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Все про:обшук (827) Одеса (2243) пожежа (1949) кримінальна справа (385) ДСНС (2184)

 Пожежа в одеському коледжі: ДБР почало розслідування щодо пожежників, в облуправлінні ДСНС відбувається обшук, - ЗМІ

Щодо трагедії на Троїцькій, 25, що забрала 16 людських життів, відкрили ще одне кримінальне провадження.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Думська".

За даними видання, йдеться про недбалість, виявлену працівниками ДСНС, які мали перевіряти дотримання правил пожежної безпеки в будинку Асвадурова.

Попередня кваліфікація - частина 2 ст. 367 КК (службова недбалість). Розслідування веде ДБР. Про підозру поки нікому не повідомляли.

Як інформувало джерело видання в прокуратурі, просто зараз в будівлі облуправління ДСНС на Прохорівській відбувається обшук. Слідчі вилучають матеріали перевірок із 2014 року.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Опубліковано список жертв пожежі в одеському коледжі

Нагадаємо, о 10:12 4 грудня в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу на третьому поверсі шестиповерхового навчального корпусу виникла пожежа, площа якої сягнула 4 тис. кв. м. О 14:18 того ж дня її було локалізовано.

За фактом пожежі відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України. 5 і 6 грудня було оголошено днями жалоби в Одесі.

Президент України Володимир Зеленський доручив Кабінету Міністрів України і місцевим органам влади перевірити стан протипожежної безпеки установ з масовим перебуванням людей по всій Україні.

Унаслідок пожежі загинули 16 осіб, постраждали понад 30 осіб.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3165235
 
 
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В ГСЧС тоже есть волонтеры и ветераны АТО?
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Ніяк стрілочника не можуть знайти: директорку коледжу посадили, зараз взялися за пожежників... Хто далі, двірник?
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ну хорошо хоть не в отношении пожарного расчета, который тушил пожар...
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Вечно они начинают лечить гемморой, только когда уже поздно. Есть куча других таких зданий, по всей стране! Пускай везде и сразу кипишь наводят, нежели локально пыль поднимают.
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А это теперь называется лечить? Это побрызгают святой водичкой под молитву.
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Ну тут пока не лечение, это скорее локальное временное вмешательство.
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