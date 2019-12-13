 Переговори щодо газу між Україною і Росією почалися у Відні

Як інформує Цензор.НЕТ, про це hromadske повідомили в пресслужбі "Нафтогазу".
У переговорах беруть участь керівники "Газпрому" з російської сторони та "Нафтогазу" і Оператора ГТС з української.
Водночас участь голови української делегації на транзитних переговорах - міністра енергетики Олексія Оржеля - не підтверджується. Як повідомили hromadske у пресслужбі Міненерго України, Оржель наразі бере участь в україно-білоруському форумі.
Зазначимо, що під час технічних консультацій українські компанії та "Газпром" мають узгодити технічні моменти, необхідні для укладання договорів на транзит газу. Водночас політичне рішення щодо транзиту, яке, зокрема, включатиме питання тривалості нового контракту, обсягів постачання газу та тарифу за транзит, мають ухвалити на рівні міністрів енергетики.
Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський за підсумками газових переговорів з Путіним повідомив, що новий контракт про транзит газу буде не на один рік, як того раніше вимагала Росія.
Напередодні опублікували дослідження, у якому підрахували, що втрати Росії внаслідок припинення транзиту газу через Україну, будуть у 7 разів більшими, ніж втрати України.
За словами виконавчого директора "Нафтогазу" Юрія Вітренка, який був присутній під час обговорення газового питання між Зеленським та Путіним, на цих переговорах сторони домовилися продовжувати домовлятися.
tZE inform
@tZEinform
У этого цирка есть тактическая задача - прикрыть завтрашние газовые переговоры. Вова... не прокатит.
Вот я у тебя и поинтересовался , как будешь реализовывать своё #вованепройдёт ?
ну вот и садит Янелох страну на газовую иглу.
просто наркоман хочет поделиться своим "счастьем"
ФедченкоВ'ячик @fed4ev 11 дек.
Подивимося, що ви скажете, коли Вкраїнський Фіглярат поглине рашку від океану до океану і до ще одного океану, Кривий Ріг буде найяснішою столицею держави, Зе - Самодержцем, а в усіх інших питаннях зійдуться десь посередині
Опять начнутся от ***** постоянные шантажи в морозы и обвинения в "воровстве хохлов"!
Отвлекающие маневры зебильной власти, по подсказкам ФСБшнойи швали, как нельзя к стати пришлись!
Совпадение? Не думаю!
Не даром же были эти вбросы и "переговоры".
Ні, не зрозуміло з чого такі висновки.
2,5-3 лярда - оплата транзита в год.
3 лярда х 5 лет = 15 лярдов.
Скидка 25% - ещё + 800 лиминов в год. За 5 лет - 4 лярда.
Итого- 19 лярдов.
Есть над чем покумекать и по рядиться.
1.Скидку россияне могут засунуть себе в жопу, - в Украине действует 3-й европейский энергопакет, поэтому все эти схемотозы идут лесом.
2. Речь идет о ТРАНЗИТЕ газа в Европу, а не покупка газа Украиной у РФ.
3. Позиции Украины сейчас сильны как-никогда, - небходимо выкручивать россию на 10 лет и максимальный объем. СП-2 имеет шансы не заработать никогда!
Не понял, почему тогда Ветренко стебется, что скидка маловата будет?
Хочет, чтобы была больше! Ну, если в жопу (его), тогда это что-то проясняет.
Так знижку Нафтохазу й не пропонували, знижка буде українським оптовим споживачам якщо з імпортного газу прибрати транзитну накрутку українських сидільців на трубі і навар нинішніх посередників.
Держави газ не купують та не продають, це роблять трейдери, якщо в Україні європравила, то перешкоджати продавати на укр.ринку нема підстав. Предмет для договорняків виникає через те, що на рашці монополію має Газпром, якому в Україні ризиковано робити бізнес через арбітражні проблеми і штраф АМКУ.
3. Смішно, Газпром успішно будує обхідні газогони і позиції українського трназиту послаблюються з кожним роком, саме тому українській стороні так потрібно заключати договорі понайдовше, а Газпрому понайкоротше щось підписувати. Але інший договірний параметр - це гарантовані об'єми та ціни. А як "європейський енергопакет" ставиться до резервування по максимуму потужностей одним постачальником - не нагадаєте?
монополію має Газпроммонополію на експорт трубою має Газпром
- А у нас газопровод.
(С)
Все и замутили только ради этого.
Если это произойдет, это улучшит не только экономическое положение ***** (не закапывать же газ в землю), но и политическое!
И это вселяет надежду.
Все морские трубопроводы не заменят один сухопутный по надежности.
Путя любой ценой сохранит транзит через Украину, (но не за любую цену).
Поэтому Ветренко с К надо быть очень мудрыми переговорщиками, чтобы и дальше получать золотые яйца, а не отрубить голову курице, которая их несет.
Окончательный вердикт по апелляции ждут к осени 2020 года. (Хотя результат очевиден.)
ну, Ветренко с Кобалевым бабло уже получили с не поступившей суммы. А чем Зе хуже?
Будем надеяться, что за счет дешевого газа промышленность наберет больше сил, значит, больше заплатят налогов державе. Что-то перепадет и в наш карман. Возможна снижка на коммуналку, что также не плохо.
А пока, когда всё только в теории, вот и надо вести переговоры в Брюсселе, Париже, у черта лысого, чтобы твоя подруга кунку себе не заморозила, как мыться пойдет.
Как решишь вопрос с биомассой, тогда мы уже выберем, на чем лучше греться.
Удачи!