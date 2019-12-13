 "Все це збігається зі вчорашніми звинуваченнями волонтерам", - шоумен Мухарський заявив про проведення обшуку в його квартирі

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

"Сьогодні вночі спецназ виламав двері в моїй квартирі на Подолі, де живуть орендарі. Обшук тривав 5 годин!" - написав він.

При цьому він не назвав жодних причин обшуку. "Подробиці згодом", - додав Мухарський.

Пізніше Мухарський додав, що в квартирі було четверо осіб, у них вилучили телефони і комп'ютери.

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"Зараз мої юристи та представники проводять розслідування цього випадку... Все це дуже збігається з учорашньою пресконференцією міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, президента України Володимира Зеленського та генпрокурора Руслана Рябошапки, які нібито представили якісь звинувачення людям, що займаються волонтерським рухом. Я теж певною мірою маю стосунок до цього руху", - наголосив він.