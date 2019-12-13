 Глава Ради НБУ Данилишин підозрює правління Нацбанку в саботажі: "Ознаки спрямованого гальмування політики прискореного розвитку країни"

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомив глава ради НБУ Богдан Данилишин.
Він вважає зниження облікової ставки на 2 п. п до 13,5% - правильним, але запізнілим кроком на шляху пом'якшення монетарної політики.
"Запізнілим є рішення щодо підняття ліміту інтервенцій на валютному ринку до 50 млн доларів на день. Це треба було робити ще на початку листопада. В умовах, коли показник інфляції за останній рік становить 5.1 %, спостерігається фактично промислова дефляція, показник облікової ставки на рівні 15.5 % можна було б вважати саботажем на шляху пом’якшення монетарної політики", - наголошує він.
За його словами, теперішня політика НБУ є ситуативною, не підкріпленою реальними науковими обґрунтуваннями, спрямована на збільшення залежності від зовнішнього фінансування та робить Україну вразливою до екстраординарних подій на зразок криз 1998 та 2008 років.
Данилишин підкреслює, що повільне зниження облікової ставки на тлі низької інфляції унеможливлює кредитування великих підприємств у національній валюті.
"Грубі помилки правління НБУ наприкінці минулого на початку цього року щодо встановлення облікової ставки на основі хибних припущень і прогнозів мають далекосяжні наслідки і можливо, мають ознаки спрямованого гальмування політики прискореного розвитку країни. Можна сказати, що відновлення кредитування в 2019 провалено. Навіть, якщо Правління Нацбанку знизило б облікову ставку на 3% на засіданні 12 грудня, це кардинально не переламає ситуацію - починати зниження ставки потрібно було ще навесні (про що я говорив і писав неодноразово). Нині реальна ставка для України має становити до 10% річних (рівень нейтральної ставки для України - 3%), враховуючи також теперішній рівень інфляції за індексом споживчих цін", - заявив він.
Нічого, ти теж колись станеш папєрєдніком і ми це знову почуємо, але вже на твою адресу.
А теперь пусиление гривны и уменьшение кредитных ставок ЭТО КАРАУЛ?
Спекулятивний капитал опускает только номинальный курс но цены и инфляция растут. Кроме того проседает промпризводство а зебильные займы под 17% придется отдавать уже с єтих, просевших доходов.
Ситуация идентична росиянскому дефолту 98-го
Наверно что-то тебе не ВНЮХ ?
Унтер-офицерская вдова сама себя высекла?
Шо там на заборах пишут?)))