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Все про:Данилишин (13) НБУ (490) облікова ставка (4) Рада НБУ (5)

 Глава Ради НБУ Данилишин підозрює правління Нацбанку в саботажі: "Ознаки спрямованого гальмування політики прискореного розвитку країни"

Грубі помилки правління НБУ наприкінці минулого і на початку цього року щодо встановлення облікової ставки на основі хибних припущень і прогнозів мають далекосяжні наслідки і, можливо, мають ознаки спрямованого гальмування політики прискореного розвитку країни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомив глава ради НБУ Богдан Данилишин.

Він вважає зниження облікової ставки на 2 п. п до 13,5% - правильним, але запізнілим кроком на шляху пом'якшення монетарної політики.

"Запізнілим є рішення щодо підняття ліміту інтервенцій на валютному ринку до 50 млн доларів на день. Це треба було робити ще на початку листопада. В умовах, коли показник інфляції за останній рік становить 5.1 %, спостерігається фактично промислова дефляція, показник облікової ставки на рівні 15.5 % можна було б вважати саботажем на шляху пом’якшення монетарної політики", - наголошує він.

За його словами, теперішня політика НБУ є ситуативною, не підкріпленою реальними науковими обґрунтуваннями, спрямована на збільшення залежності від зовнішнього фінансування та робить Україну вразливою до екстраординарних подій на зразок криз 1998 та 2008 років.

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Данилишин підкреслює, що повільне зниження облікової ставки на тлі низької інфляції унеможливлює кредитування великих підприємств у національній валюті.

"Грубі помилки правління НБУ наприкінці минулого на початку цього року щодо встановлення облікової ставки на основі хибних припущень і прогнозів мають далекосяжні наслідки і можливо, мають ознаки спрямованого гальмування політики прискореного розвитку країни. Можна сказати, що відновлення кредитування в 2019 провалено. Навіть, якщо Правління Нацбанку знизило б облікову ставку на 3% на засіданні 12 грудня, це кардинально не переламає ситуацію - починати зниження ставки потрібно було ще навесні (про що я говорив і писав неодноразово). Нині реальна ставка для України має становити до 10% річних (рівень нейтральної ставки для України - 3%), враховуючи також теперішній рівень інфляції за індексом споживчих цін", - заявив він.

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Глава Ради НБУ Данилишин підозрює правління Нацбанку в саботажі: Ознаки спрямованого гальмування політики прискореного розвитку країни 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3165248
 
 
 Топ коментарі
 
№признаки направленного торможения политики ускоренного развития страны" Глава Совета НБУ Данилишин подозревает правление Нацбанка в саботаже: "Признаки направленного торможения политики ускоренного развития страны" - Цензор.НЕТ 8323
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ты тоже считаешь, что лучше было писать "Зеленский дебил"?
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ну конечно. можно оба эти слова с заглавной, президент все-таки.
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Лучше было в школе лучше учиться и книжки читать, может тогда бы не пришлось порохоботом работать и на площадях яйца за 200 грн морозить. Хотя во втором есть явный плюс для будущего нации!
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с такими жизненными убеждениями тебе только в 6ю палату
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Він не НБУ (Смолія з Рожковою) наїзжає, по-факту.. А на зебубочку з самокатчиком. Ну, і на Макарову, заодно...
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Им просто не нравится теперешний курс гривны вот и давят.
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Никому, более чем мне- этот курс не может нравится. Причина: я уже теряю 20% своей зарплаты, бо зарабатываю- в долларах, исключительно. Одновременно: я молчу. Хрен со мной. Мне вот только фотка этого черта не понравилась. Какая-то бесноватая. Нет? А я- именно так вижу.
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Данилишин, никто не знает, как бы было, если бы действия НБУ были бы другими. Не нужно дешевого популизма. То, что НБУ удается аккумулировать существенные валютные средства, при имеющейся ситуации, для рассчета по старым займам, и одновременно удержать инфляцию, говорит о том, что Смолий, Рожкова и их команда, сейчас все делает правильно. Это тот случай, когда лучше перебдеть, чем недобдеть. У тебя уже была возможность покерувати, сильно хорошо после этого не стало. Поэтому смотри и учись. Выражаю поддержку Смолию. Очень грамотная политика. На самом деле, лучшего специалиста по гос. финансам сегодня в Украине нет.
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И да, никакой дефляции нет и в помине. Цены продолжают медленный рост. Данилишин, не знал? В магазинах бываешь? Это результат понимания населением того, что курс скоро будет откатываться обратно.
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Сразу видно эксперта от Бога. Жаль, что таких не приглашают.
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ааа. папєрєдніки винуваті...
Нічого, ти теж колись станеш папєрєдніком і ми це знову почуємо, але вже на твою адресу.
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№признаки направленного торможения политики ускоренного развития страны" Глава Совета НБУ Данилишин подозревает правление Нацбанка в саботаже: "Признаки направленного торможения политики ускоренного развития страны" - Цензор.НЕТ 8323
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Друже, смени смайлик. Эти бесы призваны нас развлекать, своими идиотскими заявами. Не более того.
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Во! Имеешь право, на поколоть меня. Полное право!
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За це йому шнобєлєвська премія в галузі економіки.
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Когда гривну усадили до 40 за долляр , он этого не считал .
А теперь пусиление гривны и уменьшение кредитных ставок ЭТО КАРАУЛ?
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Нет никакого усиления гривны.
Спекулятивний капитал опускает только номинальный курс но цены и инфляция растут. Кроме того проседает промпризводство а зебильные займы под 17% придется отдавать уже с єтих, просевших доходов.
Ситуация идентична росиянскому дефолту 98-го
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А если гривну опустить до 40 за долляр и ставки оставить под 25% /? Глава Ради НБУ Данилишин підозрює правління Нацбанку в саботажі: "Ознаки спрямованого гальмування політики прискореного розвитку країни" - Цензор.НЕТ 7251
Наверно что-то тебе не ВНЮХ ?
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Не понял?
Унтер-офицерская вдова сама себя высекла?
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І що ця вдова робить на посаді голови ради НБУ???
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Лера, ломай вторую ногу, жги вторую хату и авто
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Еще один "желтый жилет" Бенин, только уже инсайдер?
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А сьогоднішня політика ОВЗГ взагалі є катастрофічною, бо віддавати 18% та тіло кредитів необхідно.
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Ок, ыкономизд вылез)))
Шо там на заборах пишут?)))
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Розвитку проїдання грошей та вимог зарплати у 80 тис. грн.
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"Каких вам, бл#дь, еще реформ не хватает? "Сизоносый Гетьман П. Порошенко.
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Мне хватало реформ при Порошенко... А ты , зебилушко, чем было обделенное?
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Времена такие. Вокруг одни невменяемые зебилы. Защитная реакция.
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Если бы товарищ Днилишин возглавлял Национальный банк, доллар был бы даже не по 40, а по 50. А ЮВТ и все, кого она водила во власть - в шоколаде.
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Это не "грубые ошибки", а сознательная деятельность в интересах своих западных кукловодов.
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Да. Коломойскому жизненно необходимо прятаться за Путина. Фирташу тоже. Причины одинаковые: чтобы не быть выданным США. Потому оба играют на стороне Путина.
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Нагадує "отрицательний рост економики".
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В чем проблема?Плохое это руководство - верните Гонтареву.
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Проблема в тому що цей Даналишин голова Ради Нацбанку з 2016 року, тої самої Ради що неправильно працювала під його керівництвом.
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Экономика от экономистов зависит так же, как погода от синоптиков.
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Данилишен коррупционер и гнида ! В свое время нарисовал у себя в кабинете на бумажке 50 тыс долларов,чтоб не лишали фирму внешнеэкономической деятельности по представлению чекистов,хотя те за отзыв вымогали всего десятку! Пришлось отдать чекистам !
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скорее торможение не ускоренного, а укуренного развития страны
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