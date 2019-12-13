EN|RU|UK
Теми дня: Убивство Шеремета Нормандські переговори Газова війна Ринок землі
 Суспільство, Фоторепортаж
  5241  25
Матеріали за темою:
Все про:Міноборони (2953) НАТО (2191) розвідка (1512) вишкіл (1320) навчання (140)

 У навчальному центрі на Львівщині створили унікальну смугу перешкод для тренування розвідників. ФОТОрепортаж

У навчальному центрі Національної Академії Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного протягом року побудовано сучасну "Смугу перешкод підрозділів розвідки".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує пресслужба Міноборони.

За оцінками іноземних експертів, які постійно перебувають на базі Міжнародного центру миротворчості та безпеки, ця смуга є однією з найдовших та найскладніших у Східній і Центральній Європі, аналогів якій немає в європейських арміях. Її створювали на основі вимог українських розвідників, які пройшли загартування в АТО/ООС.

"Наша смуга складається з 26 різних перешкод, - розповів майор Анатолій Кухар. - Весь комплекс вимагає від розвідника не тільки витривалості і сили. Тут потрібно мати потужний командний дух, щоб перемогти свої страхи".

У навчальному центрі на Львівщині створили унікальну смугу перешкод для тренування розвідників 01

Як повідомляється, смуга починається імітацією десантування "по-штурмовому" з гелікоптера. А далі кожну з перешкод можна модифікувати на розсуд інструктора. Тобто створювати розтяжки, мінні поля чи навіть засідки.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Міжнародному центрі миротворчості та безпеки ЗСУ почав роботу тренувальний комплекс "kill house". ВIДЕО

"Військові розвідники з країн НАТО, які були на наших тренуваннях, висловили щире захоплення, - продовжив Кухар. – Більше того, ведуться перемовини, що підготовка іноземних спеціалістів проходитиме і тут".

У навчальному центрі на Львівщині створили унікальну смугу перешкод для тренування розвідників 02

Нормативів чи норм проходження такої смуги перешкод немає. Саме тому підрозділи, що тренуються і навчаються тут, наразі в буквальному розумінні відпрацьовують новітні стандарти, за якими готуватимуть українських та, можливо, й іноземних розвідників. На створення цієї унікальної смуги перешкод держава витратила 1,6 млн грн.

У навчальному центрі на Львівщині створили унікальну смугу перешкод для тренування розвідників 03

Нагадаємо, що цей навчальний центр сформовано у 2014-му, коли наші Збройні Сили відчутно потребували фахівців різних військових спеціальностей. І зі своїм завданням інструктори впоралися. За роки війни тут підготовлено понад 130 тис. військових фахівців. Можливості центру дадуть можливість готувати як спеціалістів з нуля, так і проводити перепідготовку або покращення фаху вже діючих військових спеціалістів.

У навчальному центрі на Львівщині створили унікальну смугу перешкод для тренування розвідників 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3165188
 
   
 Топ коментарі
 
Ну, дык тогда чего на гражданке сидишь, Рэмбо коматный?)
 показати весь коментар
 
якщо ти в очко зелі пролазиш, то в таку трубу точно пройдеш В учебном центре на Львовщине создали уникальную полосу препятствий для тренировки разведчиков - Цензор.НЕТ 7658
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Ну, в такую трубу даже я старенький пролезу.
 показати весь коментар
 
Ну, дык тогда чего на гражданке сидишь, Рэмбо коматный?)
 показати весь коментар
 
 
Я на зимней рыбалке иной раз такие полосы препятствий природных прохожу, потом сам даже удивляюсь.
 показати весь коментар
 
и шо)подлёдное плавание присутствует в прохождении препятствий?)
 показати весь коментар
 
якщо ти в очко зелі пролазиш, то в таку трубу точно пройдеш
 показати весь коментар
 
 
в соответсвии со стандартами нато полоса в самых трудных участках укомплектована средствами для сугрева и достойного времяпровождения после ее преодоления
 показати весь коментар
 
Зачем ? Чтобы потом обвинить бойцов в убийстве очередного "бабченки/шеремета" ?
Бросайте хлопцы то дело - у власти прокремлевские коллаборанты. Как не засудят, так отправят как Степана Андреевича Бандеру в Заксенхауз.
 показати весь коментар
 
 
Хочешь сказать, что у власти одни патриоты сменили еще бОльших патриотов ? Что клика Мародера Порошенка, что Новый Хазарский Каганат Зе!******** - это одно и то же жидо-кацапское просовковое, прокремлевское стадо.
 показати весь коментар
 
Я хочу сказать , что вне зависимости от того кто у власти , и какие связаны с этим риски , в Украине всегда будет достаточно людей готовых защищать Украину с оружием в руках ! И нам плевать на подобную твоей демагогию, длянас первична не власть , а страна Украина !!!
 показати весь коментар
 
 
а,вы пробежитесь по этой полосочке и сами убедитесь в её уникальности или не уникальности)
 показати весь коментар
 
 
"пройди" для початку звичайну (піхотну укорочений варіант) і ти зрозумієш.
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
зрада - порох так всё разворовал шо нэ мае спасу)))
 показати весь коментар
 
 
І що, зебубочка до цього не мав ніякого відношення? А-я-яй! І як він міг таке пропустити? Тут же Порошенко готовить свою армію! А вже грудень, скоро путч...
 показати весь коментар
 
Цементная труба это то ещё препятствие.Не все разведчики доходят до середины трубы
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору