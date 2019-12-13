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 Політика України, За кордоном
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Все про:допомога (947) Трамп (2002)

 Чому Німеччина, Франція та інші європейські країни не допомагають Україні більше? Вони отримують найбільшу вигоду, - Трамп

Президент США Дональд Трамп у четвер висловив здивування з приводу відсутності належної допомоги Україні від європейських країн.

"Я постійно запитую: "Чому Німеччина, Франція та інші європейські країни не допомагають Україні більше? Вони отримують найбільшу вигоду. Чому це завжди старі добрі Сполучені Штати?" - написав Трамп у твітері, передає Цензор.НЕТ.

Він також наголосив, що "демократи, які нічого не роблять, ніколи не згадують про це на липових слуханнях".

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Чому Німеччина, Франція та інші європейські країни не допомагають Україні більше? Вони отримують найбільшу вигоду, - Трамп 01

Нагадаємо, 24 вересня в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.

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Як повідомляли американські ЗМІ, Трамп 25 липня намагався в телефонній розмові переконати президента України Володимира Зеленського в необхідності почати розслідування щодо Гантера Байдена - сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена.

25 вересня Білий дім опублікував стенограму розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.

Із середини листопада в Конгресі США відбуваються публічні слухання в контексті розслідування щодо імпічменту президента Трампа.

3 грудня представники демократичної партії США в Комітеті з питань розвідки Палати представників Конгресу оприлюднили звіт про процедуру імпічменту президента США Дональда Трампа.

Більшість у Палаті представників - у демократів. Якщо імпічмент буде оголошено, питання про відсторонення президента від посади має розглянути Сенат, де більшість мають республіканці.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3165182
 
   
 Топ коментарі
 
а этот все торгуется, барыга...
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Какое оно дебильное, заберите у него Твиттер.
Это позорище США, как у нас моника в Украине.
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Он скромно умалчивает что по будапештскому меморандуму именно США совместно с некоторыми другими гарантировали суверинитет, терцелостность и тд.
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Иак ось США і допоманають. а інші газ смокчуть.
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Это о он в контексте того, что европейские страны на словах декларируют целостность и нерушимость границ, а на деле этот принцип не поддерживают, и это при том, что за Украиной, если что, идет этот самый ЕС....
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Ну а я про его обязательства, а не про его указывание кому что делать, их не выполнять.
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Именно Франция и входит в перечень *гарантов*.
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А действительно, почему?
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так почему об этом не сказать прямо? шоколадкой кидаться нормально, а сказать кто есть кто нельзя?
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Потому, что утверждение о том, что Евространы в таком случае выступают бенефициара и - ничем не подтверждается. А скорее даже - манипулятивно.
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Потому что они нехорошие люди ,принципы у них на словах а на деле БАБЛО есть их Бог и молятся они только ему .
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Поддержка важна не только финансовая, но и политическая.
А её не хватает.
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помогать украине - це почетная обязанность каждой сознательной страны мира, в следующем году пргнозирую огромную очередь среди лиц и стран. желающих безвозмездно инвестировать свои гроши в украину, как колыбель мирово цивилизации и ведущего локомотива экономики земного шара
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ты аналитег?
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Ни в коем случае. А вот у любого лаптеногого существа, как только оно навернет гранчак бояры и занюхнет портянкой, тут же открываются аналитические способности.
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и шо, твой калибр уже откалиброван под кайфом?
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Сообщите деду, что ни Франция, ни Германия не давали Украине гарантий территориальной целостности. Ну дебил же, ей богу!
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Франция давала, она подписывала Будапештский меморандум, Германия нет.
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Германия вроде бы ответила на эти обвинения, расписав конкретные суммы помощи Украине за последнеи годы, которые даже выше, чем помощь от США.
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вроде или точно? какое-то размытое понятие ВРОДЕ обосрался, а вроде нет.
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Летом еще отвечали с цифрами после публикации части телефонного разговора Трампа с Зелей.
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Ага, зато строительство СП проталкивала всеми силами.
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Вова, смотри, Вова, я стараюсь! Но лядский Конгресс...
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https://www.youtube.com/watch?v=JHR7-Mk7iR8
Зато с этим теробразованием - он желает работать и приглашать на все саммиты.
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Молодец, Трампушка, тряси жлобов. Пусть раскошеливаются! Не все ж им арабов и негров кормить. Мы тоже есть хотим. Почему Германия, Франция и другие европейские страны не помогают Украине больше? Они получают наибольшую выгоду, - Трамп - Цензор.НЕТ 9432
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Україна на війні з кацапами втратила 15 тис . українських воїнів, 6% території і 150 млрд. дол збитків, нехай Трамп і Б. Джонсон все це оплачують, як би вони захистили Україну в 2014 році, ні в кого не було б проблем.
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Не гони. Это общие потери, вместе с дыровцами.
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Одно дело не знать и спрашивать, другое знать и задавать вопросы...
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Это называется хорошая мина при плохой игре. Чому Німеччина, Франція та інші європейські країни не допомагають Україні більше? Вони отримують найбільшу вигоду, - Трамп - Цензор.НЕТ 7775
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Давай деньги и не трынди, старый извращенец.
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Про допомогу. Ну, всі потроху допомагають, але давайте визнаємо, що ця допомога від усіх символічна, навіть від США. 300-600 млн. долл. на рік, тоді, коли на день війни проти Іраку вони витрачали 1 млрд..
Але з іншої сторони, то їхня справа сперечатися між собою. Ну, а ми, що? Приймаємо, зціпивши зуби, те що нам конче потрібно.
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Почему - он об этом говорит в слух?
Цель?
Не уверен , что она та о которой он якобы говорит!!!!
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У него в твиттере словесная диарея
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влипла Украина конкретно! Россия будет гадить и Путин получает удовольствие от того, что делает гадости Украине и никто не хочет помогать. Как выйти из этой ситуации??? ядерное оружие строить??? И начать ядерным оружием отбиваться. Вести холодную войну затяжную с РФ до ее развала и фиг знает, когда это произойдет ибо растут у РФ резервы, а у Украины долги растут и уже пол ВВП за год - это долг МВФ. Отказаться от территорий, которые захватила РФ, так РФ пойдет тогда дальше захватывать следующие области. Еще и мафия в Украине купила все в стране и власть и полицию и суды и все, а свойство олигархов обогащаться и у нас такие олигархи, что они будут обогащаться и тем самым вредить будут стране, вместо того, чтобы сделать страну богатой и людей всех в стране богатыми и научить и помочь людям стать успешными. Олигархи Украины именно вредители и они жадные и будут делать только хуже стране! И тем более они связаны с русской мафией и они в сговоре гадят и грабят! И олигархи связаны помимо мафии русской, еще с русскими спецслужбами. Олигархи хотят сами присоединить к РФ Украину, а на пути стоит только Украинский народ. Ситуация хуже и не придумаешь! Со всех сторон обсели Украину и со всех сторон ее грабят и МВФ с Западом и Россия и внутренняя мафия во главе с олигархами. Народ будет спасаться бегством из страны, вместо того, чтобы тратить жизнь на то, что не в силах изменить. Все мечтают свалить из Украины - это ужасно! Очереди сумасшедшие на иммиграцию из Украины. Жаль, что Майдан не успел зачистить страну от олигархов и политиков, которые продажные и с мафией связанных. Россия их спасла по сути, когда напала и внимание от них перескочило на борьбу с Россией. Сейчас ситуация продолжит ухудшаться. Коломойский вернулся и теперь получил абсолютную власть в стране.Долги перед МВФ будут расти постоянно и денег будет меньше у страны. Россия не отстанет. Одним словом - Жопа!
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надеюсь, после того как ты тут напачкал - взял мыло, веревку и полез на табуретку?
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усіх підписантів будапештської бумажки треба брати за сраку
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Та ты бы тоже не помогал, если бы тебя сенат и конгресс пинками не подгоняли. Если бы не сенат и конгресс, ты бы давно с ****** целовалось.
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Он прав. Хотелось, чтобы Германия, Франция и другие европейские страны больше помогали, ввели новые санкции. Трамп еще не сказал, что и Украина должна прекратить торговать с оккупантами, должна порвать дипломатические отношения. Какие могут быть дипломатические отношения с оккупантами, которые уже влезли в Украину, грабят и убивают. Это парадокс. За границей этого не понимают и поэтому не очень помогают. А наши правители делают вид, что не замечают этого. Необходимо национализировать все, что принадлежит оккупантам (банки, всякие активы, недвижимость). Официально необходимо объявить, что Украина находится в состоянии войны с РФ и уже от этого строить всякие отношения с РФ. Любой вопрос с РФ должен решаться только после деоккупации Украины. Должен быть закон, который должен ВР обязана разработать в первоочередном порядке.
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Потому что по факту, этот мир живет по двум законам: - "кто сильный тот и прав", и - "каждый сам за себя".
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