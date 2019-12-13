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Все про:Велика Британія (1087) вибори (4097) Зеленський (3856) привітання (444) Джонсон Борис (124)

 "Готовий працювати разом на благо наших народів", - Зеленський привітав Джонсона з перемогою на виборах

Президент України Володимир Зеленський привітав прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона з перемогою на виборах.

"Щиро вітаю Бориса Джонсона з перемогою! У цей ключовий період для Великої Британії ми бажаємо благополуччя нашим британським друзям і союзникам. Готовий працювати разом на благо наших народів, а також миру та процвітання у Європі", - написав Зеленський у своєму акаунті у твітері, передає Цензор.НЕТ.

Раніше результати опитувань, проведених на виходах з виборчих дільниць, засвідчили, що правляча Консервативна партія Великої Британії змогла забезпечити собі більшість у Палаті громад за підсумками виборів.

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Готовий працювати разом на благо наших народів, - Зеленський привітав Джонсона з перемогою на виборах 01

Згідно з даними, оприлюдненими телеканалом Sky News, торі отримують 368 місць, Лейбористська партія Джеремі Корбіна - 191 місце. Шотландська національна партія може розраховувати на 55 місць, "Ліберальні демократи" - на 13. "Зелені" можуть отримати лише одне місце, решта 22 місця розподіляться між іншими партіями, які брали участь у виборах.

Для отримання більшості консерваторам було необхідно отримати щонайменше 326 місць у 650-місній нижній палаті британського парламенту.

У четвер у Великій Британії відбулися дострокові парламентські вибори.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3165177
 
   
 Топ коментарі
 
до чого тут зрада? цього довбня ніхто не сприймає, як політика......
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На відміну від Зєлі - Боря - професійний політик з великим політичним досвідом за плесючима. І навіть не уявляю, що у них може бути схожого. І ще - Джонсон-патріот СВОЄЇ країни, а не сусідньої.
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Опытный, профессиональный, НО... до сих пор GB не выйдет из ЕС!
И , кстати, у него куча оппонентов, которые как раз его обвиняют в недостатке патриотизма.
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Консерваторы намерены немедленно ратифицировать соглашение о выходе Британии из Евросоюза, согласованное правительством Бориса Джонсона и Брюсселем, и 31 января 2020 года Британия формально покинет ЕС.
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тут і так зрозуміло, про благо якого народу йдеться
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Є таке народне прислів'я : "Коваль коня кує , а жаба й собі лапу дає ".
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а вова молодец - поздравил борю на правах старшего брата
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Та да) только Боря с зебобой с лета разговаривать даже по телефону не желает... Но то таке
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та боря просто несознательный. подождем. когда старший брат вова топнет ножкой
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зато с пэдротом каждый день созванивался,да дынырийка?
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Зелина квартирка в Лондоне этому подтверждение.))
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Что то Джонс с тобой не хочет ни то что работать,а даже по телефону ответить, кретин)
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до чого тут зрада? цього довбня ніхто не сприймає, як політика......
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Ну , я и говорю, у этих Зеленский=зрада. Что не так?Мне даже лень печатать "петиков", поскольку в слову "этих" меньше букв.
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він, звичайно, далеко не ідеал..... але зовнішня політика при ньому була на значно вищому рівні.....це важко не зауважити
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Москалі те ж саме кажуть про свого. Всередені країні суцільне лайно далеко не ідеал, проте на міжнародному рівні ми огого. На це єднання думок між прихильниками сивочолого і москалями важко не зауважити.
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що кажуть москалі - тобі видніше.... мене це не цікавить.... в той час, коли всі українці, з 2014 р, чим могли підтримували армію, твій уклоніст активно скуповував нерухомість закордоном, сприяв, через офшорні рахунки кварталу, виведенню грошей з Привату..... можна продовжувати цей список на кілька сторінок
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завжди дивуюсь сплеску мозкової активності та кількості прихильників цього у нульових... "Готовий працювати разом на благо наших народів", - Зеленський привітав Джонсона з перемогою на виборах - Цензор.НЕТ 4576
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Пока что ты работаешь на врага и на окупантов, а не на украинцев. Где обещанные снижения налогов, тарифов, растаможки?
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