 Субсидію на послуги ЖКГ отримали понад 3 мільйони домогосподарств, - заступник міністра соцполітики Музиченко

"За результатами листопада ми можемо сказати, що житлову субсидію розраховано і перераховано більш ніж трьом мільйонам домогосподарств в Україні", - сказав Музиченко в Києві в п'ятницю на брифінгу, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми вже розрахувалися до листопада включно, все профінансовано на 100%, жодної копійки простроченої заборгованості з пільг та субсидій у нас перед громадянами немає", - заявив Музиченко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада ухвалила закон про верифікацію пенсій і субсидій з урахуванням пропозицій Зеленського

Він також стверджує, що заборгованості із субсидій і пільг на послуги ЖКГ, що переходить на наступний рік, також не буде.