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 Політика України, За кордоном
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 Путін не зміг ізолювати Україну і поліпшити відносини з Європою, - The Economist

Росія роздала допінг своїм атлетам і тріумфально святкувала їхні золоті медалі, немов це були трофеї війни. Підхоплене державною пропагандистською машиною святкування швидко переросло в антизахідну істерію. Олімпійські ігри в Сочі за лічені дні поступилися місцем окупації Криму і вторгненню на Схід України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це пише видання The Economist.

Церемонія відкриття зимових Олімпійських ігор в Сочі у 2014 році мала стати визначальним моментом президенства Володимира Путіна. Вона мала показати світу відроджену Росію, а також посилити його популярність вдома. Витративши $50 млрд, він не лишив жодного шансу сценарію, що щось піде не так.

Через шість років після того наслідки досі переслідують Кремль. 9 грудня антидопінгова організація WADA заборонила Росії брати участь в головних міжнародних змаганнях на чотири роки. В країні, де символи грають більшу роль, ніж суть, ця заборона, попри всі доступні лазівки, стала великим приниженням. Вона була проголошена того ж дня, коли Путін сів за стіл з президентом України Володимиром Зеленським й лідерами Франції й Німеччини, щоб поговорити про війну на Донбасі, яку спонсорує Росія. Ця війна відібрала життя у понад 13 тисяч людей.

Перша зустріч у "нормандському форматі" за три роки була оповита страхами. Частково це сталося через нове завзяття президента Франції Еммануеля Макрона у будівництві мостів з Росією. Чи досягне Путін своєї мети запхати Донбас назад в склад України, не віддаючи при цьому українському уряду повний контроль над суверенітетом своєї країни, щоб він став зручний інструментом дестабілізації всіх її регіонів? Чи буде французький президент тиснути на Київ заради власного великого бачення європейської архітектури безпеки? І чи український президент-новачок прогнеться під цим тиском? Всі ці страхи змусили тисячі людей вийти на вулиці в Києві, закликаючи Зеленського не поступатися позиціями.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Донбас не можна порівнювати зі Сребреницею, - Корнієнко про слова Путіна

Зустріч не принесла великих результатів. І це стало певним полегшенням. Сторони домовилися про новий обмін ув’язненими, про розведення військ ще в трьох місцях на лінії розмежування й про нову зустріч через чотири місяці. Але Зеленський також публічно провів деякі червоні лінії. Територіальна цілісність України не буде принесена в жертву включно з Кримом, а також ніяких місцевих виборів на Донбасі, поки Київ не буде контролювати всю окуповану територію й кордон з Росією. Лише за цих умов вибори будуть чесними, в той час як зараз на таку їхню якість розраховувати не доводиться.

Також читайте: "Якщо буде "стіна", то це інша держава, яку ми ніколи, ви розумієте, не визнаємо, ніколи", - Зеленський про Донбас

Контраст між президентами України й Росії був разючий. Путін приїхав на зустріч з броньованому монстрі-лімузині в супроводі охоронців, деякі з яких були у балаклавах. Зеленський же прибув у мікроавтобусі Renault. На пізній прес-конференції Зеленський здавався молодим, знервованим й щирим. Путін мав вигляд пристарілого автократа, мстивого, зухвалого й знудженого. Поставивши собі за мету нормалізувати відносини з Європою й ізолювати Україну, він не досяг ані першого, ані другого. Того ж дня міністри закордонних справ ЄС погодилися почати роботу над європейською версією американського "Акту Магнітського". Це законодавча ініціатива, яка передбачає запровадження санкцій проти Росії за порушення прав людини.

Тиждень видався жахливим для Путіна ще й тому, що він зіштовхнувся з опором у Білорусі, дружній слов’янській країні, яка вже входить у російський економічний союз. Посилення цього союзу (й таким чином поглинення Білорусі) могло дозволити Путіну проголосити створення нової країни, яку б він очолив після закінчення свого останнього визначеного російською конституцією президентського терміну.

Але переговори, які пройшли 7 грудня у резиденції в Сочі, не добилися нічого від білоруського лідера Олександра Лукашенка. "Ми ніколи не збиралися і не станемо частиною іншої країни, навіть братньої Росії", - сказав він.

