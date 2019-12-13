EN|RU|UK
Теми дня: Убивство Шеремета Нормандські переговори Газова війна Ринок землі
 Суспільство
  1800  46
Матеріали за темою:
Все про:ССО (88) Шеремет (236) Антоненко Андрій (1)

 "Характеризується позитивно", - Командування ССО про підозрюваного в справі щодо вбивства Шеремета ветерана АТО Антоненка

Командування Сил спеціальних операцій ЗСУ заявляє, що музикант і ветеран АТО Андрій Антоненко, якого підозрюють у вбивстві журналіста Павла Шеремета, за час проходження служби характеризується позитивно.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Командування повідомило на своїй сторінці в мережі Facebook.

"З приводу затримання сержанта Антоненка Андрія, якого підозрюють у скоєнні злочину. Антоненко Андрій Сергійович проходить військову службу за контрактом у лавах Сил спеціальних операцій з липня 2017 року, в Командуванні ССО - з червня 2019 року. За час проходження служби характеризується позитивно", - йдеться в повідомленні.

У ССО зазначили, що готові сприяти проведенню об'єктивного розслідування і надавати слідству необхідну інформацію з метою встановлення істини.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Печерський райсуд Києва сьогодні обиратиме запобіжний захід волонтерці Юлії Кузьменко, підозрюваній у справі про вбивство Шеремета, - адвокат Добош

Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки.

Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ветеран Маруся Звіробій заявила, що не довіряє представленим Нацполіцією результатам розслідування вбивства Шеремета

Характеризується позитивно, - Командування ССО про підозрюваного в справі щодо вбивства Шеремета ветерана АТО Антоненка 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3165179
 
 
 Топ коментарі
 
моника зеленски продолжает путь дискредетации украинских добровольцев по заказу ху-ла... ну-ну, моника, посмотрим до чего ты докэруешься падла коцаная
 показати весь коментар
 
Справу фальсифікували.
 показати весь коментар
 
Зелебобики такое придумали высасоное из пальца, пытаются активную часть страны запугать.
Уже одна волонтёр в это время была в Ато, рюкзакова обвинения разваливаются на ходу.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
моника зеленски продолжает путь дискредетации украинских добровольцев по заказу ху-ла... ну-ну, моника, посмотрим до чего ты докэруешься падла коцаная
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
да да, я так и знал, что ты это скажешь
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Справу фальсифікували.
 показати весь коментар
 
 
Так можно и на парубия выйти,там со справками полный ажур ..
 показати весь коментар
 
 
100% 🤢🤡 Моника отрабатывает и спереди и сзади ! Убийца Сашка Белого 🎒 рюкзаков исполняет
 показати весь коментар
 
порохоботы на этом сайте - следователь прокурор и судья в одном флаконе!
 показати весь коментар
 
Согласен, с июля 2017 положительно.
Однако убийство было в 2016.
 показати весь коментар
 
 
А мотив то какой мощный: музыкант и ведущий детский хирург Украины решили взорвать малоизвестного в стране журналиста. 👍
 показати весь коментар
 
 
По заказу заказчик вибирав би професіоналів... Музикант тоді ще не був АТОшником ж...
 показати весь коментар
 
Зелебобики такое придумали высасоное из пальца, пытаются активную часть страны запугать.
Уже одна волонтёр в это время была в Ато, рюкзакова обвинения разваливаются на ходу.
 показати весь коментар
 
 
Тёмная ,запутанная история ,доказательства в таком деле должны быть безупречны и неопровержимы ,я подобного пока не вижу ..
 показати весь коментар
 
я не вірю авакову та його звинуваченням.
 показати весь коментар
 
 
А действительно по идиотски выглядит. Совершить такое *********************** и три года сидеть ждать, когда за ними придут.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
они были уверены что за ними не придут, ибо защищал их сам соевый папа
 показати весь коментар
 
 
У дестабілізації на той час був зацікавлений лише КОЛОМОЙСЬКИЙ!
2016р, наближається націоналізаця Приватбанку, а віддавати непосильним трудом накрадене ой як не хочеться!

