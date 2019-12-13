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Теми дня: Убивство Шеремета Нормандські переговори Газова війна Ринок землі
 Політика України, За кордоном
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Все про:МЗС РФ (544) Росія (14216) Руденко (8) нормандська четвірка (919)

 "Ситуація доволі непередбачувана", - у МЗС РФ не відкидають, що наступного "нормандського саміту" може й не бути

У МЗС РФ не відкидають, що новий саміт глав держав "нормандського формату" через 4 місяці може не відбутися.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це заявив заступник міністра закордонних справ Росії Андрій Руденко, виступаючи на майданчику клубу "Валдай".

"Через чотири місяці лідери погодилися зустрітися знову. Зустрінуться вони чи ні - це вже друге питання. Тому що у нас вже були випадки, коли начебто намічалися дати, але вони успішно були пройдені, без зустрічей. Тому подивимося, як все піде, ситуація справді доволі непередбачувана", - сказав Руденко.

Він наголосив, що для Росії важливо залишити "все як є" в порядку виконання Мінських угод.

При цьому Руденко повідомив, що на зустрічі Тристоронньої контактної групи в Мінську 18 грудня узгоджуватимуться три ділянки розведення сил по лінії розмежування на Донбасі.

"Ці ділянки теж поки що не узгоджені, навіть назви цих місць поки що невідомі. Це все робитиметься на засіданні Контактної групи, яке у нас відбудеться 18 грудня", - сказав Руденко. За його словами, у РФ здивовані, що Україна відмовилася розводити сили і засоби по всій лінії розмежування.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бажання однієї України замало, РФ має виконати свою частину роботи, - глава МЗС Німеччини Маас про припинення війни на Донбасі

Нагадаємо, 9 грудня в Парижі відбулася зустріч лідерів "нормандської четвірки" щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

Головне, про що домовилися лідери "нормандської четвірки":

  • розведення військ у трьох районах до березня 2020 року;
  • обмін полонених до кінця 2019 року;
  • повне припинення вогню до кінця 2019 року;
  • продовження чинного закону про особливий статус для Донбасу;
  • розширення мандата СММ ОБСЄ;
  • наступна зустріч у нормандському форматі відбудеться до березня 2020 року.

Про що не домовилися:

  • проведення місцевих виборів на Донбасі;
  • відновлення Україною контролю над кордоном;
  • транзит газу.
Источник: https://censor.net.ua/ua/n3165207
 
 
 Топ коментарі
 
хе-хе, пятніца 13-е началась в чєтвєрг

"Ситуация достаточно непредсказуемая", - в МИД РФ не исключают, что следующего "нормандского саммита" может и не быть - Цензор.НЕТ 9746
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- А у нас в квартире газ! А у вас?
- Кто-то сп...л Крым, Донбасс, и зачем-то унитаз.
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У Зе дідо теж КГБістом був, між іншим...
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хе-хе, пятніца 13-е началась в чєтвєрг

