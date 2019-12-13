 Прокуратура просить суд застосувати до підозрюваної у справі про вбивство Шеремета Дугарь цілодобовий домашній арешт

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

У ході засідання представники прокуратури подали клопотання про застосування до Яни Дугарь запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Прокурори Олександр Шевчук та Ігор Грицак на засіданні заявили, що, за матеріалами справи, підозрюваний Андрій Антоненко захопився ультранаціоналістичними ідеями і для дестабілізації вирішив вбити журналіста Павла Шеремета. За словами прокурорів, Антоненко залучив до злочинної групи Юлію Кузьменко та Яну Дугарь. Вони, за словами прокурорів, здійснювали підготовку і розвідувальні заходи для скоєння злочину.

Адвокати просять відхилити клопотання прокурорів. Захисники кажуть, що відео з нібито підозрюваною, взяте для порівняльної експертизи, зроблено в той час, коли вона перебувала за кордоном (11 липня). Адвокати також вказують на те, що в підозрі не вказано мотив злочину. Просять відмовити в задоволенні обрання запобіжного заходу взагалі.

Адвокати вказують також на те, що в день вбивства Шеремета Дугарь перебувала у військовій частині.

Близько 14:00 суд пішов до нарадчої кімнати.

Пряму трансляцію засідання дивіться тут.

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12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки.

Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

Нагадаємо, Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.

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Павло Шеремет - уродженець Білорусі. Він працював на телебаченні в Білорусі і Росії, в 1990-2000-х роках - завідувач білоруським бюро, а також керівник відділу спеціальних інформаційних проектів ОРТ, потім - "Першого каналу". Протягом останніх п'яти років жив у Києві, працював в інтернет-виданні "Українська правда", був ведучим на радіо "Вести". Також Шеремет був одним із засновників "Білоруського партизана".