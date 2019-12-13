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Теми дня: Убивство Шеремета Нормандські переговори Газова війна Ринок землі
 Політика України
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Все про:Шеремет (267) домашній арешт (56) Дугарь Яна (1)

 Прокуратура просить суд застосувати до підозрюваної у справі про вбивство Шеремета Дугарь цілодобовий домашній арешт

Судове засідання щодо обрання запобіжного заходу військовій медсестрі Яні Дугарь, якій висунуто підозру у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета, відбувається в Печерському районному суді Києва.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

У ході засідання представники прокуратури подали клопотання про застосування до Яни Дугарь запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Прокурори Олександр Шевчук та Ігор Грицак на засіданні заявили, що, за матеріалами справи, підозрюваний Андрій Антоненко захопився ультранаціоналістичними ідеями і для дестабілізації вирішив вбити журналіста Павла Шеремета. За словами прокурорів, Антоненко залучив до злочинної групи Юлію Кузьменко та Яну Дугарь. Вони, за словами прокурорів, здійснювали підготовку і розвідувальні заходи для скоєння злочину.

Адвокати просять відхилити клопотання прокурорів. Захисники кажуть, що відео з нібито підозрюваною, взяте для порівняльної експертизи, зроблено в той час, коли вона перебувала за кордоном (11 липня). Адвокати також вказують на те, що в підозрі не вказано мотив злочину. Просять відмовити в задоволенні обрання запобіжного заходу взагалі.

Адвокати вказують також на те, що в день вбивства Шеремета Дугарь перебувала у військовій частині.

Близько 14:00 суд пішов до нарадчої кімнати.

Пряму трансляцію засідання дивіться тут.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Грамотний, дисциплінований та працелюбний військовослужбовець", - характеристика підозрюваної у справі про вбивство Шеремета військової медсестри Дугарь з місця служби. ДОКУМЕНТ

12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки.

Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

Нагадаємо, Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ветеран Маруся Звіробій заявила, що не довіряє представленим Нацполіцією результатам розслідування вбивства Шеремета

Павло Шеремет - уродженець Білорусі. Він працював на телебаченні в Білорусі і Росії, в 1990-2000-х роках - завідувач білоруським бюро, а також керівник відділу спеціальних інформаційних проектів ОРТ, потім - "Першого каналу". Протягом останніх п'яти років жив у Києві, працював в інтернет-виданні "Українська правда", був ведучим на радіо "Вести". Також Шеремет був одним із засновників "Білоруського партизана".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3165218
 
 
 Топ коментарі
 
Нихерасе!
Террористке - домашний арест?
Дык они сами расписались, что на нее ничего нет!
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Для зеленых это отягчающее обстоятельство. Значит, действительно, ничего нет.
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Dana Yarovaya с Даной Яровой.
3 ч. ·
У меня была длинная ночь с температурами у троих детей, поэтому мыслей много, а написать времени не было. Я даже не хочу обсуждать: « она отключила телефон», « девочка похожа/не похожа», «футболка с принтом» - то все хуйня, малята, которая развалишься в суде на раз /два. Единственный вопрос в каком суде. Нет, конечно с судьёй Вовком, который честно под козырёк отрабатывает все что ему скажут ( кстати Луценко он садил) может и не развалиться. А вот в международном по правам человека..... Да, до него нужно дойти, но вот честно, сразу даю информацию в эфир, все равно слушают. Сегодня я посоветовала всем объединятся и подавать иск в международный суд по правам человека. Причин предостаточно.
1. Тотальная несанкционированная прослушка. Не хочу никого обманывать, о том что меня слушают я знала ещё с 2015 года, самое смешное что рассказали мне об этом, он кому поставили задание слушать.
2. Нарушения главного правила любого уголовного процесса - презумпция невиновности. Вчера, людей без суда и следствия уже назначили виноватыми.
3. Давление на следствие. Скажите мне, что вчера на брифинге делал ВАЗ? Что млять он там делал? Это входит а зону его компетенции? Реально?
4. Нарушения ещё массы процессуальных норм при задержании и обысках. Там клеймо ставить негде.
Самое смешное, для меня было как после брифинга было куча комментариев и постов: отличный брифинг, отличная работа. К утру они волшебным образом рассосались.
Я не знаю, как можно так ловко садиться в лужу.
P.S. К утру всплыл приказ согласно которого одна из подозреваемых на момент совершения убийства была в зоне АТО. По Юле есть тоже алиби- не имею право говорить какое.
P.S.S. И хотелось бы напомнить Владимиру, что даже то что судья Вовк по приказу Яныка посадил Луценко, никак не спасло Яныка. Потому что президенты приходят и уходят, а судья Вовк вечный.
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Ну дык, очевидно, нет доказательств от слова вообще...
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Вы не правы. Эта кобылка должна почувствовать своим куриным мозгом, что ее жизнь висит на волоске. Заказчик убийства Шеремете, а сейчас это совершенно очевидно что Порошенко, отдаст любые бабки за вечное молчание этой кобылы. Так, угрозой смерти через домашний арешт, ее принуждают к сотрудничеству.
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Чого б це Порошенко наймав правосеків, вони ж його вороги.
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Да что ты,черт побери,такое несешь? Не беги впереди методички. Палево.
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признайся ємєля брав уроки у якутського скульптора ?
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Ржунімагу! "совєршенно очєвідно"... А тепер спробуй хочаб собі довести цю очевидність за умови: 1. Була готова книжка П. Шеремета про М. Саакашвілі, де йшлося про його рідню в ФСБ і була вже готова презентація цієї книжки (Міхо на той час вже був "в опалі" у сивочолого) та 2. Готувалась націоналізація Привату, з якого вивели 5,5 млрд баксюків Коломойський і Ко. Чи може ще шось є?
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Совершенно очевидно по реакции соевых средств массовой дезинформации (ССМД). На коне , как говорится, и шапка горит. Шеремета убили показательно для запугивания всех остальных.
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Мальчика распял Правый Сектор.
Войну развязала Украина.
Боинг сбил Порошенко.
Шаповала взорвал Кривонос.
Шеремета замочили волонтеры.
далі буде...
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Студенты избили дубинками беркутовцев на майдане

