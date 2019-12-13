 "Приватбанк" плануємо продати протягом трьох років, - Маркарова

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "НВ" розповіла міністерка фінансів Оксана Маркарова.
"Ми маємо чітку стратегію роботи з чотирма банками, які зараз перебувають у державній власності. Усі вони передбачають входження інвесторів у капітал і повернення банків у комерційний сектор. Першими підуть банки, які стали нашими не тому, що були створені державою, а тому, що держава була змушена втрутитись у ситуацію. "Укргазбанк" ми вже продаємо: цього року до нього зайде IFC, а далі ми разом будемо шукати стратегічного інвестора. Для "Приватбанку" в нас стоїть завдання за три роки здійснити повний вихід держави з капіталу. Але щоби комусь щось продати треба, щоби хтось це купував", - заявила Маркарова.
Вона зазначила, що перед продажем "Приватбанку" потрібно отримати рішення в деяких актуальних судових позовах.
"Будь-який інвестор, особливо в такі активи, як банк, буде оцінювати не тільки економічну і фінансову ситуацію в країні загалом і показники банку (а вони гарні, і це дуже хороший кейс, який показує, що за правильного менеджменту, незалежної наглядової ради і спільної роботи можна суттєво покращувати позицію на ринку), але й додаткові ризики", - зазначила Маркарова.
Нагадаємо, раніше Маркарова заявила, що "Приватбанк" приватизують і знову передадуть у приватні руки.
спочатку ви відмовляєтесь користуватися мізками, а потім щиро дивуєтесь результатам, це ж чудово.
а по-друге, "порохоботом" мене ще ніхто не називав, у вас дивне уявлення про цей світ.
хоча, якщо не користуватись мізками - це пояснює.
Виталий Кличко, а Вам жену нашел - вышвырни имеющуюся и возьми эту.
"ПриватБанк" планируем отдать в течение трех лет, - Маркарова
Случилось с ним один раз, кто даст гарантии, что не случится национализация ещё раз.
Чи їсти хочеш і вирішив на мені заробити?
в (рєспєкт бро) Украінє.
Гдєтотак.
Эй стадо 52%, напоминаю вам, что вы сделали это вместе
смотри в РФ соловьевы+киселевы норм рейтинг держат, а там свои ПУбильчики!
у нас ЗЕбильчики а у них ПУбильчики!
Агов, хмари-тягнибоки-бігуси, борці з «кривавим мародьором - олігархом Порошенком,
ДЕ ВИ ?!
А кто купит. Ахметов или Коломойский, а может Порошенко?
нужно гнать на ростов!этих зелЕных мразей!
кто таких дойных коров продает? тьфу, дебилы!!!
Маркарова, такими темпам буде повний вихід капіталу з держави.
В молодости ходил по домам телевизоры чинил, так вот о евреях только хорошее впечатление и Ромы попадались тоже нормально.
В основном, как аукнется, так и откликнется, так вот если с душой к человеку и он ответит тем же.
160 млрд вкрав, а що йому залишиться якщо купувати прийдеться за реальну ціну..
От тому і потрібен час до приведення до компромісу.
160 млрд вкрав, а що йому залишиться якщо купувати прийдеться за реальну ціну..
От тому і потрібен час до приведення до компромісу.
"Шоб ви так жили как я єто имею".