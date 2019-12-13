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 Політика України, Економіка
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Все про:армія (2638) бюджет (659) ВВП (77) держбюджет (250) Міноборони (2953) оборона (705) Загороднюк (94) ЗСУ (412)

 У 2020 році армія отримає найбільший в історії України оборонний бюджет - 245,8 млрд, - Загороднюк. ІНФОГРАФІКА

У 2020 році Збройні сили України матимуть найбільший за всю історію оборонний бюджет - 245,8 млрд грн, що становить 5,45% ВВП.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці у Facebook написав глава Міноборони Андрій Загороднюк.

"Учора Президент В. Зеленський підписав закон про Держбюджет-2020. А це означає, що ми маємо найбільший за всю історію існування України оборонний бюджет", - написав він.

Також Загороднюк нагадав ключові моменти Бюджету-2020:

- на оборону і нацбезпеку виділяється 245,8 млрд грн (5,45% ВВП, це відповідає вимогам документів стратегічного планування)
- якщо порівнювати з 2019 роком (212,0 млрд грн), то нинішній бюджет на 16% більше (на 33,8 млрд грн)
- при цьому 136,5 млрд йде на оборону, 109,3 млрд грн - на безпеку
- суто Міноборони отримує 125,1 млрд грн.

Читайте також: 2019 рік став безпрецедентним провалом держоборонзамовлення, не витрачено половини з 4,5 млрд грн, - директор Центру досліджень армії Бадрак

"У руках Міноборони - серйозний фінансовий інструментарій. І ми прагнемо його використати максимально ефективно", - додав глава Міноборони.

У 2020 році армія отримає найбільший в історії України оборонний бюджет - 245,8 млрд, - Загороднюк 01

У 2020 році армія отримає найбільший в історії України оборонний бюджет - 245,8 млрд, - Загороднюк 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3165169
 
