 "Ситуація доволі непередбачувана", - у МЗС РФ не відкидають, що наступного "нормандського саміту" може й не бути

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це заявив заступник міністра закордонних справ Росії Андрій Руденко, виступаючи на майданчику клубу "Валдай".

"Через чотири місяці лідери погодилися зустрітися знову. Зустрінуться вони чи ні - це вже друге питання. Тому що у нас вже були випадки, коли начебто намічалися дати, але вони успішно були пройдені, без зустрічей. Тому подивимося, як все піде, ситуація справді доволі непередбачувана", - сказав Руденко.

Він наголосив, що для Росії важливо залишити "все як є" в порядку виконання Мінських угод.

При цьому Руденко повідомив, що на зустрічі Тристоронньої контактної групи в Мінську 18 грудня узгоджуватимуться три ділянки розведення сил по лінії розмежування на Донбасі.

"Ці ділянки теж поки що не узгоджені, навіть назви цих місць поки що невідомі. Це все робитиметься на засіданні Контактної групи, яке у нас відбудеться 18 грудня", - сказав Руденко. За його словами, у РФ здивовані, що Україна відмовилася розводити сили і засоби по всій лінії розмежування.

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Нагадаємо, 9 грудня в Парижі відбулася зустріч лідерів "нормандської четвірки" щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

Головне, про що домовилися лідери "нормандської четвірки":

розведення військ у трьох районах до березня 2020 року;

обмін полонених до кінця 2019 року;

повне припинення вогню до кінця 2019 року;

продовження чинного закону про особливий статус для Донбасу;

розширення мандата СММ ОБСЄ;

наступна зустріч у нормандському форматі відбудеться до березня 2020 року.

Про що не домовилися: