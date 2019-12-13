EN|RU|UK
Теми дня: Убивство Шеремета Нормандські переговори Газова війна Ринок землі
 Політика України
  4243  66
Матеріали за темою:
Все про:суд (5662) Кузьменко Юлія (8)

 Печерський суд обирає запобіжний захід Юлії Кузьменко, підозрюваній у справі про вбивство Шеремета. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ+ФОТОрепортаж

Печерський райсуд Києва обирає запобіжний захід волонтерці, лікарці Юлії Кузьменко, підозрюваній у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

На засіданні присутні нардепи від ЄС Яна Зінкевич, Микола Величкович, екснардепка Оксана Корчинська. Адвокат Влад Добош. Суддя Сергій Вовк. Прокурори Олександр Шевчук та Ігор Грицак.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд відправив під цілодобовий домашній арешт Яну Дугарь, підозрювану у справі про вбивство Шеремета (оновлено)

Печерський суд обирає запобіжний захід Юлії Кузьменко, підозрюваній у справі про вбивство Шеремета 01

Юлія Кузьменко.

Печерський суд обирає запобіжний захід Юлії Кузьменко, підозрюваній у справі про вбивство Шеремета 02
Печерський суд обирає запобіжний захід Юлії Кузьменко, підозрюваній у справі про вбивство Шеремета 03
Печерський суд обирає запобіжний захід Юлії Кузьменко, підозрюваній у справі про вбивство Шеремета 04

Адвокат Добош.


Печерський суд обирає запобіжний захід Юлії Кузьменко, підозрюваній у справі про вбивство Шеремета 05

Прокурори Олександр Шевчук та Ігор Грицак.

Печерський суд обирає запобіжний захід Юлії Кузьменко, підозрюваній у справі про вбивство Шеремета 06
Печерський суд обирає запобіжний захід Юлії Кузьменко, підозрюваній у справі про вбивство Шеремета 07
Печерський суд обирає запобіжний захід Юлії Кузьменко, підозрюваній у справі про вбивство Шеремета 08

Суддя Вовк

Печерський суд обирає запобіжний захід Юлії Кузьменко, підозрюваній у справі про вбивство Шеремета 09

Яна Зінкевич.

Печерський суд обирає запобіжний захід Юлії Кузьменко, підозрюваній у справі про вбивство Шеремета 10

Оксана Корчинська, Микола Величкович.

Печерський суд обирає запобіжний захід Юлії Кузьменко, підозрюваній у справі про вбивство Шеремета 11
Печерський суд обирає запобіжний захід Юлії Кузьменко, підозрюваній у справі про вбивство Шеремета 12
Печерський суд обирає запобіжний захід Юлії Кузьменко, підозрюваній у справі про вбивство Шеремета 13

Кузьменко випустили зі скляного боксу і дозволили сидіти біля адвоката.

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки.

13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, підозрювану у справі про вбивство Шеремета.

Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

Нагадаємо, Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ветеран Маруся Звіробій заявила, що не довіряє представленим Нацполіцією результатам розслідування вбивства Шеремета

Павло Шеремет - уродженець Білорусі. Він працював на телебаченні в Білорусі і Росії, в 1990-2000-х роках - завідувач білоруським бюро, а також керівник відділу спеціальних інформаційних проектів ОРТ, потім - "Першого каналу". Протягом останніх п'яти років жив у Києві, працював в інтернет-виданні "Українська правда", був ведучим на радіо "Вести". Також Шеремет був одним із засновників "Білоруського партизана".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3165246
 
 
 Топ коментарі
 
Смотрим. Это машина Шеремета, взорванная по утверждению следствия гексогеном с использованием поражающих элементов от противопехотной мины МОН-40. Выдержка из обвинения внизу. В МАШИНЕ НЕТ НИ ОДНОГО ОТВЕРСТИЯ ОТ ПОРАЖАЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ? Да она как сито должна стоять !

Печерский суд избирает меру пресечения Юлии Кузьменко, подозреваемой в деле об убийстве Шеремета - Цензор.НЕТ 7003
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Смотрим. Это машина Шеремета, взорванная по утверждению следствия гексогеном с использованием поражающих элементов от противопехотной мины МОН-40. Выдержка из обвинения внизу. В МАШИНЕ НЕТ НИ ОДНОГО ОТВЕРСТИЯ ОТ ПОРАЖАЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ? Да она как сито должна стоять !

Печерский суд избирает меру пресечения Юлии Кузьменко, подозреваемой в деле об убийстве Шеремета - Цензор.НЕТ 7003
 показати весь коментар
 
 
Плохо когда дилетанты рассуждают о взрывных устройствах.Света,кухня вам должна быть ближе.
 показати весь коментар
 
 
КУПЛЮ ФУТБОЛКУ СО СПЕЦИФИЧЕСКИМ ПРИНТОМ ДЛЯ ФОТОГРАФИРОВАНИЯ ВИДЕОКАМЕР
дорого куплю
 показати весь коментар
 
 
Похоже, что специалист по СВУ найден! Прокололся, вася!
 показати весь коментар
 
 
Ну, раз ти профі, то поясни дилетантам, чому так.
 показати весь коментар
 
Пещерный суд у нас самый "продуктивный"...
 показати весь коментар
 
 
А там, у суді, іще хоч один суддя, крім вовка, Є ?
 показати весь коментар
 
 
Дело гнилое. Другие не взялись. И почему ты думаешь, дело слушается именно в печерском суде? Потому что именно там работает... а вернее служит судья Вовк.
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
А - а, так там целая банда АМАЗОНОК?
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Не замечаете сходство? В глаза бросаются ОСОБО ВЫДЕЛЯЮЩИЕСЯ черты Печерский суд избирает меру пресечения Юлии Кузьменко, подозреваемой в деле об убийстве Шеремета - Цензор.НЕТ 57
Печерский суд избирает меру пресечения Юлии Кузьменко, подозреваемой в деле об убийстве Шеремета - Цензор.НЕТ 4018
 показати весь коментар
 
 
На фото с камеры борода канадка это чётко видно. А у Антоненко вроде как никогда такой бороды не было.
 показати весь коментар
 
 
А на правого кроме фотки еще привязки к делу есть? если есть надо брать.
 показати весь коментар
 
 
Чё-то подозрительно всё это .
Мутно как-то .
Поверить в то , что Аваков что-то там расследовал , я себя заставить не могу ...
 показати весь коментар
 
 
Авакову выгодно показать свою значимость и силу, Монике натирают одно место рейтинги волонтеров, ветеранов и армии, (следующая будет церковь) Один играет мышцами, другой показывает, шо он тоже при делах...
 показати весь коментар
 
 
не факт, что на фотке типо с камер вообще женщина...
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Был у меня знакомый, с натуральным первым размером.... но с четвертым мужиков я еще не встречал Печерський суд обирає запобіжний захід Юлії Кузьменко, підозрюваній у справі про вбивство Шеремета - Цензор.НЕТ 9842
 показати весь коментар
 
 
мерзкая ненавидящая всех и вся тетка убийца.
 показати весь коментар
 
 
все мозги заплели,
если она убийца, как вчера всем воткнули - какой домашний арест?
если нет - какой домашний арест?
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
То,что она помагала Украине в трудное время,никак не оправдывает того,что она стала убийцей. Виновата, должна сидеть.
 показати весь коментар
 
 
А что , у нас сидят все , кто это заслужил ?
 показати весь коментар
 
Мы-то с тобой никого и не задерживали . Нас с тобой сенат не уполномачивал .
А вот верить в независимые расследования в нашей насквозь продажной стране я не могу .
Мы никогда не жили по Закону .
Это даже смешно как-то - жить по Закону ...
 показати весь коментар
 
