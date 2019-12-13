 Полковника Ноздрачова відсторонили від служби на час службового розслідування через слова про "інтеграцію" з військовими РФ, а не з "праворадикалами"

Про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомила пресслужба Військової служби правопорядку, інформує Цензор.НЕТ.
"На час проведення службового розслідування начальника управління цивільно-військового співробітництва Збройних Сил України полковника Олексія Ноздрачова відсторонено від виконання службових обов'язків", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше полковник ЗСУ Олексій Ноздрачов заявив під час "круглого столу", що українські і російські військові, і навіть військові, які воюють в лавах НВФ "ДНР" і "ЛНР" здатні швидко "реінтегруватися", але цьому заважають "праворадикали".
Пізніше він зазначив на своїй сторінці в Facebook, що його слова нібито були вирвані з контексту і "перекручені".
Генштаб ЗСУ виступив із заявою про те, що твердження Ноздрачова не є офіційною позицією, а щодо нього розпочато судове розслідування.
Полковник Ноздрачов пояснив, що його позиція не відображає позицію ЗСУ, а сам він "готовий понести покарання".
это из породы "Всегда готов выполнить любой приказ любого правительства"
http://kavkazcenter.com/russ/content/2019/12/13/118629/gstajna-rossi--sokraschenie-chislennosti-russkikh-rezko-uskorilos.shtml
Нвм запроданц в армії непотрібні. Нехай чухає на росію і там інтегрується.
Смысл её- "уж лучше скооперироваться с русьней, чем с этими ура-патриотами, которые реально мешают ВСУ". Это не призыв, а лишь гипербола для красного словца.
Чем тогда отличается высказывание Зе, что митинги у резиденции Президента играли на руку Пути, когда проходила парижская встреча?
Зе тоже надо отстранить?
Одна Юля- умница. Подмахнула бумагу с "красными линиями", идите, Пэдро, бузите, а сама не пришла...
А у Пэдро выхода нет. Или он подставит Зе под кулю снайпера, или Зе поведет Пэдро к прокурору.
Любоффь- злая, бескомпромиссная штука, особенно, когда дело касается власти.
А полковник- что с него взять, рубит, как стреляет.
А вобще я имел в виду на улице сегодня не очень тепло сутра!!!
baza
@bazabazon
·3 ч
Склады в Чертаново горят уже почти по всей площади - спасти их не удаётся. Горят 7 000 квадратных метров, общая площадь складов - 10 000. Здание складывается, как карточный домик.
то что он сказал, об этом давно думает и тихо обсуждает верховный главком и назначенные им нач. ГШ, прочая шелупонь в СНБО типа Сивохи, советники Ермаки и т.д. ...
Такі перевертні блокувати збройні кімнати де зберігалась зброя, саботували виконання військового Уставу не виконували своїх прямих обов"язків по обороні території України.
Це вже не перша ластівка........
Дизентерія хвороба заразна, вона лікується локалізацією.
Інтеграція і військо ворога, імплементація у Конституцію ............ Білоруський варіант здачі країни на поталу.