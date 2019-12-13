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Все про:тютюн (94) ЄБА (18)

 "Маржу Холодова" скасують: уряд підписав меморандум з тютюновими компаніями

Європейська Бізнес Асоціація вітала ухвалення цього Меморандуму та висловила сподівання, що всі домовленості, заявлені в ньому, будуть виконані.

Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тимофій Милованов та найбільші тютюнові компанії України 12 грудня 2019 р. підписали Меморандум про взаєморозуміння стосовно прозорого та передбаченого регулювання розвитку тютюнової промисловості. Відповідний проєкт Меморандуму було погоджено днем раніше на засіданні Уряду, і Тимофія Милованова було уповноважено на його підписання з боку Кабінету Міністрів України, передає УНІАН

Про це першим повідомив народний депутат Олексій Гончаренко, який є автором проекту постанови Верховної Ради України про скасування "Маржі Холодова". В рамках Меморандуму сторони домовилися про "передбачувану, прозору і стабільну модель оподаткування у тютюновій промисловості", боротьбу з контрабандою і розширення конкуренції на тютюновому ринку. Європейська Бізнес Асоціація привітала прийняття даного Меморандуму і висловила сподівання, що усі домовленості, заявлені у ньому, будуть виконані. Не випадково серед основних цілей Меморандуму зазначено "сприяння просуванню і збереженню прозорої моделі функціонування ринку тютюнових виробів, забезпеченню ціноутворення на конкурентній основі та відповідно до принципів ринкової економіки". Справа в тому, що 4 жовтня парламент прийняв в цілому законопроект №1049 про запровадження єдиного рахунку для сплати податків і зборів. І хоча тема даного законопроекту абсолютно не стосувалася тютюнової галузі, напередодні депутати-члени профільного Комітету Верховної Ради з фінансів, податкової і митної політики внесли поправку №8, яка запровадила фіксовану маржу – 7% прибутковості при продажі сигарет оптовим компаніям і 13% - роздрібним, що може подвоїти доходи тютюнового оптовика-монополіста "Тедіс Україна".

Як раніше повідомлялося, ця поправка імовірно була прийнята в інтересах заступника голови даного парламентського комітету Андрія Холодова, який опосередковано контролює велику мережу кіосків із продажу сигарет. Проти поправки виступила Європейська Бізнес Асоціація та Рада підприємців при Кабінеті Міністрів України. - Ця поправка була внесена нашвидкуруч, з порушенням вимог ст. 116 Регламенту і вона ніяк не пов’язана зі змістом законопроекту. Поправка суперечить вимогам Світової торгової організації і міжнародним принципам ціноутворення і регулювання тютюнових виробів – заявив глава Ради підприємців при Кабінеті Міністрів України Леонід Козаченко у офіційному листі до Президента України, голови Верховної Ради та Прем’єр-міністра України. За прогнозами Ради підприємців, введення в дію цієї поправки призвело б до підвищення цін на сигарети на 18% (в середньому на 7 грн. за пачку) вже в найближчі тижні. Через згадану поправку BritishAmerican Tobacco у листопаді 2019 р. зупинила виробництво сигарет на заводі в Прилуках, відкликала 25 млн. попередньо замовлених акцизних марок на суму більше 505 млн. грн. Japan Tobacco Internationalвідкликала близько 16 млн. акцизних марок на 350 млн. грн. А Philip Morris Ukraine заявила про суттєве скорочення виробництва сигарет вже в листопаді, що могло призвести до скорочення на 32% платежів компанії по тютюновому акцизу. Лише термінове втручання в ситуацію Президента України, а надалі – і Кабінету Міністрів України дозволили відвернути повномасштабну кризу і на ринку тютюнових виробів, і в доходах державного бюджету. Адже усі три згадані компанії входять до ТОП-10 найбільших платників податків України. Після розслідування журналістів "Схем" про зв'язок депутата Холодова з тютюновим бізнесом і лобіювання поправки №8 в своїх інтересах, 4 грудня 2019 р. Національне антикорупційне бюро України відкрило справу проти Андрія Холодова за фактом можливого вчинення кримінального злочину, передбаченого статтями 15 і 364 Кримінального кодексу України – зловживання владою або службовим становищем.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3165186
 
