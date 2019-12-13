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Все про:контррозвідка (158) СБУ (4906) ФСБ (773)

 Військова контррозвідка блокувала спробу ФСБ РФ впровадити свого агента в ЗСУ на Харківщині, - СБУ

Кримський псевдопатріот прибув на Харківщину, де мав збирати відомості військового характеру щодо обороноздатності і бойової готовності військових частин, розташованих на території регіону.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

На початку 2019 року колишній військовослужбовець Збройних Сил, який після подій 2014 року лишився на півострові, повернувся на материкову Україну для поновлення на військовій службі.

Старший офіцер підрозділу Повітряних сил після анексії півострова разом із сім’єю проживав у Севастополі на території військового містечка, де його дружина, колишня військова ЗСУ, яка зрадила присягу, проходить службу у лавах збройних сил агресора. Перебіжчик встиг отримати громадянство Росії, став на військовий облік та працевлаштувався до приватного охоронного агентства, підконтрольного ФСБ РФ.

Виконати злочинне завдання він не встиг, бо відразу ж був виявлений військовою контррозвідкою. За результатами перевірки йому було відмовлено у наданні допуску до державної таємниці України, що виключало можливість перебування на військової служби.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3165224
 
   
 Топ коментарі
 
Та у наших ВСУ стільки вже "внедрьонних" що все погоди не робить...чого вартує той полковник що реінтегруватися з терористами зібрався.
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Судячи з усього, ФСБ не може впровадити своїх аґентів на рівні рота-батольйон. Бо на равні різних управлінь Міноборони, Генштабу, РНБО тих аґентів вже в рази більше, ніж патріотів.
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Его надо было выпереть, война почти 6 лет идёт
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Та у наших ВСУ стільки вже "внедрьонних" що все погоди не робить...чого вартує той полковник що реінтегруватися з терористами зібрався.
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уже подполковник, за каждое выступление понижение в звании.
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Его не выПрут, а выТрут - и будет как новый...
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Его по крайней мере понизили
При Пете он был полковником и ничего

Хотя конечно его за такие высказывания гнать надо
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совсем легко отделался. ранее, в военное время, за такое сразу к стенке ставили.
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У нас гуманізьм і ніякої війни нема. Якісь фулюгани конфліктують на Бамбасі. Ну то таке.
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Да чего там полковник-у нас главнокомандующий неплохо внедрился
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Крымский псевдопатриот прибыл на Харьковщину, перевербовать и отправить обратно.
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Фельдмаршал танкист ВМСУ управляет и никого это не смущает, а тут такая новость...
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этот говносовок у меня даже прапором не был бы.
фельдмаршал(в норм. стране) и это говно - как Юпитер и Фобос, в сравнении
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Судячи з усього, ФСБ не може впровадити своїх аґентів на рівні рота-батольйон. Бо на равні різних управлінь Міноборони, Генштабу, РНБО тих аґентів вже в рази більше, ніж патріотів.
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да на рівні рота-батальйон, таких быстро распознают, а наверху все как родные и никто не сдаст.
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Да там и внедрять не надо. Один на одном агент. Начиная с гепы и всех тех,кто голосует против всего украинского.- И все про это знают. Делают вид шо все нормально.
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Россияне назвали справедливой зарплату в 50 тыс руб.
По актуальному биржевому курсу это около €700.
А дальше размер ПОСОБИЯ ПО БЕЗРАБОТИЦЕ!
🇩🇰 Дания - €1800
🇳🇴 Норвегия - €1502
🇳🇱Нидерланды - €1300
🇧🇪 Бельгия - €995
🇩🇪 Германия - €919
🇫🇷 Франция - €843
🇦🇹 Австрия - €825
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Дурня повна. Ніхто 1300 євро на дурняк не отримує.
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Тільки що подивився. Щоб була допомога по безробіттю. потрібно щоб до того десь працювали і виплачується вона тільки 3 місяці або більше в залежності від компанії..
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Как выплачивается это уже другое дело
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А что после 3-х месяцев ? Они с голоду померяют это безработные ? Или как ? Если нет работы , то и денег нет , как они живут без денег?
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а, то я если бы имел ваш паспорт, то каждый месяц выкладывают 1800евро?
и так мона жить хоть 50 лет?(бросается покупать паспорт Копен-Гаагена))
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Да ! В Дании безработному столько платят . Это правда
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и можно хоть 50 лет только "получать"?
или ты сам не знаешь - платят полгода(например, да и то в зависимости сколько имел з.п. пока не вышвырнули), а потом -
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У меня есть знакомая полячка , приехала в Данию в 1982 году . Я с ней познакомился в 2002 она тогда уже была на безработном и по сегодняшней день ни дня не работала
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Правда , время поменялось и сейчас очень тяжело быть на безработному , государство очень их прессует. Законы очень ужесточили
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а вы хорош - с "тунеядцами" дружить это почетно....

я ролик видел - наше быдло в Англии, ну хату дают, типо общага, чет там пару сотен вроде по бедности и т.д.
Типок с Харькова, высрал шо приехал по фальшивому паспорты, БМВ под домом, вечером с такими же маргиналами - пиво, семки.
но понимаешь что это все заберут если просекут шо подрабатываешь? ну, типо пошел на стройку денек за кэш помахать молотком
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Что заберут ? Я не понимаю что могут забрать ? Проблема ваша в совдеповском менталитете . Вот остался человек без работы , да и ху с ним , верно ? А тут таким людям помарают , по человечески
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Вам не понять , что здесь все делается для людей ?
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"остался без работы" и жулик - 2 разных понятия, сэр.
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Да , но зачем быть жуликоват если можно заработать и хорошо жить ?
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Икзэкли!!!!(совершенно верно)
Но "можно заработать"(честно) - это не о таком быдле, как в ролике было. хотя.... я в принципе тоже бы "мутил", шоб не работать и тоже жить хорошо Військова контррозвідка блокувала спробу ФСБ РФ впровадити свого агента в ЗСУ на Харківщині, - СБУ - Цензор.НЕТ 1218
хотя я вроде бы и не быдло Військова контррозвідка блокувала спробу ФСБ РФ впровадити свого агента в ЗСУ на Харківщині, - СБУ - Цензор.НЕТ 6208
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Дания даёт людям возможность честно заработать и достойно жить . Зачем мутит и сидеть ?
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а вы хорош - с "тунеядцами" дружить это почетно....Они для тебя уже не люди ? Не совдеповец ?
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ну да - я должен пахать и платить этим хитрожёппым?
конечно для меня они не люди, так как плюют мне в рожу, фактически. ну сам пишешь шо 30 лет самка висит на твоем кармане(налоги) и дружишь с ней?
я то как раз не совок, но ты наверное такой же как и знакомая?
че нормальные должны содержать паразитов то? ну, если те так хорошо -
я и так не поеду никогда в Данию, так шо получается я ее больше люблю чем ты, возмутившись ущербом стране от трутней.
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Почему ты такой тупой ? Может потому что ты совдеповец ? Ты думаешь если она будет работать , то я меньше буду платит налоги ? Вот Дания дала денег Украине , и что я должен платит в Украине таким как ты хитрожопим ?
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Почему мне с ней не дружить ? Вот будет она работать , а Дания на эти деньги что платит ее примет ещё араба .
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давай отдыхай, уже видно кем ты являешься.
еще и верун ко все му же Військова контррозвідка блокувала спробу ФСБ РФ впровадити свого агента в ЗСУ на Харківщині, - СБУ - Цензор.НЕТ 2286
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Хахаха. Ты у нас экстрасенс , тебе уже все видно
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А як можна жити і не робити чогось корисного для інших? Тільки раб мріє про "вічний перекур".
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Каждому своё . Например в Дании женщина мусульмански мало работают , больше на безработному и рожают детей . Они как рабы или нет ?
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В Исламе у женщины нет души. Это вещь. Прибор который производит детей. Этот прибор так и функционирует. Пнуть женщину и камень на дороге для мусульманина одно и то же. Поэтому Ваш вопрос о "развитии и правах мусульманок" не имеет смысла.
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они не рабы, они были бы расстреляны, будь там что-то такое как Сралин, или его друг Адольф Алоизович.
и я бы деятелей поддержал.
у арабов патентов чет может сто всего то. причем изобретали - те кто на Западе учился.
б*же, тянут биомусор разный - Дания же не имела вроде таких колоний как Макронщина или англия то
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Не имела , а что сними делать если он уже в стране ?
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та никак, понятно шо даже на ляхов кричат шо те мало биомусора принимают(а шо если бы вышвыривали?)
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если это быдло страну презирает, как вот ватники у нас, то шо, жёппу им целовать?
понятно шо либороиды не рискнут настраивать против себя своих же избирателей, а белых - запугают шо типо те не толерантные.
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В Дании есть лагерь, где есть люди которых не может Дания выслать с страны , что сними то делать ? Они уже тамгодами сидят
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У нас головнокомандувач шось невнятне, а ви про шпигунів.
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на каких бобиков такое сообщения рассчитаны? хотя соевые, любой псевдопэрэмоге радуются как недоразвитые дети.
кацапское гражданство, служба в кацапской армии, какой идиот с таким букетом попрется в явный провал?
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Всех шпионов награждать наградами Украины посмертно.ис почестями на рашку Музыку оплачу. На диске жмур записан СПЕЦИАЛЬНО!
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Молодці, контора, респект! там ще штабних порорушити треба, ще глибоко кроти сидять... Доречі, хомчак-Іловайський у масква-баді навчався у військовій академії, а там...???
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Не смішіть.Раніш арештуйте та посадіть полковника генштабул ВСУ, агента ГРУ,який відкрито заявив, що армії України паРаші братні..
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І що? "Прєсєклі" - видали сухпайок і відправили додому.
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ИБД. "Иммитация Бурной Деятельности".
У вас "Академия Генштаба" выпускает явных коллаборантов, которые сквозь зубы цедят "Путин должен разобраться с ЭТОЙ Украиной". Понимаете ? Для них, моя страна - "эта Украина" - есть нечто иное как ошибка, которую их любимый Путин должен "исправить".
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Не там агентов ФСБ ищете - зайдите в ОПу, там их через одного. И сразу раскрытия до небес взлетят
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Атошники розповідали, як в 16му вийшли з АТО. В кафешкі зустріли офіцера з своєї частини,який в АТО не був. Почав питати у хлопців як там? Хлопці почали розповідати.. . а той -Ні!! Як там можно гарну машину віджати!

Хлопці були в ступорі!...
А скільки таких!
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