 Усі Церкви солідарні в підтримці Зеленського, який прагне до миру в Україні, - Епіфаній

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю ТСН.ua.

"Ми мали декілька зустрічей. Перша зустріч була після обрання, але до інавгурації. Він завітав до мене. Ми мали таке перше, ознайомче спілкування з ним", - розповів митрополит.

За словами Епіфанія, у нього склалося позитивне враження про Зеленського, який, на його думку, мав бажання щось зробити корисне для розбудови української держави загалом.

"А нещодавня зустріч – вона була в межах зустрічі президента із Всеукраїнською Радою Церков і релігійних організацій. І ми висловили підтримку президенту в цей нелегкий, я б сказав випробувальний, час. Бо справді на ньому лежить велика відповідальність. Всі ми прагнемо, щоб в Україні запанував справедливий мир. І тому зараз ця відповідальність лежить на українській державі та особисто на президентові", - додав він.

Епіфаній вважає, що Зеленський має віднайти "певну формулу чи певний рецепт" для того, щоб "страшна неоголошена війна Росії" на теренах східної України завершилася.

"Насамперед, є прагнення, щоб це було вирішено якимось дипломатичним шляхом. І він намагається це знайти. Ми говорили про те, що ми як Церква молимося. Тому що наш священний обов’язок найперший – молитися. Ми молимося, але і також робимо все для того, щоб в Україні запанував справедливий мир. Бо ми не прагнемо будь-якого миру. Бо мир у неволі – це також мир. Всі Церкви були солідарні в тому, що ми підтримуємо президента України, який прагне, щоб в Україні запанував мир. Ми молимося. І побажали йому успіху в тих переговорах, які зараз відбуваються", - резюмував митрополит.

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Нагадаємо, 8 листопада, другий у диптиху православних церков світу Александрійський патріархат слідом за Константинопольською та Елладською церквою визнав Православну церкву України. Митрополит Київський і всієї України Епіфаній уже подякував за це та привітав з історичним рішенням.

Триває і перехід парафій з Московського патріархату до ПЦУ.