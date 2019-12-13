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Теми дня: Убивство Шеремета Нормандські переговори Газова війна Ринок землі
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Все про:вбивство (1990) Шеремет (267) Антоненко Андрій (7) Кузьменко Юлія (8) Дугарь Яна (8)

 За версією слідства, організатором убивства Шеремета був Антоненко, а виконавицею - Кузьменко, - текст підозри. ДОКУМЕНТ

Організатором убивства журналіста Павла Шеремета в 2016 році був музикант і ветеран АТО Андрій Антоненко, а безпосереднім виконавцем - волонтерка і лікарка Юлія Кузьменко, йдеться в тексті підозри, врученої Кузьменко.

Копію підозри на своїй сторінці у Facebook опублікував адвокат Кузьменко Влад Добош, передає Цензор.НЕТ.

"Досудовим слідством встановлено, що Антоненко, захопившись ультранаціоналістичними ідеями, культивуючи велич арійської раси, прагнучи зробити свої погляди об'єктом уваги громадськості, перебуваючи на території проведення АТО, з-поміж волонтерів та осіб, які пройшли військову підготовку в складі добровольчих батальйонів ... вирішив створити організовану групу, щоб в її складі скоїти вбивство журналіста і радіоведучого Шеремета Павла Григоровича", - йдеться в тексті підозри.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Печерський суд обирає запобіжний захід Юлії Кузьменко, підозрюваній у справі про вбивство Шеремета. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ+ФОТОрепортаж

Для реалізації свого наміру, згідно з документом, Антоненко залучив Кузьменко, військовослужбовця за контрактом Яну Дугарь "і невстановлених досудових слідством осіб, що мали аналогічні з ним погляди і наміри, щоб привернути увагу суспільства до націонал-радикальних ідей які, на їхню думку, зможуть змінити життя суспільства".

У підозрі зазначається, що діяльність групи здійснювалася із чітким розподілом функцій між її учасниками, при цьому Антоненко "поклав на себе функції організатора і керівника стійкою угруповання".

У підозрі Антоненко разом з невідомими особами вказується як виробник вибухового пристрою, а Дугарь нібито вела розвідку місця скоєння злочину.

У ніч на 20 липня 2016 року, згідно з документом, Антоненко і Кузьменко прибули на вул.Івана Франка в Києві, знайшли автомобіль, на якому пересувався Шеремет, після чого "Кузьменко підійшла до цього автомобіля і прикріпила вибуховий пристрій під його днище з боку водія". Потім Кузьменко та Антоненко нібито залишили місце події.

Зранку того ж дня Кузьменко нібито повернулася на місце події, переодяглася в спортивний костюм на території покинутого будинку, а потім чекала, коли Шеремет вийде з дому, сяде в автомобіль і почне рух. "Реалізуючи свій злочинний намір, який повністю охоплювався умислом всіх учасників організованої групи, Кузьменко, дочекавшись, поки вищезазначений автомобіль від'їде на безпечну відстань від неї, дистанційно привела в дію вибуховий пристрій і підрив самого автомобіля", - йдеться в підозрі.

Також читайте: "Характеризується позитивно", - Командування ССО про підозрюваного в справі щодо вбивства Шеремета ветерана АТО Антоненка

Таким чином, згідно з документом, Кузьменко підозрюється у злочині за ч.3 ст.28, п.п.5, 12 ч.2 ст.115 Кримінального кодексу України, "а саме у вбивстві, тобто умисному протиправному заподіянні смерті іншій людині, скоєному способом, небезпечним для життя багатьох осіб, у складі організованої групи".

За версією слідства, організатором убивства Шеремета був Антоненко, а виконавицею - Кузьменко, - текст підозри 01
За версією слідства, організатором убивства Шеремета був Антоненко, а виконавицею - Кузьменко, - текст підозри 02
За версією слідства, організатором убивства Шеремета був Антоненко, а виконавицею - Кузьменко, - текст підозри 03
За версією слідства, організатором убивства Шеремета був Антоненко, а виконавицею - Кузьменко, - текст підозри 04
За версією слідства, організатором убивства Шеремета був Антоненко, а виконавицею - Кузьменко, - текст підозри 05

12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки.

13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, підозрювану у справі про вбивство Шеремета.