"Ситуация достаточно непредсказуемая", - в МИД РФ не исключают, что следующего "нормандского саммита" может и не быть - Цензор.НЕТ 9746
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А хто такый МАРТЫНЮК? Только не говорите, что из стада воняек.
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внук по маме... гиги.
Вот пэдротоф родной папик сидел в сэсэсэр за воровство в крупных масштабах.
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Это ж надо ,иметь такую развитую фантазию. Один из героев фильма ,,Место встречи...,, говорил: тебе б книжки писать,начальник. Смысл коммента выше,можно прокоментировать так же.
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може до ссаміту і кацапстаану не буде, тоді все сходиться
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Следующая встреча состоится в Гааге
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Але на цей раз вечерятимуть друзі не устрицями, а тюремною баландою.
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- А у нас в квартире газ! А у вас?
- Кто-то сп...л Крым, Донбасс, и зачем-то унитаз.
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Ну нет,так нет. Делать на том формате все равно нечего.
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если зедебил снова будет отводить в одностороннем поряке, то это сдача территории и суверинитета это статья в будушем. Вместо того что бы настаивать на выводе рос.войск и разооружение группировок сепарских, он тупо себе статью шьет.
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если слова кацапского мида переводить на человеческий язык, то мид заявил о том, что на переговорах нормандской четверки обосрался не только путин, но и лавров со всем своим мидом...
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якщо клоун-члєнограй піденапутіна (а до цього все йде), то може і не бути
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А ЕСЛИ НА БОРОВА ПЕТЮ ДРИСНЯ НАПАДЁТ , А ПОРОХОБОТИК? ЛИЗАТЬ БУДЕШЬ?
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порошенка ненавидшу так само і твого зебіла, зебвіл
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та не смешите - от етот одноклавишный на кацдеду, спящего на ходу? - битва века...
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шантажируют, поднимают ставки, ХЛО было злое неудовлетворенное на саммите, на другое кремляди рассчитывали сразу, теперь боятся что Зе с Авакяном с крючка соскочат, будут тащить их и подсекать, брать на понт как детей
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До саммита четыре месяца. Тут каждый день может стать решающим. ***** очень постарел , старый маразматик просто. С этой домашней заготовкой про газ , который 'а у нас в квартире'- это было вообще на уровне примитивного тупинга. Так что возможно день национального праздника Украины , связанный с отбросом копыт главного казла нарассеи, не так уж и далёк.
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Он был в роли 'молодого лидера', а все увидели то, что есть на самом деле - старого ******
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Добре, що українська делегація 09.12.19 р. була підсилена мінстром Арсено Борисовичем Аваковим. Міністр Аваков А.Б. під час зустрічі був тим монолітом, який всиляв упевненість усій нашій переговорній групі на чолі з Президентом Зеленським В.О.
Шкода, що партія Народний фронт не потрапила до Верховної Ради нинішнього скликання.
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Имперцы начали давить на украинцев. Не расслабляйтесь, укрепляйте армию, она ваша единственная защита!
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буба плачет.. ну ничего, малек, терпи...
есть время дома все поправить-спионерить....
каток залить на Банковой, кстати, а клюшенцию он не хочет в потные рученки взять и шайбу там потыцать? - ну шо б наше криворогатое ***** было не хуже ихнего кацапского....
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1. хм. практически через четыре месяца, а именно 9 марта 2020 года должен начаться в гааге суд по мн-17. "простое совпадение, не думаю"
2. с другой стороны, как говорится "помер клим (в смысле нормат), да и хрен с ним".
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Каждый день это мудило творит позор страны... Я вообще не танцую. Не умею красиво, а плохо как то не в кайф. Но на могиле ЗЕгенерата станцую джигу - и по фиг как это будет выглядеть! "Ситуація доволі непередбачувана", - у МЗС РФ не відкидають, що наступного "нормандського саміту" може й не бути - Цензор.НЕТ 6162
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А нам от этого "саммита" - " ни холодно, ни жарко...". Сплошное "ППР" - "посидели, попиз..ли, разошлись"... А вот обоим "Вовкам" - муторно... Для старшего - санкции продлили, американцы новые вводят (надо же было так "подставиться" - американцы сжиженный газ свой, продвигают, а он "быковать" начал... Естественно, в Европе начинают "нах" "посылать"... Лет через пять с немцев, с их любимым СП-2, соседи смеяться будут...). Донбасс "заморозили", Крым - тоже... А их кормить нужно... А "денех нет...". У "Вовки"-младшего - тоже "не слава Богу...". Тоже - "денех нет", потому что "блазенята" хотят больше, чем может Украина дать...(Читайте Маккиавелли:
"... люди, веря, что новый правитель окажется лучше, охотно восстают против старого, но вскоре они на опыте убеждаются, что обманулись, ибо новый правитель всегда оказывается хуже старого. Что опять-таки естественно и закономерно, так как завоеватель притесняет новых подданных, налагает на них разного рода повинности и обременяет их постоями войска, как это неизбежно бывает при завоевании. И таким образом наживает врагов в тех, кого притеснил, и теряет дружбу тех, кто способствовал завоеванию, ибо не может вознаградить их в той степени, в какой они ожидали, но не может и применить к ним крутые меры, будучи им обязан - ведь без их помощи он не мог бы войти в страну, как бы ни было сильно его войско..."..
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Х.ло #1 на публику делает как бы намек зебилу, мол тебе нужна эта встреча - давай отводи опять войска, узаконивай штанмайера, продавливай продажу земли (чтоб русня скупила).
И х.йло #2 будет суетиться, чтоб нам это все впихнуть.
Он уже и подготовился - каток залил.
А наживка - обмен наших людей, которых он набирает пачками, да еще могут обнаружиться жуткие подробности, о которых писали вчера.
На руках Зебила все будущие аресты и сегодняшние пытки наших людей.
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конечно непредсказуема, президент уже развалина, что физически (рука висит как плеть, походка корявая, костюмчик сидит отвратительно не то от позвонкового пояса, не то от броника ,речь ускорена и неразборчива) что психически (за шаманами гоняется, мордоворота с оружием притащил за стол где сидели 3 президента, стаканчик в кармане носит, к водичке никогда не притрагивается...) Зеленский только присел за стол и сразу выпил водички (думаю не потому, что пить хотел, а чтобы показать доверие принимающей стороне.
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А на якого милого той саміт проводити? Росію все влаштовує. А Україна то таке...
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В МИД РФ так и не поняли, что Украине похер, будет следующая "нормандия" или нет.
Главная задача выполнена: Путина, правдами и неправдами, вытянули на саммит, перед божьи очи, и показали всему миру, что именно он - корень зла. Блестящая операция, со стороны команды Зеленского!
Песков просто дуралей, не понявший красоты украинского развода.
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Действительно, зачем? Россияне мрут, даунбосята мрут, хохлы мрут, а бабки капают на счета... при таком расскладе зачем им саммит?
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ЧЕрез 3 месяца в Гааге начнется суд над путинской шайкой,после приговора путин с письковым уйдут в бега и встреч больше не будет.рашке ничего не останется как выбрать в президенты единственно умного и легитимного януковича. и будут рашкаваны жить счастливо без пенсий пенсий и без шапок
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а всё потому, что сцыкло и сцарь наживаются на войне
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Типо намекает что если еще раз захотите увидеть ***** и поцеловать его в сраку то выполните очередное домашнее задание.
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