   
 Топ коментарі
 
Спочатку наробити х..йні, а потім героїчно з неї виплутуватися. Зе-логіка...
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До зебілів лише через дупу доходить.
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испанский стыд. чел вносит инициативу, которая останавливает целую отрасль промышленности, оставляет без работы тысячи людей, приводит к недополучению миллиардов гривен бюджетом государства. и что же сделают с этим человеком, спросит любознательный читатель? может, привлекут к ответственности? а может, отстранят от его парламентской работы, признав деструктивной? я заинтригован!
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Субсидию будут давать на табачные изделия?
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Нет просто Некоторые из слуги урода свой гешефт не получат
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Спочатку наробити х..йні, а потім героїчно з неї виплутуватися. Зе-логіка...
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У зеленого стада нет логики.. оно повинуются инстинктам..
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Да если бы иностранные инвесторы не подняли бы вселенский хай по этому поводу, то ушел бы весь табачный бизнес из Украины на хрен! Десятки тысяч людей остались бы без работы и миллионы долларов не попали бы в бюджет.
Ниче, зеленогнойные еще убрали, суки, из бюджеты миллионы долларов- отдали монополию на алкоголь, теперь все будет в в частных руках. И опять миллионы долларов не дополучит бюджет. На этом деле всегда хорошо зарабатывала держава, а частник теперь будет рассказывать- что у него одни убытки на алкоголе, денег нет! Но вы держитесь!
Конченные коррупционеры и кремлевские мрази эти зеленожопые!
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надо запретить в Украине продажу сигарет и только на экспорт отправлять сигареты! И алкоголь также запретить и на экспорт! И так людей мало, а еще травить их этим дерьмом.
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Вы там у себя на кацапетовке и0запрещайте, что хотите. У нас свободная страна и свободный выбор каждого, что покупать и когда.
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Правильно! И еще богомерзкие голливудские фильмы надо запретить, они сеют разврат насилие и секас!
И Пушкина запретить - он про батюшек плохо писал!
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Давай ещё и инет с гаджетами запретим от них ещё больше вреда здоровью населения
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Этих снова лишили кусочка зрады. Что же им делать, жизнь постепенно утрачивает смысл. Разве что им новые методички скоро подгонят...
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эээ... твой преЗедент вляпался в дерьмо, признал это и потом кое-как выпутался (правда с репутацией воняющей дерьмом) - но для тебя это божья роса?
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Люблю слушать закордонных интернет-военов. Чего спшердолил то?Зеленского испугался или топишь за Порошенко, проживая за кордоном?
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че мне твоего лопуха бояться? Клал я на него и на его дружка Бакланова, и на остальных вместе взятых.
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Ну, значит как обычно, закордонный герооо-ооои. У меня парочка таких на ФБ осталась, с которыми заробитчанил в Польше. Простят к себе на странички такую хрень с агитацией за поросёнка, что я даже не стал из френдов удалять, на племя оставил. Ну, успехов.
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И здесь тебя мордой по ґавну вазюкают, да, казламордае ??? "Маржу Холодова" скасують: уряд підписав меморандум з тютюновими компаніями - Цензор.НЕТ 2819
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В другой теме ответил. У тебя, нулёвки, плохо со зрением?
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А депутата холодава что? тоже премируют?
по идее после вскрытия факта его лоббирования своих интересов его как минимум должны исклбчить из фракции... или зеленое стадо своих не наказывает..?
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Де це так медвідчуківських кумів ганяли?
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испанский стыд. чел вносит инициативу, которая останавливает целую отрасль промышленности, оставляет без работы тысячи людей, приводит к недополучению миллиардов гривен бюджетом государства. и что же сделают с этим человеком, спросит любознательный читатель? может, привлекут к ответственности? а может, отстранят от его парламентской работы, признав деструктивной? я заинтригован!
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Так все делается на разрушение страны.
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Повторне "навчання" в Трускавці це максимальне буде покарання.
