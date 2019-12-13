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Теми дня: Убивство Шеремета Нормандські переговори Газова війна Ринок землі
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Все про:суд (5662) Шеремет (236) Кузьменко Юлія (1)

 Печерський суд сьогодні обиратиме запобіжний захід підозрюваним у справі про вбивство Шеремета Кузьменко, Дугарь та Антоненку (оновлено)

Печерський райсуд сьогодні обиратиме запобіжний захід Юлії Кузьменко, Яні Дугарь і Андрію Антоненку, підозрюваним у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета.

Про це повідомив її адвокат Влад Добош, передає Цензор.НЕТ.

"Тільки-но зателефонували з Печерського суду. Суддя Вовк призначив розгляд клопотання на 9:45 тобто через 25 хвилин. Це при тому що мені ще навіть не вручено клопотання про обрання запобіжного заходу Юлії Кузьменко", - повідомив він

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фігуранти справи про вбивство Шеремета Грищенко і Кузьменко за останні роки придбали авто і нерухомість, - заступник голови НПУ Коваль

"Клопотання ще мені не вручено. З хвилини на хвилину отримаю, після чого 3 години перерва, для ознайомлення з матеріалами клопотання. Потім почнеться судове засідання! Тобто близько 13 години", - пізніше повідомив адвокат.

"Приходьте на 13:00 до Печерського суду на вулиці Володимирській на суд щодо Яни Дугарь. Ми з Оксаною Корчинською і адвокатами вже тут, наразі нам ще надали побачення", - повідомила нардепка від ЄС Яна Зінкевич.

"Печерський суд об 11:00 почне обирати запобіжний захід ветерану АТО Андрію Антоненку", - розповіли в прокуратурі.

Печерський суд сьогодні обиратиме запобіжний захід підозрюваним у справі про вбивство Шеремета Кузьменко, Дугарь та Антоненку (оновлено) 01
Печерський суд сьогодні обиратиме запобіжний захід підозрюваним у справі про вбивство Шеремета Кузьменко, Дугарь та Антоненку (оновлено) 02
Печерський суд сьогодні обиратиме запобіжний захід підозрюваним у справі про вбивство Шеремета Кузьменко, Дугарь та Антоненку (оновлено) 03
Печерський суд сьогодні обиратиме запобіжний захід підозрюваним у справі про вбивство Шеремета Кузьменко, Дугарь та Антоненку (оновлено) 04
Печерський суд сьогодні обиратиме запобіжний захід підозрюваним у справі про вбивство Шеремета Кузьменко, Дугарь та Антоненку (оновлено) 05
Печерський суд сьогодні обиратиме запобіжний захід підозрюваним у справі про вбивство Шеремета Кузьменко, Дугарь та Антоненку (оновлено) 06

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3165171
 
 
 Топ коментарі
 
Мотив известный - Зеле срочно нужно отвлечь внимание от норманского позора и предстоящей газовой капитуляции.
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Как только ВАЗЕлин Бубочка Янелох приехал с Парижа где поговорил с Хуйлом в Украине началась движуха. Ветераны АТО и волонтёры убийцы, телекАнал "Звезда" в Киеве, сериал "Слуга народа" начали показывать в Хуйлостане. Может это совпадение?
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А ещё у них по две руки и ноги и по двое ушей и глаз. 100% - убийца Шаурмета
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Разве не по месту регистрации заседает суд? Очевидно, что вся страна не может быть зарегестрирована в зоне ответственности печерского суда.
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Если честно, то мотивация - пропаганда нацистский идей выглядит также нелепо, как и убили по приказу Путина. Особенно учитывая то, что киллеры за последние годы заметно улучшили свое благосостояние и обзавелись новой недвижимостью и авто. Кто им денег дал на это? Гитлер?
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Константин Нескоромный
2 ч. ·

