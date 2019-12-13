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Все про:бюджет (664) держбюджет (251) пільги (81) субсидія (329) Музиченко Віталій (1)

 У 2020 році на пільги і субсидії з послуг ЖКГ передбачено понад 47,5 млрд грн, - заступник міністра соцполітики Музиченко

У державному бюджеті на 2020 рік буде передбачена аналогічна з 2019 роком сума на субсидії і пільги для громадян на оплату комунальних послуг у більш ніж 47,5 млрд грн.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив заступник міністра соціальної політики України Віталій Музиченко.

"На наступний рік передбачена аналогічна з 2019 роком сума на рівні трохи більше 47,5 мільярдів гривень. Цього також абсолютно достатньо для того, щоб забезпечити в повному обсязі фінансування пільг і субсидій на послуги ЖКГ", - заявив Музиченко в п'ятницю під час брифінгу на тему державної підтримки у сфері оплати комунальних послуг.

Нагадаємо, 14 листопада Верховна Рада ухвалила законопроєкт №2000 "Про Державний бюджет України на 2020 рік". 11 грудня Президент України Володимир Зеленський його підписав.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3165201
 
 
 Топ коментарі
 
Только прошу направить эти субсидии исключительно порохоботам так как для зелебобиков эпоха бидности закончилась В 2020 году на льготы и субсидии по услугам ЖКХ предусмотрено более 47,5 млрд грн, - замминистра соцполитики Музыченко - Цензор.НЕТ 4094
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мені не потрібно нічого від держави. Моє нехай направлять армії.
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При капіталізьмі люди заробляють нормальні зарплати і пенсії мають відповідні, а у нас зарплати як при сіцілізьмі.
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Только прошу направить эти субсидии исключительно порохоботам так как для зелебобиков эпоха бидности закончилась В 2020 году на льготы и субсидии по услугам ЖКХ предусмотрено более 47,5 млрд грн, - замминистра соцполитики Музыченко - Цензор.НЕТ 4094
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мені не потрібно нічого від держави. Моє нехай направлять армії.
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Та чего уж там скрывать- триллионы квадриллионов!
Раз номерной бот сказал, значит так и есть!
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Льготы ?
При капитализме ??
Льготы при феодализме, что бы поощрить надсмотрщиков и лояльных.
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При капіталізьмі люди заробляють нормальні зарплати і пенсії мають відповідні, а у нас зарплати як при сіцілізьмі.
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Странные мы.
Зарплаты как при социализме, а цены как при непонятно чём.
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Странно? Скоро год, как зааорчилась эпоха бпдности, а ещё кто-то наживается на субсидиях?
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і ці льготи відпрацюють трудяги, підкреслюю, не тіі хто отримує більше 40 000 , а саме трудяги
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Интересно, а всяким зелебобикам у которых по 20 квартир типа Дубинского будут субсидии на каждую из квартир? В 2020 году на льготы и субсидии по услугам ЖКХ предусмотрено более 47,5 млрд грн, - замминистра соцполитики Музыченко - Цензор.НЕТ 7671
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Причому десять иільярдів з тих сорока семи планується стягнути з колишніх субсидіантів,що отримали субсидію незаконно...
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Минимальная зарплата в Украине на сегодня 4173 грн., Плюс еще 100 грн. это индексация на год. (это приблизительно), большинство оформляются именно на "минималку", для работодателя это меньше ЕСВ (22 %), для работника это меньше НДФЛ (18%) и ВС (1,5%), а зарплату они получают около 10 000 грн. (средний показатель) , соответственно с суммы в 5727 грн. никие налоги взносы не платятяся, а это 1230 грн. ЕСВ (за счет работодателя), 1031 грн. (НДФЛ) + 86 грн. (ВС) =1117 грн.... Если взять за масштаб 100 000 человек 234 700 000 грн. или 10 200 000 в $$$$$$..... и это за месяц. А плюс еще работники с "минималкой" (не беру бюджетные зарплаты) оформляют субсидию..В итоге тот кто платить налоги с полной зарплаты платят их ДВАЖДЫ !!!! Я не открываю сейчас вопрос о как воруются еще эти "налоги" на уровне города и страны
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А ведь эти деньги могли пойти на развитие страны, а благодаря соевому мародеру и его тарифам пойдут в карманы нескольким олигархам, владельцам облэнерго. Поднять тарифы и цены всегда легко, а вот вернуть назад куда сложнее.
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Пока не пересмотрят вопросы взымания долгов за ком.услуги,все это ерунда.Надо уменьшить разрешенную сумму долга до двух минимумов и разрешить,через суд забирать жилье,для погашения долга.Сегодня вывесили списки должников за отопление.На подъезд 15квартир - шестеро должны 65тыс.грн.Но самое интересное,что один летом купил авто, другой,приехав с сезонных работ,бухает каждый день,третий не живет,но проведывает.Почему нормальные люди должны страдать и жить без отопления из-за подлецов?
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Это одна из схем спизживания бюджетных денег. И хрен кто подкопается.
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Красавы,значит те кто платит полностью ещё должны будут заплатить за тех,кто под субсидиями,одним дикий капитализм,другим чистый коммунизм.
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Это называется СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЯ (основанная на економической философии Кейнса)... Кушайте "соціальну державу"...)))
Напомню, что В.И.Ленин был социал-демократом (лидером и членом РСДРП(Б))
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И даже близко нет тут СД,ленина вспоминай в своей путинской засрашке,здесь,в Украине,про него и его биографию никто ничего не знает и знать не желает.
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Соціалізм - основна причина деградації України!