Студенты не студенты, а бабушки и дедушки
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Спісок злодєяній русофобов длінний... Яценюк туда же...
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Дело шито белыми нитками. И, очевидно, прокуроры сами все понимают. Иначе не понятно как можно требовать террористам домашний арест....
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я не здивуюсь якщо замовником вбивства Шеремета визнають Порошенка.
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У дестабілізації на той час був зацікавлений лише КОЛОМОЙСЬКИЙ!
2016р, наближається націоналізаця Приватбанку, а віддавати непосильним трудом накрадене ой як не хочеться!
Тому, якщо ці волонтери з команди придворних волонтерів Коломойського, то у причетність вірю, в іншому випадку - ні.
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Та ладно, - як вбивство Шеремета могло дестабілізувати обстановку? Хто там про нього шо знав крім Альони Притули.
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Ага, после Притулы две жертвы - Гонгадзе и Шеремет. Может шото с Притулой не так?
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Якщо тебе три рази вдарили по морді, значить у тебе щось не так з мордою.
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Это очевидно по реакции пренедлежащих ему СМИ.
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Основной доказ рюкзакова присутствие Моники на пресс-конференции вчера , главное сделать зелю поддельником- подумал рюкзаков
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За такую халтурную работу Янукович бил Кирпу ногами.
Зе слабо откиздить собакова?
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Йде зачистка незгідних з дискримінацієй добровольчого руху! За пост маски шоу та обшуки! Невже намагання знову в 37-й?! Ідійоти при посадах гірше ворога!!!
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Дескредитація. Інформаційна війна. Слабкі люди-слабка держава. Слабка держава-слабкі люди.... Спецслужби свої і ворога засилають в організації (громадські, військові, політичні) своїх агентів, іноді агенти навіть створюють та очолюють такі організації, яким ставиться завдання і дається дозвіл, робіти все так як робить група в яку вони внедряються і в її інтересах і виявляти найбільш активних громадян з конкретними ідеологічними поглядамита конкретними моральними ціностями. А коли приходить час, їм (агентам) дають команду зробите те що, повністю дискредитуєте, знівелюєте цей рух. Виявить та знищить найбільш активних його діячів та зруйнує довіру до нього серед широких верств населення. І навіть самі правильні і благі наміри, думки та ідеї будуть повністю дескредитовані та знівельовані. Ось так система бореться проти змін в системі. Тому як висновок і головний мотив у всіх цих подіях, зокрема вбивства, як сакральної жертви П. Шеремета це боротьба системи проти протесних настроїв шляхом їх повторюся повної дескредитації. Ця система, мається на увазі корумпована, злочинна, яка є зараз, як в Україні так і росії. Тому ось цю війну, яка зараз йде я називаю війною між ворами злодіями українськими та кремлівськими за рабів, яка ведеться руками самих же потенційниї рабів і за блага, які в них вже вкрали і вкрадуть ще. Тому і головний фокус уваги зараз в засобах масової інформації, які належать системі, направлений не на громадянина А чи громадянку Б і , а на те до якої групи і виду діяльності належать ці люди - медсестра АТО, волонтр, учасник АТО. І навіть якщо їх не засудять за браком доказів, це те ж в наших реаліях системи, дуже ймовірно, а тим паче, якщо вони дійсно агенти чи один агент спецслужб нашої системи чи російської, який використовував інших у групі, (приклад як з агентом надя савченко), вони свою чорну справу зробили - дискредитували певну ціль, певну мету, певну ідею, певних людей. Система зберігає себе і вплив на своїх рабів. А по скільки йде війна між двома злочинними системами, які захопили державні інститути, то скоро вони домовляться шляхом обєднання і інтеграції однієї в іншу. Тут уточнювати я думаю не потрібно, інтеграція та поглинання якою яку.
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За вбивство і домашній арешт вимагає прокуратура....?! Не дивно? Ну, прям як за вибиті вікна у вітрині кіоска неповнолітніми хлопчаками і за те що вони зїли звідти шоколад....
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Ну добре інформаційна війна і все інше. А звідки квартири і те що в них, автомобілі. Непогано окремі "патріоти" пристосувалися..
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в дубінського запитай. А взагалі то я наче все розповів. Уважно перечитай!
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мусора и прокуроры полные дебилы. обгадятся как всегда. дело шито белыми нитками.))))))
а янелох с рябошапкой, рюкзаковым и слугами ловят очередное понижение рейтинга. думаю к весне ну на крайняк к осени рейтинг будет где то 10%. так что готовимся к внеочередным выборам ?)))))))
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С чего бы это? Они уже озвучили концепцию: нечего выборы затевать, если мы на них не победим.
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25ЄС_EU_UA_NATO_USA_יִשְׂרָאֵל
@herooftheday10
·
1 год

