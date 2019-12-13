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 "Своїх не кидаємо": активісти оголосили про збір коштів для внесення застави за кіборга, бойового генерала Марченка

Громадська організація "Солідарна Справа громад" оголосила про збір коштів для внесення застави в 20 млн гривень запобіжного заходу у справі генерала Дмитра Марченка.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу партії "Європейська Солідарність", відповідне звернення громадські активісти оприлюднили на сайті організації.

"Людина, яка вже пів року як вважається Верховним головнокомандувачем, запрошує до столиці інформаційно-агітаційний підрозділ російської армії – канал "Звєзда" миттєво з’являється на Майдані в Києві. СБУ мовчить в хустинку.

Корегувальники вогню, які вказували російським артилеристам, як краще обстрілювати українські міста, виходять на волю. Влада мовчить в хустинку. В той же час по бойових офіцерах і генералах фабрикують кримінальні справи і кидають їх за грати. Довоювалися. Вороги і окупанти – "в законі", а захисники – під тиском і репресіями.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Він в орендованій квартирі живе! Ти йому, п#дарас, 20 млн застави! Бойовому генералу, сука!", - перепалка з прокурорами після суду над Марченком. ВIДЕО

Якщо хто випав з реальності, нагадаємо – Печерський суд імені Портнова кинув до СІЗО генерала Дмитра Марченка. Альтернативою намалювали заставу в захмарні 77 мільйонів гривень. 77 мільйонів ! Для бойового офіцера, який кілька років жив у власному кабінеті, а замість машини має власний велосипед!

Апеляційний суд "пожалів" десантника і замінив 77 фантастичних мільйонів на… 20 не менш фантастичних мільйонів. Ні, ми можемо припустити, що для людей в мантіях 20 мільйонів – то кишенькові фінанси, але для військового… Чи є такі гроші в українського воїна? Ні. Чи є такі гроші в когось з нас? Теж – ні, - йдеться в повідомленні.

Громадські активісти зазначили, що якщо кожен складеться невеликою сумою, то можна буде викупити Дмитра Марченка із заручників "Портновсько-Печерного судилища".

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"Так, зараз темні часи. Так, ми вже спільно допомагали війську і довели, що нам це під силу. Невже спасуємо перед викликом "ціна свободи"?" - йдеться в повідомленні активістів.

Також зазначається, що на парламентських виборах мільйони людей віддали свій голос не за капітуляцію, а за битву до перемоги; не за Малоросію, а за Україну в НАТО і ЄС. Мільйони людей. Якщо кожен з них перерахує вартість чашки кави, або пачки цигарок, або кухля пива… ми зможемо зібрати кошти на правову допомогу. Що таке не випити зайвої кави? Дрібка… Але гривня до гривні = мільйони небайдужих, які ткнуть у пику системі: "Своїх не кидаємо".

Для охочих допомогти:https://bit.ly/2tdPwWb 

Найменування отримувача: ГО СОЛIДАРНА СПРАВА ГРОМАД

UA543007110000026005052698006

код ЄДРПОУ/ІПН: 42992954

Найменування банку: ПЕЧЕРСЬКА ФIЛIЯ АТ КБ "ПРИВАТБАНК"

Код Банку (МФО): 300711

У рядку "Призначення платежу" важливо зазначити: пожертва від (прізвище, ім’я, по батькові) та номер телефону.

Читайте: Наша країна вірить, що ми готові піти на смерть, але при цьому вважає, що хтось із нас втече від слідчого, - комбриг Миргородський, якому не дали на поруки генерал-майора Марченка

Нагадаємо, 5 листопада стало відомо, що п'ятьом чиновникам Міноборони оголошені підозри в закупівлі неякісних бронежилетів.

Підозру отримали такі чиновники Міноборони: начальник Головного управління розвитку і супроводження матеріального забезпечення Збройних Сил України Дмитро Олександрович Марченко, його заступниця Ольга Юріївна Капінус, перший заступник начальника Головного управління розвитку і супроводження матеріального забезпечення Збройних Сил України Сергій Віталійович Почтаренко, два начальники підрозділу - Саковець і Каморянський.

У червні цього року глава ДБР Труба заявляв, що Бюро проводить близько 40 обшуків в справі про закупівлю майна для ЗСУ за завищеними цінами: сума збитків, завданих державі, близько 100 млн грн. Пізніше стало відомо, що ДБР провело в Міноборони обшуки, пов'язані з двома розслідуваннями - про низьку якість бронежилетів і про організацію держзакупівель для армії. ДБР опублікувало деякі фрагменти розмов посадовців Міноборони.