Тогда для вас выходов два,или стараться по ним жить,или вэлкам ту раша!
 показати весь коментар
 
Ты это Авакову скажи , и прочим типа топ-чиновникам , от которых всё это и зависит .
А то во власти говно какое-то , пена .
А ведь они решают , как нам жить ...
 показати весь коментар
 
Так как тогда можно что то изменить ничего не делая? Не вынося из квартиры мусор,а только болтая,квартира чище не станет.
 показати весь коментар
 
Покажите мне где тут принт на спине? Я в упор не вижу.
Печерський суд обирає запобіжний захід Юлії Кузьменко, підозрюваній у справі про вбивство Шеремета - Цензор.НЕТ 4016
 показати весь коментар
 
 
Записи разные но и люди разные. Первый кадр сделан в 1:40 кажется где-то есть видео с временем.
 показати весь коментар
 
Явно ведь на этом кадре совсем другие люди. Они в чёрном даже, а не в сером. Телосложение разное. По хронологии времени разница на кадрах 10 минут.
 показати весь коментар
 
Запутанная история ,на мой взгляд закончится ПШИКОМ !!!
 показати весь коментар
 
 
будет такая же гуманная мера , не комфорт, но все же, а дальше следствие и суд.
 показати весь коментар
 
Обращение к ссыкуну:

Печерський суд обирає запобіжний захід Юлії Кузьменко, підозрюваній у справі про вбивство Шеремета - Цензор.НЕТ 8472

Олексій Арестович
4 год ·

- Володимир Зеленський.
Вы отдаёте себе отчёт, что вне зависимости от реальности вины обвиняемых по делу Шеремета, вчерашний брифинг представителей МВД, имеет сильные признаки информационно-психологической операции, направленной ровно на то, в чем представители МВД обвинили подозреваемых - в дестабилизации общественно-политической ситуации в стране?..
На это, в частности, указывает отсутствие реальных доказательств, предъявленных обществу, и построение аргументации вокруг косвенных данных, через умозаключения, и с особенным акцентом на «аморальности» разговоров подозреваемых между собой.
Допустим, доказательств больше, Вы их знаете, а мы не знаем.
Это меняет реальную степень вины подозреваемых, но никак не меняет, того, чем занимаются представители МВД.
Более того, это деяние, имеющие признаки такого, что направлено на дестабилизацию общественно-политической обстановки в стране, направлено, в первую очередь, против Вас.
Зачем Вы «освятили» это мероприятие своим присутствием?..
Ваши ответственные лица настолько плохо Вас информируют, что Вы не знали, что там готовится?
Или Вы знали, но не смогли верно оценить?..
Зачем Вы позволяете встраивать себя в чужие схемы, да ещё такого сомнительного характера?
Разве должнО президенту следовать в фарватере министра, да и кого бы-то ни было?..
Не слишком ли многим Вы позволяете пугать себя ветеранами?
Путину, Портнову, Богдану, Авакову?..
Кого мы выбирали?..
Высшее должностное лицо в державе, которое позволяет управлять собою через манипуляции страхом?..
И, наконец, Вы отдаёте себе отчёт, что последствия возможной дестабилизации, будут лежать на Вас?..
Что там с испытательным сроком Авакова?..
Не подошёл ли он к концу?..
 показати весь коментар
 
 
зекретин тупо отмазывает кацапов и дискредитирует воинов
Печерський суд обирає запобіжний захід Юлії Кузьменко, підозрюваній у справі про вбивство Шеремета - Цензор.НЕТ 5010
 показати весь коментар
 
 
Люди добрі, поясніть будь ласка, як можна було дестабілізувати ситуацію ? Тоді вона була суперстабільною ?
 показати весь коментар
 
