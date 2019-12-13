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Теми дня: Убивство Шеремета Нормандські переговори Газова війна Ринок землі
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Все про:суд (5662) Шеремет (267) Дугарь Яна (1)

 Печерський суд обирає запобіжний захід підозрюваній у справі про вбивство Шеремета Дугарь. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Печерський райсуд обирає запобіжний захід Яні Дугарь, підозрюваній у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

На засіданні присутні нардепка від ЄС Яна Зінкевич та екснардепка Оксана Корчинська. Адвокати Віталій Коломієць, Микола Оріховський і Денис Романов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Грамотний, дисциплінований та працелюбний військовослужбовець", - характеристика підозрюваної у справі про вбивство Шеремета військової медсестри Дугарь з місця служби. ДОКУМЕНТ

Прокурори просили суд закрити судове засідання, оскільки це може негативно вплинути на слідство. Адвокати заперечують і кажуть, що частина матеріалів вже була оприлюднена.

Суддя Вовк не задовольнив клопотання прокурорів.

Також на засіданні присутні нардепи від ЄС Михайло Бондар і Микола Величкович, які оголосили про подання заяв про готовність взяти Яну Дугарь на поруки.

Печерський суд обирає запобіжний захід підозрюваній у справі про вбивство Шеремета Дугарь 01

Яна Дугарь.

Печерський суд обирає запобіжний захід підозрюваній у справі про вбивство Шеремета Дугарь 02

Суддя Вовк.

Печерський суд обирає запобіжний захід підозрюваній у справі про вбивство Шеремета Дугарь 03
Печерський суд обирає запобіжний захід підозрюваній у справі про вбивство Шеремета Дугарь 04
Печерський суд обирає запобіжний захід підозрюваній у справі про вбивство Шеремета Дугарь 05
Печерський суд обирає запобіжний захід підозрюваній у справі про вбивство Шеремета Дугарь 06
Печерський суд обирає запобіжний захід підозрюваній у справі про вбивство Шеремета Дугарь 07
Печерський суд обирає запобіжний захід підозрюваній у справі про вбивство Шеремета Дугарь 08
Печерський суд обирає запобіжний захід підозрюваній у справі про вбивство Шеремета Дугарь 09
Печерський суд обирає запобіжний захід підозрюваній у справі про вбивство Шеремета Дугарь 10
Печерський суд обирає запобіжний захід підозрюваній у справі про вбивство Шеремета Дугарь 11
Печерський суд обирає запобіжний захід підозрюваній у справі про вбивство Шеремета Дугарь 12

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки.

Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

Нагадаємо, Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ветеран Маруся Звіробій заявила, що не довіряє представленим Нацполіцією результатам розслідування вбивства Шеремета

Павло Шеремет - уродженець Білорусі. Він працював на телебаченні в Білорусі і Росії, в 1990-2000-х роках - завідувач білоруським бюро, а також керівник відділу спеціальних інформаційних проектів ОРТ, потім - "Першого каналу". Протягом останніх п'яти років жив у Києві, працював в інтернет-виданні "Українська правда", був ведучим на радіо "Вести". Також Шеремет був одним із засновників "Білоруського партизана".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3165212
 
 
 Топ коментарі
 
Ві аю всіх. Антін Мухарський теж "терорист" . У нього теж тривають обшуки.
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Я як прочитав то чуть з крісла не впав. Вважаю, що це вже не те що дно пробито, а земну кору.
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Аваков, зеля и вся их бенина банда будут там сидеть, в лучшем случае.
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Причем тут министр МВД, Президент Украины

Шо уже ни причем? А вчера еще причем были
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Яна -сирота. Не треба обіжати сироту.
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Что творится в стране, постоянно убийства и грабежи и в большинстве случаев виновные или волонтеры или атошники.
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Эти дегенераты шьют дело белыми нитками. У Яны Дугарь железобетонное алиби. Но наш самый "справедливы" в мире Печерский суд конечно же на такие "мелочи" даже внимания не обратит.

