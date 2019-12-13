 За версією слідства, організатором убивства Шеремета був Антоненко, а виконавицею - Кузьменко, - текст підозри. ДОКУМЕНТ

Копію підозри на своїй сторінці у Facebook опублікував адвокат Кузьменко Влад Добош, передає Цензор.НЕТ.
"Досудовим слідством встановлено, що Антоненко, захопившись ультранаціоналістичними ідеями, культивуючи велич арійської раси, прагнучи зробити свої погляди об'єктом уваги громадськості, перебуваючи на території проведення АТО, з-поміж волонтерів та осіб, які пройшли військову підготовку в складі добровольчих батальйонів ... вирішив створити організовану групу, щоб в її складі скоїти вбивство журналіста і радіоведучого Шеремета Павла Григоровича", - йдеться в тексті підозри.
Для реалізації свого наміру, згідно з документом, Антоненко залучив Кузьменко, військовослужбовця за контрактом Яну Дугарь "і невстановлених досудових слідством осіб, що мали аналогічні з ним погляди і наміри, щоб привернути увагу суспільства до націонал-радикальних ідей які, на їхню думку, зможуть змінити життя суспільства".
У підозрі зазначається, що діяльність групи здійснювалася із чітким розподілом функцій між її учасниками, при цьому Антоненко "поклав на себе функції організатора і керівника стійкою угруповання".
У підозрі Антоненко разом з невідомими особами вказується як виробник вибухового пристрою, а Дугарь нібито вела розвідку місця скоєння злочину.
У ніч на 20 липня 2016 року, згідно з документом, Антоненко і Кузьменко прибули на вул.Івана Франка в Києві, знайшли автомобіль, на якому пересувався Шеремет, після чого "Кузьменко підійшла до цього автомобіля і прикріпила вибуховий пристрій під його днище з боку водія". Потім Кузьменко та Антоненко нібито залишили місце події.
Зранку того ж дня Кузьменко нібито повернулася на місце події, переодяглася в спортивний костюм на території покинутого будинку, а потім чекала, коли Шеремет вийде з дому, сяде в автомобіль і почне рух. "Реалізуючи свій злочинний намір, який повністю охоплювався умислом всіх учасників організованої групи, Кузьменко, дочекавшись, поки вищезазначений автомобіль від'їде на безпечну відстань від неї, дистанційно привела в дію вибуховий пристрій і підрив самого автомобіля", - йдеться в підозрі.
Таким чином, згідно з документом, Кузьменко підозрюється у злочині за ч.3 ст.28, п.п.5, 12 ч.2 ст.115 Кримінального кодексу України, "а саме у вбивстві, тобто умисному протиправному заподіянні смерті іншій людині, скоєному способом, небезпечним для життя багатьох осіб, у складі організованої групи".
12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки.
13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, підозрювану у справі про вбивство Шеремета.
Нагадаємо, Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.
Павло Шеремет - уродженець Білорусі. Він працював на телебаченні в Білорусі і Росії, в 1990-2000-х роках - завідувач білоруським бюро, а також керівник відділу спеціальних інформаційних проектів ОРТ, потім - "Першого каналу". Протягом останніх п'яти років жив у Києві, працював в інтернет-виданні "Українська правда", був ведучим на радіо "Вести". Також Шеремет був одним із засновників "Білоруського партизана".
Военная медсестра Яна Дугарь была за границей и не могла быть зафиксирована видеокамерами, на пленки которых ссылается сторона обвинения. "Есть паспорт, все отметки. Также билеты на авиаперелет подтверждают, что она уехала из Украины 16 июня и вернулась 13 июля. Она была на территории Румынии и Италии на тот момент, когда было сделано изображение, которое исследовали эксперты", - сообщил адвокат.
Один имеет шесть судимостей, но зато герой АТО.
Взрывник в свое время подрывал опоры ЛЭП в Крым.
Наверняка кацапы с пути истинного сбили героев.
Это у тебя с логикой так: бить своих, чтобы чужие боялись, или отрицаешь, что Крым - это Украина?
Живут на временно оккупированной територии.
За их обеспечение в том числе эликтричеством несет ответственность оккупант.
Портнов одобряет и 73%.
Так вот кого зебобики покрывают.
Це капець. Як в 14 рік, на початок війни повернувся. Хлопчика в трусиках з очима Іісуса там не було ще?
І що ж характерно. Зебні все як один верещать що саджати треба всіх їх на грати і бажано на подовше. А раз "порохоботи" їх захищають то це тільки підтвердження її вини. Просто капець. 5 рік війни. 73% населення бажає розправи над добровольцями які їх же від русскага міра і захищали.
*****, не лезет этот бред аж никак!!!
"...увлекшись ультранационалистическими идеями, культивируя величие арийской расы..."