Розмова тривала п’ять годин, але не дала нічого окрім домовленості зустрітися знову через два тижнів. Щойно Лукашенко повернувся додому, керівництво білоруської армії оголосило про бажання взяти участь у військових навчаннях НАТО під назвою "Захисник Європи", які пройдуть наступного року. Навряд чи все це дає привід Путіну почуватися по-різдвяному святково.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3165199
 
   
 Топ коментарі
 
лучший друг Богдана, Трубы и Зеленского пишет....

Путин не смог изолировать Украину и улучшить отношения с Европой, - The Economist - Цензор.НЕТ 3591
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Задовбав уже цей урод - портнов
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Зато Хутин смог подсунуть нам своего агента на должность президента Украины Путин не смог изолировать Украину и улучшить отношения с Европой, - The Economist - Цензор.НЕТ 4549
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Зелька ваш будет стараться сильнее, не волнуйся бот.
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В праці я бачив і Зе і Пе. Так що не за адресою зауваження бот.
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Стоїть п"яний чоловік посеред вулиці і горлає:
- Зеленський і Порошенко - піда..си!!!Зеленський і Порошенко - піда..си!!!Зеленський і Порошенко - піда..си!!!
Його питають:
- А Ви за кого голосували?
- За Зеленського...
- Так чого ж він "піда..с"?
- Бо мене обманув... Наобіцяв "молочні ріки, кисельні береги...", а ні хрена не виконав!...
- Ну, а Порошенко чого "піда..с"?
- Бо погано мені пояснював, який Зеленський "підарас"!!!...
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8 месяцев только в статусе Президента Украины, а так уже ползает 20 лет.
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Цікаво було б побачити Зе на місті Пе в 2014-му... Але я і думаю більшість людей цього не хотіли б...
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Екзистенціальне горе маргіналів більшість НЕ Ї..Е ! )
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не порівнюйте х..й з пальцем..
ситуацію після початку війни і зараз..

Особисто у Мене до Порошенко перші два роки його каденції не було претензій..
І Баригою він став не відразу..

Багато хто погодиться,що в Україні було 4(!!!) Майдани.
1."Революція на граніті"
2."Оранжевий"
3.ЄвроМайдан.
4."МАйдан електоральний" .. коли Пєтю послали на..уй 73 відсотки виборців.Зе просто повезло -він став суперником Лідера антирейтингів.
Кажуть,що з Пєтєю виграв би навіть ...Бойко.(((
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Порохоботи..
Ваші звинувачення решти у непатріотизмі -ГІВНО ВАРТІ.
Не треба було ПЄті розводити "Схеми"в енергетиці,В"Укроборонпромі".. ((
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Не переймайся, кого цікавить скавчання песика, якому дали копняка?
Путін не зміг ізолювати Україну і поліпшити відносини з Європою, - The Economist - Цензор.НЕТ 3368
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Агента Лоліту?
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лучший друг Богдана, Трубы и Зеленского пишет....