   
 Топ коментарі
 
на картинке не хватает розовенького квадратика "МОУ" для 2019 г.
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А какой смысл если зелебобики разворуют 80 или больше % ? В 2020 году армия получит крупнейший в истории Украины оборонный бюджет - 245,8 млрд, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 6025
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Так они увеличили бюджет авакову, прокурорам и сбу, на покупку катеров и вертолетов(нафиг сейчас ненужных). Обычные зеленые мошенники, ничего нового.
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А какой смысл если зелебобики разворуют 80 или больше % ?
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Так они увеличили бюджет авакову, прокурорам и сбу, на покупку катеров и вертолетов(нафиг сейчас ненужных). Обычные зеленые мошенники, ничего нового.
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Что бюджет для армии, если эти слуги преступного олигархата уже принимают закон по амнистии тех, кто отрезал головы и вспарывал животы украинцам в 2014 году. Кому служат эти слуги и почему они спускают на народ донбасский криминалитет? Почему они решили, твари, что народу нужны убийцы ОРДЛО? Почему они решили что народу нужно примирятся с убийцами и маньяками и с агрессором? Почему сроки за убийства в Украине мизерные и их амнистируют? Что это за бандитский беспредел в Раде? Гнать этих слуг - волков в овечьей шкуре надо как шакалов из украинской власти.
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откуда цифра? ведь свинарчуков уже отодвинули от корыта!
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Отодвинули одного,а поставили трех. У Моники Зельцман много родственников и друзей из квартала.
А у них тоже еть родственники и друзья... и всем нужна синекура,а не работа. Или место для кормления.
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не суди зебобиков по действиям свинарчуков и порошенка)
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Сужу по действиям зебобиков. Уже украли больше,чем свинарчуки и порох за 5 лет.
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такого и петя не мог позволить
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Так он мог быть таким и в 2015 году? Ай, яй, яй, выходит Порошенко воровал, а убийца-Янукович оставил процветающую экономику, а ***** своей агрессией вкачивал инвестиции в экономику Украины....
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а кроме армии у нас других отраслей нет!!!???
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"Кто не хочет кормить свою армию, будет кормить чужую" (с)
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Поймешь, когда рашистский снаряд на башку прилетит
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Убрали мародеров и появились деньги.
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на картинке не хватает розовенького квадратика "МОУ" для 2019 г.
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що не так, запитуєш? а не так те, що цього року бюджет на армію не зменшили - це добре, зате скоротили багато військових програм, натомість збільшили фінансування на 28 млрд. РНБО, яке являється теж військовою структурою, але по суті - це офіс з 10 чоловік, єдині витрати якого - це скрепки, чорнила і папір (в тому числі і туалетний). Ось і маєш - фінансування на армію є, але фінансування самої армії скорочено на 28 млрд. - отак розводять нелохи лохів. Вітаю - ви зробили це разом.
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Очередная зрада и траур у хохлов-поросяковцев и рагулей разных мастей
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Пустые траты. Рашку эти копейки не остановят, а молдаване вроде не планируют нападать.
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Это верно - рашка непобедима и она хочет нас сжить со свету. Завертайся в белую простинь и ползи на кладбИще
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Бюджет то есть, а новое вооружение будет?
Или закупят пианино для всех родов войск?
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Судя бо бюджету для ВСУ даже на б/у пианину н хватит. А вот полиции - каждому по роялю!
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Це зрадазрадська.. Це мав сказати Пєтя.. Але не встиг
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Брешет зеленый скот...
Общая сумма выделенная в бюджете на оборону выше... а часть для министерства обороны ниже..
Побоялись это даже на рисунке указать..
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а свинарчуки писали чтото кому что выделаяется или втихую "работали"?
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Главное потратить с умом, а не с откатами
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А освоят ли правильно эти деньги наши вояки, или свиснут или растранжирят на квартиры и джипы!?
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Этот дебил даже не понимает разницу между ВСУ, СБУ , НГ. А с математикой вообще жопа. Дегенерат зелёный
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І що??? яка різниця, якщо ви цьогорічний не виконали на половину?
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кажеш свинарчуки були так ліниві що навіть вкрасти все не спромоглись?
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Что с этого будет иметь армия, а сколько свора из ОП? Это же разные организации.
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читай сразу питание всё под ОП а это советник апарыш и его фирмы питание левела 2013 й У 2020 році армія отримає найбільший в історії України оборонний бюджет - 245,8 млрд, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 9876 По форме там Богдан и Юзик пилят У 2020 році армія отримає найбільший в історії України оборонний бюджет - 245,8 млрд, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 9876 Так что будет весело но грустно У 2020 році армія отримає найбільший в історії України оборонний бюджет - 245,8 млрд, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 9876
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Ну и нужно то всего ничего- подождать. Будет вам и дудка, будет и свисток. Все будет. Верь...те. И дешевый газ из раши полезет, и... Война уже стоит? Тарифы уже снижены? Коррупция побеждена? Учителя сгибаются под весом мешков с зряплатой? Ну и прочее и прочее. Зеля все сделает, правда правда. Самое главное нужную клавишу на роялине нащупать...
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и че сюды наползло пуйлоскотины под украинскими прапорами ? пора их на фарш для прокорма рашазверьков фашистских на расее !
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Взятку дали, чтобы не дай Бог не попробовали что-то там такое сделать. Это же очевидно...
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кого ты обмануть хочешь, напёрсточник базарный?
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шо, уже и патриотив банить стали?... У 2020 році армія отримає найбільший в історії України оборонний бюджет - 245,8 млрд, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 3736 горькую правду не любим?... У 2020 році армія отримає найбільший в історії України оборонний бюджет - 245,8 млрд, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 6226
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Почти 10 лярдов баксов.Как тебе такэ Петр Ляксеич?Что, зрада?Опять?
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и шо сколько куда а ? саша ты готов получить оплот в масле без бк
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А йули толку? Зарплату поднимают? Нет! В гробу я видел ваш максимальный бюджет и спиzженые в нем деньги!
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Бюджет 2019 по закупкам для армии не выполнен. Где делись деньги - неизвестно...
У величение оборонного бюджета для силовиков до 120.
Непосредствено МО -125. Сколько численность тех и других?
Стоимость экипировки полицейского и солдата?
Стоимость транспорта (пол."приус" или Булат/БТР)?
Стоимость вооружения (пм/форт и гаубица/"ольха")?
И нас хотят убедить что 5 (пять!!!!) млрд.гр. покрывают разницу?!!!!
Так что в приоритете у зеленой власти?
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Отвечу кратко: собственная ж*па
Если начнется майдан, то их ж*пы защищать от народа пойдут мусора, а не ВСУ-шники.
Вот и пытается янелох купить себе лояльность мусоров.
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не вышло нг что стояли под ОПУ получили 60 гр суточных и плюс 1 бутер питанием их не обеспечили У 2020 році армія отримає найбільший в історії України оборонний бюджет - 245,8 млрд, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 4564 Теперь пацаны из НГ офигевают а збройники их подначивают У 2020 році армія отримає найбільший в історії України оборонний бюджет - 245,8 млрд, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 6377
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для справки бтр 4= 1.200 тыс вечно зелёных президентов США БТР 3 800 тыс У 2020 році армія отримає найбільший в історії України оборонний бюджет - 245,8 млрд, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 8762 улитка вогов 100 баксов У 2020 році армія отримає найбільший в історії України оборонний бюджет - 245,8 млрд, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 8762
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Ну так а я о чем?! Без цен понятно даже зелохторату, шо крутые тачки для перевозки жоп в МВД дашевле,чем БТР/танк/БМ для перевозки армейцев!
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ТАК ЭТО ЗНАЧИТ ВСЕ СОЛДАТЫ СТАНУТ МИЛЛИАРДЕРАМИ !?)
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Отлично!
Увеличение оборонного бюджета нам необходимо!
🇺🇦👍
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Очередной янелох? Основное увеличение уходит на "оборонный от народа бюджет".
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лишь бы впрок..., а то опять на з/п енералов, количество которых растет как грибы и на строительство фейковых заводов по производству фейковых снарядов...
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