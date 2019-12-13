 Військова контррозвідка блокувала спробу ФСБ РФ впровадити свого агента в ЗСУ на Харківщині, - СБУ

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

На початку 2019 року колишній військовослужбовець Збройних Сил, який після подій 2014 року лишився на півострові, повернувся на материкову Україну для поновлення на військовій службі.

Старший офіцер підрозділу Повітряних сил після анексії півострова разом із сім’єю проживав у Севастополі на території військового містечка, де його дружина, колишня військова ЗСУ, яка зрадила присягу, проходить службу у лавах збройних сил агресора. Перебіжчик встиг отримати громадянство Росії, став на військовий облік та працевлаштувався до приватного охоронного агентства, підконтрольного ФСБ РФ.

Виконати злочинне завдання він не встиг, бо відразу ж був виявлений військовою контррозвідкою. За результатами перевірки йому було відмовлено у наданні допуску до державної таємниці України, що виключало можливість перебування на військової служби.

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