Нагадаємо, Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ветеран Маруся Звіробій заявила, що не довіряє представленим Нацполіцією результатам розслідування вбивства Шеремета

Павло Шеремет - уродженець Білорусі. Він працював на телебаченні в Білорусі і Росії, в 1990-2000-х роках - завідувач білоруським бюро, а також керівник відділу спеціальних інформаційних проектів ОРТ, потім - "Першого каналу". Протягом останніх п'яти років жив у Києві, працював в інтернет-виданні "Українська правда", був ведучим на радіо "Вести". Також Шеремет був одним із засновників "Білоруського партизана".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3165257
 
 
 Топ коментарі
 
Ганс Хрістіан Андерсен просто плаче...... шедеврально написано По версии следствия организатором убийства Шеремета был Антоненко, а исполнителем - Кузьменко, - текст подозрения - Цензор.НЕТ 5460
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И нахрена им всрался этот Шеремет?
Что, разных медведчуков в стране мало?
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25+ Александр Шамрай‏ @Saamuray

Це звісно просто картинка - але, я так розумію, рівень розслідування і доказів такий самий, ні?

По версии следствия, организатором убийства Шеремета был Антоненко, а исполнителем - Кузьменко, - текст подозрения - Цензор.НЕТ 4955
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це був колишній СБУшник, звільнений в порядку люстрації; і там знаходився випадково, по своїй новій роботі. Було розслідування, неспростовно підтвердило його непричетність.
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Баканов може перевірити коли насправді той звільнився.
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Надеюсь, что обвиняемые найдут достойного адвоката, который размажет Авакова и его глупые доказательства и заставит коррумпированного армяшку сожрать эти обвинительные бумажки.
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Кстати, уже началось! Адвокат разбил в суде аргументы следствия против Дугар!
Военная медсестра Яна Дугарь была за границей и не могла быть зафиксирована видеокамерами, на пленки которых ссылается сторона обвинения. "Есть паспорт, все отметки. Также билеты на авиаперелет подтверждают, что она уехала из Украины 16 июня и вернулась 13 июля. Она была на территории Румынии и Италии на тот момент, когда было сделано изображение, которое исследовали эксперты", - сообщил адвокат.
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Интересная жизнь у военной медсестры
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Как прикольно: из толпы подозреваемых пара волонтеров. За войну прикупили несколько квартир и машин.
Один имеет шесть судимостей, но зато герой АТО.
Взрывник в свое время подрывал опоры ЛЭП в Крым.
Наверняка кацапы с пути истинного сбили героев.
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за опоры ЛЭП в Крым он ордена достоин,кацап)
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Точно? В Крыму жители Украины живут, а их попробовали лишить электричества. В то время как оккупанты это электричество дали.

Это у тебя с логикой так: бить своих, чтобы чужие боялись, или отрицаешь, что Крым - это Украина?
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Не жители Украины,а граждане.
Живут на временно оккупированной територии.
За их обеспечение в том числе эликтричеством несет ответственность оккупант.
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Стопудово, вскоре будут коррективы от полицаев! Как то: "Вместо фамилии Шеремет, читать фамилию Бузина". Во в этом случае, хоть как-то, пусть и в бреду, можно предположить причастность заслуженных ветеранов АТО к покушению. Всё иное - бред! Похоже, что следаки и опера опять герыча или кокса перебрали! Или новинкой побаловались. Иного объяснения не вижу!
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Слеплено даже не на коленке, а пальцами ног и приклеено не жвачкой, а клеенкой. Чтобы поверить этому нужно иметь айкью дебила.
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Там внизу один высрался с подобным интеллектом. Некто Us Citizen. Лахтинская шавка.
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У них есть супераргумент. Милиция не может ошибаться. Как будто это не та же милиция, которая ради очередного одобрямса начальства мать родную в мешке не привезет в изолятор и повесит на неё изнасилование пятилетнего ребенка.
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Эта та же самая которая тянула раненых во время майдана в участок и там забивала чуть не до смерти?
Портнов одобряет и 73%.
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А женщина-компаньон это наверное Мишкин с накладными сиськами, так?
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два разных типа фигуры. Мужеподобное и женоподобное.
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Право-радикали підірвали Шеремета? Не Медведчука, не Бойка, не Допу з Гепою та Штепою, а Шеремета? Справді? Боже, за що?!! Брехня - то правда, рабство - то свобода, чорне - то біле...
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Становится понятно,почему соевое племя так топит за войну. Квартирки, дома, элитные машины, без войны эти "волонтеры" никогда в жизни даже близко такого не увидели. Что было у этого детсконго хирурга до 14 года? Хрущевка да зарплата 4000 гривен? А сейчас, жизнь вынесла на верх. Корчинская там горло рвет, по той же причине
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Власть в Украине захватила банда отморозков,исповедующая ультраватаноистические взгляды и культивирующая превосходство расы лаптеногих балалаечников и кокошниконосцев.
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"культивируя величие арийской рассы".
Це капець. Як в 14 рік, на початок війни повернувся. Хлопчика в трусиках з очима Іісуса там не було ще?
І що ж характерно. Зебні все як один верещать що саджати треба всіх їх на грати і бажано на подовше. А раз "порохоботи" їх захищають то це тільки підтвердження її вини. Просто капець. 5 рік війни. 73% населення бажає розправи над добровольцями які їх же від русскага міра і захищали.
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Наколки говорят сами за себя. Подсказка - они не простые
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Подрывали Маруся Зверобой и Федина. Федина косила под мужика.Вони и бубочку нашего образили.
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"...увлекшись ультранационалистическими идеями, культивируя величие арийской расы, стремясь сделать свои взгляды объектом внимания...." общественности,Источник: https://censor.net.ua/n3165257

