 Глава Ради НБУ Данилишин підозрює правління Нацбанку в саботажі: "Ознаки спрямованого гальмування політики прискореного розвитку країни"

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомив глава ради НБУ Богдан Данилишин.

Він вважає зниження облікової ставки на 2 п. п до 13,5% - правильним, але запізнілим кроком на шляху пом'якшення монетарної політики.

"Запізнілим є рішення щодо підняття ліміту інтервенцій на валютному ринку до 50 млн доларів на день. Це треба було робити ще на початку листопада. В умовах, коли показник інфляції за останній рік становить 5.1 %, спостерігається фактично промислова дефляція, показник облікової ставки на рівні 15.5 % можна було б вважати саботажем на шляху пом’якшення монетарної політики", - наголошує він.

За його словами, теперішня політика НБУ є ситуативною, не підкріпленою реальними науковими обґрунтуваннями, спрямована на збільшення залежності від зовнішнього фінансування та робить Україну вразливою до екстраординарних подій на зразок криз 1998 та 2008 років.

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Данилишин підкреслює, що повільне зниження облікової ставки на тлі низької інфляції унеможливлює кредитування великих підприємств у національній валюті.

"Грубі помилки правління НБУ наприкінці минулого на початку цього року щодо встановлення облікової ставки на основі хибних припущень і прогнозів мають далекосяжні наслідки і можливо, мають ознаки спрямованого гальмування політики прискореного розвитку країни. Можна сказати, що відновлення кредитування в 2019 провалено. Навіть, якщо Правління Нацбанку знизило б облікову ставку на 3% на засіданні 12 грудня, це кардинально не переламає ситуацію - починати зниження ставки потрібно було ще навесні (про що я говорив і писав неодноразово). Нині реальна ставка для України має становити до 10% річних (рівень нейтральної ставки для України - 3%), враховуючи також теперішній рівень інфляції за індексом споживчих цін", - заявив він.

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