Вчера Антин Мухарский поюзал Зе..., а сегодня у него обыски.
Привет 37 год совка. Название подписал - спасибо жителям Кривбасса..
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надо отделять героические поступки от прозаических. и воздать каждому по содеяному. не виновнх отпустят, виновне должньі сидеть и долго.
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А ты дурак должен сидеть всегда-на бутылке!
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сначала маму свою шлюху сними оттель, придурок
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ААААААААА))))))))))вафлистка козломордая. Про маму- пароль от русишвайна, а "оттель" важче провал! Шо ты тут пасешься, мразь запоребриковая? Иди блох погоняй, гаденышь!
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вафел, у тебе мама теж шльондра? чи вона за гроші?
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завтра тебе обявлять марсіанським шпіоном перевернуть твою квартиру до гори дригом вилучать диски з фільмами про прибульців а потім прокурор на суді буде вимагати твого розтину для встановлення істини тоді і скажиш йому що надо отдєлять гєроічєскіє поступкі от прозаічєскіх
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а ти пропонуєш дати втекти, знищити докази, а потом кричать в стилі юги луцика про оголошення в розшук? смішно чути, коли людина на авто збила іншу, а потім кааже я не був за кермом, доведіть шо це я! а хто був --не знаю.
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Все фуфло, которое вчера пафосно с прямым включением мыстырил Аваков и Рябошапка пошло прахом после демонстрации документов защитой. Создается впечатление, что Авакова и Рябошапку переиграла какая-то неназванная сила, - дали заглотнуть наживку и подсечка... Теперь не только Аваков и Рябошапка выглядят идиотами, но и Зеленский, который вчера приперся на шоу... Теперь многие полетят..
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Всі перераховані цю наживку варили. Всі новини забиті обговоренням саме цієї "сенсації".
А кухарі тим часом рішають свою дєлішки під ковдрою.
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Вы очень наивны. Аваков может и не очень хороший человек, но точно не дурак, а его выставили полным кретином и шутом.. Поэтому еще раз, Авакова и Рябошабку третья сила подставила под удар, - очень скоро будут кадровые решения!
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Раз Вы так уверены в своей версии, то должны иметь и варианты насчет третьей силы.
Кто это мог бы быть?
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Можно методом исключения определить по приблеженным к телу
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Можно? Ну попробуйте. Версия о "умных" Авакове и Рябошапке, которых "развели как котят", принадлежит Вам.
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Учитывая, дело Марченка, дело Майдана, склонеюсь к Богдану, точнее к его дружбану Портнову. Две цели одновременно, - дискредитация добровольческого движение + подстава конкурирующей фирмы Авакова!
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Я взагалі не розумію, Аваков дуже не дурний, як він міг повісити резонансне замовне вбивство на настільки непідходящих людей???
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Яка різниця? Ми також не менти, але дурість обвинувачень бачимо.
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Там до 13 июля ее если не было, и что? 20 июля убили Шеремета, То что там на фото с камеры стоит дата 12 июля, ничего не значит, дата на камере может быть сбита, это вообще не о чем
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У мене э особистий мотив не вірити жодному слову ментів - вони і на мене збирались відкрити справу, і погрожували насиллям, відібравши на радіоринку автомагнітолу, яку ментяра "впізнав", як вкрадену з його (!) авто. На жаль для цих покидьків, автомагнітола належала знайомому генералу СБУ, і тільки це мене врятувало від ментівського "бєспрєдєла".
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Прокуратура просит домашний арест для обвиняемой в убийстве. Ахаха.
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Проспись, она типа следила за Шереметом, хотя была в то время в другом месте, один раз за границей и есть факт пересечения ее, другой раз в АТО.
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"Основное что надо знать ветеранам и волонтёрам - их всех слушает полиция. Незаконно. От страха; беркута и обычные мусора слушают участников боевых действий. И знают всех кого скоро посадят и застрелят. В принципе начиная со вчера мусора перешли на сторону врага в открытую."
