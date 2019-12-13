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Все про:Зеленський (3856) Епіфаній (202) ПЦУ (486)

 Усі Церкви солідарні в підтримці Зеленського, який прагне до миру в Україні, - Епіфаній

Митрополит Епіфаній підтримує президента України Володимира Зеленського, який прагне, щоб в Україні запанував "справедливий мир".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю ТСН.ua.

"Ми мали декілька зустрічей. Перша зустріч була після обрання, але до інавгурації. Він завітав до мене. Ми мали таке перше, ознайомче спілкування з ним", - розповів митрополит.

За словами Епіфанія, у нього склалося позитивне враження про Зеленського, який, на його думку, мав бажання щось зробити корисне для розбудови української держави загалом.

"А нещодавня зустріч – вона була в межах зустрічі президента із Всеукраїнською Радою Церков і релігійних організацій. І ми висловили підтримку президенту в цей нелегкий, я б сказав випробувальний, час. Бо справді на ньому лежить велика відповідальність. Всі ми прагнемо, щоб в Україні запанував справедливий мир. І тому зараз ця відповідальність лежить на українській державі та особисто на президентові", - додав він.

Епіфаній вважає, що Зеленський має віднайти "певну формулу чи певний рецепт" для того, щоб "страшна неоголошена війна Росії" на теренах східної України завершилася.

"Насамперед, є прагнення, щоб це було вирішено якимось дипломатичним шляхом. І він намагається це знайти. Ми говорили про те, що ми як Церква молимося. Тому що наш священний обов’язок найперший – молитися. Ми молимося, але і також робимо все для того, щоб в Україні запанував справедливий мир. Бо ми не прагнемо будь-якого миру. Бо мир у неволі – це також мир. Всі Церкви були солідарні в тому, що ми підтримуємо президента України, який прагне, щоб в Україні запанував мир. Ми молимося. І побажали йому успіху в тих переговорах, які зараз відбуваються", - резюмував митрополит.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За спиною Філарета грають проросійські сили: люди Медведчука проводили проплачені мітинги проти мене, - Епіфаній

Нагадаємо, 8 листопада, другий у диптиху православних церков світу Александрійський патріархат слідом за Константинопольською та Елладською церквою визнав Православну церкву України. Митрополит Київський і всієї України Епіфаній уже подякував за це та привітав з історичним рішенням.

Триває і перехід парафій з Московського патріархату до ПЦУ.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3165231
 
 
 Топ коментарі
 
Щас порохоботы объявят Епифания врагом, зебилом и агентом кремля
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сейчас антихристы набегут из секты "святого пэтра" ...
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ты даже не порохобот,вы все здесь под видом,порохоботов,и против зеленского работаете на путина,разваливая Украину.
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тут чугункин бывшего шефа сдаёт как стеклотару, на религиозном фронте..

Клімкін: Ні Порошенко, ні його команда на початку не хотіли ні томосу, ні створення ПЦУ


https://gordonua.com/ukr/news/politics/-klimkin-ni-poroshenko-ni-jogo-komanda-na-pochatku-ne-hotili-ni-tomosu-ni-stvorennja-ptsu-1478498.html
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А ссылки на русвесну нема? Бо сайт продавца пирамидок недостаточно *******...
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гордон далеко не мой кумир, но и опровержений как то не было..а русвесна то больше по части фанатов попередныка..
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Зебил, тебе показалось, что я воспринимаю таких как ты животных серьезно? Серьезно?
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мнение невменяемых мне безразлично..
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И поэтому ты ответило на мой комментарий... Ясненько...
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Щас порохоботы объявят Епифания врагом, зебилом и агентом кремля
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А пэтро всех попов еретиками.
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100 процентов, ни слова про Пэтруху, а как он старался. Видать и им надоел, а он такой, любого достанет, возомнил себя выше всех Святых.
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Оно и понятно, порохоботы все сатанисты, тут у некоторых порхоботов даже ники сатанинские есть и они этого даже не скрывают.
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Епифанию не впервой предавать партнера. Предал Филарета, теперь Порошенко... Усі Церкви солідарні в підтримці Зеленського, який прагне до миру в Україні, - Епіфаній - Цензор.НЕТ 6439
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поддержим монику))
Все Церкви солидарны в поддержке Зеленского, стремящегося к миру в Украине, - Епифаний - Цензор.НЕТ 3556
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Ленка, посидев пару часов в соцсетях:
- Вова! Я, конечно, понимаю, что я вышла замуж за клоуна, но не до такой-же, степени!!!....
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Тебя ж уже банили за этот портрет с твоей мордой.понравилось?
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ты даже не порохобот,вы все здесь под видом,порохоботов,и против зеленского работаете на путина,разваливая Украину.
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сейчас антихристы набегут из секты "святого пэтра" ...
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и начнут кричать что термос не настоящий
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оце заасадо тормознутих. все як у біблії про петра Все Церкви солидарны в поддержке Зеленского, стремящегося к миру в Украине, - Епифаний - Цензор.НЕТ 4209
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Не верю. Секта святаго прегрешителя Пэдро Воителя Неукрадинского явно не солидарна с остальными церквями.
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Вот-вот, теперь Епифаний - фошист и еретик Все Церкви солидарны в поддержке Зеленского, стремящегося к миру в Украине, - Епифаний - Цензор.НЕТ 490
Но ведь все шо ни делается = "воля Яхве"? Так зачем лицемерить и визжать как ветер подует? Тут он хорош, а тут он очень злой.
Как вот с Филаретом - был невыносимо бобр, но ВНЕЗАПНО стал зол как Вельзевул Все Церкви солидарны в поддержке Зеленского, стремящегося к миру в Украине, - Епифаний - Цензор.НЕТ 2948
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Ну те що церковники завжди йшли в ногу із владою - не секрет
Шарлатани бояться за власні шкури й дохід
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ЗЕботы в спаме Все Церкви солидарны в поддержке Зеленского, стремящегося к миру в Украине, - Епифаний - Цензор.НЕТ 7541
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Вся зелёная ботоферма на ветке... Прямо выпас худобы .... Другие они уже стараются обходить стороной...
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Епифаний- для начала сам помирись с Филаретом и заодно с Гундяйкой.
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свинорилий тут повинен проявити стійкість --відібрати термос у фані, і стати на колін перед філаретом.
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а за здачу України *****, ви також за це солідарні?
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ну и чего он такого сказал,еще и перед зепарижем?ах да,зебанаты заголовки только читают)))
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Сами порохогниды только зарабатывали на войне, воевать они посылали простых Украинцев
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рецепт для мира, Епифаний, уже найден, причем не одним только Зеленским, - содомский грех с РФ
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А порохоботы воюют на диване.
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Вот поэтому и не хожу в церковь
Попы лизали парашенке сраку теперь зеленомордому, продажные шкуры
И да, попы,вы хоть понимаете что вы сатану хвалите, под соусом мыролюбия, вспомните мыролюбца падлошенко, зеленомордый сливает ***** Украину тем же темпом что и предыдущий **********
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Нету им веры. Вот когда попы отдадут все награбленное на детские больницы, а сами начнут служить в простой рубахе, на берегу реки, как это делал Спаситель, вот тогда можно будет за все это говорить.
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Все Церкви солидарны в поддержке Зеленского, СТРЕМЯЩЕГОСЯ к миру в Украине. Стремится не грех. В Украине не найдешь человека не стремящегося к миру.