Тому, якщо ці волонтери з команди придворних волонтерів Коломойського то у причетність вірю, в іншому випадку - ні.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Грищенко агнец божий - 6 судимостей за плечами, отличник боевой и политической подготовки. А Пума, жонка его, слово б...дь употребляет после каждого слова, что так же характеризует ее с наилучшей стороны.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
А план прибить Зверовой и похитить ее детей - это вообще патриотизм в высшей степени! Пожертвовать чужими детьми ради высшего блага, что может быть святей?
 показати весь коментар
 
 
Суцільна брехня, авакян робить піар, доробиться...
 показати весь коментар
 
 
Про мотив говорить наверное рано, пока есть всего лишь подозреваемые - исполнители заказного убийства.
Телефонные рассуждения про необходимость "дестабилизации", как я понимаю совсем свежие 2019 (раз касались " запрессованной Федыны")
Их нельзя к делу Шеремета пристегивать.
 показати весь коментар
 
 
Более того - они вообще очень странные. Ну допустим они убили Шеремета. А потом ждут 3 года, чтобы похитить детей Зверобой? А за эти 3 года у них ума не хватило еще какой ни будь терактик замутить? Да и потом, убили Шеремета, и что? Сильно дестабилизировали ситуацию? да вообще никак.
 показати весь коментар
 
 
Вы меня наверное не совсем поняли - брифинг был вполне убедителен. Косвенных улик выше крыши - меня лишь с мотивом не убедили. Тут заказчик нужен, а исполнители банально за деньги. Не увидел я в них "идеи", а дестабилизация сейчас им даже для ухода от ответственности могла быть на руку. Не обязательно Зелю хотели свергать - Петю вернуть или тем более путена позвать.
 показати весь коментар
 
Якшо це вбивство на замовлення, то нестиковок ще більше: вони лишили мобілки вдома, щоб не відстежили їх пересування, але на камерах зовнішнього спостереження робили майже селфі; маючи в команді людей з медичною освітою та доступом до медикаментів, виконують замовлення з використанням вибухівки; ДНК починає руйнуватись при нормальному тиску (1 атм) коли температура досягає 120 за Цельсієм, а температура та тиск в епіцентрі вибуху значно вищі. От ці нестиковки якось ображають мій інтелект
 показати весь коментар
 
 
Вы невнимательно смотрели и слушали - ДНК сняли с неудавшегося покушения, где СВУ "отклеилось" от авто.
Перед камерами не "селфились" - старались вести себя естественно.
Думаю на суде будет все убедительно, но повторяю - главное заказчик.
 показати весь коментар
 
Для суда - это отягчающее, я так понимаю.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
В военное время за такие преступления полагается одно наказание - расстрел перед строем. Мародерство и убийства своих гражданских на войне никогда не приветствовалось.
 показати весь коментар
 
 
Твоих, а не своих и без малейших доказательств так и вижу как во время войны расстреливают 6 военных за недоказанное убийство журналиста который не так давно работал на врага. Лечись.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
играй, музыкант, я буду верить...
 показати весь коментар
 
