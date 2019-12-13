 ГПУ просить Кабмін збільшити штрафи за порушення пожежної безпеки

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ГПУ.
"Генеральний прокурор Руслан Рябошапка звернувся до Прем’єр-міністра України Олексія Гончарука щодо доцільності перегляду штрафних санкцій за порушення вимог пожежної безпеки", - йдеться в повідомленні.
У листі генпрокурора наголошується, що наявна відповідальність – штраф для громадян у розмірі 8,50-119 грн та посадових осіб – 34-170 грн – не є належним важелем впливу.
У ГПУ повідомили, що цього року пред‘явлено 76 позовів про визнання протиправною бездіяльність органів державної влади та місцевого самоврядування з вимогами виправити порушення.
кто не верит - ..... "гореть вечно"
а я думал шо мона пробормотать; Микки Маус, дай мне ума - и Он даст?
та любая молитва не более чем нелепое шевеление губами да сотрясание воздуха
а заодно банки с водой на телек поставить когда оттуда САМ квакает - покращает 100%.
Судя по сообщениям Зеленского о будущем повышении пенсий, ситуация у него совсем критична. Рейтинг продолжает глубокой погружение и всплывать упорно не желает. На всякий случай - никаких денег на повышение пенсий в подписанном недавно самим же Зеленским государственном бюджете не предусмотрено. Там предусмотрена дыра в 41.6 млрд. гривен.
МВФ устав слушать рассказы Зеленского о успехах переговоров разъяснило всем, что поговорить по телефону можно о чем угодно, но для получения кредита нужно еще что то. "Договоренность по программе МВФ для Украины является предварительной. Решение об окончательном утверждении еще не внесен на рассмотрение правления МВФ. Когда оно будет внесено зависеть от того, Украина выполнит предварительные условия", - представитель МВФ Райс.
и шо самое интересное, ничего не улучшится - давать будут больше и ето все.
зеленое стадо знает с кого легче всего снять шкуру...