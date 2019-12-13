 Путін не зміг ізолювати Україну і поліпшити відносини з Європою, - The Economist

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це пише видання The Economist.
Церемонія відкриття зимових Олімпійських ігор в Сочі у 2014 році мала стати визначальним моментом президенства Володимира Путіна. Вона мала показати світу відроджену Росію, а також посилити його популярність вдома. Витративши $50 млрд, він не лишив жодного шансу сценарію, що щось піде не так.
Через шість років після того наслідки досі переслідують Кремль. 9 грудня антидопінгова організація WADA заборонила Росії брати участь в головних міжнародних змаганнях на чотири роки. В країні, де символи грають більшу роль, ніж суть, ця заборона, попри всі доступні лазівки, стала великим приниженням. Вона була проголошена того ж дня, коли Путін сів за стіл з президентом України Володимиром Зеленським й лідерами Франції й Німеччини, щоб поговорити про війну на Донбасі, яку спонсорує Росія. Ця війна відібрала життя у понад 13 тисяч людей.
Перша зустріч у "нормандському форматі" за три роки була оповита страхами. Частково це сталося через нове завзяття президента Франції Еммануеля Макрона у будівництві мостів з Росією. Чи досягне Путін своєї мети запхати Донбас назад в склад України, не віддаючи при цьому українському уряду повний контроль над суверенітетом своєї країни, щоб він став зручний інструментом дестабілізації всіх її регіонів? Чи буде французький президент тиснути на Київ заради власного великого бачення європейської архітектури безпеки? І чи український президент-новачок прогнеться під цим тиском? Всі ці страхи змусили тисячі людей вийти на вулиці в Києві, закликаючи Зеленського не поступатися позиціями.
Зустріч не принесла великих результатів. І це стало певним полегшенням. Сторони домовилися про новий обмін ув’язненими, про розведення військ ще в трьох місцях на лінії розмежування й про нову зустріч через чотири місяці. Але Зеленський також публічно провів деякі червоні лінії. Територіальна цілісність України не буде принесена в жертву включно з Кримом, а також ніяких місцевих виборів на Донбасі, поки Київ не буде контролювати всю окуповану територію й кордон з Росією. Лише за цих умов вибори будуть чесними, в той час як зараз на таку їхню якість розраховувати не доводиться.
Контраст між президентами України й Росії був разючий. Путін приїхав на зустріч з броньованому монстрі-лімузині в супроводі охоронців, деякі з яких були у балаклавах. Зеленський же прибув у мікроавтобусі Renault. На пізній прес-конференції Зеленський здавався молодим, знервованим й щирим. Путін мав вигляд пристарілого автократа, мстивого, зухвалого й знудженого. Поставивши собі за мету нормалізувати відносини з Європою й ізолювати Україну, він не досяг ані першого, ані другого. Того ж дня міністри закордонних справ ЄС погодилися почати роботу над європейською версією американського "Акту Магнітського". Це законодавча ініціатива, яка передбачає запровадження санкцій проти Росії за порушення прав людини.
Тиждень видався жахливим для Путіна ще й тому, що він зіштовхнувся з опором у Білорусі, дружній слов’янській країні, яка вже входить у російський економічний союз. Посилення цього союзу (й таким чином поглинення Білорусі) могло дозволити Путіну проголосити створення нової країни, яку б він очолив після закінчення свого останнього визначеного російською конституцією президентського терміну.
Але переговори, які пройшли 7 грудня у резиденції в Сочі, не добилися нічого від білоруського лідера Олександра Лукашенка. "Ми ніколи не збиралися і не станемо частиною іншої країни, навіть братньої Росії", - сказав він.
Розмова тривала п’ять годин, але не дала нічого окрім домовленості зустрітися знову через два тижнів. Щойно Лукашенко повернувся додому, керівництво білоруської армії оголосило про бажання взяти участь у військових навчаннях НАТО під назвою "Захисник Європи", які пройдуть наступного року. Навряд чи все це дає привід Путіну почуватися по-різдвяному святково.
- Зеленський і Порошенко - піда..си!!!Зеленський і Порошенко - піда..си!!!Зеленський і Порошенко - піда..си!!!
Його питають:
- А Ви за кого голосували?
- За Зеленського...
- Так чого ж він "піда..с"?
- Бо мене обманув... Наобіцяв "молочні ріки, кисельні береги...", а ні хрена не виконав!...
- Ну, а Порошенко чого "піда..с"?
- Бо погано мені пояснював, який Зеленський "підарас"!!!...
ситуацію після початку війни і зараз..
Особисто у Мене до Порошенко перші два роки його каденції не було претензій..
І Баригою він став не відразу..
Багато хто погодиться,що в Україні було 4(!!!) Майдани.
1."Революція на граніті"
2."Оранжевий"
3.ЄвроМайдан.
4."МАйдан електоральний" .. коли Пєтю послали на..уй 73 відсотки виборців.Зе просто повезло -він став суперником Лідера антирейтингів.
Кажуть,що з Пєтєю виграв би навіть ...Бойко.(((
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Порохоботи..
Ваші звинувачення решти у непатріотизмі -ГІВНО ВАРТІ.
Не треба було ПЄті розводити "Схеми"в енергетиці,В"Укроборонпромі".. ((
" принять решение о продлении санкций еще на полгода, учитывая тот факт, что мы считаем, что имплементация Минских соглашений остается для нас чрезвычайно важным моментом", - сказал он."
Утром минские соглашения - вечером санкции!
Какое нам дело, на что они деньги тратят?
Вас сильно волнует, как тратятся деньги в Конго или в ЦАР?
Вот с запоребриком также.
Пусть выметаются с Донбасса и хоть золотом тротуары в Москве выкладывают.
Наср*ть.
Около 25 миллионов россиян потенциально не смогут выехать за границу из-за разных долгов. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на данные Федеральной службы судебных приставов (ФССП).
Среди них должники по кредитам - 7-8 миллионов человек, алиментам - 1,42 миллиона человек, штрафам ГИБДД - 13,1 миллиона человек, и услугам ЖКХ - 2,5 миллиона человек. За 2019 год приставы взыскали с неплательщиков 104,2 миллиона рублей.
Как рассказал представитель ассоциации коллекторских агентств (НАПКА) Павел Михмель, в стране растет число людей, уверенных в том, что статус банкрота или судебное разбирательство позволят им избавиться от долговой нагрузки - «убежденных неплательщиков» в России 10 процентов.
Источник: https://censor.net.ua/n3165199
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СБУ отказалось выдать 28 человек содержащихся в блоке "Д" (особо важные) для обмена из списка России. Россия отказалась от обмена.
Ждем сообщений от полиции про участие СБУ в убийстве Шеремета. ."
(https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html)
(https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html)
Скажите, а Фридман предоставит свои мощности для того, чтобы найти убийц украинского бойца, запытанного до смерти террористами ЛДНР, того воина ВСУ, тело которого вернули без органов и с выколотыми глазами?
Этот Боливар уже не может везти интересы Рабсии и ее кланов...
Пора деду в землю...
Россия вернулась в ПАСЕ, Макрон говорит что Россия уже не противник, Меркель помогает с газовой трубой и т.д