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Відомий волонтер, музикант і шоумен Антін Мухарський повідомив, що спецназ виламав двері в його квартирі.
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ні.. це була квартира,яку він здає в оренду.
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Після документів, що вона в АТО була, навіть домашній арешт - це занадто!
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У зебилья ничего нет. Что и требовалось доказать.
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Ви мабуть з Бутусовим крокуєте не в ногу, змініть крок. PS: не тільки видаляють, а взагалі, блокують по кілька разів на місяць...
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Радіо НВ провели опитування. Питання стосовно розслідування вбивства Шеремета Приблизно:
Вірю, було переконливо - 17%+
Не вірю - мета дискридитувати добровольців та волонтерів - 17%+
Не вірю - хочуть втримати свої жопи в кріслах 64%+
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Нехай нуль процентів не вірить, від цього вбивці білішими не залишаться...
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та да)особенно когда нет доков и их отпускают под домашний арест - обосрались вы,зебанаты)))
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Нічого не можу сказати,реформи в поліції ого-го. Раніше підкидали пакетики з наркотою, а зараз цілі квартири з машинами! А ви якогось "брехунця" слухаєте та за процентами ховаєтеся. Радівце і анкети опитування вам мабуть показало, чи одна баба сказала...
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Хороші волонтери-мародери. Десятки тисяч бійців АТО не мають житла, а ці купують по кілька квартир в Києві, автомашини. Скільки їм "платять"?!!
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вони самі беруть . узаконено 20% остальне у кого який апетит
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Що ви маєте на увазі? Волонтер має право привласнити 20% с тих коштів які йому пожертвували на армію?
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саме так! бо це у них така робота. я сам спочатку був у шоці. коли дізнався.
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А сколько платят Авакову,у которого вилла в Италии. А Сколько платят Дубинскому, у которого 20 с лишним квартир и 17 машин? А называется СЛУГА да еще и народа
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Так Аваков-Дубинський все життя в бізнесі, а в цих який бізнес? Ґрабувати фронтовиків?!
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після всі спростованих мусорських фейків вовки таки задовольнили мусорів в повному обсязі.
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как то слабенько для убийцы. доказательства ведь "железобетонные". а тут - домашний арест
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так її у вбивстві не звинувачують; лише - в розвідці майбутнього місця вбивства. Да, ще - входження в склад ОЗУ.
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Возможно что Аваков хитро подставил ЗЕ и Рябошапку - подсунул им сфабрикованное дело против АТО-шников.
Когда дело развалиться то Зе получит в ответ от АТО-шников яростное возмездие!!!!
А Аваков будет хитро стоять в сторонке и потирать ручки
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Ймовірніше,що Аваков і Рябошапка "попользовалісь" недосвічченим Президентом.

Зе якщо він себе поважає,має зробити подання на їх звільнення.
Бо бкдуть підставляти і далі..
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Виходить, що по факту процес буде політичний , направлений проти українських націоналістів. Невже з Кремля прислали інструкцію 40-50 років минулого сторіччя ? .
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Вчора якісь три ідіота давали пресконференцію про якихось терористів, які проповідували ультранаціоналістичні ідеї. Полазив по Українському КК і не побачив там ніяких заборон на ультраниціоналістичні ідеї. Гугл перекреслював слова ультранаціоналістичні ідеї. Дійсно якісь ідіоти на пресконференції.
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Ну вот. Обвинение против Яны Дугарь УЖЕ развалилось. Ибо в момент якобы ее фиксации видеокамерой в Киеве она в этот момент была за рубежом - что явствует из штампов в ее паспорте.
Это какой-то позор?....
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