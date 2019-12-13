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Теми дня: Убивство Шеремета Нормандські переговори Газова війна Ринок землі
 Політика України, За кордоном
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Все про:Німеччина (1343) Росія (14216) Донбас (12678) нормандська четвірка (919) Гайко Маас (101)

 Бажання однієї України замало, РФ має виконати свою частину роботи, - глава МЗС Німеччини Маас про припинення війни на Донбасі

Українська сторона зробила кроки до розблокування Мінського процесу, але волі її однієї недостатньо, свою частину роботи має виконати РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас, доповідаючи в Бундестазі про результати саміту "нормандської четвірки".

"Усім причетним ясно, про що йдеться, і це виходить за межі східної України та України. Мир в Україні відіграє важливу роль також у відносинах Європи з Росією. Ці відносини покращаться лише за умови остаточного виконання Мінських домовленостей та відновлення суверенітету України", - заявив міністр.

Він поінформував депутатів про домовленості Парижа 9 грудня: всебічне припинення вогню до кінця року, обмін до свят полоненими, подальше розмінування, розведення ще у трьох точках. Також про домовленість не допускати в майбутньому перешкоджання роботі СММ ОБСЄ, до складу якої входять 800 спостерігачів, в тому числі 40 німців.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський: звільнення полонених з РФ і окупованого Криму вирішуватиметься після повернення заручників з ОРДЛО

Глава МЗС ФРН визнав, що відповідей на багато питань поки немає. Серед них він назвав проведення демократичних місцевих виборів у зоні конфлікту, відновлення повного контролю Україною над її кордоном.

"Саме президент Зеленський своїм мирним курсом вніс новий рух в імплементацію Мінських угод… Слід визнати, що Україна протягом останніх тижнів і місяців зробила мужні кроки, в тому числі проти внутрішнього політичного опору, і таким чином створила основу для того, щоб ми могли повернутися до обговорення політичного процесу завершення конфлікту на сході України. Але мир на Донбасі потребує більше, ніж волі українського уряду", - заявив Маас.

Він запевнив, що Німеччина разом з Францією продовжуватиме працювати над тим, щоб шоста зима війни для людей зі Східної України стала останньою воєнною зимою.

Маас повідомив, що перед самітом через 4 місяці має відбутися зустріч на рівні міністрів закордонних справ.

Читайте: Всеосяжне припинення вогню на Донбасі має зберігатися до кінця року і тривати вічно, - глава МЗС Німеччини Маас

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3165204
 
   
 Топ коментарі
 
Ничего кацапстан не будет выполнять. Но СП-2 это не отменяет. Правда,Масс?
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Как оказалось, в Минске в 15 году была подписана Украиной капитуляция, которую порошенко назвал перемогой. У нас оккупированы территории, у нас убитыми почти 20 тысяч граждан. Мы потерпевшая сторона, при полном пофигизме наших союзников на западе, не получили практически ни реальной помощи , ни соучастия, ни сатисфакции. И все это произошло в 21веке. Цивилизация допустила существование и победу монголо-татарского ига над европейской страной.
Рашка на зло Украине улучшает оккупированный Крым, имеет миллиардные совместны проекты с Европой, что говорит о декоративности в большей части санкций.
Пока мы не будем трезво смотреть на вещи, мы не сможем двигаться дальше.
Что нам делать и как жить? У нас есть пример Грузии , потерявшей тоже свою жемчужину у побережья-Абхазию. Грузия развивается, растёт экономически, в Грузии не гибнут каждый день на фронте люди. Но Абхазию они никогда не признают юридически. Думаю, эта модель и будет нашей перспективой.
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"Я не вірю у співпадіння." Журналістка Яніна Соколова зробила різку заяву у справі Павла Шеремета
Яніна Соколова розповіла у своєму Фейсбук про "дивні збіги" в справі Шеремета:
"Це дивний збіг…
Але я лише констатую, не даючи оцінку сьогоднішньому брифінгу і розслідуванню вбивства Павла.
Винні мають бути покарані, хто б це не був.
Отже.
1. Вчора, Путін заявив, що націоналісти(читай добровольці з правих рухів) «сильніші» за Володимир Зеленський, а тому кордон нам росіяни не віддадуть, бо буде нєдайбох Серебрениця.
2. Сьогодні пан Ноздрачов.
Є такий мущіна. Начальник відділку цивільно-військового співробітництва ЗСУ мав брифінг, де заявляє, що збройні сили готові ре інтегруватися з російською армією і бойовиками, з добровольцями - ні.
3. Всі резонансні вбивства , які мають результати розслідувань свідчать про те, що виконавцями є… добровольці АТО.
Війна як і мирне життя має різних людей.
Серед них є герої і є покидьки.
Є ті, хто повернувся з війни і не знає як адаптуватися до життя, бо держава як котенят їх кидає, не соціалізувавши. Знаєте, який найбільший страх хлопців, з якими я бачуся у госпіталях. Ні, не їхні травми. Найбільший страх: що з ними буде після того, як вони вийдуть з лікарні.
Плюс психологічна травма.
Такими легко маніпулювати.
І всі ці воїни вміють вбивати.
Ворог навчив.
Але…я не вірю у співпадіння.
Складається враження свідомої дискредитації патріотів-добровольців, волонтерів і націоналістів.
Чому?
Бо… це на разі єдина потужна сила для всіх проросійських демонів, які розгулюють моєю країною…
Не дайте шляхом окремих випадків дискредитувати ім'я всіх добровольців і ветеранів. Вони цього не заслужили.
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Ничего кацапстан не будет выполнять. Но СП-2 это не отменяет. Правда,Масс?
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А Зеленский говорил что у нас гражданская война
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Хватит врать.
У нас агрессия и есть агрессор, который за это получил санкции.
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А Зеленский говорил что никаких кацапских войск нет, а есть лишь сепаратисты на которых влияет россия
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А порошенко говорил что офшоров нет и свинарчуки не при чем.
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Зеленский называет Россию агрессором.
https://www.youtube.com/watch?v=Tb9_gv9QkwE
А в этот раз он объяснил, почему придержались сдержанных формулировок - потому что хотели освободить пленных. Но, всё равно, весь цивилизованный мир знает, что это - агрессия, и за это Россия находится под санкциями. И, буквально, вчера санкции продлили, т.к. Россия не забирает "ихтамнетов" и не передаёт границу.
Зеленский чётко сказал: сначала граница, потом выборы. А Меркель подтвердила - и только потом снятие санкций.
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Значит Президент Зеленский всё правильно делает.
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За исключением приглашения пропагандонов...
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пока рефия выполнит. зедебил все домашнее задание успеет сделать
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Путина просто кинули, наообещав ему полный "одобрямс" на "норманидии". А по факту - послали нахер, что и вызвало бурные возмущения его команды. Главное было выманить кремлевского бандита на встречу и представить его мировой общественности в неприглядном виде.

