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 На Рівненщині через вибух на підприємстві загинув працівник, - Нацполіція. ФОТО

У Рівненській області на підприємстві стався вибух, унаслідок якого загинув 24-річний працівник.

Про це йдеться в повідомленні відділу комунікації поліції Рівненської області, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, НП сталася на приватному підприємстві в селищі Мізоч. Першочерговим оглядом місця події слідчо-оперативна група встановила, що 24-річний оператор зайшов до приміщення, де були балони із вуглекислим газом. Через кілька хвилин стався вибух та загоряння. Це почув охоронець, який покликав на допомогу ще одного працівника. Разом самотужки загасили вогонь. Урятувати життя 24-річного жителя Мізоча не вдалося. Медики "швидкої", які прибули за викликом, лише констатували його смерть.

На Рівненщині через вибух на підприємстві загинув працівник, - Нацполіція 01

За цим фактом слідчі Здолбунівського відділення поліції розпочали досудове розслідування за частиною 2 статті 272 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки під час виконання робіт із підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людини).

У межах кримінального провадження поліцейські встановлюють всі обставини події.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3165183
 
 
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Рада вчера снизила штрафы за нарушение прав работнков.
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Углекислый газ не горит и тем более не взрывается.
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Про горіння - ти правий.
СО2, навпаки, пригнічує горіння.
Доречі, у відеоматеріалі по телебаченню я бачив блакитні балони.
СО2 зберігають у чорних.
Але взірватися міг будь який балон, бо в них тиск до 200 атм.
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может попутали баллоны с кислородом+руки в масле.
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На підприємствах, які наповнюють балони переплутати не могли.
Колір балона - це обов`язкове для виконання, бо це - життя людей.
Спочатку після телерепортажу я подумав, що помилилися кореспонденти.
Зараз вже не знаю, що думати.
Працюю рятівником, маю справу з кисневими балонами.
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