*****, не лезет этот бред аж никак!!!
"...увлекшись ультранационалистическими идеями, культивируя величие арийской расы..."
Господа следователи, если это так, то зачем арийцам убивать арийцев??? Если вы не в курсе, вот белорусы и украинцы действительно практически один народ!!! Читайте историю, мудаки!!! С русскими совсем другая история. Когда кацапстан платил орде мы были с бульбашами в составе Великого Княжества Литовского (кстати, делопроизводство там велось на древнеукраинском языке).
Стремление показать кацапам, что вы поймали у нас фашистов шокирует!!! Вы им приплетаете фашистскую идеологию? Вот и анал 3,14 звезда приехал показать как великий зезюля во имя дедов и скрепов начал крошить фашистов. Боюсь, что скоро народ поймет кто есть кто и красная линия (которая ниже позвоночника) у кого-то может раздвинуться.
Дякую за увагу! За версією слідства, організатором убивства Шеремета був Антоненко, а виконавицею - Кузьменко, - текст підозри - Цензор.НЕТ 4180
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Вовк понял что бабла тут не срубить и решил не брать этот неликвид
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Совок.Самый настоящий.Именно за это и голосовали 73% умных и богатых.Троцкисты-Зиновьевцы,эсеры и вредители.Дайош самый справедливый савецкий суд.
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Чтоб начать такое резонансное дело у следствия должны быть или железные доказательства или это все операция по дискредитации волонтеров и ветеранов АТО Авакяновскими псами.
Но то что некоторые "волонтеры" пошли туда ради своих финансовых интересов и прикрытия темного прошлого тоже к сожалению факт
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6 судимостей, карл, у арестованного героя ато!
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Тот у кого есть шесть судимостей не имеет отношения к этому делу.
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Грищенко, который уже арестован, один из главных пяти по этому делу
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И где в статье про него? Это как посадить тебя в тюрьму за изнасилование какой-то проститутки и сказать что доказательством этого служит то, что Чикатило тоже насиловал и убивал.
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Ось в статті про це: "Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки".
Хоча по суті судимість не доводить провину. Решта доказів, що були оприлюднені мене особисто не переконують. По всім підозрюваним.
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Посмотри Шария. Там более полно. Доказухи на пять расстрелов. Есть записи телефонных разговоров, видео слежки, да и по другим делам отметились.
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Лучше Киселева и Скабееву. Пропагандисты они все на одно лицо.
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Не умно.Там видео выступления прокурора и документальные доказательства, предъявленные прокурором. Шарий просто выложил их более полно, чем на Цензора.
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Все эти документальные доказательства фигня полная. Это мнение для всемирной лиги сексуальных реформ.
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посмотрим, вчера Рюкзак сказал что обнародовано всего пару процентов от общего дела, глянем что всплывет дальше.
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А обнародованные им официальные документы и аудио и видеоматериалы - они для кого?
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Начиная от Белецкого и Семенченко. Там были батальоны бандитов. Но тут взяли обычных людей, которые уж точно не преступники.
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"Многие насильники вовсе не являются больными людьми. Это личности, которые верят, что могут безнаказанно навязать свою волю другим."

Тэд Банди серийный убийца.

"Вероятно, моя смерть пойдет на пользу обществу. Дело в том, что я бы так и не смогла остановиться."
Анна Цванцигер серийная убийца

И тут самое интересное, меня удивило такое кол-во женщин в этой банде. А объяснение оказалось лежит в области психологии. Женщинам нравится просто так убивать именно получая при этом удовольствие. Если присмотреться и прислушаться к их разговорам, они одинаково вульгарны. Эти зверобои, пумы, лисы - просто как сёстры. Это реально банда, если они тесно общались столько лет значит они думают одинаково. Это взрослые тётки.
С точки зрения криминальной психологии - я сильно сомневаюсь что этот "тихий ходун" там за главного был. Cherchez la femme. Там интересно очень будет.