Зеліне твердження що "я не лох" не витримує жодної критики.
Зеля - лох. І брехун. Ну що брехун, то було відомо завжди. А от що лох - вже наявно видно.
Менш ніж чим за 24 години після громкої заяви по "вбивцях шеремета" стає відомо, що
- Один з основних фігурантів, Яна Дугарь, була в АТО, і має залізобетоне алібі
- Юля постить фоточки з дома в вечер закладання вибухівкі
- Антон має довгу бороду, а не коротку як на відео, і спокійно готується до коцерту на наступний день.
Ви там зовсім уху їли? Мотивів нема. Незвична поведінка - ніби то вимкнений телефон. Тобто вимкнений телефон - незвична поведінка для врача-хірурга, а закладання вибухівки ну то такоє, з ким не буває? Після такого в звичайних людей мають бути тижні незвичної поведінки, а не вимкнені телефони на добу. Начебто вимкнені.
І зеля підписався особисто під усім цим лайном.
Зеля роздає інтерв'ю. Планує делегацію в лугандон. Мєнти готові співпрацювати з вбивцями для "патрулювання". Військови "реінтегруватися з росіянами". Да, це буде успіх. План надійний як швейцарський годинник. Тільки доведеться 300 тисяч кудись подіти і найти нових. Певно краще одразу з рф завезти. Чи з РБ.
Нє, все нормально. Мєнти були і залишилися мєнтами, вони там не для служити та захищати, і тому патріоти для них вороги, справу вигадаємо, а з вбивцями порішаємо. Все норм. Победні реляції.
Але ж, вам казали, що так буде. А коли ви до дому запрошуєте вбивць і катів, то на бутилку посадать в першу чергу вас. І винними зроблять саме вас.
Вдало зеля в Париж згоняв. І якщо в нього була можливість обрати вірний шлях, то невозвратня точка була вчора - зеля самостійно, як справжний лох, завізував війну беспредельшиків проти невинуватих і не зручних громадян. Невинуваті будуть сидіти, а вбивці їх охороняти. Ордло в рамках всієї країни.
Ну давайте далі про державу в страпоні. Тут мєнти без ордеру слухають телфони, а ви солодкі реляції про як це зручно мати додаток поєднаний з ментами.
Щож. Буде вам нові Врадієвки. Нові закатовані люди. І посаджені невивинні люди.
Країна перетворюється на концтабір. Але так буває завжди, коли обираєш капітуляцію замість свободи и боротьби до перемоги - пайка баланди і в стойло.
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Да они нищеброды по сравнениию с хуцпатым Дубинским и его мамой.
А папаша вообще сепар, ненавидящий Украину.
Скольких завалила эта семейная банда? Может и Шеремета они же убили?
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1. Мое мнение по Дубинскому - он номинальный держатель чужих активов. Чьих - не знаю.
2. Дубинского, его маму и папу английский эксперт не признал людьми, заложившими бомбу под авто Шеремета.
3. А кто сказал, что за убийство Шеремета и прочих, кто пострадал от этой банды платили много? Вот поэтому у этих "нищебродов" и хватило только на домик и на авто.
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девочка там английский эксперт сам признался что там 50 на 50
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Он тебе лично об этом сказал? Прямо в будку экспертное заключение принес?
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ух ты в будку смотрю у зебилов плохо с фантазией видать после вк совсем отупели Печерський суд сьогодні обиратиме запобіжний захід підозрюваним у справі про вбивство Шеремета Кузьменко, Дугарь та Антоненку (оновлено) - Цензор.НЕТ 5921
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"Мое мнение по Дубинскому - он номинальный держатель чужих активов.
Чьих - не знаю."

Значит, чисто фантазия. Почему не вариант, что это результат, навар от заказухи, чернухи, за которую ему щедро платил миллиардер Беня, его хозяин?
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Это не фантазия, а мнение. Я же вам сказал (хотя можете называть фантазией, особой разницы не вижу). Почему не вариант, что навар от заказухи - потому что за заказуху столько не заплатят. Тем более что все покупалось в короткие промежутки времени. И не помню я от Дубинского откровенной заказухи. Гонтареву хаит? Ну так ее многие хаят и бесплатно, тем более вопросы по руководству НБУ действительно есть.
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Вы знаете сколько платят за заказуху по высшим чиновникам, политикам страны?
Озвучьте расценки.
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Алла, скажите пожалуйста, судья Вовк - тот самый, который совсем недавно САМ уволился из Печерского суда после страшного скандала, он вернулся на привычное, родное ему рабочее место?
Потому что именно это "печерский Вовк" (из донецких) упомянут в скрине, приведенном в статье?
Его вернули по-тихому?
Когда?
Я что-то пропустила?
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Там их целое семейство, братьев-родственников Вовков.
Возможно, это брат.
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Дело в том, что если этот "печерский Вовк" действительно уволился, то ОН НЕ ИМЕЕТ ПРАВА ВООБЩЕ ДЕЛАТЬ КАКИЕ-ЛИБО ПРЕДСТАВЛЕНИЯ.
Кого он представляет???
Донецких уголовников????
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моя думка по дубинському -добре ,що він є у СН,що не дає монокоаліції стати СПРАВЖНЬОЮ монокоаліцією...

хоч у нього є один негативний пунктик..На рівні підсвідомості він НЕНАВИДИТЬ МАЙДАН ..
Якби йому українці в кашу наплювали..
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А если человек купил много недвижимости (квартир) и много авто, кто ему деньги дал то, то из єтого следует .. что следует из єтого ??
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Во всем мире люди боятся тратить деньги, полученные незаконным путем. И это является одним из факторов, который останавливает потенциальных преступников. Потому что каждая значительная тратта денег изучается компетентными органами на предмет законности источника происхождения.
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Я имею ввиду не весь мир, а конкретно Украину
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А я имею ввиду, что и в Украине должно быть так же. А если вы имеете ввиду кого-то конкретного, то укажите кого именно. А то мало ли кого вы имеете ввиду.
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У меня сосед купил две квартирьі и 2 ( два) автомобиля, не мерсьі, за последние 2 года, куда доносить? И он , притом, не жарнашлюха. Может он кого "замочил" вероятно даже двоих замочил
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Основной виновник этой подлости - Зебил.
Ему нужно отвлечь внимание при сдаче страны *****.
Еще вчера у маланского клоуненка была возможность мирно отойти от дел.
Сегодня - уже нет...
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Погуглив.
Печерський суд, Суддя Вовк 2 серпня цього року присудив виплатити з державного бюджету Портнову 7 млн. грн. за за "честь та гідність" фігуранта.
Ви чуєте? 7 млн. грн. чи 292 тис. доларів "за честь та гідність" Портнова з Ваших податків!!!
P.S. Доречі, що до питання відмивання через суд коштів, чи то хабарів
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Так, це йде потужна атака:

""Поднимем все отчеты и приказы": Верещук пообещала ревизию решений чиновников Порошенко по Донбассу"
http://www.bagnet.org/news/politics/413999/podnimem-vse-otchety-i-prikazy-vereshchuk-poobeshchala-reviziyu-resheniy-chinovnikov-poroshenko-po-donbassu
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Є багато причин,приводів,з яких Порошенко повинен сісти..

і менів абсолютно п...уй,за яким законом буде конфіскоівано його активи(не повинно бути перешкодою те,що "Рошен" він переписав на синочка)

"Капо ді тутті капі" Корлеоне теж сів не за вбивства,а за порушення податкового законодавства..
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Почитал, посмотрел.Хотели дестабилизацию сделать, ясно, но не понятно зачем, но тут же другую версию толкают, типа исполнители заметно улучшили свое мат положение, квартиры там, автомобили приобрели, а заказчика и кто деньги платил, даже вероятного, не называют. Так денег хотели или дестабилизации, кто разобрался больше и пояснит ?
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Це все ..уйня..

Справа,що розвалиться в суді..

