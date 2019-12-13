 Санкції проти РФ мають бути не лише продовжені, але й посилені, - Порошенко

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це заявив п'ятий президент України Петро Порошенко.

"Вже триває шостий рік невпинної агресії проти України з боку Росії. З перших днів мого президентства одним із ключових завдань було створення світової коаліції для забезпечення світової солідарності з Україною, і це завдання було успішно виконане", – розповів п'ятий президент.

"Допоки окупована земля України, включно з Донбасом і Кримом, не буде звільнена від російської військової присутності, і український суверенітет не буде відновлений, я як п’ятий Президент, як народний депутат і як громадянин буду робити все від мене залежне, щоб цю коаліцію зцементувати", – наголосив Порошенко.

Він повідомив, що рішення Ради ЄС щодо продовження санкцій проти Росії ще на шість місяців є також результатом цих зусиль.

"Усі мої останні виступи на різноманітних форумах були спрямовані на те, щоб Україна залишалась високо в порядку денному світової системи безпеки", – наголосив Порошенко.

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Також Порошенко зазначив, що виступає не просто за продовження санкцій проти Росії, а за їх посилення.

"Тому що якщо Російська Федерація протягом шести років не виконує взяті на себе зобов’язання, якщо Російська Федерація не виконує прямі норми міжнародного права, якщо РФ не виконує рішення міжнародних судів, то вона, безперечно, заслуговує на посилення санкцій", – наголошує він.

"Йдеться не тільки про суд з "Газпромом" у Стокгольмському арбітражі, але й про Гамбурзький трибунал, який присвячений акту агресії проти українських Збройних Сил у Керченській протоці і безпеці в Азовському морі. І ті позови, які подавались за моєю директивою і були пов’язані з невиконанням Росією Міжнародної конвенції щодо фінансування тероризму. І за фактами переслідувань кримських татар на території Криму. Ці та інші позиції сьогодні у переліку наших претензій, який буде розширюватися. Зрештою, завдяки нашим зусиллям міжнародна правова відповідальність Росії, включно з Воєнним трибуналом у Гаазі, має наступити", – переконаний Порошенко.

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