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Та нє ви там подивіться, порозслідуйте там явно замовник Петя Порох . Це ще не все слідство, побачите що в світлі всіх тих справ які порушуються що так і буде.
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Я впевнений, що в слідства є докази, яких ми ще не знаємо.
Нам показали тільки верхівку цієї справи.
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Это следствие хотело повесить убийство на замужнюю пару, которая теперь в деле не фигурирует. А до этого хотели повесить на самоубийцу с посттравматическим синдромом, который от такого выпал в осадок и застрелился. Тоесть, его довели до самоубийства менты своим прессом. И только вот сейчас они решили что виноват музыкант и медики.
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Вони не вирішили.
Вони це розслідували.
Докази 100% існують.
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Это не расследование, когда обвиняемые меняются каждые две недели и у них там четыре версии.
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У слідства ЗАВЖДИ декілька версій.
Слідство гальмувалося.
Прізвища гальмівників назвуть.
Навіть сьогодні слідчі не мають можливості викласти всю інфу.
А її дуже багато.
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шеремер - НИКТО... и его убийство - очень привлекло внимание....
только к нему, никому не известному журнашлюшке

может он сам себя заказал...??? получил известность
и не смейтесь... моя версия не хуже ментовской ))))
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Він ніхто до тієї пори, доки не буде розкручений російський слід.
Але цей розрахунок не спрацював.
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вы наверно не поняли,
что всего лишь НАСМЕШКА над версией авакова
или Хто там главный сценарист
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Я все зрозумів.
До того ж я маю право на свою думку.
Вона не співпадає з вашою.
Тільки й усе.
У вас своя думка, в мене своя.
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вы сами себе противоречите.. "Вона не співпадає з вашою."
это означает, что вы не поняли главного...
- у МЕНЯ нет ВААААЩЕ мыслей на тему шеремета...
для меня оно никто..
и нет мыслей про версии. они настолько никакие
но все это не важно. бувайте здоровы )))
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Убийство сто процентов было показательным, а вот мотив конечно не убедителен, явно есть что то большее, чем "величие арийской рассы", по крайней мере следствие просто дает понять, что мотив они так и не установили, не обязательно это был заказ, это могла быть вербовка, и националистов подставили, и неугодного прибрали. Но доказать это не могут или не хотят.
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а шо на основании сего "безмозгов заключения" не лучше было бы что то там варганить протв тех.кто называл Украиной девочкой по вызову и занимался три года насмешками над ней???
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"Ссыкливый" Київ уважно стежить за перебігом подій.
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величие арийской рассы? я даже знаю на кого это рассчитано, сегодня козломордые и их говносми захлебнутся просто в экстазе
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А все-таки, кто тормозил расследование? По такому делу только самый-самый. Порошенко
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Це - дуже цікаве питання.
Я вважаю, що Порошенко тут ні до чього.
Це зкоїли азартні войовничі люди з кримінальним минулим.
Вони самі казали, що їх гівно до 2014 року піднімати не будуть, бо вони почали все з нуля в 2014-му році.
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Що стоїть за цими інсценуваннями?
"Щоб швидко і людям сподобалось!" - Зеленський.



Vitaly Portnikov
@portnikov
Не возникнет ли ощущения, что рейтинг можно поднять посадками, репрессиями, борьбой с коррупцией, со старой политической элитой, что можно заниматься не реформами и даже не миром, а давать людям то, чего они очень хотели бы: у нас все за решеткой------------------
Рейтинг Зеленского: почему началось снижение?
С сентября по ноябрь 2019 года позитивное отношение к главе государства уменьшилось - с 73% до 52%, а негативное выросло - с 7% до 19%. Ноябрь показал наибольшее снижение популярности Зеленского - сразу на 12%.
Некоторые эксперты прогнозируют, что к марту - апрелю 2020 года рейтинг Зеленского может опуститься до 30-40%. При этом не исключается возникновение политического кризиса вследствие массовых уличных протестов и призывов к проведению досрочных президентских выборов.



