EN|RU|UK
Теми дня: Убивство Шеремета Нормандські переговори Газова війна Ринок землі
 Політика України, Суспільство
  293  12
Все про:компенсації (149) Мін'юст (628) насилля (111) злочинність (432) Банчук Олександр (2)

 Фонд відшкодування потерпілим від насильницьких злочинів може почати роботу в 2021 році, - заступник голови Мін'юсту Банчук

В Україні планують створити фонд відшкодування коштів потерпілим від насильницьких злочинів. Очікується, що в середньому щорічно такі виплати отримуватимуть від 10 тис. до 20 тис. потерпілих.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів заступник міністра юстиції Олександр Банчук.

На парламентських слуханнях за результатами виконання Національної стратегії з прав людини стало відомо про плани створення фонду відшкодування потерпілим від насильницьких злочинів.

"Ми розраховуємо, що в середньому щороку такі виплати отримуватимуть від 10 до 20 тисяч потерпілих від насильницьких злочинів. Якщо людина загинула, то звернутися по компенсацію зможе хтось із її родичів. За надходженнями такий фонд становитиме приблизно 200-300 млн грн на рік. Це мінімальні прорахунки, які робили наші фахівці разом з представниками Консультативної місії Європейського Союзу", - заявив Банчук.

За його словами, законопроєкт не фіксує суму виплат, цим питанням займеться Кабмін.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У пенітенціарній службі непропорційно велика кількість персоналу з низькими зарплатами, - заступник міністра юстиції Василик

"Ми лише прописуємо, куди людині потрібно звернутися і як правильно це зробити, а також терміни розгляду заяв і здійснення виплат", - додав заступник голови Мін'юсту.

Він зазначив, що фонд допомоги потерпілим від насильницьких злочинів мають створити, щоб людина не чекала, поки знайдуть винного, поки ухвалять вирок. Це означає, що як тільки стався факт протиправного діяння, є підтвердження, що завдано збитків, особа або її родичі звертаються до відповідних органів, які представлятимуть фонд, і одразу отримують кошти.

"Людині треба відновлювати стан свого здоров’я, а не чекати, поки поліція закінчить розслідування, а суд розгляне справу", - підкреслив він.

Банчук заявив, що для отримання допомоги потрібно надати тільки довідку від судово-медичного експерта і витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

За його словами, в законопроєкті прописали, що фонд почне працювати в 2021 році.

Планується, що фонд буде наповнюватися за рахунок надходжень від штрафів у кримінальних та адміністративних справах. Або ж судового збору в кримінальному провадженні для осіб, визнаних винними.

Повний текст інтерв'ю читайте тут.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3165195
 
 
 Топ коментарі
 
Ось сепарня і завалить вас такими заявами. За чий рахунок буде цей банкет?
 показати весь коментар
 
Это выходит зелебобики каждый месяц воруют у каждого учителя где-то по 3600$ ? Фонд возмещения пострадавшим от насильственных преступлений может начать работу в 2021 году, - замглавы Минюста Банчук - Цензор.НЕТ 1654
 показати весь коментар
 
Пипец. приплыли.
Это ни что иное как:
"Репарации для жителей ДНР, ЛНР пострадавших от зверств националистов."

там и восстановление Дамбаса, и содержание "силовых структур" в регионах с "особым статусом"...

пля, а мы, идиоты, всё ждали когда паРашку заставят репарации платить... Фонд відшкодування потерпілим від насильницьких злочинів може почати роботу в 2021 році, - заступник голови Мін'юсту Банчук - Цензор.НЕТ 6080
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Ось сепарня і завалить вас такими заявами. За чий рахунок буде цей банкет?
 показати весь коментар
 
 
Ні,до сєпарні справа не дійде...Тільки свої будуть вважатись "постраждалими" і долучені до цієї новоявленої кормушки...
 показати весь коментар
 
 
Пипец. приплыли.
Это ни что иное как:
"Репарации для жителей ДНР, ЛНР пострадавших от зверств националистов."

там и восстановление Дамбаса, и содержание "силовых структур" в регионах с "особым статусом"...

пля, а мы, идиоты, всё ждали когда паРашку заставят репарации платить... Фонд відшкодування потерпілим від насильницьких злочинів може почати роботу в 2021 році, - заступник голови Мін'юсту Банчук - Цензор.НЕТ 6080
 показати весь коментар
 
 
а вчителі, які не отримали 4000$ зарплати, можуть звертатися в цей фонд?
 показати весь коментар
 
 
Это выходит зелебобики каждый месяц воруют у каждого учителя где-то по 3600$ ? Фонд возмещения пострадавшим от насильственных преступлений может начать работу в 2021 году, - замглавы Минюста Банчук - Цензор.НЕТ 1654
 показати весь коментар
 
 
И каждый месяц получают их в конвертах!
 показати весь коментар
 
SANDY - им нужно к Гудвину обратится (по крайней мере 73%)... - попросить дать не много ума...
 показати весь коментар
 
 
Типо, преступники будут получать лицензию у государства и платить за неё в этот фонд, как банки, ломбарды и пр?
 показати весь коментар
 
Ибо, подобные фонды всегда создаются на средства участников рынка "услуг".
 показати весь коментар
 
Получать будут только после суда?
Только суд может признать "преступление".
А изнасилование народа в извращенной форме - пострадавшие от насильственных действий? Без согласия - значит насилие.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору