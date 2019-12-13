 Антимонопольний комітет зобов'язав Мінінфраструктури скасувати пільги для аеропорту "Бориспіль"

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби АМКУ.

"Наказ Мінінфраструктури встановлює одиничну ставку плати за послуги з аеронавігаційного обслуговування на підході та в районі аеродрому у розмірі 210,0 євро для міжнародного аеропорту "Бориспіль" та у розмірі 411,0 євро для всіх інших аеропортів країни", - йдеться в повідомленні.

У комітеті вважають, що наслідками встановлення таких ставок можуть бути:

збільшення вартості перельотів на внутрішніх та міжнародних рейсах для тих аеропортів країни, для яких встановлена ставка удвічі більша, ніж для аеропорту "Бориспіль";

авіакомпанії не будуть зацікавлені у здійсненні авіаперевезень в інші міжнародні аеропорти України, крім МА "Бориспіль". Зокрема, це стосується аеропорту "Київ" (Жуляни), який розташовується в межах одного з аеропортом "Бориспіль" Київського авіаційного вузла;

зменшення кількості авіарейсів в інші аеропорти України, крім аеропорту "Бориспіль", у якого, навпаки, відбудеться збільшення авіарейсів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мінінфраструктури та ФДМ оголосили конкурс на оренду майна аеропорту "Бориспіль"

"З огляду на викладене наведене, дії Мінінфраструктури, що полягають у виданні наказу, яким встановлено для одного аеропорту вдвічі меншу ставку, ніж для всіх інших аеропортів країни, містять ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції, у вигляді антиконкурентних дій органу влади, які полягають у наданні окремим суб’єктам господарювання пільг чи інших переваг, які ставлять їх у привілейоване становище стосовно конкурентів, що може призвести до обмеження конкуренції.

Отже, ретельно проаналізувавши ситуацію, що склалась на ринку авіаційних перевезень, Комітет зобов’язав Мінінфраструктури внести зміни до наказу від 04.06.2019 № 415, усунувши дискримінаційні умови щодо надання окремим суб’єктам господарювання пільг чи інших переваг, які ставлять їх у привілейоване становище стосовно конкурентів" , - йдеться в повідомленні.