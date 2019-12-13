 Швейцарія продовжила на рік заморожування активів Януковича

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням повідомлення посольства Швейцарії в Україні.

"Сьогодні Федеральна рада Швейцарії продовжила на один рік превентивне заморожування активів експрезидента України Віктора Януковича і його оточення (близько 70 млн швейцарських франків). Метою цього рішення є підтримка судової співпраці між Швейцарією та Україною", - йдеться в повідомленні.

Нагадуємо, в 2014 році Швейцарія заморозила активи Януковича на суму 70 млн швейцарських франків (близько $69 млн).

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