Україна, після 75 років тоталітарного комунізму, отримавши незалежність, 28 років знову будує соціалізм - "соціальну державу" на принципах соціал-демократії "Ленінсько-комсомольського типу", а як відомо Ленін був теж соціал-демократом та лідером РСДРП(б):

В. И. Ленин: «…социализм есть не что иное, как государственно-капиталистическая монополия, обращенная на пользу всего народа и постольку переставшая быть капиталистической монополией»,

Отже, весь час і зараз країна живе в комсомольсько-ленінській матриці, яку вибудували Кучма, Медведчук, Суркіси та інші ліваки з СДПУ(о), СПУ, КПУ та їхніх ідейних послідовників... Всі ми перебуваємо в умовах соціалізму, етатизму, централізації та державно-приватних монополій. Біля 60% ВВП (!) контролюється чиновниками та керівниками держмонополій: держбанки, держпенсійний, чорнобильський, аграрний та держстрахові фонди, Укрнафтогаз, Укрспирт, Укрзалізниця, Нацлотерея, Укрзолото, Укрбурштин, Держлісгоспи, Держшахти, Держпорти/аеропорти, Укравтодор, Антонов, Держземельний фонд та інші, їх біля 4000 штук, більшість з яких збиткові, корупціогенні, дотаційні....
Те ж саме стосується приватного сектору, всі "жирні" галузі та цілі сектора економіки (банки, нафта, газ, енергетика, оптова торгівля, агросектор, фармацевтика, машинобудування, хімія, металургія та ін.) опинились в руках купки "своїх", обраних карманних олігархів-монополістів...
Ця модель (соціалістична, колгоспна, совкова) дуже вигідна псевдоеліті, злодіям, шахраям, манкуртам, виродкам, аферистам, що обліпили державні інститути України. Така система дає змогу за допомогою держрегулювання, держконтролю, держдозвільній системі, держбар'єрів, держперешкод, протекціонізму, інтервенціонізму, інфляційній грошово-кредитній політиці, заплутаній податковій системі з високими податками, увіковічнити свою монополію на владу та на ресурси бо це давній метод злочинців: "відібрати та поділити", "своїм - все, іншим - закони, обмеження, перешкоди, високі податки"...

Українці! Нашу країну перетворили на скотоферму, а нас, громадян, довели до стану безправних жебраків бо на зарплату робітників нараховують 41,5% податків (про це більшість громадян навіть не здогадуються, так як за них податки сплачує підприємство) і в ціні будь-якого товару біля 50% податків (на іноземне б/у авто, податкова накрутка в рази більша ніж вартісь самого авто), обклали митами, акцизами, зборами, пдв і іншими поборами (їх більше 100), а в результаті ми маємо бідність більшості громадян з одного боку та незаслужене багатство топ-чиновників, олігархів-монополістів з іншого...

Чиновники й олігархи ненавидять капіталізм, вільну, правову, конкурентну, ринкову економіку, вони й надалі будуть корчити з себе "благодійників" викручуючи руки громадянам, відбираючи останнє, щоб наповнити злодійський общак-бюджет з якого все розкрадається (в Україні найвищі податки, але найжалюгідніші пенсії, неякісні та корупційні освіта, медицина, знищена інфраструктура, поліція та армія не забезпечені, суди корупційні, всі політики, чиновники - це злодії, мракобіси та ліваки-популісти...). Субсидії, різноманітні льготи, допомоги, дотації, що виділяються ніби то людям (а це гроші людей, що забрані у вигляді податків) в кінці кінців опиняються на рахунках кількох "обраних" мільярдерів-монополістів... Тож постає питання, громадяни, кому та для чого ми СПЛАЧУЄМО ТАКІ ВИСОКІ ПОДАТКИ? ЗЛОДІЯМ ТА ШАХРАЯМ?

Таким чином українці виходить, що чим менше ми їм віддаємо, тим більше залишається в наших карманах. Хіба нам потрібен посередник для того, щоб потратити свої гроші, хіба нам потрібен чиновник-казнокрад, псевдоблагодійник, щоб за наші гроші нам щось давав чи робив?)))
Громадяни! Нам не вигідний їхній "соціалізм", нам потрібен офшор (умови справедливіші, вигідніші, зручніші ніж в Сингапурі, Гонг-Конзі, Сейшелах, Панамі, Дубаї, Люксембурзі, Швейцарії, Бермудах, Н.Зеландії, Монако, Кіпрі та ін), нам потрібна економічно вільна Україна з мінімальними податками, з мінімальною бюрократією, з мінімальним втручанням чиновників в господарські процеси, в економіку!
Боріться за свою економічну незалежність, за правовий, конкурентний, ринок!
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Ещё раз - иди нах со своим лениным путинская крыса.
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Че ты материшся тупой колхозник!?))) я тебе расказываю о реалиях современной Украины - усср, а ты быкуеш...
Украина должна стать самым выгодным оффшором в мире, а не скотофермой, где пол страны на подачки живут...
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Подкорректирую:
В 2020 году планируется ЗАБРАТЬ ИЗ ЕКОНОМИКИ (из карманов граждан) в виде налогов 50млрд.грн и направить эти деньги на популистские соцпрограммы... Коррупция при этом не отменяется и правового, конкурентного рынка не будет))
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