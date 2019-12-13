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Теми дня: Убивство Шеремета Нормандські переговори Газова війна Ринок землі
 Політика України, Суспільство
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 Формула Зеленського: "ветеран = злочинець", - Білецький

Під час пресконференції щодо затримання підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета міністр внутрішніх справ України, Генеральний прокурор і президент настирливо підкреслювали, що фігуранти справи є добровольцями, волонтерами і ветеранами ООС. Це - прояв системної роботи команди Володимира Зеленського над дискредитацією ветеранського руху і всіх патріотів.

Про це лідер політичної партії "Національний Корпус" і екскомандир полку "Азов" Андрій Білецький заявив у відеоролику, що був опублікований на Youtube-каналі політика 12 грудня.

За словами Білецького, слідство не надало прямих доказів причетності добровольців і ветеранів до вбивства відомого журналіста. Звинувачення було зроблене тільки на підставі дивних переписок і записів телефонних розмов.

"Хочу декілька слів сказати про затримання підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Для мене це – особиста справа, бо я товаришував з Павлом.

Мені важливо знати, що люди, які замовили і вбили Павла Шеремета, знайдені і покарані. Пресконференція міністра внутрішніх справ Авакова, Генпрокурора і президента Зеленського видається переконливою. Утім, аргументи за те, що саме ці люди вбивали Павла, - дивні. Дивні переписки, поява якогось майна. Це не є прямими доказами того, що вони причетні до вбивства", – повідомив політик.

Очільник "Національного Корпусу" також заявив, що протягом останнього часу у ЗМІ з'являється багато інформації, що спрямована на дискредитацію українських патріотичних і добровольчих рухів. А зацікавлені у цьому – безпосередньо чинний президент і його команда.

"Найбільше впадає в око – це настирливе підкреслення під час пресконференції і в пресі, що ці люди (причетні до вбивства Шеремета. – Ред.) – є ветерани, добровольці і патріоти. Це говорить про те, що в маси через ЗМІ останні кілька місяців вкидається інформація про те, що ветеран дорівнює злочинець, а боєць ООС – людина, з якою краще не їхати поруч у громадському транспорті. Це – системна робота команди Зеленського над дискредитацією ветеранського, добровольчого, волонтерського рухів", – зауважив Білецький.

Політик вважає, що вищеназвані дії покликані знизити рівень довіри до волонтерських і добровольчих організацій в українському суспільстві, бо зараз саме активісти патріотичних рухів виступають проти політики Зеленського і рішень чинної Верховної Ради.

"Так відбувається через те, що дутий рейтинг Зеленського котиться вниз і вже становить менше 50%. Ветерани і волонтери – це люди, які протягом усіх останніх років мали високі рейтинги. 69% у волонтерів у жовтні місяці, 66% – у ветеранів. Зеленський чудово розуміє і знає, що люди, які пройшли війну, не поведуться на капітуляцію, розведення військ, на те, що робиться з українською землею. Вони будуть протистояти. Помножити на нуль цей моральний авторитет – завдання цієї влади. Це також нагадує дії попередньої влади", – сказав Білецький.

На завершення політик додав, що в разі, якщо звинувачені у вбивстві добровольці дійсно виявляться винними, вони заслуговують на подвійне покарання, адже такі вчинки кидають тінь на інших ветеранів і патріотів.

Нагадаємо, вчора, 12 грудня, поліція затримала двох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета – подружжя добровольців Владислава та Інну Грищенків. Загалом слідство підозрює у вбивстві щонайменше п'ятьох людей: медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь, лікаря й волонтера Юлію Кузьменко, музиканта й добровольця Андрія Антоненка та вже назване подружжя добровольців, відомих за позивними Буча та Пума.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3165214
 