Однозначно "димова завіса",створена ОП за допомоги тепер "Їх людини Авакова"
Відволікти увагу патріотів
Можлива ціна-прем"Єрство Рюкзаковича...
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Дескредитація. Інформаційна війна. Слабкі люди-слабка держава. Слабка держава-слабкі люди.... Спецслужби свої і ворога засилають в організації (громадські, військові, політичні) своїх агентів, іноді агенти навіть створюють та очолюють такі організації, яким ставиться завдання і дається дозвіл, робіти все так як робить група в яку вони внедряються і в її інтересах і виявляти найбільш активних громадян з конкретними ідеологічними поглядамита конкретними моральними ціностями. А коли приходить час, їм (агентам) дають команду зробите те що, повністю дискредитуєте, знівелюєте цей рух. Виявить та знищить найбільш активних його діячів та зруйнує довіру до нього серед широких верств населення. І навіть самі правильні і благі наміри, думки та ідеї будуть повністю дескредитовані та знівельовані. Ось так система бореться проти змін в системі. Тому як висновок і головний мотив у всіх цих подіях, зокрема вбивства, як сакральної жертви П. Шеремета це боротьба системи проти протесних настроїв шляхом їх повторюся повної дескредитації. Ця система, мається на увазі корумпована, злочинна, яка є зараз, як в Україні так і росії. Тому ось цю війну, яка зараз йде я називаю війною між ворами злодіями українськими та кремлівськими за рабів, яка ведеться руками самих же потенційниї рабів і за блага, які в них вже вкрали і вкрадуть ще. Тому і головний фокус уваги зараз в засобах масової інформації, які належать системі, направлений не на громадянина А чи громадянку Б і , а на те до якої групи і виду діяльності належать ці люди - медсестра АТО, волонтр, учасник АТО. І навіть якщо їх не засудять за браком доказів, це те ж в наших реаліях системи, дуже ймовірно, а тим паче, якщо вони дійсно агенти чи один агент спецслужб нашої системи чи російської, який використовував інших у групі, (приклад як з агентом надя савченко), вони свою чорну справу зробили - дискредитували певну ціль, певну мету, певну ідею, певних людей. Система зберігає себе і вплив на своїх рабів. А по скільки йде війна між двома злочинними системами, які захопили державні інститути, то скоро вони домовляться шляхом обєднання і інтеграції однієї в іншу. Тут уточнювати я думаю не потрібно, інтеграція та поглинання якою яку.
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добре, якщо розкрутять весь клубочок...
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"Не было бы так смешно, если не было бы так грустно", про арийскую расу Я ПЛАКАЛ)). Андрюха держись, мы с тобой !!!!
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Шеремет не був ані неґром, ані навіть маланцем. Яким боком його вбивство мало призвести до панування арійської раси, знає тільки хач Рюкзаков.
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Гебельс отдыхает )) (на самом деле не смешно)
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Подождите, так судья Вовк - он же уволился?
Он же ушел сам, после скандала:
"2 серпня 2019 ГПУ провели допит Павла Вовка, йому вручили підозру[4]. 1 серпня Павло звільнився з посади голови суду й пішов у відпустку, але Вища рада правосуддя залишила скандального суддю на посаді, також рада відмовила Генпрокуратурі щодо відсторонення Павла від посади. Виконувачем обов'язків голови суду призначено Володимира Келеберду" (Википедия)

Вовк - этот из донецких ("нар. 07.07.1978, Краматорськ, Донецька область" Википедия) - он что, вернулся на сове рабочее место????
С когда???
Я что то пропустила?
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щодо повідомлення про підозру..

Стає все ймовірніша ВЕРСІЯ -"багатоходівочка путіна" з метою натиснути на Лукашенко(у Фсб куди більше інформації про вбивство,ніж в українських слідчих),якщо розглянути варіант замовного вбивства..
Тобто Лукашенко буде поставлено ультиматум -або він погоджується на Аншлюс Білорусі,або в Україні з"являються докази замовності Лукашенком вбивства"членами злочинного угрупування"
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Квартал, вы что - опупели совсем, простите?
Если ваш донецко-печерский Вовк уволился официально, то кого он представляет?
Донецкую мафию или зеленых человечков с Марса?
Все, что он скажет - филькина грамота, ею подтереться можно.
Квартал - вы не просто ублюдки, вы - ДЕБИЛЫ.
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Нова українська влада намагається обнулити Революцію Гідності, - Gazeta Wyborcza
Печерський суд сьогодні обиратиме запобіжний захід підозрюваним у справі про вбивство Шеремета Кузьменко, Дугарь та Антоненку (оновлено) - Цензор.НЕТ 675

Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/news/nova-ukrajinska-vlada-namagajetsya-obnuliti-revolyuciyu-gidnosti-gazeta-wyborcza-644756.html
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ну, з повідомлення про підозру можна зробити два незаперечні висновки:
1. замовника в цього злочину немає. його скоїла група створена Антоненком виключно на підгрунті своїх націоналістичних ідей (хоча шеремет наче однієї з ними раси, хіба ні?). от і все, замовника не буде.
2. якщо вірити підозрі, в групу Антоненка також входили "невстановлені досудовим розслідуванням особи", а отже! всім волонтерам, воякам та співчуваючим - боятися й не патякати, бо будуть одразу встановлені й ідентифіковані, як ті самі особи.
отак от.
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Только Печерский, и никаких других судов!!! Репутация Печерского не позволит усомниться в решении.
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Квартал, вы забыли, что ваш прикормленный, карманный, донецко-печерский Вовк уволился?
Вы просто забыли?
Вы дебилы, Квартал.
Ой, не могу.
Несуществующий судья, никто, пепка, выносит решения по такому делу.
Квартал, вы сделали мой день.

P.S. Квартал,, вас же предупреждали, не переборщите с коксом, донюхаетесь.
Ведь вас же - предупреждали?
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