Бразильский канал CNT показал интервью с несколькими бразильскими политологами. Один из них сказал эпичную фразу - найдите в любой точке мира государство, правитель которого - диктатор, сволочь и убийца - и можете не сомневаться что это друг владимира путина..
А
-Соссияне всегда терпели, терпят и будут терпеть.------
https://uploads.disquscdn.com/images/76**************************************************************.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/1073************************************************************.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/626089b2db81199a9c45c996e6bb53134765b67c4a99870115d6770d92fea4c0.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/85157823e63e2860438dd44aae87fa051b016490617ed5c642ad5a00746631bd.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/20ac459eb586bee8be4817fb5df9e41dc80b7b29be4ceb08458e5fa8126fecc2.jpg Третий- Гиркин - https://uploads.disquscdn.com/images/6***************************************************************.jpg . ... . . https://uploads.disquscdn.com/images/cb53f5a74b28452358f292094c7b536f84b1a7fb37f437288164454f7fba684b.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/34c13d581a5ae97903c7267e0a1921dddabcf5708a500e95825e8027d31b4315.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/103d44080556452206a51bfb2179584b7822ad49d092a9ff44e686586dbbefa7.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/bbfc4a444156225cc68937068f444282f8ff3d37b9c071eabb3f7828e7577f50.jpg
https://uploads.disquscdn.com/images/103d44080556452206a51bfb2179584b7822ad49d092a9ff44e686586dbbefa7.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/262a0bf8eef7814f66aa026043871926d05364a7bddce28dfc858a4752544463.jpg . . .. . .
.
.ПУКин--- ПЕД0ФИЛ !
.
И об это м пишут АВТОРИТЕТНЫЕ МИР0ВЫЕ СМИ ,,
https://uploads.disquscdn.com/images/8c0c837fbb166707f009b86942c6a728a3767a583b33f7d7a1b177cdf81c6426.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/85bac8a6cb6f1b92807d8fb854cf07bbb6a4994c9dbfcb57b54e1d92b159031b.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/e90b365804382bdefe2d4507080dbcc17b4f38cbe4ea98d73ca5e1210a1725b9.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/17c0dbaacbe542ef0e563eafd0ec9d5b29e72aaeb15a40c81216d4d39ceb6646.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/****************************************************************.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/16c92c798b1b4f632c14f07a857c7da14c441d5cd258987e8b13f8898b138317.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/****************************************************************.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/3***************************************************************.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/3d4d77b955211ccd00d5ac4e401532349a66af3042ac3597efc529a7176a6421.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/60589***********************************************************.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/1ce45ec82f459817d7ead59fcb17ef8360a09630ddcfe6f69117df1ae46f4f19.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/61**************************************************************.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/915e006f3de95340e88360e0418e76e0dc6152044f3f7ac79c43a4d371793b7a.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/d8663d8b4ff194b06fd596566125515e6a8ab9ead172df453bdf277b46841027.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/02eec44550bfcffb2fab3b4031da8cb3f67775a512e03f4cd33957314dfd5384.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/440487af06d8b37e1b7227d3c2d2afeebad07d3dcb9eaec483004891093aaa78.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/2f4a5b55150bcf778995b05b4e9370e438aa3d7c9e964ffde564cf4ф
https://uploads.disquscdn.com/images/76**************************************************************.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/1073************************************************************.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/626089b2db81199a9c45c996e6bb53134765b67c4a99870115d6770d92fea4c0.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/85157823e63e2860438dd44aae87fa051b016490617ed5c642ad5a00746631bd.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/20ac459eb586bee8be4817fb5df9e41dc80b7b29be4ceb08458e5fa8126fecc2.jpg Третий- Гиркин - https://uploads.disquscdn.com/images/6***************************************************************.jpg . ... . ..
.
 показати весь коментар
 
 
Убийство раследовали и ФБР ....?.
.
.
ГДЕ ИХ РЕЗУЛЬТАТЫ ???!!!
.
.
 показати весь коментар
 
Serhiy Stepan

Що до Андрія Антоненка (Riffmaster):
Одним із "доказів" його причетності став прінт на кофті. більш детально про це можна подивитись на відео брифінгу. Ось тут є той самий фрагмент:
https://video-ua.112.ua/chomu-vysunuly-pidozru-antonenko-u-spravi-pro-vbyvstvo-sheremeta-311245.html?fbclid=*************************************************************

Я знайшов відео подій 21 листопада 2015року, з Чаплинки, де Ківа приїхав розігнати українців. Повне відео від АТР ось тут.

https://www.youtube.com/watch?v=B6Ys1MszdaY&fbclid=IwAR3s5NEDrZX2LFkst96iQT_k5lubLh2KGQt7JGFsYiMKm1UMJhRJoW1_h7g