11 листопада Печерський суд залишив генерал-майора Марченка під вартою з можливістю виходу під заставу в 76 млн грн. За рішенням суду, перший заступник начальника Головного управління розвитку і супроводу матеріального забезпечення Збройних Сил України Сергій Почтаренко два місяці перебуватиме під вартою на гауптвахті з можливістю застави в розмірі понад 76 млн грн. Для заступниці начальника управління Ольги Капінус і начальника відділу розробки речового майна Василя Саковця обрано запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту до 3 січня 2020 року. Також суд заарештував на два місяці з можливістю виходу під заставу в 76,8 млн грн Михайла Каморянського.

28 листопада Київський апеляційний суд скасував рішення Печерського суду у справі генерала Дмитра Марченка і призначив йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 3 січня з можливістю внесення застави в розмірі 20 млн грн. Таким чином, суд зменшив розмір застави із 76 млн грн до 20 млн грн.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3165247
 
   
 Топ коментарі
 
Я бачу зраду України,
Тупий, обдурений народ,
Який розводять зсередини,
Я бачу знищення свобод

Я бачу жабу, що на троні
Перетворилась в упира,
Як слава в змушенім поклоні
Кривавим маревом згора,

На втіху бидлу.... Бачу втрати
Я бачу біль, і горя жах
Коли ховає сина мати
З застиглим подивом в очах...

Капітулянти! Сучі діти,
Ви ж предків славу здаєте!
В могилах вам усім смердіти
За це ї......че вар'єте!

Не сподівайтеся, не вмерла
Вам горлом вийде ця дільба
І на Майдан, мов лава з жерла
Попре озброєна юрба.
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Сука, я не проти внести і свій вклад в зібрання коштів, але ж це зашквар повний збирати кошти щоб випустити з СІЗО людину яка не має жодного відношення до інкримінованого їй злочину.
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а что делать если кацапы у власти?
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Я бачу зраду України,
Тупий, обдурений народ,
Який розводять зсередини,
Я бачу знищення свобод

Я бачу жабу, що на троні
Перетворилась в упира,
Як слава в змушенім поклоні
Кривавим маревом згора,

На втіху бидлу.... Бачу втрати
Я бачу біль, і горя жах
Коли ховає сина мати
З застиглим подивом в очах...

Капітулянти! Сучі діти,
Ви ж предків славу здаєте!
В могилах вам усім смердіти
За це ї......че вар'єте!

Не сподівайтеся, не вмерла
Вам горлом вийде ця дільба
І на Майдан, мов лава з жерла
Попре озброєна юрба.
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Сподобалось. Навіть не знаю - хочу я чи ні, того пророцтва в кінці.
атопутеннападьот - вже реально не канає.
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Шо такое "Солідарна Справа громад"? Где ОНО взялось?
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****, я не проти внести і свій вклад в зібрання коштів, але ж це зашквар повний збирати кошти щоб випустити з СІЗО людину яка не має жодного відношення до інкримінованого їй злочину.
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ми повинні збирати гроші на залог

людині, яка РИЗИКУВАЛА життям ЗАХИЩАЮЧИ УКРАЇНУ з березня 2014 р !!!!!

це ГАНЬБА КОЖНОМУ УКРАЇНЦЮ !!!!
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Разобраться трудно. Все СМИ - фиг его знает.
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А зачем указывать свои ФИО и телефон? Я хочу внести деньги,но хочу сделать это анонимно.
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В любом случае анонимно не получится, т.к. банк знает ФИО пересылающего средства. Хотя, согласен, странная просьба. Такое впечатление, что кремляди хотят сделать перепись "порохоботов".
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Подозреваю ожидают, что будет проверка того, что деньги получены законным путем. Если контактные данные будут, то можно легко подтвердить, что ты пожертвовал. А если контактных данных нет, то сделать это будет значительно сложнее и заставу могут просто не принять в суде.
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и снова волонтеры-активисты становится страшно
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Как не вор так волонтер...Реально страшно.Каких только мразей война вскормила,а сколько реальных патриотов сгубила с помощью таких ворюг в погонах как этот Марченко.
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А мне вот становится страшно от мысли о миллионах тупых рагульных слизняков, называющих себя "народом", способных разве что на интернетовский срач.
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Надо не деньги собирать, а силой отбивать. Иначе вам никаких денег не хватит - скоро посадят тысячи патриотов! А иначе никак - лугандонцы смогут мирно зайти в Украину только когда все патриоты убиты или арестованы.
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пашинского тоже пойдешь отбивать силой??
кролика стенового
авакова рюкзачного
мальдивскаго камандующего 500 тысячного??

