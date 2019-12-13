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Все про:ЗСУ (412) Ноздрачов (3) Хомчак (90) Військова служба правопорядку (4)

 Полковника Ноздрачова відсторонили від служби на час службового розслідування через слова про "інтеграцію" з військовими РФ, а не з "праворадикалами"

Начальник Генерального штабу ЗСУ Руслан Хомчак доручив Військовій службі правопорядку провести службове розслідування щодо висловлювань політичного характеру полковника Олексія Ноздрачова.

Про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомила пресслужба Військової служби правопорядку, інформує Цензор.НЕТ.

"На час проведення службового розслідування начальника управління цивільно-військового співробітництва Збройних Сил України полковника Олексія Ноздрачова відсторонено від виконання службових обов'язків", - йдеться в повідомленні.

Читайте також: "Я припустився великої помилки", - полковник Ноздрачов, який розповів про "інтеграцію" з військовими РФ, а не з "праворадикалами", розкаявся. ВIДЕО

Нагадаємо, раніше полковник ЗСУ Олексій Ноздрачов заявив під час "круглого столу", що українські і російські військові, і навіть військові, які воюють в лавах НВФ "ДНР" і "ЛНР" здатні швидко "реінтегруватися", але цьому заважають "праворадикали".

Пізніше він зазначив на своїй сторінці в Facebook, що його слова нібито були вирвані з контексту і "перекручені".

Генштаб ЗСУ виступив із заявою про те, що твердження Ноздрачова не є офіційною позицією, а щодо нього розпочато судове розслідування.

Полковник Ноздрачов пояснив, що його позиція не відображає позицію ЗСУ, а сам він "готовий понести покарання".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3165260
 
   
 Топ коментарі
 
Я представляю как, в 1943, какой нибудь полковник заявил,что советские и нацистские военные быстро помирятся,но этому мешают коммунисты.
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Через три місяці, коли спаде волна, отрима\є півищення особисто від Зєлі. Ценна фрукта. Свій в доску. Арьол.
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штабний щур-сєпарок цей палковнік
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Ну, никто не заставлял глупости ляпать на ровном месте.
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Через три місяці, коли спаде волна, отрима\є півищення особисто від Зєлі. Ценна фрукта. Свій в доску. Арьол.
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Дурныця, я не из этих. Кстати, там на инфоррезисте пишут, что рабсеяне построили какую-то летающую вендерфалю в космос, Орёл называется, весит на 2,3 тонны больше чем заказывали. Походу Орёл в Раисе птица гордая-и пнёшь, а не полетит
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он интервью звезде давал так что все по честнаку сказал что в генштабе в голове то у палкана на язіке Полковника Ноздрачева отстранили от службы на время служебного расследования из-за слов об "интеграции" с военными РФ, а не с "праворадикалами" - Цензор.НЕТ 1335
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Ну, извиняйте, в стране есть уже человек-траесформер, он и президент, он и юморист. Место занято))
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это не глупости , оно так думае. просто гниду прорвало. оно булькануло, что оно уже в арде.
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100%....зєльониє чєловєчкі сваіх нє бросают
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ЗЕленые человечки - братья зеленых человечков
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помполііт, а не полковник. скільки ж їх, хлібних, теплих, безвідповідальних посад.
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Затримати і в тюрьму до Торнадо в камеру на перевихування. Через тиждень це буде вже зовсім інша людина, якщо можна так сказать.
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Я представляю как, в 1943, какой нибудь полковник заявил,что советские и нацистские военные быстро помирятся,но этому мешают коммунисты.
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Думаю, там даже расследования бы не было - этой фразы было бы более чем достаточно для вышки
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вони в 39-му проводили спільні паради в Бресті! могли б і 43 якби сранин наказав ! невдалий приклад
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У 43 ,важко собі уявити ,а от до 41-го навчалися разом,паради спільні були ,та й польщу дерибанили взасос. Полковника Ноздрачова відсторонили від служби на час службового розслідування через слова про "інтеграцію" з військовими РФ, а не з "праворадикалами" - Цензор.НЕТ 179
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"якщо примуть політичне рішення",как сказало это чмо - то он и в Сирии за Асада повоюет..
это из породы "Всегда готов выполнить любой приказ любого правительства"
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Хорошие новости: ГСТАЙНА РОССИ. Сокращение численности русских резко ускорилось :

http://kavkazcenter.com/russ/content/2019/12/13/118629/gstajna-rossi--sokraschenie-chislennosti-russkikh-rezko-uskorilos.shtml
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Звичайно... Скыльки вже кацапів утилізовано в Сирії та на доЛбасє... Полковника Ноздрачева отстранили от службы на время служебного расследования из-за слов об "интеграции" с военными РФ, а не с "праворадикалами" - Цензор.НЕТ 1435
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Тільки звільнення.
Нвм запроданц в армії непотрібні. Нехай чухає на росію і там інтегрується.
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Рожаловать до рядового и на фронт его в ноль
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я би привселюдно зніяла з нього погони.
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Сохрани Господь, таких на передову! Своїх же перестріляє.
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этот идиот озвучил то что говорит его окружение.
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А должны были уволить и отдать под суд, или войны у нас нет?
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Вырвать ноздри и уволить без пенсии манкурта.
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Ну, фразу полковника передернули.
Смысл её- "уж лучше скооперироваться с русьней, чем с этими ура-патриотами, которые реально мешают ВСУ". Это не призыв, а лишь гипербола для красного словца.
Чем тогда отличается высказывание Зе, что митинги у резиденции Президента играли на руку Пути, когда проходила парижская встреча?
Зе тоже надо отстранить?
Одна Юля- умница. Подмахнула бумагу с "красными линиями", идите, Пэдро, бузите, а сама не пришла...
А у Пэдро выхода нет. Или он подставит Зе под кулю снайпера, или Зе поведет Пэдро к прокурору.
Любоффь- злая, бескомпромиссная штука, особенно, когда дело касается власти.
А полковник- что с него взять, рубит, как стреляет.
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сколько этот сраный полковник провел на войне и в каком окопе..., чего это он вдруг так зауважал росвоенных и их наемников, неужто они сразили его своим "благородством" во время Иловайска или может он почувствовал к ним непреодолимую любовь, находясь в котле под Дебальцево?
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Да и какие у них традиции? Навалить на губу и выть ахфицеры_расеяне? У пленных глаза выкалывать как у Ромы беспалого? Пообещать не стрелять у Иловайска а потом расстреливать? Гниды кацапы а этот полковник ещё хуже. Вчера как прочитал глазам не поверил что у нас в армии такие ********* служат.
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Не обольщайтесь, после того, как ажиотаж уляжется, всё это будет тихонько похоронено, а это ещё и на повышение пойдёт.
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мразь в Киеве ждала "интеграторов", получается, добровольцы помешали его планам и остановили их, а он, ****, уже штаны снял и зубы почистил, и, ****, не стреляется, рапорт не пишет.. "наказание он готов понести"...
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Полковник ты **.......... т**я су............ я т**я.............
А вобще я имел в виду на улице сегодня не очень тепло сутра!!!
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а тем временем где то в мардоре




baza

@bazabazon

·3 ч
Склады в Чертаново горят уже почти по всей площади - спасти их не удаётся. Горят 7 000 квадратных метров, общая площадь складов - 10 000. Здание складывается, как карточный домик.
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Як таку вонючу падлу тримають у ВСУ? Ця скотиняка жре укр хліб і сало, а в подяку тхне гидотою.
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Такі заяви,це пряма колаборація з московським ворогом,треба копати звязки цього піздюка.
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нельзя, а то выйдешь на верховного ...
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этот полкан озвучил то, что не раз слышал и обсуждал в высоких кабинетах в том числе и ГШ и там это считалось нормой ..., так что не нужно из него делать не весть кого,
то что он сказал, об этом давно думает и тихо обсуждает верховный главком и назначенные им нач. ГШ, прочая шелупонь в СНБО типа Сивохи, советники Ермаки и т.д. ...
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..то бишь хотел полкаш прогнуться,но полiз "поперед батька у пекло".Жаль,что в ВСУ отсутствуют штрафбаты.
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Шпійон і сапер помиляються лише один раз. Сподіваюсь... А йому здавалось що ********* вже перемогли. Полковника Ноздрачова відсторонили від служби на час службового розслідування через слова про "інтеграцію" з військовими РФ, а не з "праворадикалами" - Цензор.НЕТ 3849
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Після іловайська і дебальцеве,савурмогили я не дуже довіряю тим хто керує армією.Не чув щоб хтось був покараний або відсторонений за смерті українських патріотів
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в цьому випадку для репутації збройних сил з ноздрачьова треба було б здерти перед строєм погони і знаки зсу випороти і вигнати з служби без пенсії
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Цього гівнополковника потрібно під арешт падлу, а не відсторонення
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111 статья. Сколько по ней там положено?.. Если эту гниду не посадят, то по делу Шеремета должны пропасть последние сомнения, если у кого они ещё есть.
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У свій час через таку інтеграцію був захоплений Кримський півострів.
Такі перевертні блокувати збройні кімнати де зберігалась зброя, саботували виконання військового Уставу не виконували своїх прямих обов"язків по обороні території України.
Це вже не перша ластівка........
Дизентерія хвороба заразна, вона лікується локалізацією.
Інтеграція і військо ворога, імплементація у Конституцію ............ Білоруський варіант здачі країни на поталу.
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