеце Поросенко полиции за деньги ФСБ прессуют патриотическое движение . Но Зе не причем , потому что при Пеце посадили больше тысячи добровольцев , ветеранов АТО и волонтеров . Зеленскому приходится это расхлебывать . Так шо порохоботы имейте совесть ! Хотя от куда у порохобота или кремлебота совесть ?! )))
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