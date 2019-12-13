 Всеосяжне припинення вогню на Донбасі має зберігатися до кінця року і тривати вічно, - глава МЗС Німеччини Маас

Про це він пише у Twitter, передає Цензор.НЕТ
"Найголовніше - це те, що люди в Україні більше не будуть вмирати і стріляти. Адже навіть у день нормандського саміту загинули три українські воїни. Всеосяжне припинення вогню має зберігатися до кінця року і тривати вічно", - нагадав глава МЗС ФРН.
там есть ежедневные отчеты, заполнение сводки стандартное, все нарушения сведены в таблицу, но в них Вы не найдете виновников, довольно интересно звучит "взрыв неопределенного происхождения"
А оно разве начиналось?? Каждый день стреляют...