Печерський суд обирає запобіжний захід підозрюваній у справі про вбивство Шеремета Дугарь - Цензор.НЕТ 6692
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ви не вмієте сприймати інформацію. ще раз переслухайте промову адвоката. він веде мову про її перебування за кордоном в 2019 році.
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потрібне уточнення: за два дні до прибуття Яни в Київ з італії ніьи то мусорами було зроблене фото Яни саме в Києві (відповідно до матеріалів справи), яке потім експаертами було порівняне з відухою камер спостереження за два-чотири дні до вбивства Шеремета, відповідно до якого експерти зробили висновок, що Яна і та сама розвідниця - одна і та ж особа.
Якщо так, то фото - фейк. І висновки експертів - фейк.
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А как же билеты на самолет и заграница? Так где она была заграницей или в АТО? Определитесь)
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Дескредитація. Інформаційна війна. Слабкі люди-слабка держава. Слабка держава-слабкі люди.... Спецслужби свої і ворога засилають в організації (громадські, військові, політичні) своїх агентів, іноді агенти навіть створюють та очолюють такі організації, яким ставиться завдання і дається дозвіл, робіти все так як робить група в яку вони внедряються і в її інтересах і виявляти найбільш активних громадян з конкретними ідеологічними поглядамита конкретними моральними ціностями. А коли приходить час, їм (агентам) дають команду зробите те що, повністю дискредитуєте, знівелюєте цей рух. Виявить та знищить найбільш активних його діячів та зруйнує довіру до нього серед широких верств населення. І навіть самі правильні і благі наміри, думки та ідеї будуть повністю дескредитовані та знівельовані. Ось так система бореться проти змін в системі. Тому як висновок і головний мотив у всіх цих подіях, зокрема вбивства, як сакральної жертви П. Шеремета це боротьба системи проти протесних настроїв шляхом їх повторюся повної дескредитації. Ця система, мається на увазі корумпована, злочинна, яка є зараз, як в Україні так і росії. Тому ось цю війну, яка зараз йде я називаю війною між ворами злодіями українськими та кремлівськими за рабів, яка ведеться руками самих же потенційниї рабів і за блага, які в них вже вкрали і вкрадуть ще. Тому і головний фокус уваги зараз в засобах масової інформації, які належать системі, направлений не на громадянина А чи громадянку Б і , а на те до якої групи і виду діяльності належать ці люди - медсестра АТО, волонтр, учасник АТО. І навіть якщо їх не засудять за браком доказів, це те ж в наших реаліях системи, дуже ймовірно, а тим паче, якщо вони дійсно агенти чи один агент спецслужб нашої системи чи російської, який використовував інших у групі, (приклад як з агентом надя савченко), вони свою чорну справу зробили - дискредитували певну ціль, певну мету, певну ідею, певних людей. Система зберігає себе і вплив на своїх рабів. А по скільки йде війна між двома злочинними системами, які захопили державні інститути, то скоро вони домовляться шляхом обєднання і інтеграції однієї в іншу. Тут уточнювати я думаю не потрібно, інтеграція та поглинання якою яку.
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а в суде приводят авиа билеты в качестве алиби, как она успевает?
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Чувак её обвиняют в том что якобы она 15 и 18 ходила в том районе и снимала на телефон, или просто ходила с телефоном. Причём совсем не факт что то она, там такое качество что можно кого угодно "опознать" на этом видео.
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Згадайте , як призначали першого вбивцю у справі Гандзюк ! Якби , не знайшлися люди , котрі бачили " вбивцю " на пляжі , сидів би вже ,цей " кріпак " Що зробите ? Подібно на кризу жанру .
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ну, да, мусорам, якщо дадуть команду - знайдуть, як фальсифікувати.
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ВСЕМ ясно,что Шеремета убило ФСБ, но АНТИУКРАИНСКАЯ ВЛАСТЬ лепит дело ПАТРИОТАМ УКРАИНЫ - ВОИНАМ АТО, а заказчиком (вот увидите!) прилепят Пороха! теперь понятно, о ЧЕМ ГОВОРИЛ ПУТИН с ЗЕ НАЕДИНЕ!!!

Кстати, некий Портнов, известный своим умением состряпать фейковые делишки, уже высказался по этому поводу(((
Печерський суд обирає запобіжний захід підозрюваній у справі про вбивство Шеремета Дугарь - Цензор.НЕТ 6357
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Бред - это те обвинения, которые пытаются повесить на невиновных людей
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только суд решает кто виноват а кто нет
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Добра пісня. Але при чому пісня до фактів? Треба факти доказувати чи спростовувати, а потім пісні співати.
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При Порошенко быдло не отсвечивало, а сейчас повылазило как грибы после дождя
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при порошенко быдло громко орало, а сейчас пытается спрятаться.
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Что-то незаметно чтобы портновы-шарии и пр. гадость пытается спрятаться
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ні.Не всім ясно...
я ,наприклад,схиляюся до думки,що це вбивство на замовлення Бацьки.

