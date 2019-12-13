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 Окупанти посилюють передові підрозділи снайперськими парами, що складаються з кадрових військових РФ, - розвідка

Російське окупаційне командування посилює передові підрозділи з'єднань та частин 1 (Донецьк) і 2 (Луганськ) АК ВС РФ снайперами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони з посиланням на дані ГУР.

Як зазначають в українській розвідці, ці заходи окупанти проводять з метою недопущення стабілізації обстановки, нанесення втрат особовому складу Об’єднаних сил та провокування наших воїнів на відкриття вогню у відповідь. При цьому, окупанти використовують тактику прикриття дій снайперів веденням вогню з мінометів, гранатометів та стрілецької зброї з метою недопущення виявлення їх вогневих позицій.

За даними ГУР, до складу снайперських пар противника входять російські кадрові військовослужбовці, про прибуття яких з РФ на тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей повідомлялось ще 4 грудня.

Нагадаємо, 12 грудня збройні формування Росії 8 разів порушили режим припинення вогню.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Найманці РФ із гранатометів обстріляли позиції ОС у районі Мар'їнки, втрат немає, - Міноборони. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3165211
 
 
 Топ коментарі
 
а наш стратєх думає, де ще війська можна відвести Оккупанты усиливают передовые подразделения снайперскими парами, состоящими из кадровых военных РФ, - разведка - Цензор.НЕТ 3505 і до дибіла не доходить, що хуйло ніколи не виконує домовленостей
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в розвідці одні Порохоботи,в нас вже мир і дружба а вони беруть і розжигають...
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Пока идет война Хуйла все целуют и облизывают ему все дырки. Хуйло знает что как только настанет мир то Оно станет никому не нужное. Поетому Хуйло НИКОГДА не прекратит войну. А тому кто идет с ним на сделки и переговоры нужно молотком голову раскрошить.
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а наш стратєх думає, де ще війська можна відвести Оккупанты усиливают передовые подразделения снайперскими парами, состоящими из кадровых военных РФ, - разведка - Цензор.НЕТ 3505 і до дибіла не доходить, що ***** ніколи не виконує домовленостей
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Глупо все это.. Сделайте войну невыгодной. Для любой власти. И она засохнет.
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Шо? Війна закінчиться лише тоді, коли вона стане невигідною, виключно, для агресора. Бо якщо вона стане невигідною для влади країни на яку напав агресор, то ця країна перестане існувати
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К сожалению у нас тоже полно тех,кто во власти на этом наживается. Нет наживы - нет войны.
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Можно сказать,что да. Если отбросить мишуру псевдопатриотизма,то останется под ней чистой воды паразитизм на эмоциях народа. Нет никакой видимости улучшения и радикальных приемов устранения, всей грязи накопившейся от таких же паразитов.
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Власть в той или иной мере всегда будет паразитировать на эмоциях народа, и выключателя пока не нашли...
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В поиске выключателя смысл всей возни...
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Пока идет война ***** все целуют и облизывают ему все дырки. ***** знает что как только настанет мир то Оно станет никому не нужное. Поетому ***** НИКОГДА не прекратит войну. А тому кто идет с ним на сделки и переговоры нужно молотком голову раскрошить.
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Це, щоб розстрілювати наших військових в спину, по-мишєбратські, коли їх будуть відводити
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в розвідці одні Порохоботи,в нас вже мир і дружба а вони беруть і розжигають...
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Та до чого ж тут порохоботи,якщо вони закінчили війну за дві неділі ? Оккупанты усиливают передовые подразделения снайперскими парами, состоящими из кадровых военных РФ, - разведка - Цензор.НЕТ 3945
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Ти помилився адресою,я не з твоєї палати.В нас плісняви нема,я питав. Оккупанты усиливают передовые подразделения снайперскими парами, состоящими из кадровых военных РФ, - разведка - Цензор.НЕТ 1809
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Ти б, краще, пошукав в інтернеті значення слова "сарказм". А те, що ми з тобою з різних "писочниц", це очевидно
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Це ті котрі хочуть миру? Котрі хотят лі рускіє войни,і котрі іх там нєт?
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я уже давно писал что нам нужно 20000 канадских дальнобоев. в ираке снайпер снял цель на расстоянии 3200 м. а это показатель и мочить всех кто со стволами по все линии.
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оч похоже на действия, которые приведут к окончанию войны..., надеюсь мы тоже что-то делаем в ответ...
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Я- дилетант. Я- Никто. Но, пытаюсь себе представить: блиндаж, окоп, довольно холодно и сыро. Где-то рядом, не более чем в километре- лёжка снайпера противника. Вопрос: каким образом, пацаны, на передке, выгружают дрова, уголёк? Это же- что-то нереальное, для любого гражданского человека. Ну, ладно- ночью, да? А если снайпер поближе сможет подвинуться, когда тепловизор- уже в деле?! (Матиос- привет тебе, от Андрюхи!) Вот как действовать?! Судя по всему- действуют пацаны. По всему- это я о потерях. И- о вое "скорых", в Мариуполе. Не зря снайперов немножко не сразу- тавой... А с паузой. Наверное, офицеры отворачиваются... типо- не знал, не видел, не слышал. И- правильно делают.
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подвозят кацапам дрова-уголек? наши молчат, нашим? - кацапы не видят...
а от как в их интегрируемся - вообще одним камазом развозить будут...
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Та и кацапам подвозят, ты верно отметил. Я- о снайперах. *****- ненавижу! Мерзопакостная работа. Предопределяет собой- безнаказанность. Потому- ненавижу. Не стану вдаваться, в подробности, ибо- ты меня понял.
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читал когда то и не помню чьи даже воспоминания - речка-вонючка и немчуки и наши не стреляли когда кто то с котелками с котелками без оружия за водой перся...
приехал комиссар - и угадай с первого разу хто того с котелками грохнул?
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А в ответ Украина приняла закон об особом статусе ОРДЛО и отводе войск из очередных украинских городов. Наверное об етом велись переговоры недавно в Париже?
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А наш тисне руку, посміхається, закон про"ОРДЛО", нові ділянки розведення... Ну чим не мир? Головне імена закінчуються однаково на "мир". Буде цьому лядству кінець?(((
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Окупанти діють правильно бо вони прагнуть окупувати всю Україну. Чому ми не діємо адекватно то це лише наші проблеми. І з того як ми сцикливо і ганебно протидіємо ворогу глузує весь світ... Особливо смішний обрізаний (?) "головнокомандувач". Окупанти посилюють передові підрозділи снайперськими парами, що складаються з кадрових військових РФ, - розвідка - Цензор.НЕТ 6754
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