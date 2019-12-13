 ВАКС зобов'язав НАБУ відкрити кримінальні провадження щодо Труби, Богдана і Смирнова у справі Порошенка. ДОКУМЕНТ

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на 5 канал.
Попередня кваліфікація проваджень: ч.2 ст. 344 ККУ (використання свого службового становища під час здійснення незаконного впливу на державного діяча), ч.1 і ч.2 ст. 369 ККУ (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди посадовій особі), ч. 2 ст. 387 ККУ (розголошення даних досудового слідства) та замах на вчинення кримінального злочину, передбаченого ч 2. ст. 372 ККУ (притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності).
- Вы мне не интересны!
- Тринадцать к одному!!!
- Что значит "тринадцать к одному"?!...
- А что значит "прибор"?!...
На Трубу! На самого Богдана!!!
А далі що?
На Шуфрича і Ефремова ?!?!
Скільки можна терпіти безчинства клятого Свинобарига?
Посадити його терміново на 1000 років!!!
Пусть только рыпнется запоребрик!
Трубу сам Петя и протолкнул. Придёт на место Трубы реально непредвзятый специалист, Петя загремит на кичу гораздо быстрее.
Так что всячески поддерживаю эту инициативу.
И да, если Богдан виноват, пусть его тоже привлекают.
Но не по убеждению а флюгер такой
И если сфабрикованы - тоже нужно 😁
В любом случае перед законом все должны быть равны и Петя и Богдан и вообще все
а,может есть и разрешение судьи? ведь,может в украине найтись мало-мальски порядочный судья с яйцами и дать санкцию?
тем,более,что это разрешение он мог выдать ещё ,когда порошенко был при власти,так,сказать на перспективу)
дело то откроют,но перспектива при этой власти посадить тварей очень маленькая
но,нужно дерзать
ч 2. ст. 372 УКУ (привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности)
тапочки від сміху скачуть!