   
 Топ коментарі
 
Просто немного хронологии.
11.11.19 Лавров заявил, что все идет хорошо, но есть одна проблема - это украинские националисты. Надо что-то с этим делать, а то мешают страну сливать..
12.11.19 Пропагандоны тут же подхватили эту тему:
https://censor.net.ua/news/3159176/vosstavshiyi_donbass_reshili_usmirit_tankami_i_aviabombami_propagandist_kotsaba_na_telekanale_medvedchuka/sortby/tree/order/asc/page/2#comment_72020803
Ну а дальше пошли уголовные дела, о которых мы все уже в курсе. Фигуранты дел почти все АТОшники. А главное, с какой скоростью все это делается, вот уж точно турбо-режим!
Не наводит ни на какие мысли?
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У Билецкого было все. И внешность.И внутренний задор с национальной идеей. Но...Сломался какой то винтик...и эта машина забуксовала. В мелочах мирской суеты.Сделках с дъяволом и просто ограниченности мировозрения.
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Ну ЗЕбубачка то твоя порядок наведёт на шашлыках в Труции, или на пляжах Одессы, или на концертах Шапито 95, или как?
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А почему ЗЕкловун назначил злочинного министра с правительства барыги мародёра Авакова???
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Головне натягнути на себе футболку з якоюсь чортівньою , нахмурити брови і сказати пару слів про злочинну владу та патріотів !!! На тому все і закінчується !!! З такими патріотами та борцунами прийде кінець Україні !!! Формула Зеленського: "ветеран = злочинець", - Білецький - Цензор.НЕТ 9550
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ну он-то воевал,поэтому-патриот,ветеран и борец,а вы-прост треплетесь про концы...
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Судя по всему,готовиться сакральне вбийство! Влада пісяє в штани з переляку!ю
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Политик считает

В завершение политик добавил, Источник: https://censor.net.ua/n3165214
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Поли́тика (др.-греч. πολιτική «государственная деятельность»)

Какой он политик?Кем-то спонсируемая говорящая голова.Кто мальчика танцует?
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интернет-пользователи начали обращать внимание на некоторые несоответствия в данном уголовном производстве....

Формула Зеленського: "ветеран = злочинець", - Білецький - Цензор.НЕТ 9669

В частности, были подняты архивные фото, сделанные Антоненко до и после.. Их сравнили с человеком, которого зафиксировала камера видеонаблюдения в районе будущего подрыва автомобиля с журналистом. Так, авторы коллажа обращают внимание на то, что бороды у Антоненко и человека, попавшего на камеры, не идентичны. Да и выглядит он массивнее, чем музыкант.
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Триває нахабна ефесбешна операція замовлена путєном . Наші зелені колаборанти в змові з путєном . А про кервництво СБУ та ЗСУ навіть мови немає .
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У Білецького немає чіткої націоналістичної позиції. Пробіли в виховання та самовдосконаленні - він бачить себе в націоналістичному русі, але не є націоналістом "в собі". І люди відчувають "Три "НЕ" Білецького - неповноцінність, нещирість та непослідовність. Формула Зеленського: "ветеран = злочинець", - Білецький - Цензор.НЕТ 6844
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Він інколи хоч щось робить на користь Україні , а шо зробив ТИ ?
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Мова ж не про мене - я вже не молодий, не лідер певної групи і висловлюю лише власну, а не партійну позицію яка має об'єднувати прибічників. Дещо, безумовно, я таки зробив і якби кожний українець зробив хоча б половину, то ми б жили в найуспішнішій країні світу.
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Пры тоталитарному софку ветеринары Авгана заполонили все исправдома... так что все по фень шую
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А мені хоцці цього гандона спитати : ти коли чмо зі своєю пітушатнею валив Порошенка, ти на що розраховував? Що президетом буде такий собі симбіоз Петлюри-Бандери-Шухевича? Тишо хотів отримати від зеелної малорпосійської макаки, на шо розраховував? Може його поплічники тут мені скажуть? на шо ви піткшня аваківська розраховували коли "мочили" порошенка?
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Це перше, що приходить на думку тверезомислячим.
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Билецкий пошел против хозяев? Против Коломойского и Авакова? Тогда следующим будет он сам Формула Зеленського: "ветеран = злочинець", - Білецький - Цензор.НЕТ 3175
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Скорее всего делает вид с позволения хозяина... Если реально пойдёт против - на него быстро найдут "распятого мальчика в трусиках".
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Цікаво те що ця операція чітко вкладається в рамки портновського поста про подальшу долю патріотів . Портнов приїхав в Україну саме для реалізації путєнського проекту про який він і сповістив в своєму другому пості . І звичайно приклав всіх зусиль до його створення .Перший пост був про фільтраційні табори , а другий про гоніння на патріотів . Дупоголові 73% привели в Україну її погибель .
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у Белецкого тоже на футболке что-то похожее как у того, который закладывал бомбу под Шеремета.
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Пусть этот клоун скажет, где его 10 тысяч бойцов под Золотым? пистапол....
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А где тот юный герой, который смело метнул гранату под Верховной Радой и убил несколько поганых ментов в оцеплении?
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