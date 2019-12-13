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Все про:санкції (2428) Швейцарія (93) Янукович (1561)

 Швейцарія продовжила на рік заморожування активів Януковича

Швейцарія на рік продовжила термін дії заморожування активів колишнього президента України Віктора Януковича й осіб з його оточення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням повідомлення посольства Швейцарії в Україні.

"Сьогодні Федеральна рада Швейцарії продовжила на один рік превентивне заморожування активів експрезидента України Віктора Януковича і його оточення (близько 70 млн швейцарських франків). Метою цього рішення є підтримка судової співпраці між Швейцарією та Україною", - йдеться в повідомленні.

Нагадуємо, в 2014 році Швейцарія заморозила активи Януковича на суму 70 млн швейцарських франків (близько $69 млн).

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Швейцарія продовжила на рік заморожування активів Януковича 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3165269
 
   
 Топ коментарі
 
але рябокепку ця тема абсолютно не цікавить
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Протягом 5 років специ з правоохоронних органів знищували докази, а призначені янукОвочем судді саботували прийняття рішень. А як прийшов ЗЕкловун, то вони активізувались щоб запроторити за ґрати майданівців, ветеранів і добровольців АТО, волонтерів і самого Порошенка, за те що він у 2014 не капітулював перед путіним.
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Это хорошо. Неплохо бы и его самого заморозить. Например на Байкале, подо льдом, до суда)
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але рябокепку ця тема абсолютно не цікавить
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Да тут и Рябошапка может слететь, никто ведь не думает, что они навечно при должностях?
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я до того, що, замість страждати хєрньою, фабрикуючи якісь справи, краще б довів до логічного завершення справу яника.....
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Да уж, марудят этого Януковича 6 лет и никто этому бандюгану не дает срок. Позор.
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А СОЗДАТЕЛЯ ПАТИИ РГОНОВ ПОРОШЕНКА ПОЛОЖИТЬ В МАВЗОЛЕЙ.
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ну насчет мавзолея это к вашему ху..ло. там все готово
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Вечно это продолжаться не будет, рано или поздно арест со счетов снимут, если не найдут железобетонные доказательства их незаконного происхождения. Тем более 5 лет уже было потеряно соевыми импотентами, которые разродились лишь приговором за письмо *****.
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Блін, подивимося що зроблять зебіли, а то тільки атовців по тюрьмах навчилися садить.
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Протягом 5 років специ з правоохоронних органів знищували докази, а призначені янукОвочем судді саботували прийняття рішень. А як прийшов ЗЕкловун, то вони активізувались щоб запроторити за ґрати майданівців, ветеранів і добровольців АТО, волонтерів і самого Порошенка, за те що він у 2014 не капітулював перед путіним.
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А ведь зря.
Так как мы "расследуем" миллиардные аферы, то Швейцария могла еще в 2015-м сказать: ладно хлопцы, до свидания.
Если Лазаренко даже - вполне нормально живет, а 400млн. бедные штаты отжали себе.

или всякие курченки и прочие бойки с фирташами - че? против них так "расследовали" что нас уже в Европе считают поехавшими - если кричим шо Рашка агрессор и торгуем с ней - че Европа должна терять бабло от санкций в поддержку тех, кто даже не знает что делать надо в первую очередь - стрелять ли, торговать ли.
и да - 40 лет Европы не видать, это факт(с правом продолжения )
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Кацап, Украина и так Европа. А вашим мокшанским болотным жабам - с китайцами брататься.
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Пора уже наступныка замораживать,а они все с януковощем дрюкаются
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Швейцарцам - огромное спасибо. Вместе додавим бешеного соседа со всеми сбежавшими туда манкуртами-хохлами!
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Всі активи не заморожувати на рік,на два,а передавати в Україну де вони були вкрадені.
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Продлили депозит на 12 месяцев под хорошие проценты.
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Потепление в действии, так потеплело, что аж у яныка счёт замёрз.
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