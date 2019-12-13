 Полковника Ноздрачова відсторонили від служби на час службового розслідування через слова про "інтеграцію" з військовими РФ, а не з "праворадикалами"

Про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомила пресслужба Військової служби правопорядку, інформує Цензор.НЕТ.

"На час проведення службового розслідування начальника управління цивільно-військового співробітництва Збройних Сил України полковника Олексія Ноздрачова відсторонено від виконання службових обов'язків", - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, раніше полковник ЗСУ Олексій Ноздрачов заявив під час "круглого столу", що українські і російські військові, і навіть військові, які воюють в лавах НВФ "ДНР" і "ЛНР" здатні швидко "реінтегруватися", але цьому заважають "праворадикали".

Пізніше він зазначив на своїй сторінці в Facebook, що його слова нібито були вирвані з контексту і "перекручені".

Генштаб ЗСУ виступив із заявою про те, що твердження Ноздрачова не є офіційною позицією, а щодо нього розпочато судове розслідування.

Полковник Ноздрачов пояснив, що його позиція не відображає позицію ЗСУ, а сам він "готовий понести покарання".