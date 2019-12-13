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Все про:НАБУ (2184) Порошенко (7889) Антикорупційний суд (513) Труба (228) Богдан Андрій (228) Головань Ігор (20) Смирнов Андрій (9)

 ВАКС зобов'язав НАБУ відкрити кримінальні провадження щодо Труби, Богдана і Смирнова у справі Порошенка. ДОКУМЕНТ

Вищий антикорупційний суд зобов'язав НАБУ відкрити кримінальні провадження за заявою адвоката п'ятого Президента України Порошенка Ігоря Голованя щодо кількох осіб, серед яких директор ДБР Труба, керівник Офісу Президента Андрій Богдан і заступник голови ОП Андрій Смирнов.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на 5 канал.

Попередня кваліфікація проваджень: ч.2 ст. 344 ККУ (використання свого службового становища під час здійснення незаконного впливу на державного діяча), ч.1 і ч.2 ст. 369 ККУ (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди посадовій особі), ч. 2 ст. 387 ККУ (розголошення даних досудового слідства) та замах на вчинення кримінального злочину, передбаченого ч 2. ст. 372 ККУ (притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Санкції проти РФ мають бути не лише продовжені, але й посилені, - Порошенко

ВАКС зобовязав НАБУ відкрити кримінальні провадження щодо Труби, Богдана і Смирнова у справі Порошенка 01
ВАКС зобовязав НАБУ відкрити кримінальні провадження щодо Труби, Богдана і Смирнова у справі Порошенка 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3165210
 
   
 Топ коментарі
 
що бобіки, весна прийде - богдан і труба сидіти будуть ВАКС обязал НАБУ открыть уголовные производства в отношении Трубы, Богдана и Смирнова по делу Порошенко - Цензор.НЕТ 4396
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Зненацька труба богдана зрозуміла, що в цю гру можна грати вдвох.
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що бобіки, весна прийде - богдан і труба сидіти будуть
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Зненацька труба богдана зрозуміла, що в цю гру можна грати вдвох.
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Ага... "Что у палки два конца - вразумили молодца...".
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Кто будет сидеть говорит соотношение 13:1- проигрыш Петра!
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У женской логики только и хватает ума, так это постить фотошопы!
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А знаешь, что Петро заявил после выборов?

- Вы мне не интересны!

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Это он тебя увидел и кричит "Не путайте митинг с гей-парадом!"
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У зедебила не хватает ума, чтоб сказать хоть что-то осмысленное
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13 строгача и год в сизо для свыни.
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Та знаю я,шо у вас в калмыкии бояра средство от всех болячек.Спасибо брррро.
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- Саня, прибор?!...
- Тринадцать к одному!!!
- Что значит "тринадцать к одному"?!...
- А что значит "прибор"?!...
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Это у нас такая национальная традиция - каждый президент должен отсидеть 13 лет... Яныку уже насчитали, дальше будет Петро, Леня (за Гонгадзе!) и т.д.
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свинособака плакает от бессилия - люблю такое
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Я тоже люблю такое, ведь свинособаки - это порохоботы! А главную свинью - знают даже за границей!
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да у тебя прям истерика,как я погляжу,свинособачка - милота)))
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А ты любишь батончики или карамельки? Или порохоботам все-равно чем давиться ?
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порохоботы любят шоколад, а зеленая падаль сперму бенину.
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То, как они изрыгаются, говорит только о том, что им достаются только отходы от шоколада!
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ты же специалист в этом вопросе. Поделись впечатлениями.
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Андрей Соколов 1b6fe907, я краще буду ласувати батончиками, а ти я бачу ********* зеленим лайном підгодовуватись.
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свинособака - это нарасеянская погань, типа тебя. ВАКС зобов'язав НАБУ відкрити кримінальні провадження щодо Труби, Богдана і Смирнова у справі Порошенка - Цензор.НЕТ 9094
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Чему радуешься - если бы это было соотношение в пользу закона , а не в пользу тех кто у власти независимо от времени
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Так ты хочешь сказать, что у власти остаётся, до сих пор, Порошенко? Он "кокс" нюхает, людей с должностей снимает пачками, на должности назначает "долбаков", чушь порет, встречаясь с руководителями государств, жопу вылизывает "кремлёвским", шаурму жрёт, по фонтанам бегает, ""Йолковый" каток заливает, волонтёров, АТОшников "прессует"? Во, какой "нехароший"... Везде успевает... Встаёт, видно, до рассвета, сразу срёт в штаны "Кловану" (поэтому он, раньше 11 дня, на Банковой, не появляется - штаны отстирывает...), и потом весь день непрерывно гадит Украине......
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Я хочу сказать то , что среднее звено у власти готово , прислуживаться любой власти , как бы она не менялась и началось это не вчера с Порошенко , а ещё с совка , а не стоять на стороне закона
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Яр, главное забыл - он еще успевает сказочно богатеть и делать вотэтовсе в жопу пьяным
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Ага, порохошавка, хіба що разом з твоїм улюбленим соєвим хряком. ВАКС обязал НАБУ открыть уголовные производства в отношении Трубы, Богдана и Смирнова по делу Порошенко - Цензор.НЕТ 440
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зараз,все зе-шобло через свої кишенькові зливні бачки буде верещати про політичні мотиви )))
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Это ты про саму ухвалу? ВАКС обязал НАБУ открыть уголовные производства в отношении Трубы, Богдана и Смирнова по делу Порошенко - Цензор.НЕТ 5515 Или ты только заголовок прочитал? ВАКС обязал НАБУ открыть уголовные производства в отношении Трубы, Богдана и Смирнова по делу Порошенко - Цензор.НЕТ 5515 Там по-ходу адвокат у ПоПА еще тот альтернативный гений....... Добился внесения дела в ЕРДР, теперь за ПоПА вынуждены взяться по-взрослому...... Молодец адвокат....... ВАКС обязал НАБУ открыть уголовные производства в отношении Трубы, Богдана и Смирнова по делу Порошенко - Цензор.НЕТ 5515
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ща моника решит что ВАКС "нужно переизбрать" ВАКС обязал НАБУ открыть уголовные производства в отношении Трубы, Богдана и Смирнова по делу Порошенко - Цензор.НЕТ 5317
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Там сначало закон надо будет поменять, а то выберут таких же - неудобных монике
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с турбовениками в *опе - "слуги урода" легко всё сделают
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о, смотри, порошенка идет! давай его от3,14здим!! --- ага, а если он нас?.. --- а нас-то за что?!!
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Зефілітики, тра замутить зюзя-майдан, вашого тувинця хтять трубою киздити...
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ТЫ ДАВНО ВЫСКОЧИЛ, ЖИДКИЙ ВЫСЕРОК БОРОВА ПЕТИ ?
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Ты своим пердежом увлекся, потому и прозевал..😁
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МОНІКО - МАЙДАН ? клас , нравиться , дайте два !
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Клятий Барига. На святе руку підняв!
На Трубу! На самого Богдана!!!
А далі що?
На Шуфрича і Ефремова ?!?!
Скільки можна терпіти безчинства клятого Свинобарига?
Посадити його терміново на 1000 років!!!
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Портнова бы до кучи. Бо тот говномёт забил всю трубу богдана своими исками.
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Портнова уже осудили в Панаме.
Пусть только рыпнется запоребрик!
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цей ******* не підпадає під юрисдикцію антикорупційного суду..... так собі - звичайний гопник
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ВАКС единственное, что созданное при Пете и куда были выбраны судьи без договорняков , благодаря давлению волонтеров и иностранной поддержке - теперь благодаря своей независимости стал на сторону закона , а никакие нибудь труба , сытник и холодницкий , которые выбирались по принципу преданности и готовые менять себе хозяина с приходом нового хозяина
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"ВАКС единственное, что созданное при Пете". Ну вот вы сами все и объяснили. ВАКС зобов'язав НАБУ відкрити кримінальні провадження щодо Труби, Богдана і Смирнова у справі Порошенка - Цензор.НЕТ 6446 "а никакие нибудь труба , сытник и холодницкий , которые выбирались по принципу преданности...". Так подождите, а кто же тот хозяин, который их выбирал по принципу преданости? ВАКС зобов'язав НАБУ відкрити кримінальні провадження щодо Труби, Богдана і Смирнова у справі Порошенка - Цензор.НЕТ 6446
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Петюшки думают что уголовные производства по Трубе помогут Пете

