 Депутат міськради Волині підозрюється в розбещенні 15-річної сусідки, - прокуратура

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Волинської області.
На початку серпня 2019 обранець громади проник у житловий будинок сусідів і, скориставшись відсутністю в ньому дорослих, застосовуючи фізичну силу, скоїв розпусні дії стосовно п'ятнадцятирічної дівчини.
У кримінальному провадженні триває досудове розслідування.
Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.
Підозрюваному загрожує до 5 років позбавлення волі.
******* уже давно, когда все вокруг лгут, даже если эта ложь во благо.
Вік згоди це інше поняття
Може він стояв дрочив перед нею.
Сперва разберитесь что означают слова, которые вы употребляете: "растление" и "изнасилование"!