Путин не смог изолировать Украину и улучшить отношения с Европой, - The Economist - Цензор.НЕТ 3591
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И поддержка у него среди зелебобиков 99.5% по лайкам дизлайкам 99.5% Путин не смог изолировать Украину и улучшить отношения с Европой, - The Economist - Цензор.НЕТ 8849
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Ау! Протибориги, як вам портнов намащується?
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Опытный юрист Портнов звиздит про "раскрытое убийство" до суда.
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Коммуняки - смогли изолировать Украину!!!! А путин просто путин!!! Убийца и вор!!!!!
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А почему этого не понимают 73% украинцев которые проголосовали за представителя ху*ла в Украине? Путин не смог изолировать Украину и улучшить отношения с Европой, - The Economist - Цензор.НЕТ 6557
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За представителя кремлевского ***** в Украине проголосовали около 8% от голосовавших. Не ври.
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А 73% от голосовавших отдали голос не за представителя *****, а за его холуя.
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За холуя путена Порошенко не голосовали 73% голосовавших.Хватит врать.
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Это точно. Голосовали за холуя зуйла зеленского.😉
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представители ***** - это порошенко и турчинов со своими карманными "поцреотами".
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Лахта, а кто тебя Диогеном обозвал? Скажи ему, чтоДиоген жил в бочке, а не на бутылке, как ты.
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за шмарклю зелену голосувало 23% виборців(+21%"протіф Порошенко") за"партію" шмарклі голосували ті ж самі 23%.. а 73=лахтинський фейК
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Як пішло ***** на пропасть, так і кловун йому впхнув.
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Потужна! 😂
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вальдемар,ты уже всем долги пораздавал? новый год надо встречать без долгов.
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)(уйло - аскарида и гнойный опарыш. Продолжение и усиление западных санкций и этот скользкий червяк сдохнет.
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Хорошо хоть в газетах они каждый день побеждают Путина.
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Читать умеет, умники?
" принять решение о продлении санкций еще на полгода, учитывая тот факт, что мы считаем, что имплементация Минских соглашений остается для нас чрезвычайно важным моментом", - сказал он."
Утром минские соглашения - вечером санкции!
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Ну,ru-это понятно. А как насчет "спортивный и прочий мир" который что-то там считает?
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С чего это моя задача? Ты вбросил-ты и ищи. А я считаю,что это фуфло.
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Что случилось,кацап? У тебя пригорело? Недолго ты продержался,петушок.😁
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А пороховоняйки волали, без Пэтрухи конец, а оно еще и не плохо получается.
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А ты, крысеныш, обизнаный в мокшанских вопросах. Или это цитата из методички. Путін не зміг ізолювати Україну і поліпшити відносини з Європою, - The Economist - Цензор.НЕТ 5277 Пшел отсюда, крыса.
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Наср*ть.
Какое нам дело, на что они деньги тратят?
Вас сильно волнует, как тратятся деньги в Конго или в ЦАР?
Вот с запоребриком также.
Пусть выметаются с Донбасса и хоть золотом тротуары в Москве выкладывают.

Наср*ть.
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Названо число потенциально невыездных из-за долгов россиян



Около 25 миллионов россиян потенциально не смогут выехать за границу из-за разных долгов. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на данные Федеральной службы судебных приставов (ФССП).
Среди них должники по кредитам - 7-8 миллионов человек, алиментам - 1,42 миллиона человек, штрафам ГИБДД - 13,1 миллиона человек, и услугам ЖКХ - 2,5 миллиона человек. За 2019 год приставы взыскали с неплательщиков 104,2 миллиона рублей.
Как рассказал представитель ассоциации коллекторских агентств (НАПКА) Павел Михмель, в стране растет число людей, уверенных в том, что статус банкрота или судебное разбирательство позволят им избавиться от долговой нагрузки - «убежденных неплательщиков» в России 10 процентов. Путін не зміг ізолювати Україну і поліпшити відносини з Європою, - The Economist - Цензор.НЕТ 4060
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Как это Цензор пропустил сюда эту статью, в ней нет ни хвалебных од потроху и ничего плохого про Зелю...Странно.
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'Стороны договорились о новом обмене заключенными"
Источник: https://censor.net.ua/n3165199

"
СБУ отказалось выдать 28 человек содержащихся в блоке "Д" (особо важные) для обмена из списка России. Россия отказалась от обмена.
Ждем сообщений от полиции про участие СБУ в убийстве Шеремета. ."
(https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html)
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"Технический анализ телефонных соединений по делу Шеремета (свыше 80 млн. по данным следствия) проводился на мощностях компании "Киевстар" находящаяся в собственности российского олигарха Михаила Фридмана (Альфа Групп) "
(https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html)

Скажите, а Фридман предоставит свои мощности для того, чтобы найти убийц украинского бойца, запытанного до смерти террористами ЛДНР, того воина ВСУ, тело которого вернули без органов и с выколотыми глазами?
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Предлагаю на минутку прекратить срач, и послушать песню на тему, - которая касается всех нас, Украинцев: https://www.youtube.com/watch?v=z6F6P3tTJw8
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Дед ХУ в очередной раз споткнулся....
Этот Боливар уже не может везти интересы Рабсии и ее кланов...
Пора деду в землю...
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Что значит улучшить?
Россия вернулась в ПАСЕ, Макрон говорит что Россия уже не противник, Меркель помогает с газовой трубой и т.д
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..хйло вже померло, але "дурне волосся" певний час ще буде рости.. тим гірше кацапам - довше падати
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Только высшее звено менеджмента "АУДИ" знало,почему не раскрылось 5е кольцо.
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