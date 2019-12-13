 "Своїх не кидаємо": активісти оголосили про збір коштів для внесення застави за кіборга, бойового генерала Марченка

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу партії "Європейська Солідарність", відповідне звернення громадські активісти оприлюднили на сайті організації.
"Людина, яка вже пів року як вважається Верховним головнокомандувачем, запрошує до столиці інформаційно-агітаційний підрозділ російської армії – канал "Звєзда" миттєво з’являється на Майдані в Києві. СБУ мовчить в хустинку.
Корегувальники вогню, які вказували російським артилеристам, як краще обстрілювати українські міста, виходять на волю. Влада мовчить в хустинку. В той же час по бойових офіцерах і генералах фабрикують кримінальні справи і кидають їх за грати. Довоювалися. Вороги і окупанти – "в законі", а захисники – під тиском і репресіями.
Якщо хто випав з реальності, нагадаємо – Печерський суд імені Портнова кинув до СІЗО генерала Дмитра Марченка. Альтернативою намалювали заставу в захмарні 77 мільйонів гривень. 77 мільйонів ! Для бойового офіцера, який кілька років жив у власному кабінеті, а замість машини має власний велосипед!
Апеляційний суд "пожалів" десантника і замінив 77 фантастичних мільйонів на… 20 не менш фантастичних мільйонів. Ні, ми можемо припустити, що для людей в мантіях 20 мільйонів – то кишенькові фінанси, але для військового… Чи є такі гроші в українського воїна? Ні. Чи є такі гроші в когось з нас? Теж – ні, - йдеться в повідомленні.
Громадські активісти зазначили, що якщо кожен складеться невеликою сумою, то можна буде викупити Дмитра Марченка із заручників "Портновсько-Печерного судилища".
"Так, зараз темні часи. Так, ми вже спільно допомагали війську і довели, що нам це під силу. Невже спасуємо перед викликом "ціна свободи"?" - йдеться в повідомленні активістів.
Також зазначається, що на парламентських виборах мільйони людей віддали свій голос не за капітуляцію, а за битву до перемоги; не за Малоросію, а за Україну в НАТО і ЄС. Мільйони людей. Якщо кожен з них перерахує вартість чашки кави, або пачки цигарок, або кухля пива… ми зможемо зібрати кошти на правову допомогу. Що таке не випити зайвої кави? Дрібка… Але гривня до гривні = мільйони небайдужих, які ткнуть у пику системі: "Своїх не кидаємо".
Для охочих допомогти:https://bit.ly/2tdPwWb
Найменування отримувача: ГО СОЛIДАРНА СПРАВА ГРОМАД
UA543007110000026005052698006
код ЄДРПОУ/ІПН: 42992954
Найменування банку: ПЕЧЕРСЬКА ФIЛIЯ АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
Код Банку (МФО): 300711
У рядку "Призначення платежу" важливо зазначити: пожертва від (прізвище, ім’я, по батькові) та номер телефону.
Нагадаємо, 5 листопада стало відомо, що п'ятьом чиновникам Міноборони оголошені підозри в закупівлі неякісних бронежилетів.
Підозру отримали такі чиновники Міноборони: начальник Головного управління розвитку і супроводження матеріального забезпечення Збройних Сил України Дмитро Олександрович Марченко, його заступниця Ольга Юріївна Капінус, перший заступник начальника Головного управління розвитку і супроводження матеріального забезпечення Збройних Сил України Сергій Віталійович Почтаренко, два начальники підрозділу - Саковець і Каморянський.
У червні цього року глава ДБР Труба заявляв, що Бюро проводить близько 40 обшуків в справі про закупівлю майна для ЗСУ за завищеними цінами: сума збитків, завданих державі, близько 100 млн грн. Пізніше стало відомо, що ДБР провело в Міноборони обшуки, пов'язані з двома розслідуваннями - про низьку якість бронежилетів і про організацію держзакупівель для армії. ДБР опублікувало деякі фрагменти розмов посадовців Міноборони.
11 листопада Печерський суд залишив генерал-майора Марченка під вартою з можливістю виходу під заставу в 76 млн грн. За рішенням суду, перший заступник начальника Головного управління розвитку і супроводу матеріального забезпечення Збройних Сил України Сергій Почтаренко два місяці перебуватиме під вартою на гауптвахті з можливістю застави в розмірі понад 76 млн грн. Для заступниці начальника управління Ольги Капінус і начальника відділу розробки речового майна Василя Саковця обрано запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту до 3 січня 2020 року. Також суд заарештував на два місяці з можливістю виходу під заставу в 76,8 млн грн Михайла Каморянського.
28 листопада Київський апеляційний суд скасував рішення Печерського суду у справі генерала Дмитра Марченка і призначив йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 3 січня з можливістю внесення застави в розмірі 20 млн грн. Таким чином, суд зменшив розмір застави із 76 млн грн до 20 млн грн.
Тупий, обдурений народ,
Який розводять зсередини,
Я бачу знищення свобод
Я бачу жабу, що на троні
Перетворилась в упира,
Як слава в змушенім поклоні
Кривавим маревом згора,
На втіху бидлу.... Бачу втрати
Я бачу біль, і горя жах
Коли ховає сина мати
З застиглим подивом в очах...
Капітулянти! Сучі діти,
Ви ж предків славу здаєте!
В могилах вам усім смердіти
За це ї......че вар'єте!
Не сподівайтеся, не вмерла
Вам горлом вийде ця дільба
І на Майдан, мов лава з жерла
Попре озброєна юрба.
атопутеннападьот - вже реально не канає.
людині, яка РИЗИКУВАЛА життям ЗАХИЩАЮЧИ УКРАЇНУ з березня 2014 р !!!!!
це ГАНЬБА КОЖНОМУ УКРАЇНЦЮ !!!!
кролика стенового
авакова рюкзачного
мальдивскаго камандующего 500 тысячного??
список из сотен таких зашкваров
таню черновол отбивать - падружку пашинского??
Я могу кинуть бабок - кидаю. Перевел 500 грн. Если каждый сделает не то, что "надо", а то, что может, хотя бы малость, но не в интернетовском сраче, а в реальности, то дядька встретит праздники дома.
Залог вернут тому, кто внёс - ГО СОЛIДАРНА СПРАВА ГРОМАД.
Теперь вопрос - что будет потом с немалыми деньгами?
Возвращать тысячам людей обратно никто не будет...
Об этом "волонтёры" молчат.
Маруся Звіробій розбереться як їх зстосувати
киборг он был там, где был,
а на должности в минобороны должен был проверить каждый сантиметр ентих жилетов, на своей шкуре генеральской.
не проверил??
а нах он там нужен,
или бабло получил за 5 минут жилета под дождем разрешенных.
мноооого такого было
от рюкзаков авакова до формы из горючки для солдат в десятках тысяч.
а гнилых консервов скоооолько...
жилет после 5 минут под дождем пробивается с писталета макарова.
начальник жилето-завода трясет писулькой с 5 минутами разрешенными салдату бть под дождем.
какая ***** подписала енти 5 минут под дождем??
какая генеральская *****??
палтараки и его гниды тыловые??
на себе должнен был проверить ентот генерал енти 5 минут поддождем .
конченные.
****, яка формувала Технічні Умови на ці жилети , але хіба ці жилети для лінії фронту...
****, яка приймала на озброєння їх для застосування на лінії фронту;
****, яка підставляла генерала підсовуючи йому ці данні...
есть разные акции против разного.
против бамбаскага мира одно,
против генерала жилетного другое.
Апеляційний суд Запорізької області скасував рішення Куйбишевського районного суду у справі Миколи Бутрименка, фермера з Донецької області, причетного до загибелі 10 військовослужбовців 3-го ОП СпП ім. князя Святослава Хороброго, якого визнано винним у фінансуванні тероризму, та засуджено до 8 років позбавлення волі, та частково задовольнив апеляційні скарги сторін.
Боевой генерал!
На бронежилетах бабло воровал!
Ясное дело что "своего" не бросаем. Группа мародёров объявила очередной сбор средств на отмазывание мародёра в погонах))) Уже бы сами активисты тихо собрали да внесли и не позорились. Или бирюк со свиньёй бабло зажали? Так пусть генерал-кабасик сливает всю контору и выходит за содействие следствию! Этот поц за 4 года из капитанов-таксистов города Николаева в "боевые генералы" выбился города Киева с мордой что в экран не влазит. Вот боевой генерал:
А эта жирная свинья не боевой генерал а мразь: