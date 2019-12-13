 На Рівненщині через вибух на підприємстві загинув працівник, - Нацполіція. ФОТО

Про це йдеться в повідомленні відділу комунікації поліції Рівненської області, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, НП сталася на приватному підприємстві в селищі Мізоч. Першочерговим оглядом місця події слідчо-оперативна група встановила, що 24-річний оператор зайшов до приміщення, де були балони із вуглекислим газом. Через кілька хвилин стався вибух та загоряння. Це почув охоронець, який покликав на допомогу ще одного працівника. Разом самотужки загасили вогонь. Урятувати життя 24-річного жителя Мізоча не вдалося. Медики "швидкої", які прибули за викликом, лише констатували його смерть.

За цим фактом слідчі Здолбунівського відділення поліції розпочали досудове розслідування за частиною 2 статті 272 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки під час виконання робіт із підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людини).

У межах кримінального провадження поліцейські встановлюють всі обставини події.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У багатоповерхівці Ірпеня здетонував вибуховий пристрій: загинув чоловік