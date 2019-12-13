 Усі Церкви солідарні в підтримці Зеленського, який прагне до миру в Україні, - Епіфаній

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю ТСН.ua.
"Ми мали декілька зустрічей. Перша зустріч була після обрання, але до інавгурації. Він завітав до мене. Ми мали таке перше, ознайомче спілкування з ним", - розповів митрополит.
За словами Епіфанія, у нього склалося позитивне враження про Зеленського, який, на його думку, мав бажання щось зробити корисне для розбудови української держави загалом.
"А нещодавня зустріч – вона була в межах зустрічі президента із Всеукраїнською Радою Церков і релігійних організацій. І ми висловили підтримку президенту в цей нелегкий, я б сказав випробувальний, час. Бо справді на ньому лежить велика відповідальність. Всі ми прагнемо, щоб в Україні запанував справедливий мир. І тому зараз ця відповідальність лежить на українській державі та особисто на президентові", - додав він.
Епіфаній вважає, що Зеленський має віднайти "певну формулу чи певний рецепт" для того, щоб "страшна неоголошена війна Росії" на теренах східної України завершилася.
"Насамперед, є прагнення, щоб це було вирішено якимось дипломатичним шляхом. І він намагається це знайти. Ми говорили про те, що ми як Церква молимося. Тому що наш священний обов’язок найперший – молитися. Ми молимося, але і також робимо все для того, щоб в Україні запанував справедливий мир. Бо ми не прагнемо будь-якого миру. Бо мир у неволі – це також мир. Всі Церкви були солідарні в тому, що ми підтримуємо президента України, який прагне, щоб в Україні запанував мир. Ми молимося. І побажали йому успіху в тих переговорах, які зараз відбуваються", - резюмував митрополит.
Нагадаємо, 8 листопада, другий у диптиху православних церков світу Александрійський патріархат слідом за Константинопольською та Елладською церквою визнав Православну церкву України. Митрополит Київський і всієї України Епіфаній уже подякував за це та привітав з історичним рішенням.
Триває і перехід парафій з Московського патріархату до ПЦУ.
Клімкін: Ні Порошенко, ні його команда на початку не хотіли ні томосу, ні створення ПЦУ
https://gordonua.com/ukr/news/politics/-klimkin-ni-poroshenko-ni-jogo-komanda-na-pochatku-ne-hotili-ni-tomosu-ni-stvorennja-ptsu-1478498.html
- Вова! Я, конечно, понимаю, что я вышла замуж за клоуна, но не до такой-же, степени!!!....
Но ведь все шо ни делается = "воля Яхве"? Так зачем лицемерить и визжать как ветер подует? Тут он хорош, а тут он очень злой.
Как вот с Филаретом - был невыносимо бобр, но ВНЕЗАПНО стал зол как Вельзевул
Шарлатани бояться за власні шкури й дохід
Епифаний и за них отвечает?
Попы лизали парашенке сраку теперь зеленомордому, продажные шкуры
И да, попы,вы хоть понимаете что вы сатану хвалите, под соусом мыролюбия, вспомните мыролюбца падлошенко, зеленомордый сливает ***** Украину тем же темпом что и предыдущий **********
Другое дело, что Зюзя как-то стремно стремится. Но об этом Епифаний умолчал.
Успокойтесь, панове
https://www.youtube.com/watch?v=qsppQRwxiYU
а они за мир любой ценой - не гуд...
3 год ·
«Во время этой дискуссии президент Российской Федерации Путин дважды спрашивал, как мы можем вести переговоры, как можем это обещать, когда именно в этот момент у нас там, на Майдане, стоят активисты, люди, которые ставят к президенту определенные требования», - отметил Глава Офиса президента Андрей Богдан.
Передайте кто-нибудь в ОП, что в цивилизованных странах обращают внимание на точку зрения своего народа, а не на замечания иностранного агрессора и оккупанта. В цивилизованых странах. А договориться с Путиным им все равно не удастся. Он не выполнит обещание и обманет. Кстати, Путину и дома не нравятся митинги. Так что на чушь не стоит реагировать, а затем произносить свою чушь, пусть даже в эфире "Право на власть". Право не вечное. Власть тем более.