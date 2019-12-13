 "Грамотний, дисциплінований та працелюбний військовослужбовець", - характеристика підозрюваної у справі про вбивство Шеремета військової медсестри Дугарь з місця служби. ДОКУМЕНТ

Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомила нардепка від ЄС Яна Зінкевич, передає Цензор.НЕТ.
"Службова характеристика Яни Дугарь із 66 госпіталю, в якому вона служила на момент вбивства Шеремета. Характеристика, звісно ж, позитивна і особливо звертаю увагу на те, що з 03.06 по 28.07 вона перебувала на посаді операційної сестри (вбивство було 20 липня)", - розповіла нардепка.
"За час проходження служби зарекомендувала себе виключно як грамотний, дисциплінований та працелюбний військовослужбовець", - йдеться в характеристиці.
12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки.
Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.
Нагадаємо, Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.
Павло Шеремет - уродженець Білорусі. Він працював на телебаченні в Білорусі і Росії, в 1990-2000-х роках - завідувач білоруським бюро, а також керівник відділу спеціальних інформаційних проектів ОРТ, потім - "Першого каналу". Протягом останніх п'яти років жив у Києві, працював в інтернет-виданні "Українська правда", був ведучим на радіо "Вести". Також Шеремет був одним із засновників "Білоруського партизана".
Суть - кто то повадился сливать бензин с машин, а это был наш колым!
и сидели мы с мужиками , и на кого только не думали! Нас человек 10 было водителей!!!
И все хорошие люди . Начальству разборки надоели, они молча камеры ночью поставили!!!! И стали ждать!!!! И рыба поймалась!!! Это был один из нас-а он с нами вора ловил, и пил чай вместе!!! Мы поверить не могли!!!
А онтглаза опустил- и сказал , да пошли вы на х...й пи...ры , мне деньги нужны были!!!!
Мы и жену его знали и семью- а он нас ненавидел!!!!! Я бы без камеры никогда не поверил!!!!
Ребята!!!! Спасибо вам за службу!!!!
Сколько сумасшедших в 100 000 участников, статистичеки?
Знаю что у части вышиваты сейчас полыхнет, но звиняйте, это так было и будет, во все времена и во всех странах.
да Вы мечтатель,батенька
2 год ·
44 000 абонентов и 80 000 000 телефонных соединений.
А ведь это практически тотальная прослушка?
И что правом на личную жизнь и информацию с теми 43 995 абонентами, которые даже согласно выводам следствия не при чем?
Я не верю в абсолютную честность и порядочность наших правоохранительных органов, которые налево и направо торгуют базами информации, кошмарят бизнес, крышуют бордели и наркотрафик, собирают с наливаек и за деньги закрывают дела, моют песок и контролируют игорку. Не все. Но очень многие.
Поэтому интересно на каком основании была проведена прослушка такого огромного количества граждан и кто может гарантировать, что приватная и коммерческая информация останется тайной?
Более того, в этот список из 44 000 абонентов можно всунуть любой номер.
Судья физически не сможет разобраться чьи это номера.
Кстати, а какой же судья дал разрешение на прослушивание такого количества абонентов и на каком основании?
Да, вопросов становится все больше и больше.
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хтось у це повірив?
"Проанализированы 80 млн телефонных соединений и 44 тыс. абонентов."
https://zik.ua/ru/news/2019/12/12/koval_po_delu_sheremeta_nacpolcya_sdelala_o_kolossalnoy_rabote_vo_vremya_sledstviya_949717
Лучше бы они о "Звездунах" из МО россии так рьяно собирали информацию и не пускали эту мразь в Украину.
А прослушка это уже когда подозреваемых нашли. Ну и спалились по полной.
"Как хорошо что дружбан Ваня застрелился. Теперь у нас всё зашибись"...
Алиби есть уже почти у всех назначенных "убийц".
Алиби надо доказать. И главное самому потом не вляпаться в лжесвидетельство.
ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНОСТИ, знаете ли ...
Следствие считает так. А лично вы - не так. Ок. Я понимаю вам с дивана виднее. Но вам придется прийти хотя бы к следователю и заявить, что она была с вами в это время в Нью-Йорке на вечеринке у Тома Круза. И даже это не алиби, пока оно не будет подтверждено фактами и документами.
Презумпция невиновности не предполагает что подозреваемый до суда будет гулять на свободе.
