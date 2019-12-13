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Все про:ЖКГ (182) субсидія (329) Музиченко Віталій (1)

 Субсидію на послуги ЖКГ отримали понад 3 мільйони домогосподарств, - заступник міністра соцполітики Музиченко

Заступник міністра соціальної політики Віталій Музиченко повідомив, що субсидію на оплату комунальних послуг у листопаді 2019 року одержали понад три мільйони українських домогосподарств.

"За результатами листопада ми можемо сказати, що житлову субсидію розраховано і перераховано більш ніж трьом мільйонам домогосподарств в Україні", - сказав Музиченко в Києві в п'ятницю на брифінгу, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми вже розрахувалися до листопада включно, все профінансовано на 100%, жодної копійки простроченої заборгованості з пільг та субсидій у нас перед громадянами немає", - заявив Музиченко.

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Він також стверджує, що заборгованості із субсидій і пільг на послуги ЖКГ, що переходить на наступний рік, також не буде.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3165198
 
 
 Топ коментарі
 
Странно было в прошлом году около 10 млн стало 3 Этож как надо сократить???
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Г Музыченко!! Какую вы музыку слушаете?? Вы что охлохли?? В отделах соцзащиты Дурдом после ваших идиотских решений!! СМС со сбербанка не приходят сколько платить пенсионеры не знают Брагодаря ВАШЕЙ" диджитализации""!! Бабушки в трансе ,идиоты ВЫ сматфоны раздайте а потом вводите безьумажный оборот!!!! А в селе где нет интернета И не везде работает мобильная связь как быть?? Одно слово зеленые идиоты жизни вы не знаете и ВАС уже проклинают.
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Конец Эпохи Бидности! Ура! А если субсидию отменить вообще - то с 3 лимонов сократится до 0! Разве это не показатель как хорошо работает новая влада?
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Г Музыченко!! Какую вы музыку слушаете?? Вы что охлохли?? В отделах соцзащиты Дурдом после ваших идиотских решений!! СМС со сбербанка не приходят сколько платить пенсионеры не знают Брагодаря ВАШЕЙ" диджитализации""!! Бабушки в трансе ,идиоты ВЫ сматфоны раздайте а потом вводите безьумажный оборот!!!! А в селе где нет интернета И не везде работает мобильная связь как быть?? Одно слово зеленые идиоты жизни вы не знаете и ВАС уже проклинают.
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Мои родители оформили субсидию. Сейчас 13 декабря г.Кривой Рог, за октябрь 0,00 грн., за ноябрь 0,00 грн.
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одесская обл. - та же хрень - октябрь, ноябрь 0грн, сколько платить неизвестно, не заплатишь - снимут субсидию
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Может все ресурсы бросили на Лугандон?
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идиоты те кто поднял оплаты и протолкнул субсидии... у нас в доме куча субсидантов и счётчик на тепло - приходится ходить в трусах, жгут на полную и прикручивать не хотят, субсидия погасит
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Странно было в прошлом году около 10 млн стало 3 Этож как надо сократить???
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если с 10 стало 3 єто уже радует, хотелось бьі видеть нуль
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Конец Эпохи Бидности! Ура! А если субсидию отменить вообще - то с 3 лимонов сократится до 0! Разве это не показатель как хорошо работает новая влада?
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Даёшь в 2020 1 млн субсидиантов!!!! Правильной дорогой идёте товариСЧи!!! Кухарки рулят!
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то есть треть населения нищие оффициально
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Рапортовать "мы" умеем! Выполнять законы Украины, это не дело министров, это для рядовых граждан. Министрам место у распределении денег! У нас министры, это Попандопало из "Свадьба в Малиновке"
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В минулому році при проклятому мародері субсидія була 1282 грн. В цьому році, коли епоха бідності минула, субсидія 343 грн. норма газу для обігріву була 330 куб м. зараз 276. Обов'язковий платіж був 15% тепер - 20%. В будинку приписано 2 пенсіонера і син , в минулому році, був студентом одержував 1700 грн стипендії, зараз служить строкову службу одержує 490 грн.
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ну а ленка-ополченка хоть получила субсидии на свои квартиры?
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льготы урезали процентов на 10, можно и докладывать об увеличении количества. А для правильной работы нужны мозги. только где их взять правительству и как же сделать, что бы и себе самим осталось на старость. А времени ведь не столько, как у ветерана могут через года четыре-пять и выгнать. Надо успеть сейчас, пока у корыта хапнуть по больше.
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