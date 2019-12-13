 Військова контррозвідка блокувала спробу ФСБ РФ впровадити свого агента в ЗСУ на Харківщині, - СБУ

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.
На початку 2019 року колишній військовослужбовець Збройних Сил, який після подій 2014 року лишився на півострові, повернувся на материкову Україну для поновлення на військовій службі.
Старший офіцер підрозділу Повітряних сил після анексії півострова разом із сім’єю проживав у Севастополі на території військового містечка, де його дружина, колишня військова ЗСУ, яка зрадила присягу, проходить службу у лавах збройних сил агресора. Перебіжчик встиг отримати громадянство Росії, став на військовий облік та працевлаштувався до приватного охоронного агентства, підконтрольного ФСБ РФ.
Виконати злочинне завдання він не встиг, бо відразу ж був виявлений військовою контррозвідкою. За результатами перевірки йому було відмовлено у наданні допуску до державної таємниці України, що виключало можливість перебування на військової служби.
При Пете он был полковником и ничего
Хотя конечно его за такие высказывания гнать надо
фельдмаршал(в норм. стране) и это говно - как Юпитер и Фобос, в сравнении
По актуальному биржевому курсу это около €700.
А дальше размер ПОСОБИЯ ПО БЕЗРАБОТИЦЕ!
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и так мона жить хоть 50 лет?(бросается покупать паспорт Копен-Гаагена))
или ты сам не знаешь - платят полгода(например, да и то в зависимости сколько имел з.п. пока не вышвырнули), а потом -
я ролик видел - наше быдло в Англии, ну хату дают, типо общага, чет там пару сотен вроде по бедности и т.д.
Типок с Харькова, высрал шо приехал по фальшивому паспорты, БМВ под домом, вечером с такими же маргиналами - пиво, семки.
но понимаешь что это все заберут если просекут шо подрабатываешь? ну, типо пошел на стройку денек за кэш помахать молотком
Но "можно заработать"(честно) - это не о таком быдле, как в ролике было. хотя.... я в принципе тоже бы "мутил", шоб не работать и тоже жить хорошо
хотя я вроде бы и не быдло
конечно для меня они не люди, так как плюют мне в рожу, фактически. ну сам пишешь шо 30 лет самка висит на твоем кармане(налоги) и дружишь с ней?
я то как раз не совок, но ты наверное такой же как и знакомая?
че нормальные должны содержать паразитов то? ну, если те так хорошо -
я и так не поеду никогда в Данию, так шо получается я ее больше люблю чем ты, возмутившись ущербом стране от трутней.
еще и верун ко все му же
и я бы деятелей поддержал.
у арабов патентов чет может сто всего то. причем изобретали - те кто на Западе учился.
б*же, тянут биомусор разный - Дания же не имела вроде таких колоний как Макронщина или англия то
понятно шо либороиды не рискнут настраивать против себя своих же избирателей, а белых - запугают шо типо те не толерантные.
ловнокомандувач шось невнятне, а ви про шпигунів.
кацапское гражданство, служба в кацапской армии, какой идиот с таким букетом попрется в явный провал?
У вас "Академия Генштаба" выпускает явных коллаборантов, которые сквозь зубы цедят "Путин должен разобраться с ЭТОЙ Украиной". Понимаете ? Для них, моя страна - "эта Украина" - есть нечто иное как ошибка, которую их любимый Путин должен "исправить".
Хлопці були в ступорі!...
А скільки таких!