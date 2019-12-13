 У 2020 році армія отримає найбільший в історії України оборонний бюджет - 245,8 млрд, - Загороднюк. ІНФОГРАФІКА

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці у Facebook написав глава Міноборони Андрій Загороднюк.
"Учора Президент В. Зеленський підписав закон про Держбюджет-2020. А це означає, що ми маємо найбільший за всю історію існування України оборонний бюджет", - написав він.
Також Загороднюк нагадав ключові моменти Бюджету-2020:
- на оборону і нацбезпеку виділяється 245,8 млрд грн (5,45% ВВП, це відповідає вимогам документів стратегічного планування)
- якщо порівнювати з 2019 роком (212,0 млрд грн), то нинішній бюджет на 16% більше (на 33,8 млрд грн)
- при цьому 136,5 млрд йде на оборону, 109,3 млрд грн - на безпеку
- суто Міноборони отримує 125,1 млрд грн.
"У руках Міноборони - серйозний фінансовий інструментарій. І ми прагнемо його використати максимально ефективно", - додав глава Міноборони.
А у них тоже еть родственники и друзья... и всем нужна синекура,а не работа. Или место для кормления.
Или закупят пианино для всех родов войск?
Общая сумма выделенная в бюджете на оборону выше... а часть для министерства обороны ниже..
Побоялись это даже на рисунке указать..
У величение оборонного бюджета для силовиков до 120.
Непосредствено МО -125. Сколько численность тех и других?
Стоимость экипировки полицейского и солдата?
Стоимость транспорта (пол."приус" или Булат/БТР)?
Стоимость вооружения (пм/форт и гаубица/"ольха")?
И нас хотят убедить что 5 (пять!!!!) млрд.гр. покрывают разницу?!!!!
Так что в приоритете у зеленой власти?
Если начнется майдан, то их ж*пы защищать от народа пойдут мусора, а не ВСУ-шники.
Вот и пытается янелох купить себе лояльность мусоров.
Увеличение оборонного бюджета нам необходимо!
🇺🇦👍