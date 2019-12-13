 ВАКС зобов'язав НАБУ відкрити кримінальні провадження щодо Труби, Богдана і Смирнова у справі Порошенка. ДОКУМЕНТ

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на 5 канал.

Попередня кваліфікація проваджень: ч.2 ст. 344 ККУ (використання свого службового становища під час здійснення незаконного впливу на державного діяча), ч.1 і ч.2 ст. 369 ККУ (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди посадовій особі), ч. 2 ст. 387 ККУ (розголошення даних досудового слідства) та замах на вчинення кримінального злочину, передбаченого ч 2. ст. 372 ККУ (притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності).

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