За версією слідства, організатором убивства Шеремета був Антоненко, а виконавицею - Кузьменко, - текст підозри - Цензор.НЕТ 3706


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Ни малейших сомнений в отъявленной лжи обвинителей. Цель всё та же: остановить стремительно падающий вниз рейтинг Зеленского плюс отвлечь от отвратительно-беспомощного поведения его же в Париже. Смотрите. Вдруг арестовали Гладковского (который до этого многократно ездил за рубеж). Одели браслет. Выпустили. В рот воды набрал "бигус инфо" - шайка мерзких дезинформаторов в тоге "журналистов". Где лицемерные стоны о коррупции в Оборонпроме? Где "зубожіння народу"?
Тут же по поводу ""убийц Шеремета" срочно сляпали грандиозную пресс-конференцию с поздравлениями, восторгами и президентом Зеленским во главе. Ему-то что здесь делать? И конечно, лицемерный предатель Аваков тут как тут, как это Билецкого не позвали? Вы хоть тресните, а раньше Украиной восторгались, в 2014, а сейчас вежливые пожимают плечами, а менее воспитанные смеются. Променять патриота страны на марионетку?
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Аваков сподівається, що якщо якщо він розкриє злочин, то його залишать ще на один рік в МВС. Але як він зі своєю клепкою може це зробити?
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Тот кто заказывал смертельное умбийство - он же и зафиксировал все доказательства. А идиоты купились.
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Величие арийской рассы?За такие трактовки самого прокурора на нары !
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Клубок начал распутываться, кончик будет у пороховафли.
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Постановление какого-то замоскворецкого оперуправления. Козлятиной тхнет пипец просто
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"Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине."
==================
Типичная кремлевская формулировка для липового делаИсточник: https://censor.net.ua/p3165257"
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история говорит что и следствию нет доверия и к активистам, волонтерам , патриотам нужно присматриваться. на майдане был булохов, которому ухо отрезали, оказался крысой. торнадо оказалось фашистами и мародерами, надя савченко оказалась фсбшной *****. ттак что не все так однозначно
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Да пусть неоднозначно, весь мир сплошные противоречия. Но должна быть логика. Ответ на вопрос : - Зачем? У следаков тупой и абсурдный. Как убийством можно привлечь внимание к идеологии ? Что они делали для получения искомого - привлечения внимания? Кто пиарился на убийстве?
В подозрении сквозит заказухой.
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может и заказуха, но любого человека можно купить. покупать будут тех кто умеет обращатся с оружием. кто то проходит испытание деньгами а кто то и нет. это тоже учитывать. пока не будет суда рассуждать бесполезно
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Зачем ломаешь версию следаков? Они же ясно написали - с целью привлечения внимания к идеологии, а не заказуха.
Не надо отмазывать этих "сыщиков"
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я реалист, мне плевать и на следствие и на этих патриотов. это тоже самое что верить в бога или нет
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Ни малейших сомнений в отъявленной лжи обвинителей. Цель всё та же: остановить стремительно падающий вниз рейтинг Зеленского плюс отвлечь от отвратительно-беспомощного поведения его же в Париже. Смотрите. Вдруг арестовали Гладковского (который до этого многократно ездил за рубеж). Одели браслет. Выпустили. В рот воды набрал "бигус инфо" - шайка мерзких дезинформаторов в тоге "журналистов". Где лицемерные стоны о коррупции в Оборонпроме? Где "зубожіння народу"?
Тут же по поводу ""убийц Шеремета" срочно сляпали грандиозную пресс-конференцию с поздравлениями, восторгами и президентом Зеленским во главе. Ему-то что здесь делать? И конечно, лицемерный предатель Аваков тут как тут, как это Билецкого не позвали? Вы хоть тресните, а раньше Украиной восторгались, в 2014, а сейчас вежливые пожимают плечами, а менее воспитанные смеются. Променять патриота страны на марионетку?
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Все звинувачення саме цих людей, всі обставини в країні, особистості тих, хто звинувачує - свідчать про те, що справа штучна, заказана, пошита білими нитками, скрізь брехня.
Кому вигідно? Зеленському та його холуям, особливо Авакову.
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Кто-то Шеремета, а кто-то и Верховную Раду миномётом накрыть хотела...
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Кроме Путина, есть много желающих сыграть в типа объединение нации с лидером перед внешней угрозой. Лукашенко тоже поупражнялся, был мутный взрыв в Минском метро. Вполне возможно, убийство Шеремета это рязанский сахар порошенкоского разлива.
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Так славяне же не арийцы, а наоборот "недолюди" по нацистской теории. И украинец убил беларуса при этом? Чё за уйня, на голову не налазит. Это ж не немец убил еврея или цыгана. Полный бред.
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