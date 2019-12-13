 Прокуратура просить суд застосувати до підозрюваної у справі про вбивство Шеремета Дугарь цілодобовий домашній арешт

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
У ході засідання представники прокуратури подали клопотання про застосування до Яни Дугарь запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту.
Прокурори Олександр Шевчук та Ігор Грицак на засіданні заявили, що, за матеріалами справи, підозрюваний Андрій Антоненко захопився ультранаціоналістичними ідеями і для дестабілізації вирішив вбити журналіста Павла Шеремета. За словами прокурорів, Антоненко залучив до злочинної групи Юлію Кузьменко та Яну Дугарь. Вони, за словами прокурорів, здійснювали підготовку і розвідувальні заходи для скоєння злочину.
Адвокати просять відхилити клопотання прокурорів. Захисники кажуть, що відео з нібито підозрюваною, взяте для порівняльної експертизи, зроблено в той час, коли вона перебувала за кордоном (11 липня). Адвокати також вказують на те, що в підозрі не вказано мотив злочину. Просять відмовити в задоволенні обрання запобіжного заходу взагалі.
Адвокати вказують також на те, що в день вбивства Шеремета Дугарь перебувала у військовій частині.
Близько 14:00 суд пішов до нарадчої кімнати.
Пряму трансляцію засідання дивіться тут.
12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки.
Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.
Нагадаємо, Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.
Павло Шеремет - уродженець Білорусі. Він працював на телебаченні в Білорусі і Росії, в 1990-2000-х роках - завідувач білоруським бюро, а також керівник відділу спеціальних інформаційних проектів ОРТ, потім - "Першого каналу". Протягом останніх п'яти років жив у Києві, працював в інтернет-виданні "Українська правда", був ведучим на радіо "Вести". Також Шеремет був одним із засновників "Білоруського партизана".
Войну развязала Украина.
Боинг сбил Порошенко.
Шаповала взорвал Кривонос.
Шеремета замочили волонтеры.
далі буде...
Студенты не студенты, а бабушки и дедушки
2016р, наближається націоналізаця Приватбанку, а віддавати непосильним трудом накрадене ой як не хочеться!
Тому, якщо ці волонтери з команди придворних волонтерів Коломойського, то у причетність вірю, в іншому випадку - ні.
Зе слабо откиздить собакова?
а янелох с рябошапкой, рюкзаковым и слугами ловят очередное понижение рейтинга. думаю к весне ну на крайняк к осени рейтинг будет где то 10%. так что готовимся к внеочередным выборам ?)))))))
25ЄС_EU_UA_NATO_USA_יִשְׂרָאֵל
@herooftheday10
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1 год
Вчера Антин Мухарский поюзал Зе..., а сегодня у него обыски.
Привет 37 год совка. Название подписал - спасибо жителям Кривбасса..
Видеообращение Мухарского.
https://www.facebook.com/AntinMykharskyi/videos/1186812561707609/
А кухарі тим часом рішають свою дєлішки під ковдрою.
Кто это мог бы быть?
Вірю, було переконливо - 17%+
Не вірю - мета дискридитувати добровольців та волонтерів - 17%+
Не вірю - хочуть втримати свої жопи в кріслах 64%+
Когда дело развалиться то Зе получит в ответ от АТО-шников яростное возмездие!!!!
А Аваков будет хитро стоять в сторонке и потирать ручки
Зе якщо він себе поважає,має зробити подання на їх звільнення.
Бо бкдуть підставляти і далі..
Это какой-то позор?....