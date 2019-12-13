 Всеосяжне припинення вогню на Донбасі має зберігатися до кінця року і тривати вічно, - глава МЗС Німеччини Маас

Про це він пише у Twitter, передає Цензор.НЕТ

"Найголовніше - це те, що люди в Україні більше не будуть вмирати і стріляти. Адже навіть у день нормандського саміту загинули три українські воїни. Всеосяжне припинення вогню має зберігатися до кінця року і тривати вічно", - нагадав глава МЗС ФРН.

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