Люди типа вас не смогут никого обвинить. Вы неспособны разложить всё по полочкам.
Вы даже адвокатом не сможете помочь. Ибо адвокат с холодной головой должен знать ПРАВДУ, какая бы она ни была и действовать исходя из фактов а не "верю/неверю", характеристик с места работы и прочей шелухи.
Вчера был не суд. Вы даже это не осознали.
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"Как хорошо что дружбан Ваня застрелился. Теперь у нас всё зашибись"...
"Как хорошо что дружбан Ваня застрелился. Теперь у нас всё зашибись"...
"Как хорошо что дружбан Ваня застрелился. Теперь у нас всё зашибись"...
Вы тупо не понимаете что они по телефону говорят.
Сама ПРОКУРАТУРА просит на суде домашний арест для "убийц".
цЫрк-95.
https://censor.net.ua/news/3165218/prokuratura_prosit_sud_primenit_k_podozrevaemoyi_po_delu_ob_ubiyistve_sheremeta_dugar_kruglosutochnyyi
Они тоже говорят "Ваши доказательства - не доказательства, это самооборона и шахтеры на тракторах".
Это не вам решать, что есть доказательство, а что нет.
Наверное они хотят, чтоб не государство её кормило а вы. Скинетесь, поможете. Ещё на пару квартир, чтоб с голоду не умереть до суда...
Здесь обсуждается данное дело, и Вы добровольно решили принять участие в обсуждении
13.12.2019 12:54
В деле Гандзюк полиция месяц держала в СИЗО абсолютно невиновного человека.
Выпустили только после того, как журналисты подняли шум о незаконном аресте человека, показали доказательства его невиновности.
Нужно было молчать и не обсуждать действия "правоохранителей"?
"Более того, в этот список из 44 000 абонентов можно всунуть любой номер.
Судья физически не сможет разобраться чьи это номера.
Кстати, а какой же судья дал разрешение на прослушивание такого количества абонентов и на каком основании?"
1. Вы судья или эксперт?
2. Вы были свидетелем убийства или Вам из Днепра виднее?
3. Когда вы определитесь за кого топить? Вы или крест снимите, или трусы наденьте!
Ничего лично, просто иногда читаю Ваши не всегда адекватные посты.
Шеремет не був ворогом.
Апропо..можливий розстріл СЬОГОДНІ ,наприклад,групи пропагандистів каналу"звєзда',звичайно ж,кримінальний злочин(і ЦЕ НЕПРАВИЛЬНО).Бо цивільних.Неозброєних
Але і Патріотичний Акт.Бо РОСІЙСЬКУ ПРОПАГАНДИСТСЬКУ СВОЛОЧ ТРЕБА ЗНИЩУВАТИ БЕЗ ОГЛЯДКИ НА ГУМАНІЗМ.
Рада снизила штрафы за нарушение прав работников.
https://biz.censor.net.ua/news/3165084/rada_snizila_shtrafy_za_narushenie_prav_rabotnikov
Какое отношение характеристики имеет к факту совершения преступления, если таковой будет установлен и подтвержден доказательствами? как она доказывает невиновность? Никак. Поэтому до лампочки.
А только затем чтобы повязать всех круговой порукой. Ты дал когда-то хорошую характеристику человеку, он попался на преступлении, потом к тебе приходят товарищи в штатском и говорят - характеристику писал? Значит, или не рассмотрел "врага" или был с ним в сговоре. Выбирай - или наказание, или сотрудничаешь с нами, будешь "стучать" на своих коллег. И все, выбора по сути нет. Так и было пол-страны стукачей.
Давно пора эти "характеристики" отменить.
у світлі все нових фактів про .'Баригу-Патріота'
А все почему? Да потому, что в этих справах торчат уши херовой кучи заинтересованных людей: политиков, бизнесменов, просто проходимцев и т.д.
Например, финальная стадия Майдана, когда на площадь вышла масса действительно патриотов Украины, не вызывает никакого сомнения. А вот начало Майдана... Тут масса вопросов. Я помню, как натужно, нехотя и вразвалочку все это двигалось. И было очевидно, что чья-то рука (руки), подпихивают процесс под жопу.
Да наплевать что написано! Вы характеристику на Чекатило видели? Там тоже написано, что он почти ангел. А что и грамотный и трудолюбивый не может убить? Да еще лучше. чем тупой и ленивый.