"Щиро вітаю Бориса Джонсона з перемогою! У цей ключовий період для Великої Британії ми бажаємо благополуччя нашим британським друзям і союзникам. Готовий працювати разом на благо наших народів, а також миру та процвітання у Європі", - написав Зеленський у своєму акаунті у твітері, передає Цензор.НЕТ.
Раніше результати опитувань, проведених на виходах з виборчих дільниць, засвідчили, що правляча Консервативна партія Великої Британії змогла забезпечити собі більшість у Палаті громад за підсумками виборів.
Згідно з даними, оприлюдненими телеканалом Sky News, торі отримують 368 місць, Лейбористська партія Джеремі Корбіна - 191 місце. Шотландська національна партія може розраховувати на 55 місць, "Ліберальні демократи" - на 13. "Зелені" можуть отримати лише одне місце, решта 22 місця розподіляться між іншими партіями, які брали участь у виборах.
Для отримання більшості консерваторам було необхідно отримати щонайменше 326 місць у 650-місній нижній палаті британського парламенту.
У четвер у Великій Британії відбулися дострокові парламентські вибори.
И , кстати, у него куча оппонентов, которые как раз его обвиняют в недостатке патриотизма.
суцільне лайнодалеко не ідеал, проте на міжнародному рівні ми огого. На це єднання думок між прихильниками сивочолого і москалями важко не зауважити.