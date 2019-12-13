EN|RU|UK
Теми дня: Убивство Шеремета Нормандські переговори Газова війна Ринок землі
 Політика України, За кордоном
  1836  17
Все про:Велика Британія (1087) Мінфін (380) Путін (3726) Янукович (1561)

 Верховний Суд Великої Британії відклав рішення у справі про $3 млрд хабаря Путіна Януковичу

За результатами слухання судді повідомили, що ухвалення рішення відкладається на більш пізню дату.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства фінансів України.

"За результатами слухання судді повідомили, що ухвалення рішення відкладається на більш пізню дату. Результати остаточної апеляції щодо заяви Росії про винесення рішення у порядку спрощеного провадження будуть оголошені після проголошення Верховним Судом свого рішення, що станеться, імовірно, у 2020 році", - йдеться в повідомленні.

Росія, не бажаючи піддавати свої дії щодо України ретельному публічному розгляду у справедливому та неупередженому англійському суді та відхиливши пропозицію України погодитись на розгляд всіх засадничих питань міжнародного права, що існують між двома державами, у Міжнародному суді ООН, оскаржила вищезазначене рішення Апеляційного Суду до Верховного Суду. Україна рішуче заперечує проти аргументів апеляції Росії та, своєю чергою, оскаржує деякі аспекти рішення Апеляційного Суду.

Слухання стосовно остаточної апеляції у Верховному Суді тривало чотири дні, що свідчить про важливість цієї справи та її складність із юридичної точки зору. Команда юридичних радників України представила сильні правові аргументи та свою позицію перед поважною колегією у складі п'яти суддів Верховного Суду.

"Судовий процес в Англії було розпочато за вказівкою Росії з метою реалізації більш масштабної стратегії зі здійснення Росією незаконної та протиправної агресії проти України. Україна підтверджує свій намір рішуче протистояти цьому прояву агресії з боку Росії", - підсумували в Мінфіні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Верховний Суд Великої Британії цього тижня розгляне спір України і РФ щодо $3 млрд хабаря Путіна Януковичу (оновлено)

Нагадаємо, Апеляційний суд Англії 14 вересня 2018 року оголосив рішення за скаргою України на постанову Високого суду Лондона, за яким українська сторона повинна задовольнити вимоги Росії та оплатити останню шану за єврооблігаціями на три мільярди доларів - так званий "борг Януковича". Апеляційний суд погодився з аргументом України, що випуск єврооблігацій був здійснений під тиском РФ, і цей аргумент не може бути відхилений без проведення всеосяжного судового процесу.

Тоді Мінфін України повідомляв, що рішення Апеляційного суду Англії повернути справу стосовно "боргу Януковича" до суду першої інстанції дасть можливість Україні представити свій захист у повному обсязі, і є видатною перемогою нашої держави.

У листопаді 2018 року стало відомо, що компанія The Law Debenture Trust, що представляє інтереси Росії, подала до Верховного Суду Великої Британії апеляцію на рішення Апеляційного суду Англії. Ця апеляція має бути розглянута в грудні 2019 року.

Нагадаємо, Україна в грудні 2015 року допустила дефолт за євробондами, викупленими Росією в грудні 2013 року на кошти Фонду національного добробуту ($3 млрд - сам випуск та $75 млн - останній купонний платіж).

Київ пропонував Москві реструктуризацію боргу на загальних з комерційними кредиторами умовах, Росія цей варіант обговорювати відмовилася, наполягаючи на суверенному характері заборгованості.

Також читайте: ГПУ не знає, чи Янукович купив облігації зовнішньої позики, - Горбатюк

17 лютого 2016 року Мінфін РФ подав до Високого суду Лондона позов про стягнення заборгованості за єврооблігаціями. Суд 29 березня 2017 року схвалив прискорений розгляд зазначеного позову, фактично відкинувши основні заперечення України і погодившись з наявністю у неї зобов'язань за єврооблігаціями. Суд визнав, що транзакція є стандартною борговою операцією, хоча і здійсненої за незвичайних умов.

Водночас у рішенні суду зазначалося, що деякі визначення, які містяться в ньому, потребують уточнення, є багато важливих питань, з якими суд повинен розібратися.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3165176
 
 
 Топ коментарі
 
Що значить компашка? Чому Україна повинна пробачати борги "газпрому"?
 показати весь коментар
 
Если в тексте русскоязычного комментария, автор которого живёт в «Киеве» или в «Одессе», вы обнаружите знакомый набор фраз про: «барыгу», «Мальдивы», «офшоры», «торговлю на крови», «Роттердам+», «эшелоны карпатского леса, направляющиеся в Европу», «маленькие пенсии и зарплаты», «дорогой газ», «Липецкую фабрику», «янтарные шахты», «борщевой набор», «цены на цибулю выросли», «Томос на хлеб не намажешь», «кому нужен безвиз», «будете мыть европейцам задницы и выносить горшки», то можете не сомневаться, что это «лайно» приплыло с троллефермы, которая находится в Санкт-Петербурге, ул. Оптика 4, корп.3, господина Пригожина.
Вычислить «поваров Путина» можно не только по запаху, но и по другим признакам. Поскольку многие тролли Пригожина приехали в Питер из глухой тайги по «лимиту», то и погоняло у них звериное или птичье: «Волков», «Лосев», «Бобров» или «Соколов», «Коршунов», «Грачёв».
Задача тролля с помощью нецензурной лексики и оскорблений, вывести собеседника из равновесия, втянуть его в словесную перепалку и пожаловаться на него Модератору.Для общения в сетях, в отличие от Эллочки-людоедки, им достаточно не более семи слов: «Дебил», «Козел», «Ширка», «Телка», «Бабло», «Бухло» и «Урод».
На критику москвитяне отвечают российскими православными матами и фотографиями «фака», но уже под женским ником, на странице которой букет орхидей и фотография тоскующего кота.
Эти ребята обычно «шифруются». На их страничке, как правило, нет фотографии, а только человеческий силуэт или симпатичные котята. Чтобы не вызвать сомнений в их «любви» к Украине, они используют украинскую символику или американский флаг. Где находится в Южной Жемчужине Деволановский спуск, «одесситы» не знают.
В их комментариях просматриваются признаки агрессии, кремлевской истерии и масса ошибок. Они даже «ИДЕОТ», «ЛИЦИМЕР» и «ХИМОРОЙ» не могут написать правильно, а в слове «ДАМБАС» делают сразу три ошибки. Даже не пытайтесь переубедить москвитян и наставить их на путь истинный. У имперцев, в отличие от вас, совершенно другие задачи.
 показати весь коментар
 
