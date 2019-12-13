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 Пєсков - Зеленському: "Краще тиснути Путіну руку, не порушуючи питання про Крим"

Прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков прокоментував висловлювання Володимира Зеленського про готовність "сто разів" потиснути руку російському президенту, якщо Україні повернуть Крим.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє російське видання РБК.

"Що стосується Криму, то краще тиснути Путіну руку, не порушуючи питання про Крим, це точно можна сказати. А що стосується Донбасу, то тут не Путіну треба тиснути руку, а виконувати Мінські домовленості", - заявив Пєсков.

Також дивіться: Зеленський підтвердив, що потиснув руку Путіну на переговорах у Парижі. ВIДЕО

Нагадаємо, в ефірі телеканалу "1+1" Президент України Володимир Зеленський заявив, що якщо Україні повернуть Донбас, то він може потиснути руку російському президенту "ще десять разів", а якщо Крим, то "можна і сто разів".

"Готовий на такі речі тільки заради результату", - сказав Зеленський.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3165216
 
 
 Топ коментарі
 
Что и кому лучше не туалетному ершику решать..
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вау, какая у зебилки Франческа началась истерика от подгорания))
помнится, совсем недавно ты оралО "вова не жал руку путину!".. Да и про Крым "категорически напоминал" только в методичках ботофермы лахти.. а по факту - клоун обоссался и ПРОМОЛЧАЛ, улыбаясь фуйлу))
Пєсков - Зеленському: "Краще тиснути Путіну руку, не порушуючи питання про Крим" - Цензор.НЕТ 2528
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как пЕськов сказал - так моника зе!лох и сделал: пожал руку фуйлу и вопроса о Крыме - не поднимал.
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даже писькофф указывает монике..)))
зебилы, вы Щасливы?
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а накуя им руку жать..?пущай им рук жмет ,то же.что они творят и со всех сторон..
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поему наш придурок президент в ефирах ТВ говорит такие глупые вещи, в результате которых любой чиновник свинособак может поставить его,президента Украины в дурацкое положение. дахе пресс- секретарь. зеленскому не обидно? или он вообще тупой?
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Вместо "сто раз руку жать"(с) можно один раз в опу цемнуть. Собственно, тоже зевариант!
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Лучше один раз поправить венок на могиле Путина,чем сто раз пожать ему руку.
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Все что лучше для Путина, то хуже для Украины.
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