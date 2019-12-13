 Суд визнав Ситника винним у справі про його відпочинок за чужий рахунок у мисливському господарстві. ДОКУМЕНТ

Про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомила речниця ексгенпрокурора Юрія Луценка Лариса Сарган, інформує Цензор.НЕТ.
"Ну що, на чолі НАБУ - визнаний судом корупціонер! Україна таки має таланти. "Боротися" з корупцією уміють не всі, але отримувати протоколи за корупцію уміють "антикорупціонери"", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що Ситник програв апеляцію у Рівненському апеляційному суді.
Нагадаємо, голові НАБУ інкримінують недекларування елітного відпочинку, який йому оплачували треті особи. Згідно зі свідченнями свідка у справі, за період з 2017 по 2019 рік Ситник відпочивав у мисливському угідді "Поліське-Сарни" Рівненської області п'ять разів.
Ексгенпрокурор Юрій Луценко заявляв, що "за свій відпочинок і відпочинок сім'ї своїх друзів, за письмовими заявами працівників цього господарства, пан Ситник забув заплатити чималу суму готівкою".
Ситник заявляв, що не визнає вину в адміністративному порушенні.
Він звинувачувався в порушенні встановленого законом обмеження для держслужбовців під час отримання подарунків. Зазначена стаття (ст. 172-5 Кодексу про адмінпорушення) передбачає покарання у вигляді штрафу від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією подарунка (1700-3400 гривень).
Пізніше Сарненський районний суд визнав директора НАБУ Артема Ситника винним в адміністративному порушенні під час відпочинку в Рівненській області та присудив штраф у розмірі 3400 гривень. Захист Ситника подав апеляцію.
На месте толстозадой я бы так не радовался, юга следующий и его поставки заодно)
НАБУ, САП, НАЗК и ГБР - антикоррупционные органы, о которых украинцы слышат чуть ли не ежедневно. Но знаете ли чем они занимаются? За что отвечают?
Ответы в статье
https://24tv.ua/ru/nabu_sap_nazk_i_gbr_chem_zanimajutsja_antikorrupcionnye_organy_n1183670
Вообще поле такого решения суда ,вэкнахер и сразу!
(сейчас же так можно - возместил и на свободу с чистой совестью)))
і це все, що треба знати про конкурси часів президента Порошенки.
Центр протидії корупції, Transparency International Україна та Автомайдан подали в суд на Президента Петра Порошенка через порушення закону та призначення аудиту НАБУ