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Все про:аеропорт (421) Бориспіль (282) Мінінфраструктури (350)

 Антимонопольний комітет зобов'язав Мінінфраструктури скасувати пільги для аеропорту "Бориспіль"

Антимонопольний комітет України (АМКУ) зобов'язав Міністерство інфраструктури внести зміни до наказу відомства №415 від 4 червня 2019 року "Про встановлення ставок плати за послуги з аеронавігаційного обслуговування повітряних суден у повітряному просторі України", який ставить міжнародний аеропорт "Бориспіль" у привілейоване становище порівняно з іншими аеропортами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби АМКУ.

"Наказ Мінінфраструктури встановлює одиничну ставку плати за послуги з аеронавігаційного обслуговування на підході та в районі аеродрому у розмірі 210,0 євро для міжнародного аеропорту "Бориспіль" та у розмірі 411,0 євро для всіх інших аеропортів країни", - йдеться в повідомленні.

У комітеті вважають, що наслідками встановлення таких ставок можуть бути:

  • збільшення вартості перельотів на внутрішніх та міжнародних рейсах для тих аеропортів країни, для яких встановлена ставка удвічі більша, ніж для аеропорту "Бориспіль";
  • авіакомпанії не будуть зацікавлені у здійсненні авіаперевезень в інші міжнародні аеропорти України, крім МА "Бориспіль". Зокрема, це стосується аеропорту "Київ" (Жуляни), який розташовується в межах одного з аеропортом "Бориспіль" Київського авіаційного вузла;
  • зменшення кількості авіарейсів в інші аеропорти України, крім аеропорту "Бориспіль", у якого, навпаки, відбудеться збільшення авіарейсів.

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"З огляду на викладене наведене, дії Мінінфраструктури, що полягають у виданні наказу, яким встановлено для одного аеропорту вдвічі меншу ставку, ніж для всіх інших аеропортів країни, містять ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції, у вигляді антиконкурентних дій органу влади, які полягають у наданні окремим суб’єктам господарювання пільг чи інших переваг, які ставлять їх у привілейоване становище стосовно конкурентів, що може призвести до обмеження конкуренції.

Отже, ретельно проаналізувавши ситуацію, що склалась на ринку авіаційних перевезень, Комітет зобов’язав Мінінфраструктури внести зміни до наказу від 04.06.2019 № 415, усунувши дискримінаційні умови щодо надання окремим суб’єктам господарювання пільг чи інших переваг, які ставлять їх у привілейоване становище стосовно конкурентів" , - йдеться в повідомленні.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3165226
 
   
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А разве было иное целеполагание при введении льгот?
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В АМКУ Боги Логики сидят!!!
Может таки лучше снизить ставку на обслуживание для всех остальных аэропортов???
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А може взагалі відмінити плату за аеронавігацію?
І субсидувати ДП ОПР України з держбюджету?
А для цього підвищити податок з фізосіб, пенсійний вік ...
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А зараз що, не субсидують? І взагалі, чим це відрізняється від інших держпідприємств? Тому у нас такі податки, такі пенсії...
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А может они не работают в минус в Борисполе? А может хотят увеличить транзитный поток через Украину? А может на конях ездить будем? А может...оставишь свои фантазии при себе?
И о какой экономической конкуренции идёт речь, если тариф устанавливает Министерство инфраструктуры!?
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