 Печерський суд обирає запобіжний захід підозрюваній у справі про вбивство Шеремета Дугарь. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

На засіданні присутні нардепка від ЄС Яна Зінкевич та екснардепка Оксана Корчинська. Адвокати Віталій Коломієць, Микола Оріховський і Денис Романов.

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Прокурори просили суд закрити судове засідання, оскільки це може негативно вплинути на слідство. Адвокати заперечують і кажуть, що частина матеріалів вже була оприлюднена.

Суддя Вовк не задовольнив клопотання прокурорів.

Також на засіданні присутні нардепи від ЄС Михайло Бондар і Микола Величкович, які оголосили про подання заяв про готовність взяти Яну Дугарь на поруки.

Яна Дугарь.

Суддя Вовк.





















Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки.

Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

Нагадаємо, Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.

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Павло Шеремет - уродженець Білорусі. Він працював на телебаченні в Білорусі і Росії, в 1990-2000-х роках - завідувач білоруським бюро, а також керівник відділу спеціальних інформаційних проектів ОРТ, потім - "Першого каналу". Протягом останніх п'яти років жив у Києві, працював в інтернет-виданні "Українська правда", був ведучим на радіо "Вести". Також Шеремет був одним із засновників "Білоруського партизана".