Другое дело, что Зюзя как-то стремно стремится. Но об этом Епифаний умолчал.
Успокойтесь, панове
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а беда началась с Филарета - епидемия походу у попов...
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У Філарета краще виходило ще тоді, коли він був проукраїнським. На Михайлівському соборі було написано "Правда з нами. З нами Бог. З нами і перемога". Перемога, не просто мир
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А раписываться за все Церкви не занадто ли? Типа - Мы, Николай II. Это раз. Во-вторых, судя по реальному (!!!) отношению велорикши и Ко к ветеранам АТО, можно сделать вывод, что впереди всех их ждет тюрьма. Рано или поздно. Процесс пошел, ведь попугай, говорящий на идиш (просю пардону - на азировском!) до конца 2019 года оправдает высокое оказанное доверие!
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Ось чому троляки обкидають лайном Президента україни - бо ще проститутка екатерина в 1700х казала що щоб обрусити українців потрібно знищити інститут гетьмансьтва. Знайшов цей канал нещодаввно - дядька якийсь розумний, історію добре аналізує.

https://www.youtube.com/watch?v=qsppQRwxiYU
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молитву не ту святые отцы выбрали - надо бы за победу и избавление от супостата,
а они за мир любой ценой - не гуд...
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И тут верховного томоносца кинули.
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Все мы хотим, чтобы в Украине воцарился справедливый мир.(по рашистскому штанмаеру ,,,не???) И поэтому сейчас эта ответственность лежит на украинском государстве и лично на президенте", - лукавое изречение,которе выдает лукавого ,ибо личность квартальщика ,который на подтанцевко у мировых сливалУкраины,далеко не есть личностью украинского государства,о которм говорит ряса ...
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А как же нарик животворящий-томос привозящий?
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Ну вот и церковь солидарна.Одни Пецины отщепенцы не солидарны.
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Borislav Bereza
3 год ·

«Во время этой дискуссии президент Российской Федерации Путин дважды спрашивал, как мы можем вести переговоры, как можем это обещать, когда именно в этот момент у нас там, на Майдане, стоят активисты, люди, которые ставят к президенту определенные требования», - отметил Глава Офиса президента Андрей Богдан.
Передайте кто-нибудь в ОП, что в цивилизованных странах обращают внимание на точку зрения своего народа, а не на замечания иностранного агрессора и оккупанта. В цивилизованых странах. А договориться с Путиным им все равно не удастся. Он не выполнит обещание и обманет. Кстати, Путину и дома не нравятся митинги. Так что на чушь не стоит реагировать, а затем произносить свою чушь, пусть даже в эфире "Право на власть". Право не вечное. Власть тем более.
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"Всі ми прагнемо, щоб в Україні запанував справедливий мир." Зверніть увагу - Епіфаній єдиний церковний діяч котрий сказав не просто про мир як це робить Онуфрій феесбешний, а про "справедливий мир". Велика різниця...
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Епифан вначале подумай как строить храмы собственными руками, а не отнимать ,потом будешь в политику вникать.
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Капітуляцію назвати миром , це щось з чимось.
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Бог є Україна! Все решта - проплачена *улом *уйня. А зебенін божок - то є тупо шекелі! Ну , ще й Єпіхваній продався... Скількі їх вже було. А скількі ще буде! А нам своє робить!)
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