 Швейцарія продовжила на рік заморожування активів Януковича

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням повідомлення посольства Швейцарії в Україні.
"Сьогодні Федеральна рада Швейцарії продовжила на один рік превентивне заморожування активів експрезидента України Віктора Януковича і його оточення (близько 70 млн швейцарських франків). Метою цього рішення є підтримка судової співпраці між Швейцарією та Україною", - йдеться в повідомленні.
Нагадуємо, в 2014 році Швейцарія заморозила активи Януковича на суму 70 млн швейцарських франків (близько $69 млн).
Так как мы "расследуем" миллиардные аферы, то Швейцария могла еще в 2015-м сказать: ладно хлопцы, до свидания.
Если Лазаренко даже - вполне нормально живет, а 400млн. бедные штаты отжали себе.
или всякие курченки и прочие бойки с фирташами - че? против них так "расследовали" что нас уже в Европе считают поехавшими - если кричим шо Рашка агрессор и торгуем с ней - че Европа должна терять бабло от санкций в поддержку тех, кто даже не знает что делать надо в первую очередь - стрелять ли, торговать ли.
и да - 40 лет Европы не видать, это факт(с правом продолжения )