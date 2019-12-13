 Бажання однієї України замало, РФ має виконати свою частину роботи, - глава МЗС Німеччини Маас про припинення війни на Донбасі

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас, доповідаючи в Бундестазі про результати саміту "нормандської четвірки".
"Усім причетним ясно, про що йдеться, і це виходить за межі східної України та України. Мир в Україні відіграє важливу роль також у відносинах Європи з Росією. Ці відносини покращаться лише за умови остаточного виконання Мінських домовленостей та відновлення суверенітету України", - заявив міністр.
Він поінформував депутатів про домовленості Парижа 9 грудня: всебічне припинення вогню до кінця року, обмін до свят полоненими, подальше розмінування, розведення ще у трьох точках. Також про домовленість не допускати в майбутньому перешкоджання роботі СММ ОБСЄ, до складу якої входять 800 спостерігачів, в тому числі 40 німців.
Глава МЗС ФРН визнав, що відповідей на багато питань поки немає. Серед них він назвав проведення демократичних місцевих виборів у зоні конфлікту, відновлення повного контролю Україною над її кордоном.
"Саме президент Зеленський своїм мирним курсом вніс новий рух в імплементацію Мінських угод… Слід визнати, що Україна протягом останніх тижнів і місяців зробила мужні кроки, в тому числі проти внутрішнього політичного опору, і таким чином створила основу для того, щоб ми могли повернутися до обговорення політичного процесу завершення конфлікту на сході України. Але мир на Донбасі потребує більше, ніж волі українського уряду", - заявив Маас.
Він запевнив, що Німеччина разом з Францією продовжуватиме працювати над тим, щоб шоста зима війни для людей зі Східної України стала останньою воєнною зимою.
Маас повідомив, що перед самітом через 4 місяці має відбутися зустріч на рівні міністрів закордонних справ.
У нас агрессия и есть агрессор, который за это получил санкции.
https://www.youtube.com/watch?v=Tb9_gv9QkwE
А в этот раз он объяснил, почему придержались сдержанных формулировок - потому что хотели освободить пленных. Но, всё равно, весь цивилизованный мир знает, что это - агрессия, и за это Россия находится под санкциями. И, буквально, вчера санкции продлили, т.к. Россия не забирает "ихтамнетов" и не передаёт границу.
Зеленский чётко сказал: сначала граница, потом выборы. А Меркель подтвердила - и только потом снятие санкций.
Красивейшая операция команды Зеленского. Теперь Украина в шоколаде и все смотрят на Россию. 5 баллов!
тоже наверное подозреваемый в убийстве Шеремета...
Рашка на зло Украине улучшает оккупированный Крым, имеет миллиардные совместны проекты с Европой, что говорит о декоративности в большей части санкций.
Пока мы не будем трезво смотреть на вещи, мы не сможем двигаться дальше.
Что нам делать и как жить? У нас есть пример Грузии , потерявшей тоже свою жемчужину у побережья-Абхазию. Грузия развивается, растёт экономически, в Грузии не гибнут каждый день на фронте люди. Но Абхазию они никогда не признают юридически. Думаю, эта модель и будет нашей перспективой.
Браво! Именно для этого Зеля организовал встречу, что бы немцы так сказали.
Яніна Соколова розповіла у своєму Фейсбук про "дивні збіги" в справі Шеремета:
"Це дивний збіг…
Але я лише констатую, не даючи оцінку сьогоднішньому брифінгу і розслідуванню вбивства Павла.
Винні мають бути покарані, хто б це не був.
Отже.
1. Вчора, Путін заявив, що націоналісти(читай добровольці з правих рухів) «сильніші» за Володимир Зеленський, а тому кордон нам росіяни не віддадуть, бо буде нєдайбох Серебрениця.
2. Сьогодні пан Ноздрачов.
Є такий мущіна. Начальник відділку цивільно-військового співробітництва ЗСУ мав брифінг, де заявляє, що збройні сили готові ре інтегруватися з російською армією і бойовиками, з добровольцями - ні.
3. Всі резонансні вбивства , які мають результати розслідувань свідчать про те, що виконавцями є… добровольці АТО.
Війна як і мирне життя має різних людей.
Серед них є герої і є покидьки.
Є ті, хто повернувся з війни і не знає як адаптуватися до життя, бо держава як котенят їх кидає, не соціалізувавши. Знаєте, який найбільший страх хлопців, з якими я бачуся у госпіталях. Ні, не їхні травми. Найбільший страх: що з ними буде після того, як вони вийдуть з лікарні.
Плюс психологічна травма.
Такими легко маніпулювати.
І всі ці воїни вміють вбивати.
Ворог навчив.
Але…я не вірю у співпадіння.
Складається враження свідомої дискредитації патріотів-добровольців, волонтерів і націоналістів.
Чому?
Бо… це на разі єдина потужна сила для всіх проросійських демонів, які розгулюють моєю країною…
Не дайте шляхом окремих випадків дискредитувати ім'я всіх добровольців і ветеранів. Вони цього не заслужили.