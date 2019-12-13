 У 2020 році на пільги і субсидії з послуг ЖКГ передбачено понад 47,5 млрд грн, - заступник міністра соцполітики Музиченко

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив заступник міністра соціальної політики України Віталій Музиченко.
"На наступний рік передбачена аналогічна з 2019 роком сума на рівні трохи більше 47,5 мільярдів гривень. Цього також абсолютно достатньо для того, щоб забезпечити в повному обсязі фінансування пільг і субсидій на послуги ЖКГ", - заявив Музиченко в п'ятницю під час брифінгу на тему державної підтримки у сфері оплати комунальних послуг.
Нагадаємо, 14 листопада Верховна Рада ухвалила законопроєкт №2000 "Про Державний бюджет України на 2020 рік". 11 грудня Президент України Володимир Зеленський його підписав.
Раз номерной бот сказал, значит так и есть!
При капитализме ??
Льготы при феодализме, что бы поощрить надсмотрщиков и лояльных.
Зарплаты как при социализме, а цены как при непонятно чём.
Напомню, что В.И.Ленин был социал-демократом (лидером и членом РСДРП(Б))
Україна, після 75 років тоталітарного комунізму, отримавши незалежність, 28 років знову будує соціалізм - "соціальну державу" на принципах соціал-демократії "Ленінсько-комсомольського типу", а як відомо Ленін був теж соціал-демократом та лідером РСДРП(б):
В. И. Ленин: «…социализм есть не что иное, как государственно-капиталистическая монополия, обращенная на пользу всего народа и постольку переставшая быть капиталистической монополией»,
Отже, весь час і зараз країна живе в комсомольсько-ленінській матриці, яку вибудували Кучма, Медведчук, Суркіси та інші ліваки з СДПУ(о), СПУ, КПУ та їхніх ідейних послідовників... Всі ми перебуваємо в умовах соціалізму, етатизму, централізації та державно-приватних монополій. Біля 60% ВВП (!) контролюється чиновниками та керівниками держмонополій: держбанки, держпенсійний, чорнобильський, аграрний та держстрахові фонди, Укрнафтогаз, Укрспирт, Укрзалізниця, Нацлотерея, Укрзолото, Укрбурштин, Держлісгоспи, Держшахти, Держпорти/аеропорти, Укравтодор, Антонов, Держземельний фонд та інші, їх біля 4000 штук, більшість з яких збиткові, корупціогенні, дотаційні....
Те ж саме стосується приватного сектору, всі "жирні" галузі та цілі сектора економіки (банки, нафта, газ, енергетика, оптова торгівля, агросектор, фармацевтика, машинобудування, хімія, металургія та ін.) опинились в руках купки "своїх", обраних карманних олігархів-монополістів...
Ця модель (соціалістична, колгоспна, совкова) дуже вигідна псевдоеліті, злодіям, шахраям, манкуртам, виродкам, аферистам, що обліпили державні інститути України. Така система дає змогу за допомогою держрегулювання, держконтролю, держдозвільній системі, держбар'єрів, держперешкод, протекціонізму, інтервенціонізму, інфляційній грошово-кредитній політиці, заплутаній податковій системі з високими податками, увіковічнити свою монополію на владу та на ресурси бо це давній метод злочинців: "відібрати та поділити", "своїм - все, іншим - закони, обмеження, перешкоди, високі податки"...
Українці! Нашу країну перетворили на скотоферму, а нас, громадян, довели до стану безправних жебраків бо на зарплату робітників нараховують 41,5% податків (про це більшість громадян навіть не здогадуються, так як за них податки сплачує підприємство) і в ціні будь-якого товару біля 50% податків (на іноземне б/у авто, податкова накрутка в рази більша ніж вартісь самого авто), обклали митами, акцизами, зборами, пдв і іншими поборами (їх більше 100), а в результаті ми маємо бідність більшості громадян з одного боку та незаслужене багатство топ-чиновників, олігархів-монополістів з іншого...
Чиновники й олігархи ненавидять капіталізм, вільну, правову, конкурентну, ринкову економіку, вони й надалі будуть корчити з себе "благодійників" викручуючи руки громадянам, відбираючи останнє, щоб наповнити злодійський общак-бюджет з якого все розкрадається (в Україні найвищі податки, але найжалюгідніші пенсії, неякісні та корупційні освіта, медицина, знищена інфраструктура, поліція та армія не забезпечені, суди корупційні, всі політики, чиновники - це злодії, мракобіси та ліваки-популісти...). Субсидії, різноманітні льготи, допомоги, дотації, що виділяються ніби то людям (а це гроші людей, що забрані у вигляді податків) в кінці кінців опиняються на рахунках кількох "обраних" мільярдерів-монополістів... Тож постає питання, громадяни, кому та для чого ми СПЛАЧУЄМО ТАКІ ВИСОКІ ПОДАТКИ? ЗЛОДІЯМ ТА ШАХРАЯМ?
Таким чином українці виходить, що чим менше ми їм віддаємо, тим більше залишається в наших карманах. Хіба нам потрібен посередник для того, щоб потратити свої гроші, хіба нам потрібен чиновник-казнокрад, псевдоблагодійник, щоб за наші гроші нам щось давав чи робив?)))
Громадяни! Нам не вигідний їхній "соціалізм", нам потрібен офшор (умови справедливіші, вигідніші, зручніші ніж в Сингапурі, Гонг-Конзі, Сейшелах, Панамі, Дубаї, Люксембурзі, Швейцарії, Бермудах, Н.Зеландії, Монако, Кіпрі та ін), нам потрібна економічно вільна Україна з мінімальними податками, з мінімальною бюрократією, з мінімальним втручанням чиновників в господарські процеси, в економіку!
Боріться за свою економічну незалежність, за правовий, конкурентний, ринок!
Украина должна стать самым выгодным оффшором в мире, а не скотофермой, где пол страны на подачки живут...
В 2020 году планируется ЗАБРАТЬ ИЗ ЕКОНОМИКИ (из карманов граждан) в виде налогов 50млрд.грн и направить эти деньги на популистские соцпрограммы... Коррупция при этом не отменяется и правового, конкурентного рынка не будет))