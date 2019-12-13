 Чому Німеччина, Франція та інші європейські країни не допомагають Україні більше? Вони отримують найбільшу вигоду, - Трамп

"Я постійно запитую: "Чому Німеччина, Франція та інші європейські країни не допомагають Україні більше? Вони отримують найбільшу вигоду. Чому це завжди старі добрі Сполучені Штати?" - написав Трамп у твітері, передає Цензор.НЕТ.

Він також наголосив, що "демократи, які нічого не роблять, ніколи не згадують про це на липових слуханнях".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп готовий підписати оборонний бюджет США на наступний рік, який передбачає 300 млн дол допомоги для України







Нагадаємо, 24 вересня в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.

Читайте також: Я не знав про заморожування військової допомоги Україні під час телефонної розмови з Трампом, - Зеленський

Як повідомляли американські ЗМІ, Трамп 25 липня намагався в телефонній розмові переконати президента України Володимира Зеленського в необхідності почати розслідування щодо Гантера Байдена - сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена.

25 вересня Білий дім опублікував стенограму розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.

Із середини листопада в Конгресі США відбуваються публічні слухання в контексті розслідування щодо імпічменту президента Трампа.

3 грудня представники демократичної партії США в Комітеті з питань розвідки Палати представників Конгресу оприлюднили звіт про процедуру імпічменту президента США Дональда Трампа.

Більшість у Палаті представників - у демократів. Якщо імпічмент буде оголошено, питання про відсторонення президента від посади має розглянути Сенат, де більшість мають республіканці.

Читайте також: Джуліані обіцяє незабаром оприлюднити докази причетності Байдена до корупції в Україні