Ответа нет, лахтинский слив засчитан☝️☝️☝️
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Все к тому идет что мы разменяем эти долги на долг Газпрома.
 показати весь коментар
 
 
Если будет решение суда, то деваться некуда.
 показати весь коментар
 
Если предлагали отсрочку платежа, почему после решения в Стокгольме, сразу не предложили взаимозачет . Не заинтересован К и Ко.
 показати весь коментар
 
Що значить компашка? Чому Україна повинна пробачати борги "газпрому"?
 показати весь коментар
 
 
Хотят посмотреть - это ещё иск одного государства к другому, или уже внутренние разборки внутри ньюсысысыре?
 показати весь коментар
 
 
Непонятно, когда не признают долг, то не просят получение отсрочки.
Киев предлагал Москве реструктуризацию долга на общих с коммерческими кредиторами условиях, Россия этот вариант обсуждать отказалась, настаивая на суверенном характере задолженности. Источник: https://censor.net.ua/n3165176
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
и шо же получаеца - свын петя ве гроши угрохал на новое корыто?
 показати весь коментар
 
Акимушка , а скажи пожалуйста, почему зимой холодно , а летом - жарко?☝️☝️☝️
 показати весь коментар
 
 
а тепло ли тебе, девица. тепло ли тебе, красная? Верховний Суд Великої Британії відклав рішення у справі про $3 млрд хабаря Путіна Януковичу - Цензор.НЕТ 657
 показати весь коментар
 
Ответа нет, лахтинский слив засчитан☝️☝️☝️
 показати весь коментар
 
 
Старается зеленский, Ночами не спит, всё о РФ думает.
 показати весь коментар
 
Скажу вам как человек, немного знакомый с британской системой правосудия - шансов на победу нет абсолютно. Английское право - прецедентное, эта система формировалась сотни лет. И судьи здесь нередко ссылаются на судебные акты, которым по 100, 200 а то и 500 лет. Создавать прецедент, шо кто-то может не платить по долгам ? Тем более целое государство ? Ни один судья в Британии на такое не пойдёт. Потому как дальше, к примеру, Зеленский сможет отказаться платить по долгам МВФ, назвав их "взяткой США Порошенку".
 показати весь коментар
 
Если в тексте русскоязычного комментария, автор которого живёт в «Киеве» или в «Одессе», вы обнаружите знакомый набор фраз про: «барыгу», «Мальдивы», «офшоры», «торговлю на крови», «Роттердам+», «эшелоны карпатского леса, направляющиеся в Европу», «маленькие пенсии и зарплаты», «дорогой газ», «Липецкую фабрику», «янтарные шахты», «борщевой набор», «цены на цибулю выросли», «Томос на хлеб не намажешь», «кому нужен безвиз», «будете мыть европейцам задницы и выносить горшки», то можете не сомневаться, что это «лайно» приплыло с троллефермы, которая находится в Санкт-Петербурге, ул. Оптика 4, корп.3, господина Пригожина.
Вычислить «поваров Путина» можно не только по запаху, но и по другим признакам. Поскольку многие тролли Пригожина приехали в Питер из глухой тайги по «лимиту», то и погоняло у них звериное или птичье: «Волков», «Лосев», «Бобров» или «Соколов», «Коршунов», «Грачёв».
Задача тролля с помощью нецензурной лексики и оскорблений, вывести собеседника из равновесия, втянуть его в словесную перепалку и пожаловаться на него Модератору.Для общения в сетях, в отличие от Эллочки-людоедки, им достаточно не более семи слов: «Дебил», «Козел», «Ширка», «Телка», «Бабло», «Бухло» и «Урод».
На критику москвитяне отвечают российскими православными матами и фотографиями «фака», но уже под женским ником, на странице которой букет орхидей и фотография тоскующего кота.
Эти ребята обычно «шифруются». На их страничке, как правило, нет фотографии, а только человеческий силуэт или симпатичные котята. Чтобы не вызвать сомнений в их «любви» к Украине, они используют украинскую символику или американский флаг. Где находится в Южной Жемчужине Деволановский спуск, «одесситы» не знают.
В их комментариях просматриваются признаки агрессии, кремлевской истерии и масса ошибок. Они даже «ИДЕОТ», «ЛИЦИМЕР» и «ХИМОРОЙ» не могут написать правильно, а в слове «ДАМБАС» делают сразу три ошибки. Даже не пытайтесь переубедить москвитян и наставить их на путь истинный. У имперцев, в отличие от вас, совершенно другие задачи.
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору