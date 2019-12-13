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Все про:контррозвідка (158) СБУ (4906)

 Зеленський призначив Корнійчука начальником департаменту контррозвідувального захисту СБУ, - указ

Президент України Володимир Зеленський призначив Олексія Корнійчука начальником Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки Служби безпеки України.

Відповідний указ глави держави №904/2019 від 13 грудня опубліковано на сайті глави держави в четвер, інформує Цензор.НЕТ.

Як повідомлялося, указом №886/2019 від 5 грудня Зеленський звільнив з цієї посади Миколу Кулешова, якого призначив на неї 9 серпня того ж року.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський звільнив призначеного в серпні начальника Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ Кулешова

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3165262
 
 
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Очередная перестановка кроватей в ЗЕборделе...
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Наверно теперь кровать хорошая. Фабрики "Красная Москва"
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молодец Зеленский .зрадауны в шоке
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От чего в шоке? Или вам кацапам под немецкой проксей просто за коменты платят, смысл неважен?
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