Господа следователи, если это так, то зачем арийцам убивать арийцев??? Если вы не в курсе, вот белорусы и украинцы действительно практически один народ!!! Читайте историю, мудаки!!! С русскими совсем другая история. Когда кацапстан платил орде мы были с бульбашами в составе Великого Княжества Литовского (кстати, делопроизводство там велось на древнеукраинском языке).
Стремление показать кацапам, что вы поймали у нас фашистов шокирует!!! Вы им приплетаете фашистскую идеологию? Вот и анал 3,14 звезда приехал показать как великий зезюля во имя дедов и скрепов начал крошить фашистов. Боюсь, что скоро народ поймет кто есть кто и красная линия (которая ниже позвоночника) у кого-то может раздвинуться.
Дякую за увагу!
Но то что некоторые "волонтеры" пошли туда ради своих финансовых интересов и прикрытия темного прошлого тоже к сожалению факт
Хоча по суті судимість не доводить провину. Решта доказів, що були оприлюднені мене особисто не переконують. По всім підозрюваним.
Тэд Банди серийный убийца.
"Вероятно, моя смерть пойдет на пользу обществу. Дело в том, что я бы так и не смогла остановиться."
Анна Цванцигер серийная убийца
И тут самое интересное, меня удивило такое кол-во женщин в этой банде. А объяснение оказалось лежит в области психологии. Женщинам нравится просто так убивать именно получая при этом удовольствие. Если присмотреться и прислушаться к их разговорам, они одинаково вульгарны. Эти зверобои, пумы, лисы - просто как сёстры. Это реально банда, если они тесно общались столько лет значит они думают одинаково. Это взрослые тётки.
С точки зрения криминальной психологии - я сильно сомневаюсь что этот "тихий ходун" там за главного был. Cherchez la femme. Там интересно очень будет.
Нам показали тільки верхівку цієї справи.
Вони це розслідували.
Докази 100% існують.
Слідство гальмувалося.
Прізвища гальмівників назвуть.
Навіть сьогодні слідчі не мають можливості викласти всю інфу.
А її дуже багато.
только к нему, никому не известному журнашлюшке
может он сам себя заказал...??? получил известность
и не смейтесь... моя версия не хуже ментовской ))))
Але цей розрахунок не спрацював.
что всего лишь НАСМЕШКА над версией авакова
или Хто там главный сценарист
До того ж я маю право на свою думку.
Вона не співпадає з вашою.
Тільки й усе.
У вас своя думка, в мене своя.
это означает, что вы не поняли главного...
- у МЕНЯ нет ВААААЩЕ мыслей на тему шеремета...
для меня оно никто..
и нет мыслей про версии. они настолько никакие
но все это не важно. бувайте здоровы )))
Я вважаю, що Порошенко тут ні до чього.
Це зкоїли азартні войовничі люди з кримінальним минулим.
Вони самі казали, що їх гівно до 2014 року піднімати не будуть, бо вони почали все з нуля в 2014-му році.
"Щоб швидко і людям сподобалось!" - Зеленський.
Vitaly Portnikov
@portnikov
Не возникнет ли ощущения, что рейтинг можно поднять посадками, репрессиями, борьбой с коррупцией, со старой политической элитой, что можно заниматься не реформами и даже не миром, а давать людям то, чего они очень хотели бы: у нас все за решеткой------------------
Рейтинг Зеленского: почему началось снижение?
С сентября по ноябрь 2019 года позитивное отношение к главе государства уменьшилось - с 73% до 52%, а негативное выросло - с 7% до 19%. Ноябрь показал наибольшее снижение популярности Зеленского - сразу на 12%.
Некоторые эксперты прогнозируют, что к марту - апрелю 2020 года рейтинг Зеленского может опуститься до 30-40%. При этом не исключается возникновение политического кризиса вследствие массовых уличных протестов и призывов к проведению досрочных президентских выборов.
Тут же по поводу ""убийц Шеремета" срочно сляпали грандиозную пресс-конференцию с поздравлениями, восторгами и президентом Зеленским во главе. Ему-то что здесь делать? И конечно, лицемерный предатель Аваков тут как тут, как это Билецкого не позвали? Вы хоть тресните, а раньше Украиной восторгались, в 2014, а сейчас вежливые пожимают плечами, а менее воспитанные смеются. Променять патриота страны на марионетку?
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Типичная кремлевская формулировка для липового делаИсточник: https://censor.net.ua/p3165257"
В подозрении сквозит заказухой.
Не надо отмазывать этих "сыщиков"
Тут же по поводу ""убийц Шеремета" срочно сляпали грандиозную пресс-конференцию с поздравлениями, восторгами и президентом Зеленским во главе. Ему-то что здесь делать? И конечно, лицемерный предатель Аваков тут как тут, как это Билецкого не позвали? Вы хоть тресните, а раньше Украиной восторгались, в 2014, а сейчас вежливые пожимают плечами, а менее воспитанные смеются. Променять патриота страны на марионетку?
Кому вигідно? Зеленському та його холуям, особливо Авакову.