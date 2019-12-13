 Печерський суд сьогодні обиратиме запобіжний захід підозрюваним у справі про вбивство Шеремета Кузьменко, Дугарь та Антоненку (оновлено)

Про це повідомив її адвокат Влад Добош, передає Цензор.НЕТ.
"Тільки-но зателефонували з Печерського суду. Суддя Вовк призначив розгляд клопотання на 9:45 тобто через 25 хвилин. Це при тому що мені ще навіть не вручено клопотання про обрання запобіжного заходу Юлії Кузьменко", - повідомив він
"Клопотання ще мені не вручено. З хвилини на хвилину отримаю, після чого 3 години перерва, для ознайомлення з матеріалами клопотання. Потім почнеться судове засідання! Тобто близько 13 години", - пізніше повідомив адвокат.
"Приходьте на 13:00 до Печерського суду на вулиці Володимирській на суд щодо Яни Дугарь. Ми з Оксаною Корчинською і адвокатами вже тут, наразі нам ще надали побачення", - повідомила нардепка від ЄС Яна Зінкевич.
"Печерський суд об 11:00 почне обирати запобіжний захід ветерану АТО Андрію Антоненку", - розповіли в прокуратурі.
Результат:
https://lifedon.com.ua/policy/policy_ukraine/48192-ukraincam-ostavivshim-zhile-v-donecke-skoro-nekuda-budet-vozvraschatsya.html?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com
2 ч. ·
Зеліне твердження що "я не лох" не витримує жодної критики.
Зеля - лох. І брехун. Ну що брехун, то було відомо завжди. А от що лох - вже наявно видно.
Менш ніж чим за 24 години після громкої заяви по "вбивцях шеремета" стає відомо, що
- Один з основних фігурантів, Яна Дугарь, була в АТО, і має залізобетоне алібі
- Юля постить фоточки з дома в вечер закладання вибухівкі
- Антон має довгу бороду, а не коротку як на відео, і спокійно готується до коцерту на наступний день.
Ви там зовсім уху їли? Мотивів нема. Незвична поведінка - ніби то вимкнений телефон. Тобто вимкнений телефон - незвична поведінка для врача-хірурга, а закладання вибухівки ну то такоє, з ким не буває? Після такого в звичайних людей мають бути тижні незвичної поведінки, а не вимкнені телефони на добу. Начебто вимкнені.
І зеля підписався особисто під усім цим лайном.
Зеля роздає інтерв'ю. Планує делегацію в лугандон. Мєнти готові співпрацювати з вбивцями для "патрулювання". Військови "реінтегруватися з росіянами". Да, це буде успіх. План надійний як швейцарський годинник. Тільки доведеться 300 тисяч кудись подіти і найти нових. Певно краще одразу з рф завезти. Чи з РБ.
Нє, все нормально. Мєнти були і залишилися мєнтами, вони там не для служити та захищати, і тому патріоти для них вороги, справу вигадаємо, а з вбивцями порішаємо. Все норм. Победні реляції.
Але ж, вам казали, що так буде. А коли ви до дому запрошуєте вбивць і катів, то на бутилку посадать в першу чергу вас. І винними зроблять саме вас.
Вдало зеля в Париж згоняв. І якщо в нього була можливість обрати вірний шлях, то невозвратня точка була вчора - зеля самостійно, як справжний лох, завізував війну беспредельшиків проти невинуватих і не зручних громадян. Невинуваті будуть сидіти, а вбивці їх охороняти. Ордло в рамках всієї країни.
Ну давайте далі про державу в страпоні. Тут мєнти без ордеру слухають телфони, а ви солодкі реляції про як це зручно мати додаток поєднаний з ментами.
Щож. Буде вам нові Врадієвки. Нові закатовані люди. І посаджені невивинні люди.
Країна перетворюється на концтабір. Але так буває завжди, коли обираєш капітуляцію замість свободи и боротьби до перемоги - пайка баланди і в стойло.
А папаша вообще сепар, ненавидящий Украину.
Скольких завалила эта семейная банда? Может и Шеремета они же убили?
2. Дубинского, его маму и папу английский эксперт не признал людьми, заложившими бомбу под авто Шеремета.
3. А кто сказал, что за убийство Шеремета и прочих, кто пострадал от этой банды платили много? Вот поэтому у этих "нищебродов" и хватило только на домик и на авто.
Чьих - не знаю."
Значит, чисто фантазия. Почему не вариант, что это результат, навар от заказухи, чернухи, за которую ему щедро платил миллиардер Беня, его хозяин?
Озвучьте расценки.
Потому что именно это "печерский Вовк" (из донецких) упомянут в скрине, приведенном в статье?
Его вернули по-тихому?
Когда?
Я что-то пропустила?
Возможно, это брат.
Кого он представляет???
Донецких уголовников????
https://mc.today/kakim-ukrainskim-smi-nelzya-verit-issledovanie-i-spisok-resursov/
https://psyteaman.livejournal.com/293291.html
хоч у нього є один негативний пунктик..На рівні підсвідомості він НЕНАВИДИТЬ МАЙДАН ..
Якби йому українці в кашу наплювали..
Ему нужно отвлечь внимание при сдаче страны *****.
Еще вчера у маланского клоуненка была возможность мирно отойти от дел.
Сегодня - уже нет...
Печерський суд, Суддя Вовк 2 серпня цього року присудив виплатити з державного бюджету Портнову 7 млн. грн. за за "честь та гідність" фігуранта.
Ви чуєте? 7 млн. грн. чи 292 тис. доларів "за честь та гідність" Портнова з Ваших податків!!!
P.S. Доречі, що до питання відмивання через суд коштів, чи то хабарів
""Поднимем все отчеты и приказы": Верещук пообещала ревизию решений чиновников Порошенко по Донбассу"
http://www.bagnet.org/news/politics/413999/podnimem-vse-otchety-i-prikazy-vereshchuk-poobeshchala-reviziyu-resheniy-chinovnikov-poroshenko-po-donbassu
і менів абсолютно п...уй,за яким законом буде конфіскоівано його активи(не повинно бути перешкодою те,що "Рошен" він переписав на синочка)
"Капо ді тутті капі" Корлеоне теж сів не за вбивства,а за порушення податкового законодавства..
Справа,що розвалиться в суді..
Однозначно "димова завіса",створена ОП за допомоги тепер "Їх людини Авакова"
Відволікти увагу патріотів
Можлива ціна-прем"Єрство Рюкзаковича...
Он же ушел сам, после скандала:
"2 серпня 2019 ГПУ провели допит Павла Вовка, йому вручили підозру[4]. 1 серпня Павло звільнився з посади голови суду й пішов у відпустку, але Вища рада правосуддя залишила скандального суддю на посаді, також рада відмовила Генпрокуратурі щодо відсторонення Павла від посади. Виконувачем обов'язків голови суду призначено Володимира Келеберду" (Википедия)
Вовк - этот из донецких ("нар. 07.07.1978, Краматорськ, Донецька область" Википедия) - он что, вернулся на сове рабочее место????
С когда???
Я что то пропустила?
Стає все ймовірніша ВЕРСІЯ -"багатоходівочка путіна" з метою натиснути на Лукашенко(у Фсб куди більше інформації про вбивство,ніж в українських слідчих),якщо розглянути варіант замовного вбивства..
Тобто Лукашенко буде поставлено ультиматум -або він погоджується на Аншлюс Білорусі,або в Україні з"являються докази замовності Лукашенком вбивства"членами злочинного угрупування"
Если ваш донецко-печерский Вовк уволился официально, то кого он представляет?
Донецкую мафию или зеленых человечков с Марса?
Все, что он скажет - филькина грамота, ею подтереться можно.
Квартал - вы не просто ублюдки, вы - ДЕБИЛЫ.
Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/news/nova-ukrajinska-vlada-namagajetsya-obnuliti-revolyuciyu-gidnosti-gazeta-wyborcza-644756.html
1. замовника в цього злочину немає. його скоїла група створена Антоненком виключно на підгрунті своїх націоналістичних ідей (хоча шеремет наче однієї з ними раси, хіба ні?). от і все, замовника не буде.
2. якщо вірити підозрі, в групу Антоненка також входили "невстановлені досудовим розслідуванням особи", а отже! всім волонтерам, воякам та співчуваючим - боятися й не патякати, бо будуть одразу встановлені й ідентифіковані, як ті самі особи.
отак от.
Вы просто забыли?
Вы дебилы, Квартал.
Ой, не могу.
Несуществующий судья, никто, пепка, выносит решения по такому делу.
Квартал, вы сделали мой день.
P.S. Квартал,, вас же предупреждали, не переборщите с коксом, донюхаетесь.
Ведь вас же - предупреждали?