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 Суд відправив під цілодобовий домашній арешт Яну Дугарь, підозрювану у справі про вбивство Шеремета (оновлено)

Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід Яні Дугарь, підозрюваній у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета, у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Печерський райсуд Києва призначив підозрюваній у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Яні Дугарь запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Цей запобіжний захід діятиме до 8 лютого 2020 року.

Яна Дугарь зареєстрована в Новомосковську Дніпропетровської області, де і перебуватиме під домашнім арештом.

"Апеляцію обов'язково подаватимемо, ви наші аргументи чули... коли отримаємо повний текст постанови", - сказав адвокат Орехівський.

"Це (домашній арешт. - Ред.) знову свідчить про те, що ніхто жодних слідчих дій щодо Яни проводити не буде. Якби їм було це цікаво, вони б залишили її в Києві. Вони просто знайшли людину, яка, за їхнім кастингом, підходить для нового серіалу, і тримають її для наступних серій", - вважає адвокат Віталій Коломієць.

Відео засідання суду дивіться тут.

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12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки.

Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

Нагадаємо, Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.

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Павло Шеремет - уродженець Білорусі. Він працював на телебаченні в Білорусі і Росії, в 1990-2000-х роках - завідувач білоруським бюро, а також керівник відділу спеціальних інформаційних проектів ОРТ, потім - "Першого каналу". Протягом останніх п'яти років жив у Києві, працював в інтернет-виданні "Українська правда", був ведучим на радіо "Вести". Також Шеремет був одним із засновників "Білоруського партизана".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3165236
 
 
 Топ коментарі
 
мечты кацапья такие же примитивные как и они сами..
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Дело Шеремета. В день убийства Шеремета подозреваемая медсестра Дугарь находилась в АТО, - депутат Зинкевич.
У Зеленского в ускоренном темпе готовят обмен "всех на всех". Точнее "всех кого согласна отдать Россия на всех кого она требует отдать" Список Россия уже прислала.
Судя по сообщениям Зеленского о будущем повышении пенсий, ситуация у него совсем критична. Рейтинг продолжает глубокой погружение и всплывать упорно не желает. На всякий случай - никаких денег на повышение пенсий в подписанном недавно самим же Зеленским государственном бюджете не предусмотрено. Там предусмотрена дыра в 41.6 млрд. гривен.
МВФ устав слушать рассказы Зеленского о успехах переговоров разъяснило всем, что поговорить по телефону можно о чем угодно, но для получения кредита нужно еще что то. "Договоренность по программе МВФ для Украины является предварительной. Решение об окончательном утверждении еще не внесен на рассмотрение правления МВФ. Когда оно будет внесено зависеть от того, Украина выполнит предварительные условия", - представитель МВФ Райс.

Нормандские договоренности о прекращении огня не выполняются. За вчера - 12 обстрелов украинских позиций. ранен 1 в\с ВСУ.
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Жена Зеленского написала новый сценарий "Кто убил Шеремета"...
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