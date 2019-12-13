 Суд визнав Ситника винним у справі про його відпочинок за чужий рахунок у мисливському господарстві. ДОКУМЕНТ

Про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомила речниця ексгенпрокурора Юрія Луценка Лариса Сарган, інформує Цензор.НЕТ.

"Ну що, на чолі НАБУ - визнаний судом корупціонер! Україна таки має таланти. "Боротися" з корупцією уміють не всі, але отримувати протоколи за корупцію уміють "антикорупціонери"", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що Ситник програв апеляцію у Рівненському апеляційному суді.

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Нагадаємо, голові НАБУ інкримінують недекларування елітного відпочинку, який йому оплачували треті особи. Згідно зі свідченнями свідка у справі, за період з 2017 по 2019 рік Ситник відпочивав у мисливському угідді "Поліське-Сарни" Рівненської області п'ять разів.

Ексгенпрокурор Юрій Луценко заявляв, що "за свій відпочинок і відпочинок сім'ї своїх друзів, за письмовими заявами працівників цього господарства, пан Ситник забув заплатити чималу суму готівкою".

Ситник заявляв, що не визнає вину в адміністративному порушенні.

Він звинувачувався в порушенні встановленого законом обмеження для держслужбовців під час отримання подарунків. Зазначена стаття (ст. 172-5 Кодексу про адмінпорушення) передбачає покарання у вигляді штрафу від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією подарунка (1700-3400 гривень).

Пізніше Сарненський районний суд визнав директора НАБУ Артема Ситника винним в адміністративному порушенні під час відпочинку в Рівненській області та присудив штраф у розмірі 3400 гривень. Захист Ситника подав апеляцію.

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