З виконавцями досі немає ясності-це білоруське КГБ,чи наші громадяни. Але точно не вищеперераховані Авакяном-Рюкзаковичем Риф і Дугарь
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на сколько плохо если тех кого обвиняют действительно причасны ещё както можно хоть как то
представить но... если это всё ******* и чернуха.... думаю нужно брать власть военным созда
вать временную военно-гражданскую администрацию и назначать перевыборы преза и вр.......
всё что нам втюхали под 73% этот какое то фуфло.
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так він, пол 0b083201 - самк той зебільний провокатор. Придивись по гілці. Можливо, навіть, що пригожинський...
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ЯКОГО КОРУПЦІОНЕРА ПОСАДИЛИ ПРИ ЗЕЛЕНСЬКОМУ ???
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Печерський суд. Суддя Вовк. Далі можна було не писати.
Вовк-це судилище над Луценком на замовлення Яника (через Портнова)
Це визнання факту безперервного проживання Саака в Україні останні 5 років.
Це блокування опозиційного сайту "Енігма"
Це 7 млн гривень з держбюджету Портнову за "шкоду репутації",та багато іншого лайна.
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Тот самый Вовк?
Если тот самый, то выполнит все забаганки власти
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Яна Зинкевич анонсировала важную информацию в деле Шеремета: что известно
13 декабря 2019, Волонтер медицинской службы, бывший командир медицинского батальона "Госпитальеры" и народный депутат Украины Яна Зинкевич опубликовала харктеристику на одну из подозреваемых по делу об убийстве Павла Шеремета.
Из данного документа становится ясно, что в день гибели журналиста Яна Дугарь находилась совсем в другом месте.
На своей странице в "Фейсбук" Зинкевич выложила служебную характеристику на подозреваемую Дугарь. В день убийства Шеремета последняя находилась в 66-м армейском госпитале, где выполняла обязанности операционной сестры.
Также Зинкевич опубликовала на своей странице справку, подтверждающую пребывание Дугарь в зоне АТО на момент гибели Шеремета, называя доводы следствия "притянутыми за уши". Участники боевых действий на Донбассе (как военнослужащие, так и волонтеры) запустили в социальных сетях флешмоб в поддержку подозреваемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. В то же время около дома ветерана АТО Андрея Антоненко, задержанного по тому же делу, собралась толпа и начались словесные стычки с полицией
https://www.dialog.ua/ukraine/196728_1576232446
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Главное чтоб "Слуги" под шумок Землю с молотка не пустили.
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Так для этого ж и шум устроен. И делишки Трубы прикрыть, и земелькой прибарахлится.
И побрататься с расейскими военными на Дамбаце
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КОЛИ ВАМ ПОРОХОБОТИ НАДАДУТЬ БЕЗЗАПЕРЕЧНІ ДОКАЗИ, ОТ ТОДІ ЯЗИКИ В СРАКУ ЗАПХНЕТЕ, ЯК БУЛО З ОБМІНОМ ЦЕМАХА? А ДЕ ВАША ВОНЬ АА НІМА НІЧОГО БО ХЛОПЦІ ВДОМА ВЖЕ А ПРО ТОГО КОЗЛА ВСІ ВЖЕ ЗАБУЛИ
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Алексей Филоненко 00af68d9, а чи варто "про того козла" забувати, якщо він свідок того, як росіяни завозили той славнозвісний "бук"?
а докази беззапаречні, якщо вони будуть, нехай надають, поки не видно.
чого ти власне репетуєш.
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домашний арест! порохоботы кричат "ганьба". подозреваемой пора собираться из Киева в свое пгт.
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Запоребриком очень торопятся, сроки поджимают:
"Совет директоров Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (АБИИ) одобрил суверенный заём для РФ в размере полумиллиарда долларов США на цели финансирования пилотного российского проекта в портфеле банка - "Программы инфраструктурного развития Российской Федерации". Это первый с 2014 года кредит от международного института развития с участием западных акционеров, выданный России."
(http://economy.gov.ru/minec/press/news/2019121201)
(выделено мной)

РФ не может больше содержать Крым, кормить Донбасс, и вливать деньги, поддерживая на плаву гривну.
Санкции, наложенные США на РФ, никогда не будут сняты, потому Владимиру Александровичу придется искать других спонсоров, а то гривна скажет "ёк" - а с ней и Владимир Александрович.
Может, обратиться к российским олигархам?
Они как - согласные содержать Квартал до конца срока Квартала?
Повторяю, США санкции не снимут (а если снимет прогрессивное человечество, то санкции наложат уже на них).
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а можно узнать размеры "фонда национального благосостояния" РФ в 2019 году? а есть ли у нас в Украине что то подобное??
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На рос.ТВ уже обсуждают, что Аваков устроил укр.патриотам "ночь длинных ножей", как в 1934 Гитлер над штурмовыми отрядами СА по подозрению в подготовке путча Ремом. Хвалят Авакова и Зеленского.
"Если тебя хвалит враг, значит - ты совершил глупость." А. Бебель
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Головне питання мотив. Слідство каже дестабілізація ситуації. І по факту що воно це вбивство дестабілізувало? Та нічого. А ось Авакову щоб втриматись на посаді потрібна гучна справа - це мотив, а зе команді потрібно переключити увагу з нормандії - це також мотив.
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