Трубу сам Петя и протолкнул. Придёт на место Трубы реально непредвзятый специалист, Петя загремит на кичу гораздо быстрее.

Так что всячески поддерживаю эту инициативу.

И да, если Богдан виноват, пусть его тоже привлекают.
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Т.е. вы признаете, что Труба "предвзятый специалист" ?
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Труба очень слабый специалист и судя по всему ещё и конформист так что да предвзятый
Но не по убеждению а флюгер такой
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та какое там производство?! 100пудовый пшик.нихто и заморачиваться не будет.
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Там были записи озвучены и если они не сфабрикованы то расследование обязательно нужно
И если сфабрикованы - тоже нужно 😁

В любом случае перед законом все должны быть равны и Петя и Богдан и вообще все
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Прослушки доказательством в суде быть не могут, а незаконные тем более!
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откуда,вы знаете,что прослушка велась незаконно?
а,может есть и разрешение судьи? ведь,может в украине найтись мало-мальски порядочный судья с яйцами и дать санкцию?
тем,более,что это разрешение он мог выдать ещё ,когда порошенко был при власти,так,сказать на перспективу)
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Законные прослушки в интернет не сливают! А кто их использует против Трубы? Тимошенко, Вакарчук, а может Бойко? Ответ один - только Порошенко!
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Ну прям Геркулес Пуаро, мля. Логика обдолбанного гиббона.
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Тюрьма и камера по Патрошенку тоскуют и плачут. Посадют "гуру" порохолизов и пропадет вся ЗРАДА.
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Кацапура детектед! В спам, тыц! ВАКС обязал НАБУ открыть уголовные производства в отношении Трубы, Богдана и Смирнова по делу Порошенко - Цензор.НЕТ 6563
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а будет ли расследование по такому делу? богдан что бы не подавать декларацию твердил что он не является гос.чиновником и в свободное время может делать все что ему угодно и летать куда вздумается а на заседании РНБО сидел по правую руку ЗЕ, Вопрос. а кто допустил какое то ничто на заседание сверхстратегиеского органа? пуликация в сми является поводом для начала расследования. Вот и начинате, господа следователи. я дал Вам повод.
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Порох! Жги этих негодяев! Мы в тебя верим!
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у зебанатов с кацапами жизнь -боль...Да не посадите вы Пороха ,причем никогда,а вот зекретина накажем по полной)
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ВАКС обязал НАБУ открыть уголовные производства в отношении Трубы, Богдана и Смирнова по делу Порошенко. ДОКУМЕНТ
дело то откроют,но перспектива при этой власти посадить тварей очень маленькая
но,нужно дерзать
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навіть такий ******* як потрох має право на заахист, але
ч 2. ст. 372 УКУ (привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности)

тапочки від сміху скачуть!
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на Цензоре по-прежнему нужно проверять "лайки", если это принципиально..(
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