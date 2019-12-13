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Все про:Зінкевич (22) Дугарь Яна (1)

 "Грамотний, дисциплінований та працелюбний військовослужбовець", - характеристика підозрюваної у справі про вбивство Шеремета військової медсестри Дугарь з місця служби. ДОКУМЕНТ

За місцем роботи військову медсестру Яну Дугарь, підозрювану у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета, характеризують позитивно.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомила нардепка від ЄС Яна Зінкевич, передає Цензор.НЕТ.

"Службова характеристика Яни Дугарь із 66 госпіталю, в якому вона служила на момент вбивства Шеремета. Характеристика, звісно ж, позитивна і особливо звертаю увагу на те, що з 03.06 по 28.07 вона перебувала на посаді операційної сестри (вбивство було 20 липня)", - розповіла нардепка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Печерський суд сьогодні обиратиме запобіжний захід підозрюваним у справі про вбивство Шеремета Кузьменко, Дугарь та Антоненку (оновлено)

"За час проходження служби зарекомендувала себе виключно як грамотний, дисциплінований та працелюбний військовослужбовець", - йдеться в характеристиці.

Грамотний, дисциплінований та працелюбний військовослужбовець, - характеристика підозрюваної у справі про вбивство Шеремета військової медсестри Дугарь з місця служби 01

Грамотний, дисциплінований та працелюбний військовослужбовець, - характеристика підозрюваної у справі про вбивство Шеремета військової медсестри Дугарь з місця служби 02

12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки.

Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

Нагадаємо, Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ветеран Маруся Звіробій заявила, що не довіряє представленим Нацполіцією результатам розслідування вбивства Шеремета

Павло Шеремет - уродженець Білорусі. Він працював на телебаченні в Білорусі і Росії, в 1990-2000-х роках - завідувач білоруським бюро, а також керівник відділу спеціальних інформаційних проектів ОРТ, потім - "Першого каналу". Протягом останніх п'яти років жив у Києві, працював в інтернет-виданні "Українська правда", був ведучим на радіо "Вести". Також Шеремет був одним із засновників "Білоруського партизана".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3165192
 
   
 Топ коментарі
 
еще и патриотка Украины...
Вот такие для Зе-ликвидаторов самые опасные.....
Убрать любой ценой....
Скоро Беня за поимку таких украинцев будет премию выплачивать, как когда то за сепаров пытавшихся отжать его бизнес в 2014-ом "Грамотный, дисциплинированный и трудолюбивый военнослужащий", - характеристика подозреваемой в деле об убийстве Шеремета военной медсестры Дугарь с места службы - Цензор.НЕТ 2997
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Ну і ще питання: ви дійсно вірите, що вбивство якогось маловідомого журналіста могло б дестабілізувати ситуацію і дозволити змінити державний будуй?))))Власне, цього ж і не відбулося...
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Когда то давно , я служил в интересной конторе!!
Суть - кто то повадился сливать бензин с машин, а это был наш колым!
и сидели мы с мужиками , и на кого только не думали! Нас человек 10 было водителей!!!
И все хорошие люди . Начальству разборки надоели, они молча камеры ночью поставили!!!! И стали ждать!!!! И рыба поймалась!!! Это был один из нас-а он с нами вора ловил, и пил чай вместе!!! Мы поверить не могли!!!
А онтглаза опустил- и сказал , да пошли вы на х...й пи...ры , мне деньги нужны были!!!!
Мы и жену его знали и семью- а он нас ненавидел!!!!! Я бы без камеры никогда не поверил!!!!
Ребята!!!! Спасибо вам за службу!!!!
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Да, может быть все, что угодно. Охеренные патриоты Крым сдали, запростотак.
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Зекам тоже пишут характеристики с места учебы или работы. Только это им не сильно помогает.
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"Студентка, комсомолка, спортсменка, наконец, она - просто красавица!" (с)
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А вы думали Надя - одна такая?
Сколько сумасшедших в 100 000 участников, статистичеки?
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Тут, как посмотреть. Посидел, на передке, под обстрелами, пару лет, пришел на гражданку, а там тотальная коррупция и похренизм. Естественно, может появиться желание скинуть провластную шоблу нахер. Обостренная, так сказать, реакция. Но, она и справедливая, по-большому счету. Если бы я пришел с окопов и увидел свинячью рожу Свинарчука и полное описание его тыловых "подвигов", то не знаю, шобы я делал...
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особисто я у такому випадку пішов би у Львіську міськраду і розстріляв би СКОРУМПОВАНИЙ НА АМІНЬ міськвиконком РАЗОМ З САДОВИМ .. а не журналіста.
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Ну, это если чисто психануть. А если встрять в радикально-патриотичную организацию, то ходы могут быть более сложными.
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А при чём тут Паша? Лахта, ты тупо оскорбляешь память погибшего. И не надо о сакральной жертве. Слишко глупо и не та она, кто такой Шеремет для Украины? Это у нас он был борец с Лукашенкой, у него внесудебно казнили друга и коллегу. Ты забыл об этом? Это при Кучме было. И кое что он в Украине нашёл по этим старым делам, кое кто в Украине поселился из этих самых эскадронов смерти. И поговаривали, что они уже под Борисычем уже были. Ну дык, как там свинарчук каким боком, а зебилушка?
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А чем твоя, Ваня, справедливость лучше например моей?:
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больше скажу, именно в добровольцы первыми записываются самые сумасшедшие и радикальные, что у нас что в Раше что в Сирии и т.п. Как правило те кто не смогли найти себя в обычной жизни ввиду проблем с психикой/или просто долбанутые, или авантюристы которые работать не могут а вот с автоматом побегать - да.
Знаю что у части вышиваты сейчас полыхнет, но звиняйте, это так было и будет, во все времена и во всех странах.
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Да, это правда жизни, к сожалению. Если умен и интеллигентен, значит кулаками махать не умеешь. Если классно машешь кулаками,силен и отважен, то со справедливостью и милосердием проблемы. Нет совершенных людей, черт возьми и с этим нужно считаться.
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Хреново, если это убийство - отрыжка воровского режима Порошенко. То есть попытка дестабилизировать ситуацию в Украине с целью смены власти на нормальную, заинтересованную в процветании нашего государства.
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те на 100% украинскую ?
да Вы мечтатель,батенька "Грамотний, дисциплінований та працелюбний військовослужбовець", - характеристика підозрюваної у справі про вбивство Шеремета військової медсестри Дугарь з місця служби - Цензор.НЕТ 8292
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Borislav Bereza
2 год ·

44 000 абонентов и 80 000 000 телефонных соединений.
А ведь это практически тотальная прослушка?
И что правом на личную жизнь и информацию с теми 43 995 абонентами, которые даже согласно выводам следствия не при чем?
Я не верю в абсолютную честность и порядочность наших правоохранительных органов, которые налево и направо торгуют базами информации, кошмарят бизнес, крышуют бордели и наркотрафик, собирают с наливаек и за деньги закрывают дела, моют песок и контролируют игорку. Не все. Но очень многие.

Поэтому интересно на каком основании была проведена прослушка такого огромного количества граждан и кто может гарантировать, что приватная и коммерческая информация останется тайной?

Более того, в этот список из 44 000 абонентов можно всунуть любой номер.
Судья физически не сможет разобраться чьи это номера.
Кстати, а какой же судья дал разрешение на прослушивание такого количества абонентов и на каком основании?
Да, вопросов становится все больше и больше.
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и 80 000 000 телефонных соединений проаналізовано

\
хтось у це повірив?
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Об этом заявили аваковцы. Они на себя наговаривают?

"Проанализированы 80 млн телефонных соединений и 44 тыс. абонентов."

https://zik.ua/ru/news/2019/12/12/koval_po_delu_sheremeta_nacpolcya_sdelala_o_kolossalnoy_rabote_vo_vremya_sledstviya_949717

Лучше бы они о "Звездунах" из МО россии так рьяно собирали информацию и не пускали эту мразь в Украину.
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Это не тотальная прослушка, а анализ телефонных разговоров постфактум.
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Анализ постфактум делается каким образом технически?
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Какой телефон, с какой соты, с кем соединился... К какой соте подключен телефон в какое время. Это не прослушка. Это техническая информация.
А прослушка это уже когда подозреваемых нашли. Ну и спалились по полной.
"Как хорошо что дружбан Ваня застрелился. Теперь у нас всё зашибись"...
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Не надо фантазии выдавать за реальность.
Алиби есть уже почти у всех назначенных "убийц".
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Алиби - это на суде. А вчера был не суд.
Алиби надо доказать. И главное самому потом не вляпаться в лжесвидетельство.
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Прежде всего нужно доказать ВИНУ, как это делается во всем цивилизованном мире.
ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНОСТИ, знаете ли ...
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Вина доказывается в суде. А следствию пусть адвокаты доказывают. Они за это деньги получают.
Следствие считает так. А лично вы - не так. Ок. Я понимаю вам с дивана виднее. Но вам придется прийти хотя бы к следователю и заявить, что она была с вами в это время в Нью-Йорке на вечеринке у Тома Круза. И даже это не алиби, пока оно не будет подтверждено фактами и документами.
Презумпция невиновности не предполагает что подозреваемый до суда будет гулять на свободе.
Люди типа вас не смогут никого обвинить. Вы неспособны разложить всё по полочкам.
Вы даже адвокатом не сможете помочь. Ибо адвокат с холодной головой должен знать ПРАВДУ, какая бы она ни была и действовать исходя из фактов а не "верю/неверю", характеристик с места работы и прочей шелухи.
Вчера был не суд. Вы даже это не осознали.
---
"Как хорошо что дружбан Ваня застрелился. Теперь у нас всё зашибись"...

"Как хорошо что дружбан Ваня застрелился. Теперь у нас всё зашибись"...

"Как хорошо что дружбан Ваня застрелился. Теперь у нас всё зашибись"...

Вы тупо не понимаете что они по телефону говорят.
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Все их "доказательства" высосаны непонятно откуда.
Сама ПРОКУРАТУРА просит на суде домашний арест для "убийц".
цЫрк-95.

https://censor.net.ua/news/3165218/prokuratura_prosit_sud_primenit_k_podozrevaemoyi_po_delu_ob_ubiyistve_sheremeta_dugar_kruglosutochnyyi
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Вы сейчас уподобляетесь ***** и его унылой лошади.
Они тоже говорят "Ваши доказательства - не доказательства, это самооборона и шахтеры на тракторах".
Это не вам решать, что есть доказательство, а что нет.
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Так я и не решаю. Почему для "участницы банды, убившей Шеремета", прокуратура просит всего лишь домашний арест?
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У прокуратуры и спрашивайте. Я то тут при чём?
Наверное они хотят, чтоб не государство её кормило а вы. Скинетесь, поможете. Ещё на пару квартир, чтоб с голоду не умереть до суда...
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Я писала, что Вы "при чем"?
Здесь обсуждается данное дело, и Вы добровольно решили принять участие в обсуждении

13.12.2019 12:54

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Вообще то мысли и мотивы прокуроров логичнее узнавать у этих самых прокуроров а не у меня. Не?
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Мысли и мотивы обвиняемых обсуждать можно, а прокуроров нельзя?
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Обвиняются не прокуроры... Вы занимаетесь словоблудием.
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Какая разница кто обвиняется? Бывает, что полиция, прокуроры совершают должностные преступления, вешая вину на невиновных.
В деле Гандзюк полиция месяц держала в СИЗО абсолютно невиновного человека.
Выпустили только после того, как журналисты подняли шум о незаконном аресте человека, показали доказательства его невиновности.
Нужно было молчать и не обсуждать действия "правоохранителей"?
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Да это не прослушка. Все операторы мобильной связи обязаны, по закону, хранить записи разговоров определенное время. Поднимают, эти записи, чисто по нужде.
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Уместен вопрос Борислава Березы:

"Более того, в этот список из 44 000 абонентов можно всунуть любой номер.
Судья физически не сможет разобраться чьи это номера.

Кстати, а какой же судья дал разрешение на прослушивание такого количества абонентов и на каком основании?"
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Обычно такими характеристиками начальство снимает с себя ответственность. Было бы удивительно если у них работал много лет откровенный негодяй и убийца.
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Уважаемый, я не первый день на Цензоре наблюдаю Ваши посты. У меня напрашивается несколько вопросов:
1. Вы судья или эксперт?
2. Вы были свидетелем убийства или Вам из Днепра виднее?
3. Когда вы определитесь за кого топить? Вы или крест снимите, или трусы наденьте!
Ничего лично, просто иногда читаю Ваши не всегда адекватные посты.
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предьява серьезная, надеюсь, что истина будет доказана и виновньіе сядут
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для ольгінських "предява" українським патріотам- як мед...(
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патриот не может быть уголовным убийцей по определению!
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ВБИВЦЯ МОЖЕ СЕБЕ ВВАЖАТИ ПАТРІОТОМ,АЛЕ НЕ Є НИМ,ЯКЩО ВБИВАЄ НЕ ВОРОГА.
Шеремет не був ворогом.

Апропо..можливий розстріл СЬОГОДНІ ,наприклад,групи пропагандистів каналу"звєзда',звичайно ж,кримінальний злочин(і ЦЕ НЕПРАВИЛЬНО).Бо цивільних.Неозброєних
Але і Патріотичний Акт.Бо РОСІЙСЬКУ ПРОПАГАНДИСТСЬКУ СВОЛОЧ ТРЕБА ЗНИЩУВАТИ БЕЗ ОГЛЯДКИ НА ГУМАНІЗМ.
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себя можно называть как угодно, это никого не интересует.
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ну то невважайте думку їх про себе ЗАГАЛЬНОЮ.
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для ідііотів і ддурніів--головна рушійна сила тормоз мова, люди то так гімно
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Пока нарид увлечен аваковско-квартальными представлениями о злобных "нациках", зеленые урезают базовые права этого самого нарида.

Рада снизила штрафы за нарушение прав работников.



https://biz.censor.net.ua/news/3165084/rada_snizila_shtrafy_za_narushenie_prav_rabotnikov

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Все эти "характеристики" - отрыжка совка.
Какое отношение характеристики имеет к факту совершения преступления, если таковой будет установлен и подтвержден доказательствами? как она доказывает невиновность? Никак. Поэтому до лампочки.
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Интересно, какая была характеристика Чикатило из школы, где он преподавал? "Грамотний, дисциплінований та працелюбний військовослужбовець", - характеристика підозрюваної у справі про вбивство Шеремета військової медсестри Дугарь з місця служби - Цензор.НЕТ 214
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Кстати, да, характеристика у него была очень хорошей...
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а теперь мы подошли к главному - зачем при совке были нужны эти "характеристики"?
А только затем чтобы повязать всех круговой порукой. Ты дал когда-то хорошую характеристику человеку, он попался на преступлении, потом к тебе приходят товарищи в штатском и говорят - характеристику писал? Значит, или не рассмотрел "врага" или был с ним в сговоре. Выбирай - или наказание, или сотрудничаешь с нами, будешь "стучать" на своих коллег. И все, выбора по сути нет. Так и было пол-страны стукачей.
Давно пора эти "характеристики" отменить.
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Черт скрывается в мелочах. Одна ее фраза - "все что было до 2014 года уже никого не интересует". Типа война все спишет...
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Цыкаво, а Шо по цьому дЄлу думає, нині вЯдуШШая телеканала ZIK НадЄжда? "Грамотний, дисциплінований та працелюбний військовослужбовець", - характеристика підозрюваної у справі про вбивство Шеремета військової медсестри Дугарь з місця служби - Цензор.НЕТ 8106
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Нєєє.... Там хУзяєва з різних політічЄскіх лагєрєй...
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Я Б НЕ БУВ НАСТІЛЬКИ КАТЕГОРИЧНИМ.
у світлі все нових фактів про .'Баригу-Патріота'
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Вона зара проти земельної реХВорми топить "Грамотний, дисциплінований та працелюбний військовослужбовець", - характеристика підозрюваної у справі про вбивство Шеремета військової медсестри Дугарь з місця служби - Цензор.НЕТ 8011
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Знаю Яну особисто. "Грамотний, дисциплінований та працелюбний військовослужбовець", - характеристика підозрюваної у справі про вбивство Шеремета військової медсестри Дугарь з місця служби - Цензор.НЕТ 6867 Патріотка. Абсолютно адекватна оптимістична відкрита молода дівчина "Грамотний, дисциплінований та працелюбний військовослужбовець", - характеристика підозрюваної у справі про вбивство Шеремета військової медсестри Дугарь з місця служби - Цензор.НЕТ 6867 "Грамотний, дисциплінований та працелюбний військовослужбовець", - характеристика підозрюваної у справі про вбивство Шеремета військової медсестри Дугарь з місця служби - Цензор.НЕТ 2466 Ніколи жодним словом не проявляла ні радикальних думок, ні тим більше схильності до екстремизму "Грамотний, дисциплінований та працелюбний військовослужбовець", - характеристика підозрюваної у справі про вбивство Шеремета військової медсестри Дугарь з місця служби - Цензор.НЕТ 6867
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Або обвинувачення неправдиві, або її використали "втемну"
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Все может быть. Тут нужен, как вариант, суд присяжных. То, как у нас расследуют "гучни справы", однозначно вызывает справедливые подозрения в необъективности процесса. Тока одно расследование Майдана чего стоит! Какие-то химины куры, епи его за ногу!
А все почему? Да потому, что в этих справах торчат уши херовой кучи заинтересованных людей: политиков, бизнесменов, просто проходимцев и т.д.
Например, финальная стадия Майдана, когда на площадь вышла масса действительно патриотов Украины, не вызывает никакого сомнения. А вот начало Майдана... Тут масса вопросов. Я помню, как натужно, нехотя и вразвалочку все это двигалось. И было очевидно, что чья-то рука (руки), подпихивают процесс под жопу.
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Не знаю, но я обратил на это внимание. Все было, как-то нехотя, вразвалочку. Потом да, тут уже вопросов нет. И патриотам и погибшим героям слава! Без вопросов.
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Подивіться на інфу https://censor.net.ua/news/3165171, де Яна звинувачується в тому, що з 16 по 18 липня 2016 року вела візуальну розвідку місця майбутнього злочину. Тобто, саме в ці три дні вона мала би бути відсутня на службі. І це мають підтвердити очевидці.
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Да уж. Чикатило тоже ж был приличным семьянином...
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"Мудрий нарід" , а як же вбивство українця Артема Мирошниченка , через те що він українець і розмовляв українською ? . Справа шита білими нитками , йде на ура . А вбивство українця в Україні , за те що він українець , про це ані пари з вуст. Замовники є , мотив є , виконавці на волі , а "мудрий нарід" , залишається "мудрим". Дискримінація АТОшників і волонтерів , шиття їм справи , і вбивство Артеме в Бахмуті , як і поблажливе ставлення до його вбивць , це є сводомою політикою необільшовиків.
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хватит брызгать слюной...есть суд и он поставит точку.....что мешало Яне приехать на тачке на один день..а потом еще раз..может отгулы были..или прикрыли..но на видео видно..или вы слипы залили??патриот эту звучит гордо..но баксы иногда башку сносят.
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Грамотный, дисциплинированный и трудолюбивый....

Да наплевать что написано! Вы характеристику на Чекатило видели? Там тоже написано, что он почти ангел. А что и грамотный и трудолюбивый не может убить? Да еще лучше. чем тупой и ленивый.
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Те, що обвинувачення висосані з пальця ми бачимо як проходить зараз судовий процес.
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