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без права тырить полотенца. Это будет очень жестокое покарання.
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Сигареты не могут продать,а за землю вцепились хрен палкой отгонишь.Продовальщики услужливые.это партия приказчиков сороса.
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Чего не могут , как и с землёй хотят получить свой гешефт
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Уже занесли, скільки треба, кому треба. Досвідчення рекетирів та рейдерів не проп'єш і кокаїном не витравиш.
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Цікаво, від якої партії цей депутат Холодов. Не може бути, щоб від "Слуги народу"! Я заінтригований...
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он - именно от "СН".под номером 22. И по совместительству - кум Медвечука
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Да, это у Пети в команде были барыги и казнокрады. А у Вовы все "слуги народа" "Маржу Холодова" скасують: уряд підписав меморандум з тютюновими компаніями - Цензор.НЕТ 9732 . Правда, зебуины? Вы хоть знаете, что Андрюша Холодов кум Медведчука ?
"Маржу Холодова" скасують: уряд підписав меморандум з тютюновими компаніями - Цензор.НЕТ 5288
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горе то какое, это рыло осталось без отката, гореееее)))
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??? Статья на заказ табачного лобби? В промышленности маржа между себестоимостью и розницей достигает 100%! Тогда почему маржа в 20% так выгодна торговле? А какая маржа в табачке сейчас? И почему цена сигарет должна возрасти по причине этой маржи, а не увеличения отпускной цены?
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Когда на товар фиксируется конечная маржа, наибольшую выгоду получает тот, кто контролирует всю цепочку доставки, от опта и доставки до конечных ларьков. А теперь представь, что оптовик, доставщик в регион, оптовик в регионе и розничнвый продавец - все разные несвязанные между собой компании. Даже договориться между собой, кто сколько от маржи себе отстегнет - это уже будет огромная проблема. Вообще в статье довольно ясно написано было, что чувак просто сам для себя сделал преференцию, которая сулила ему многомиллиардные прибыли. Собственно, ради этого ведь идут в "Слуги народа".
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Сами себе противоречите. Хотя "даже договориться... проблема", но " чувак просто сам для себя сделал преференцию". Таки договорился? И по сути: За последние 10 лет цены на сигареты выросли не на 4-6 гривен, а в разы. И никто сильно за курильщиков не переживал. А тут - такая забота... Прямо, как за владельцев с/х паев...
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Ты не понял, он один из тех, кто контролирует абсолютно всё, вплоть до ларьков на остановке. Ему не надо договариваться, он получит всё в любом случае. Вот он и протолкнул поправку к закону, которая дает ему привилегированное положение на рынке. Ничего личного, как говорится, только бизнес. Проблема только в этом.
А цены на сигареты выросли в разы не поэтому, а потому что акциз растет, и к тому же размер акциза фиксирован в евро. Через пять лет размер акциза должен сравняться с европейским и по алкоголю и по сигаретам, и тогда цены у нас сравняются и исчезнет контрабанда бухла и сигарет на западной границе. Поскольку исчезнет экономический смысл. Зато расцветет контрабанда на восточной границе. Готовьтесь к сигаретам по 5-7 евро за пачку.
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Обмельчал народ... Раньше те, кто "контролировал абсолютно все" выглядел посолидней... И да, я очень рад, что исчезнет контрабанда, хоть мне и придется покупать сигареты по 7 евро...
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Забугорные барыги держат государство за жабры.
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Ага, лучше пусть государство за жабры держат свои собственные барыги из "слуг народа".
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Опять путинский тедис купил ублюдков под куполом и будет дальше монопольно вышибать бабло из курильщиков.
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Это та самая одна из "нелетальных ошибок " "турборежима", о которых рассказывал Арахамия? Нехило так "ошиблись"...
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зебіли, учёные сначала проводят эксперименты над животными (или хотя бы над кацапами), а после над людьми..
Вошьдь зебілів, у тебя, новорождённого (типа украинец, с оггггромной натяжкой), ещё всё впереди:
"О сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух
И Опыт, сын ошибок трудных,
И Гений, парадоксов друг.." (А.С.Пушкин)
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