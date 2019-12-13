 Печерський суд обирає запобіжний захід Юлії Кузьменко, підозрюваній у справі про вбивство Шеремета. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
На засіданні присутні нардепи від ЄС Яна Зінкевич, Микола Величкович, екснардепка Оксана Корчинська. Адвокат Влад Добош. Суддя Сергій Вовк. Прокурори Олександр Шевчук та Ігор Грицак.
Юлія Кузьменко.
Адвокат Добош.
Прокурори Олександр Шевчук та Ігор Грицак.
Суддя Вовк
Яна Зінкевич.
Оксана Корчинська, Микола Величкович.
Кузьменко випустили зі скляного боксу і дозволили сидіти біля адвоката.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки.
13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, підозрювану у справі про вбивство Шеремета.
Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.
Нагадаємо, Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.
Павло Шеремет - уродженець Білорусі. Він працював на телебаченні в Білорусі і Росії, в 1990-2000-х роках - завідувач білоруським бюро, а також керівник відділу спеціальних інформаційних проектів ОРТ, потім - "Першого каналу". Протягом останніх п'яти років жив у Києві, працював в інтернет-виданні "Українська правда", був ведучим на радіо "Вести". Також Шеремет був одним із засновників "Білоруського партизана".
дорого куплю
Мутно как-то .
Поверить в то , что Аваков что-то там расследовал , я себя заставить не могу ...
МОНИКА ЗЕБИНСКИ ?
если она убийца, как вчера всем воткнули - какой домашний арест?
если нет - какой домашний арест?
А вот верить в независимые расследования в нашей насквозь продажной стране я не могу .
Мы никогда не жили по Закону .
Это даже смешно как-то - жить по Закону ...
А то во власти говно какое-то , пена .
А ведь они решают , как нам жить ...
Шут идьёт!
Олексій Арестович
4 год ·
- Володимир Зеленський.
Вы отдаёте себе отчёт, что вне зависимости от реальности вины обвиняемых по делу Шеремета, вчерашний брифинг представителей МВД, имеет сильные признаки информационно-психологической операции, направленной ровно на то, в чем представители МВД обвинили подозреваемых - в дестабилизации общественно-политической ситуации в стране?..
На это, в частности, указывает отсутствие реальных доказательств, предъявленных обществу, и построение аргументации вокруг косвенных данных, через умозаключения, и с особенным акцентом на «аморальности» разговоров подозреваемых между собой.
Допустим, доказательств больше, Вы их знаете, а мы не знаем.
Это меняет реальную степень вины подозреваемых, но никак не меняет, того, чем занимаются представители МВД.
Более того, это деяние, имеющие признаки такого, что направлено на дестабилизацию общественно-политической обстановки в стране, направлено, в первую очередь, против Вас.
Зачем Вы «освятили» это мероприятие своим присутствием?..
Ваши ответственные лица настолько плохо Вас информируют, что Вы не знали, что там готовится?
Или Вы знали, но не смогли верно оценить?..
Зачем Вы позволяете встраивать себя в чужие схемы, да ещё такого сомнительного характера?
Разве должнО президенту следовать в фарватере министра, да и кого бы-то ни было?..
Не слишком ли многим Вы позволяете пугать себя ветеранами?
Путину, Портнову, Богдану, Авакову?..
Кого мы выбирали?..
Высшее должностное лицо в державе, которое позволяет управлять собою через манипуляции страхом?..
И, наконец, Вы отдаёте себе отчёт, что последствия возможной дестабилизации, будут лежать на Вас?..
Что там с испытательным сроком Авакова?..
Не подошёл ли он к концу?..
ХВАТИТ ЦАЦКАТЬСЯ. ЭРА ПАРАШЕНКОВ ПРОШЛА.
Ведь он тоже доброволец, воевал в АТО?
Где сейчас то мега-патриот? в РФ?
Цього вовка примусили взяти самовідвід.