список из сотен таких зашкваров

таню черновол отбивать - падружку пашинского??
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Надо - вперед, отбивай. Только ваше "отбивание" - все больше по клавиатуре.
Я могу кинуть бабок - кидаю. Перевел 500 грн. Если каждый сделает не то, что "надо", а то, что может, хотя бы малость, но не в интернетовском сраче, а в реальности, то дядька встретит праздники дома.
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Генерал, понятно, что невиновен. Его выпустят.
Залог вернут тому, кто внёс - ГО СОЛIДАРНА СПРАВА ГРОМАД.
Теперь вопрос - что будет потом с немалыми деньгами?
Возвращать тысячам людей обратно никто не будет...
Об этом "волонтёры" молчат.
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купити гарні снайперські гвинтівки для полювання на.... ДІЧЬ

Маруся Звіробій розбереться як їх зстосувати
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Пора уже понять,что "тыловые крысы" хотят убрать из общественной жизни людей с активной гражданской позицией,которые не просиживали годы войны в кабаках и театрах,а защищали страну.Неужели еще не понятно,что идет зачистка?
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"Своих не бросаем": активисты объявили о сборе средств для внесения залога за киборга, боевого генерала Марченко





киборг он был там, где был,

а на должности в минобороны должен был проверить каждый сантиметр ентих жилетов, на своей шкуре генеральской.

не проверил??

а нах он там нужен,

или бабло получил за 5 минут жилета под дождем разрешенных.

мноооого такого было

от рюкзаков авакова до формы из горючки для солдат в десятках тысяч.
а гнилых консервов скоооолько...




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что не понятно там?

жилет после 5 минут под дождем пробивается с писталета макарова.

начальник жилето-завода трясет писулькой с 5 минутами разрешенными салдату бть под дождем.

какая ***** подписала енти 5 минут под дождем??

какая генеральская *****??
палтараки и его гниды тыловые??
на себе должнен был проверить ентот генерал енти 5 минут поддождем .

конченные.
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Бронепластина, которая находится в жилете, через пять минут под дождем пробивается из макарова? А ваши автомобили от дождя не тают как снег? Вы что нюхаете?
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Кевлар, коли намокне, завжди втрачає свої властивості.
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Погоджуюсь ****....
****, яка формувала Технічні Умови на ці жилети , але хіба ці жилети для лінії фронту...
****, яка приймала на озброєння їх для застосування на лінії фронту;
****, яка підставляла генерала підсовуючи йому ці данні...
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Это тот который бракованные броники солдатам закупал во время войны...?Ага.хороший человек.
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Чем больше людей скинуться, тем сложнее отследить движение средств по назначению. После этих " волонтеров-активистов" по делу Шеремета, доверие к этим акциям пропало. Ведь по сути они собирали средства с людей и организаций для бойцов и оставляли себе сколько считали нужным. А всякого рода акции в Киеве, будь то в поддержку или против чего(кого) были выгодны "активистам-проффесионалам" потому что них продвигались бренды политсил не бесплатно. Всегда задавался вопросом, от куда у этих активистов время всё время бегать по акциям, а оказывается - это работа.
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ненада тут шелуху гнать,

есть разные акции против разного.

против бамбаскага мира одно,
против генерала жилетного другое.
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Базара нет, акции разные, лица только за частую одни и те же.
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Хай Солідарна справа у Петі возьмёт. Так потом Петя и заберёт, а собранное у людей можно и не возвращать, да и как их вернуть, механизма нет.
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генералом он был всего чуток, а потом стал по тылу , а там соблазны....
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Ахаха!
Боевой генерал!
На бронежилетах бабло воровал!
Ясное дело что "своего" не бросаем. Группа мародёров объявила очередной сбор средств на отмазывание мародёра в погонах))) Уже бы сами активисты тихо собрали да внесли и не позорились. Или бирюк со свиньёй бабло зажали? Так пусть генерал-кабасик сливает всю контору и выходит за содействие следствию! Этот поц за 4 года из капитанов-таксистов города Николаева в "боевые генералы" выбился города Киева с мордой что в экран не влазит. Вот боевой генерал:
"Своїх не кидаємо": активісти оголосили про збір коштів для внесення застави за кіборга, бойового генерала Марченка - Цензор.НЕТ 7922
А эта жирная свинья не боевой генерал а мразь:
"Своїх не кидаємо": активісти оголосили про збір коштів для внесення застави за кіборга, бойового генерала Марченка - Цензор.НЕТ 786
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Вот даже если бы не знал о галимых брониках, о которых не знает разве что глухой (ибо скандал был не шуточный) и вдруг решил проникнуться сочувствием к этому челу и перечислить бабки на залог, то текст о "капитуляции", переписанный из лоламетодичек, не позволяет даже на секунду усомниться в том, что этот "патрон" из барыгиной обоймы, а значит, судят его за дело. Ибо порядочных людей там не может быть априори. Так шо сорян, но нет. "Своїх не кидаємо": активісти оголосили про збір коштів для внесення застави за кіборга, бойового генерала Марченка - Цензор.НЕТ 440
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При порохе многие воевали, кроме зеленых шморклей. Теперь шморкли боятся и ненавидят людей которые защищали эту страну.
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Кто то умерал в этих брониках. Для кого то война, а для кого то акуительный бизнес. Волонтёры с тремя хатами не дадут соврать.
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Новый и последний этап уничтожения Украинского народа, в 1918-1933 не добили...
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