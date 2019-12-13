 Депутат міськради Волині підозрюється в розбещенні 15-річної сусідки, - прокуратура

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Волинської області.

На початку серпня 2019 обранець громади проник у житловий будинок сусідів і, скориставшись відсутністю в ньому дорослих, застосовуючи фізичну силу, скоїв розпусні дії стосовно п'ятнадцятирічної дівчини.

У кримінальному провадженні триває досудове розслідування.

Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

Підозрюваному загрожує до 5 років позбавлення волі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Чоловік ґвалтував 14-річну падчерку-сироту на Харківщині, - Нацполіція