 "Ситуація доволі непередбачувана", - у МЗС РФ не відкидають, що наступного "нормандського саміту" може й не бути

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це заявив заступник міністра закордонних справ Росії Андрій Руденко, виступаючи на майданчику клубу "Валдай".
"Через чотири місяці лідери погодилися зустрітися знову. Зустрінуться вони чи ні - це вже друге питання. Тому що у нас вже були випадки, коли начебто намічалися дати, але вони успішно були пройдені, без зустрічей. Тому подивимося, як все піде, ситуація справді доволі непередбачувана", - сказав Руденко.
Він наголосив, що для Росії важливо залишити "все як є" в порядку виконання Мінських угод.
При цьому Руденко повідомив, що на зустрічі Тристоронньої контактної групи в Мінську 18 грудня узгоджуватимуться три ділянки розведення сил по лінії розмежування на Донбасі.
"Ці ділянки теж поки що не узгоджені, навіть назви цих місць поки що невідомі. Це все робитиметься на засіданні Контактної групи, яке у нас відбудеться 18 грудня", - сказав Руденко. За його словами, у РФ здивовані, що Україна відмовилася розводити сили і засоби по всій лінії розмежування.
Нагадаємо, 9 грудня в Парижі відбулася зустріч лідерів "нормандської четвірки" щодо врегулювання ситуації на Донбасі.
Головне, про що домовилися лідери "нормандської четвірки":
- розведення військ у трьох районах до березня 2020 року;
- обмін полонених до кінця 2019 року;
- повне припинення вогню до кінця 2019 року;
- продовження чинного закону про особливий статус для Донбасу;
- розширення мандата СММ ОБСЄ;
- наступна зустріч у нормандському форматі відбудеться до березня 2020 року.
Про що не домовилися:
- проведення місцевих виборів на Донбасі;
- відновлення Україною контролю над кордоном;
- транзит газу.
Вот пэдротоф родной папик сидел в сэсэсэр за воровство в крупных масштабах.
- Кто-то сп...л Крым, Донбасс, и зачем-то унитаз.
Шкода, що партія Народний фронт не потрапила до Верховної Ради нинішнього скликання.
есть время дома все поправить-спионерить....
каток залить на Банковой, кстати, а клюшенцию он не хочет в потные рученки взять и шайбу там потыцать? - ну шо б наше криворогатое ***** было не хуже ихнего кацапского....
2. с другой стороны, как говорится "помер клим (в смысле нормат), да и хрен с ним".
"... люди, веря, что новый правитель окажется лучше, охотно восстают против старого, но вскоре они на опыте убеждаются, что обманулись, ибо новый правитель всегда оказывается хуже старого. Что опять-таки естественно и закономерно, так как завоеватель притесняет новых подданных, налагает на них разного рода повинности и обременяет их постоями войска, как это неизбежно бывает при завоевании. И таким образом наживает врагов в тех, кого притеснил, и теряет дружбу тех, кто способствовал завоеванию, ибо не может вознаградить их в той степени, в какой они ожидали, но не может и применить к ним крутые меры, будучи им обязан - ведь без их помощи он не мог бы войти в страну, как бы ни было сильно его войско..."..
И х.йло #2 будет суетиться, чтоб нам это все впихнуть.
Он уже и подготовился - каток залил.
А наживка - обмен наших людей, которых он набирает пачками, да еще могут обнаружиться жуткие подробности, о которых писали вчера.
На руках Зебила все будущие аресты и сегодняшние пытки наших людей.
Главная задача выполнена: Путина, правдами и неправдами, вытянули на саммит, перед божьи очи, и показали всему миру, что именно он - корень зла. Блестящая операция, со стороны команды Зеленского!
Песков просто дуралей, не понявший красоты украинского развода.