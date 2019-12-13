 "Характеризується позитивно", - Командування ССО про підозрюваного в справі щодо вбивства Шеремета ветерана АТО Антоненка

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Командування повідомило на своїй сторінці в мережі Facebook.
"З приводу затримання сержанта Антоненка Андрія, якого підозрюють у скоєнні злочину. Антоненко Андрій Сергійович проходить військову службу за контрактом у лавах Сил спеціальних операцій з липня 2017 року, в Командуванні ССО - з червня 2019 року. За час проходження служби характеризується позитивно", - йдеться в повідомленні.
У ССО зазначили, що готові сприяти проведенню об'єктивного розслідування і надавати слідству необхідну інформацію з метою встановлення істини.
Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки.
Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.
Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.
Однако убийство было в 2016.
Уже одна волонтёр в это время была в Ато, рюкзакова обвинения разваливаются на ходу.
2016р, наближається націоналізаця Приватбанку, а віддавати непосильним трудом накрадене ой як не хочеться!
Тому, якщо ці волонтери з команди придворних волонтерів Коломойського то у причетність вірю, в іншому випадку - ні.
Телефонные рассуждения про необходимость "дестабилизации", как я понимаю совсем свежие 2019 (раз касались " запрессованной Федыны")
Их нельзя к делу Шеремета пристегивать.
Перед камерами не "селфились" - старались вести себя естественно.
Думаю на суде будет все убедительно, но повторяю - главное заказчик.
А
-Соссияне всегда терпели, терпят и будут терпеть.------
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.ПУКин--- ПЕД0ФИЛ !
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И об это м пишут АВТОРИТЕТНЫЕ МИР0ВЫЕ СМИ ,,
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ГДЕ ИХ РЕЗУЛЬТАТЫ ???!!!
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Що до Андрія Антоненка (Riffmaster):
Одним із "доказів" його причетності став прінт на кофті. більш детально про це можна подивитись на відео брифінгу. Ось тут є той самий фрагмент:
https://video-ua.112.ua/chomu-vysunuly-pidozru-antonenko-u-spravi-pro-vbyvstvo-sheremeta-311245.html?fbclid=*************************************************************
Я знайшов відео подій 21 листопада 2015року, з Чаплинки, де Ківа приїхав розігнати українців. Повне відео від АТР ось тут.
https://www.youtube.com/watch?v=B6Ys1MszdaY&fbclid=IwAR3s5NEDrZX2LFkst96iQT_k5lubLh2KGQt7JGFsYiMKm1UMJhRJoW1_h7g
На тому відео можна знайти хлопця в тій кофті. Таймінги видно на скріншотах.
Можна із впевненістю казати що то точно не Андрій Riffmaster.
Бо банально той хлопець не має бороди! В той час як Андрій, судячи з його дописів тих днів, носив помітну бороду, перебував у Києві, та відвідував театри.
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1243002345725774&set=a.534063559952993&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1241689225857086&set=a.534063559952993&type=3
Я вже мовчу про різницю статури Андрія, та того хлопця з відео. Саме з того я і почав пошук, бо помітив що в Андрія досить вузькі плечі, та доволі розвинені трапецевидні м'язи.
А на фото з опорою, яку показали на брифінгу, зовсім іншої статури людина.
Додаю фото зі сторінки Андрія, з мережі, та скріни з відео(посилання на нього в тексті)
Хіба можна, навіть по перших двох фото, сказати що то одна людина? Вже великі сумніви.
А спираючись на все сказане вище (відео, театр та інше) хочу сказати кожному хто сумнівається в невинуватості Андрія: йдіть на х...!
А мусорам за таку лажу слід отримати своє..
Kто такой Шеремет чтобы из-за него "дестабилизировалась ситуация" ???
У него армия была своя что ли, которая осталась без командира ?
Возможно что кто-то из обвиняемых и был замаран в каких-то делишках. Наши бравые менты легко используют это пришив обвиняемых к убийству Шеремета.
Не исключаю что обвиняемых использовали в темную или МВД или СБУ для какой-то спецоперации. Может и ФСБ к этому приложили руку. А может и сделали это совместно с СБУ(каждый при этом преследовал свои цели).
Реального Заказчика Аваков указать не сможет с доказательствами (если только не выбьет ложное признание). Понятно что Аваков скажет что теракт устроили ФСБ, но доказательств нет. На этом дело и спустят в унитаз...
Интересно Зеленский настолько наивный чтобы поверить в это сфабрикованное дело? Скорее всего не верит, но сделает вид что поверил ибо Зе выгодно чтобы общественная поддержка АТОшников в Украине снизилась. И Авакову выгодно, чтобы попиариться как "эффективный менеджер" МВД.
Короче мерзкое и грязное политическое дело.