На тому відео можна знайти хлопця в тій кофті. Таймінги видно на скріншотах.
Можна із впевненістю казати що то точно не Андрій Riffmaster.
Бо банально той хлопець не має бороди! В той час як Андрій, судячи з його дописів тих днів, носив помітну бороду, перебував у Києві, та відвідував театри.
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1243002345725774&set=a.534063559952993&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1241689225857086&set=a.534063559952993&type=3
Я вже мовчу про різницю статури Андрія, та того хлопця з відео. Саме з того я і почав пошук, бо помітив що в Андрія досить вузькі плечі, та доволі розвинені трапецевидні м'язи.
А на фото з опорою, яку показали на брифінгу, зовсім іншої статури людина.
Додаю фото зі сторінки Андрія, з мережі, та скріни з відео(посилання на нього в тексті)
Хіба можна, навіть по перших двох фото, сказати що то одна людина? Вже великі сумніви.
А спираючись на все сказане вище (відео, театр та інше) хочу сказати кожному хто сумнівається в невинуватості Андрія: йдіть на х...!
А мусорам за таку лажу слід отримати своє..
 показати весь коментар
 
 
Поздравляю украинцы... выбрали животенка презЕдентом? -выгребать будем долго... и не факт что разгребем. Продавайте землю, чемодан-вокзал-европа)))
 показати весь коментар
 
 
"Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине."

Kто такой Шеремет чтобы из-за него "дестабилизировалась ситуация" ???
У него армия была своя что ли, которая осталась без командира ?
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
у Чикатило теж була хороша характеристика
 показати весь коментар
 
Обыски у главных фигурантов дела Шеремета дали нулевые результаты. Потому решили перейти на тех, кто пока в деле не фигурирует - полиция обыскала дом Евгения и Натальи Аскалевых. Шоу продолжается.(с)
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
а звідки гроші на будинки, квартири, елітні авто? в АТО заробили?
 показати весь коментар
 
 
А других способов заработка, кроме организации наёмного убийства, не существует ?
 показати весь коментар
 
ФИгурантка из Донбасса и папа не простой, написали на УП.
 показати весь коментар
 
муж владелец автозаправок и бизнесцентра.
 показати весь коментар
 
Чем дальше, тем интереснее. Оказывается, что в июле (23) следственная группа по требованию президента Украины Зеленского предоставила ему доступ к секретной части данных расследования в деле Шеремета. На каком основании ? УПК не предусматривает ознакомление с делом (а тем более секретной частью дел) третьих лиц.и не делает исключение ни для кого. Требование Зеленского - это явно превышение служебных полномочий и давление на следствие.(с)
 показати весь коментар
 
 
Созданное шоколадником ССО не вызывает доверия. Ему сразу сержанта дали или где в учебке был в России .
 показати весь коментар
 
Даже политики из ОПЗЖ на канеле Ньюс-Ван смеются с Авакова и не верят его сфабрикованным доказательствам. Вся страна прекрасно понимает что Аваков пытается доказать Зеленскому свою нужность. И ради этого готов слепить любое дело.
Возможно что кто-то из обвиняемых и был замаран в каких-то делишках. Наши бравые менты легко используют это пришив обвиняемых к убийству Шеремета.
Не исключаю что обвиняемых использовали в темную или МВД или СБУ для какой-то спецоперации. Может и ФСБ к этому приложили руку. А может и сделали это совместно с СБУ(каждый при этом преследовал свои цели).
Реального Заказчика Аваков указать не сможет с доказательствами (если только не выбьет ложное признание). Понятно что Аваков скажет что теракт устроили ФСБ, но доказательств нет. На этом дело и спустят в унитаз...
Интересно Зеленский настолько наивный чтобы поверить в это сфабрикованное дело? Скорее всего не верит, но сделает вид что поверил ибо Зе выгодно чтобы общественная поддержка АТОшников в Украине снизилась. И Авакову выгодно, чтобы попиариться как "эффективный менеджер" МВД.
Короче мерзкое и грязное политическое дело.
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору