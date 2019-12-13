 Поліція обшукала будинок волонтерів Акастьолових у справі про вбивство Шеремета. ВІДЕО+ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.
"Євген Акастьолов під час Революції Гідності був заступником командира Першої сотні, Наталя досі опікується пораненими бійцями у шпиталях. У їхню квартиру на лівому березі Києва поліція прийшла пізно вночі. Обшук тривав до п'ятої ранку. Вилучили флешки, жорсткі диски, непрацюючі комп'ютери і зареєстрований мисливський карабін", - пише видання.
Видання пов'язує цей обшук зі справою про вбивство журналіста Павла Шеремета, який загинув 20 липня 2016 року від вибуху в автомобілі.
Фото квартири Акастьолових після обшуку.
Пізніше самі волонтери повідомили, що обшуки пов'язані зі справою про вбивство Шеремета.
Водночас, за даними сторінки Акастьолова, в день убивства Шеремета він розміщував фото з геотегом в Івано-Франківській області.
12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки.
Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.
Нагадаємо, Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.
Павло Шеремет - уродженець Білорусі. Він працював на телебаченні в Білорусі і Росії, в 1990-2000-х роках - завідувач білоруським бюро, а також керівник відділу спеціальних інформаційних проектів ОРТ, потім - "Першого каналу". Протягом останніх п'яти років жив у Києві, працював в інтернет-виданні "Українська правда", був ведучим на радіо "Вести". Також Шеремет був одним із засновників "Білоруського партизана".
Шкода тільки, що цим державним мужам до СР_КИ, що в Бахмуті тиждень назад вбили українця, теж волонтера тільки за те що розмовляв мовою а не "язіком"
суддя Східного апеляційного господарського суду
(FB)
Пресконференція з приводу "розкриття вбивства Шеремета" залишила відчуття погано написаної і дурно зіграної вистави.
І мова не про те, причетні чи непричетні названі слідством особи. Без знання повних матеріалів слідства це просто привід для розумових спекуляцій і пустих суперечок. Мова про старанне ухилення організаторів пресконференції від зазначення мотиву скоєння злочину.
Також кидається в око формат самої пресконференції, в силу якого журналістам не дали змоги поставити жодного запитання, які дійсно суттєві для справи.
Так, з наявних у мережі фрагментів підозри можна зрозуміти, що злочин скоєно "прибічниками панування білої раси»" з метою "дестабілізації суспільної обстановки". Це навіть не смішно.
Спочатку на конференції нам повідомляють про корисливий мотив інших подібних злочинів, в яких підозрюється названа група осіб. Потім натяком повідомляють про махінації підозрюваних із грошами, які зібрані в якості внесків волонтерам АТО.
І що нам слід повірити, що шахраї і вбивці з меркантильних мотивів почали вибивати "заради панування білої раси"? Серйозно?
Наприкінці конференції голова Нацполіції голосом масона останнього ступеню втаємниченості повідомив про "системне перешкоджання слідству" і висловив надію, що це "перешкоджання" теж буде розслідувано межах справи Шеремета.
Враховуючи, що голова Нацполіції називає вбивство Шеремета "латентним злочином", можна зрозуміти, що цей керівник вкрай далекий від слідства і кримінології взагалі, але навіть адміністратор від поліції повинен знати, що перешкоджання слідству має свою мету і відповідних інтересантів, і що перш ніж робити такі загадкові заяви, непогано було б зареєструвати відповідне продовження і направити його до компетентного органу розслідування, оскільки в межах вбивства Шеремета такі речі не можуть розслідуватись в силу конфлікту інтересів. Тоді, може, і з мотивами вбивства буде певна ясність.
Найбільш показовою була реакція президента і генпрокурора, які висловили сподівання, що замовники вбивства також будуть встановлені і притягнені до відповідальності.
Судячи з цих побажань, президенту і генпрокурору забули доповісти про "панування білої раси" та "дестабілізацію суспільства" шляхом вбивства іноземця, прізвище якого до вбивства знала лише незначна кількість українців.
Тому, як і в багатьох інших випадках, маємо "блискуче розкрите" вбивство без мотиву і замовників.
Менты сейчас как раз и занимаются дестабилизацией............ . обстановки в стране.
Давайте всех ментов причастных к этому обыщем и арестуем .
А потом тех кто обыскивал и арестовывал этих ментов. Ведь они дестабилизировали обстановку.
И так до бесконечности. А шо? Мотив позволяет!
«Коли нацисти прийшли за комуністами,
я залишався безмовним. Я не був комуністом.
Коли вони садили соціал-демократів,
я промовчав. Я не був соціал-демократом.
Коли вони прийшли за членами профспілки,
я не протестував. Я не був членом профспілки.
Коли вони прийшли за євреями,
я не обурився. Я не був євреєм.
Коли вони прийшли за мною,
не залишилось нікого, хто б заступився за мене.»
Мартін Німеллер