Красивейшая операция команды Зеленского. Теперь Украина в шоколаде и все смотрят на Россию. 5 баллов!
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В России замечены новые карты РФ с аннексированной Беларусью.

Желания одной Украины мало, РФ должна выполнить свою часть работы, - глава МИД Германии Маас о прекращении войны на Донбассе - Цензор.НЕТ 6057
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Біляроси навіть офіційно протестувати не будуть.
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на Ореста Лютого ЗЕк наехал--

тоже наверное подозреваемый в убийстве Шеремета...

Желания одной Украины мало, РФ должна выполнить свою часть работы, - глава МИД Германии Маас о прекращении войны на Донбассе - Цензор.НЕТ 2880
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Как оказалось, в Минске в 15 году была подписана Украиной капитуляция, которую порошенко назвал перемогой. У нас оккупированы территории, у нас убитыми почти 20 тысяч граждан. Мы потерпевшая сторона, при полном пофигизме наших союзников на западе, не получили практически ни реальной помощи , ни соучастия, ни сатисфакции. И все это произошло в 21веке. Цивилизация допустила существование и победу монголо-татарского ига над европейской страной.
Рашка на зло Украине улучшает оккупированный Крым, имеет миллиардные совместны проекты с Европой, что говорит о декоративности в большей части санкций.
Пока мы не будем трезво смотреть на вещи, мы не сможем двигаться дальше.
Что нам делать и как жить? У нас есть пример Грузии , потерявшей тоже свою жемчужину у побережья-Абхазию. Грузия развивается, растёт экономически, в Грузии не гибнут каждый день на фронте люди. Но Абхазию они никогда не признают юридически. Думаю, эта модель и будет нашей перспективой.
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Клоун превратился в политика! А политик в клоуна! Наши реалии!
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"Украинская сторона предприняла шаги к разблокированию Минского процесса, но воли ее одной недостаточно, свою часть работы должна выполнить РФ."

Браво! Именно для этого Зеля организовал встречу, что бы немцы так сказали.
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Розпочинайте будівництво ПП 3 - тоді точно настане мир...
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"Я не вірю у співпадіння." Журналістка Яніна Соколова зробила різку заяву у справі Павла Шеремета
Яніна Соколова розповіла у своєму Фейсбук про "дивні збіги" в справі Шеремета:
"Це дивний збіг…
Але я лише констатую, не даючи оцінку сьогоднішньому брифінгу і розслідуванню вбивства Павла.
Винні мають бути покарані, хто б це не був.
Отже.
1. Вчора, Путін заявив, що націоналісти(читай добровольці з правих рухів) «сильніші» за Володимир Зеленський, а тому кордон нам росіяни не віддадуть, бо буде нєдайбох Серебрениця.
2. Сьогодні пан Ноздрачов.
Є такий мущіна. Начальник відділку цивільно-військового співробітництва ЗСУ мав брифінг, де заявляє, що збройні сили готові ре інтегруватися з російською армією і бойовиками, з добровольцями - ні.
3. Всі резонансні вбивства , які мають результати розслідувань свідчать про те, що виконавцями є… добровольці АТО.
Війна як і мирне життя має різних людей.
Серед них є герої і є покидьки.
Є ті, хто повернувся з війни і не знає як адаптуватися до життя, бо держава як котенят їх кидає, не соціалізувавши. Знаєте, який найбільший страх хлопців, з якими я бачуся у госпіталях. Ні, не їхні травми. Найбільший страх: що з ними буде після того, як вони вийдуть з лікарні.
Плюс психологічна травма.
Такими легко маніпулювати.
І всі ці воїни вміють вбивати.
Ворог навчив.
Але…я не вірю у співпадіння.
Складається враження свідомої дискредитації патріотів-добровольців, волонтерів і націоналістів.
Чому?
Бо… це на разі єдина потужна сила для всіх проросійських демонів, які розгулюють моєю країною…
Не дайте шляхом окремих випадків дискредитувати ім'я всіх добровольців і ветеранів. Вони цього не заслужили.
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