 
судья вовк вполне мог это сделать, зная что на него никто и не подумает. Так что фигура и борода это не доказательство.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Прошу успокоится порохоботов. Если это будет липа , Зе их всех погонит сраной метлой.
ХВАТИТ ЦАЦКАТЬСЯ. ЭРА ПАРАШЕНКОВ ПРОШЛА.
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Железное доказательство вопросный товарищ.
 показати весь коментар
 
Так я не понял, а Почему свиноферма за Пугачева, осужденного за убийство двух полицейских в Днепре, вой не поднимала?
Ведь он тоже доброволец, воевал в АТО?
 показати весь коментар
 
 
Тот чувак был сам по себе. А эта группа выполняла задания Мародера. Они свои а доску! Это видно по защитникам и защитницам.
 показати весь коментар
 
 
Ну или за супер-идола Савченко и мега-патриота Рубана?
Где сейчас то мега-патриот? в РФ?
 показати весь коментар
 
Какой еще мега-патриот? Рубан враг, спалился задолго до ареста.
 показати весь коментар
 
вже ніхто.
Цього вовка примусили взяти самовідвід.
 показати весь коментар
 
У мордатого прокурора походу Джегер Лекультр реверсо на фото на руке.
 показати весь коментар
 
 
три роки збирали докази і зібрали все і тільки чомусь ЗАМОВНИК не засвітився. ???????Як це розуміти??? чи в нього мабуть закриті канали звязку
 показати весь коментар
 
а посадить еев рюкзак и держать там пид домашним арестом
 показати весь коментар
 
Дескредитація. Інформаційна війна. Слабкі люди-слабка держава. Слабка держава-слабкі люди.... Спецслужби свої і ворога засилають в організації (громадські, військові, політичні) своїх агентів, іноді агенти навіть створюють та очолюють такі організації, яким ставиться завдання і дається дозвіл, робіти все так як робить група в яку вони внедряються і в її інтересах і виявляти найбільш активних громадян з конкретними ідеологічними поглядамита конкретними моральними ціностями. А коли приходить час, їм (агентам) дають команду зробите те що, повністю дискредитуєте, знівелюєте цей рух. Виявить та знищить найбільш активних його діячів та зруйнує довіру до нього серед широких верств населення. І навіть самі правильні і благі наміри, думки та ідеї будуть повністю дескредитовані та знівельовані. Ось так система бореться проти змін в системі. Тому як висновок і головний мотив у всіх цих подіях, зокрема вбивства, як сакральної жертви П. Шеремета це боротьба системи проти протесних настроїв шляхом їх повторюся повної дескредитації. Ця система, мається на увазі корумпована, злочинна, яка є зараз, як в Україні так і росії. Тому ось цю війну, яка зараз йде я називаю війною між ворами злодіями українськими та кремлівськими за рабів, яка ведеться руками самих же потенційниї рабів і за блага, які в них вже вкрали і вкрадуть ще. Тому і головний фокус уваги зараз в засобах масової інформації, які належать системі, направлений не на громадянина А чи громадянку Б і , а на те до якої групи і виду діяльності належать ці люди - медсестра АТО, волонтр, учасник АТО. І навіть якщо їх не засудять за браком доказів, це те ж в наших реаліях системи, дуже ймовірно, а тим паче, якщо вони дійсно агенти чи один агент спецслужб нашої системи чи російської, який використовував інших у групі, (приклад як з агентом надя савченко), вони свою чорну справу зробили - дискредитували певну ціль, певну мету, певну ідею, певних людей. Система зберігає себе і вплив на своїх рабів. А по скільки йде війна між двома злочинними системами, які захопили державні інститути, то скоро вони домовляться шляхом обєднання і інтеграції однієї в іншу. Тут уточнювати я думаю не потрібно, інтеграція та поглинання якою яку.
 показати весь коментар
 
Авакян, похоже, перестарался. Излишнее усердие, как и глупость, дорого обходятся! Пора говорить: "До свидания, наш ласковый Миша!". Отставить - "...наш ласковый сидор (заплечный мешок, он же рюкзак)!".
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору