 Зеленський призначив Корнійчука начальником департаменту контррозвідувального захисту СБУ, - указ

Відповідний указ глави держави №904/2019 від 13 грудня опубліковано на сайті глави держави в четвер, інформує Цензор.НЕТ.

Як повідомлялося, указом №886/2019 від 5 грудня Зеленський звільнив з цієї посади Миколу Кулешова, якого призначив на неї 9 серпня того ж року.

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