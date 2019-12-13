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 Поліція обшукала будинок волонтерів Акастьолових у справі про вбивство Шеремета. ВІДЕО+ФОТО

Слідчі в межах розслідування справи про вбивство журналіста Павла Шеремета обшукали квартиру подружжя волонтерів Євгенія і Наталії Акастьолових.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.

"Євген Акастьолов під час Революції Гідності був заступником командира Першої сотні, Наталя досі опікується пораненими бійцями у шпиталях. У їхню квартиру на лівому березі Києва поліція прийшла пізно вночі. Обшук тривав до п'ятої ранку. Вилучили флешки, жорсткі диски, непрацюючі комп'ютери і зареєстрований мисливський карабін", - пише видання.

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Видання пов'язує цей обшук зі справою про вбивство журналіста Павла Шеремета, який загинув 20 липня 2016 року від вибуху в автомобілі.

Поліція обшукала будинок волонтерів Акастьолових у справі про вбивство Шеремета 01

Фото квартири Акастьолових після обшуку.

Пізніше самі волонтери повідомили, що обшуки пов'язані зі справою про вбивство Шеремета.

Поліція обшукала будинок волонтерів Акастьолових у справі про вбивство Шеремета 02

Водночас, за даними сторінки Акастьолова, в день убивства Шеремета він розміщував фото з геотегом в Івано-Франківській області.

Поліція обшукала будинок волонтерів Акастьолових у справі про вбивство Шеремета 03


Поліція обшукала будинок волонтерів Акастьолових у справі про вбивство Шеремета 04
Поліція обшукала будинок волонтерів Акастьолових у справі про вбивство Шеремета 05

12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки.

Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

Нагадаємо, Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.

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Павло Шеремет - уродженець Білорусі. Він працював на телебаченні в Білорусі і Росії, в 1990-2000-х роках - завідувач білоруським бюро, а також керівник відділу спеціальних інформаційних проектів ОРТ, потім - "Першого каналу". Протягом останніх п'яти років жив у Києві, працював в інтернет-виданні "Українська правда", був ведучим на радіо "Вести". Також Шеремет був одним із засновників "Білоруського партизана".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3165167
 
 
 Топ коментарі
 
"дестабилизировать ситуацию в стране" - это бред, списаный с методичек фсб, как ее можно дестабилизировать, когда в стране и так была война и работают сотни агентов вражеской страны и на телевидении и в самой раде -целый жопоблок был..., разговоры людей о том, как просто можно дестабилизировать ситуацию в стране, если захотеть, нам преподносят, как злой умысел, это абсолютная копия статьи рашки - "за экстремизм"...
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дайте угадаю:
нашли утвержденный план-схему покушения с подписями подозреваемых, флешку с записями разговоров, которые найти сразу не удалось, ну и конечно же многочисленные селфи с взрывчаткой возле машины жертвы в отличном качестве.
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Может каких-то сепаратистов обыщут ради блезира? Или путлер не велел?
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так вони союзники в реінтеграції України в ОРДЛО.
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вопрос -от куда у них дом за чей счет и так далее...наворовали значит
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Зубожинец, ты из коробки от холодильника вещаешь?
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Таке враження що скоро до ВСІХ хто ходив на Майдан -2014, прийде Авакян з ПреЗЕдентом і будуть шукать грязну білизну в гардиропі. І тільки по одній причині: адже в 2016 вбили Шеремета то сьогодні треба всіх українців перетрусить.
Шкода тільки, що цим державним мужам до СР_КИ, що в Бахмуті тиждень назад вбили українця, теж волонтера тільки за те що розмовляв мовою а не "язіком"
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Михайло Слободін
суддя Східного апеляційного господарського суду
(FB)
Пресконференція з приводу "розкриття вбивства Шеремета" залишила відчуття погано написаної і дурно зіграної вистави.
І мова не про те, причетні чи непричетні названі слідством особи. Без знання повних матеріалів слідства це просто привід для розумових спекуляцій і пустих суперечок. Мова про старанне ухилення організаторів пресконференції від зазначення мотиву скоєння злочину.
Також кидається в око формат самої пресконференції, в силу якого журналістам не дали змоги поставити жодного запитання, які дійсно суттєві для справи.
Так, з наявних у мережі фрагментів підозри можна зрозуміти, що злочин скоєно "прибічниками панування білої раси»" з метою "дестабілізації суспільної обстановки". Це навіть не смішно.
Спочатку на конференції нам повідомляють про корисливий мотив інших подібних злочинів, в яких підозрюється названа група осіб. Потім натяком повідомляють про махінації підозрюваних із грошами, які зібрані в якості внесків волонтерам АТО.
І що нам слід повірити, що шахраї і вбивці з меркантильних мотивів почали вибивати "заради панування білої раси"? Серйозно?
Наприкінці конференції голова Нацполіції голосом масона останнього ступеню втаємниченості повідомив про "системне перешкоджання слідству" і висловив надію, що це "перешкоджання" теж буде розслідувано межах справи Шеремета.
Враховуючи, що голова Нацполіції називає вбивство Шеремета "латентним злочином", можна зрозуміти, що цей керівник вкрай далекий від слідства і кримінології взагалі, але навіть адміністратор від поліції повинен знати, що перешкоджання слідству має свою мету і відповідних інтересантів, і що перш ніж робити такі загадкові заяви, непогано було б зареєструвати відповідне продовження і направити його до компетентного органу розслідування, оскільки в межах вбивства Шеремета такі речі не можуть розслідуватись в силу конфлікту інтересів. Тоді, може, і з мотивами вбивства буде певна ясність.
Найбільш показовою була реакція президента і генпрокурора, які висловили сподівання, що замовники вбивства також будуть встановлені і притягнені до відповідальності.
Судячи з цих побажань, президенту і генпрокурору забули доповісти про "панування білої раси" та "дестабілізацію суспільства" шляхом вбивства іноземця, прізвище якого до вбивства знала лише незначна кількість українців.
Тому, як і в багатьох інших випадках, маємо "блискуче розкрите" вбивство без мотиву і замовників.
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але жодного разу організатори таких прес-конференцій не понесли жодної відповідальності за фальсифіковані звинувачення.
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Окуенный мотив!
Менты сейчас как раз и занимаются дестабилизацией............ . обстановки в стране.
Давайте всех ментов причастных к этому обыщем и арестуем .
А потом тех кто обыскивал и арестовывал этих ментов. Ведь они дестабилизировали обстановку.
И так до бесконечности. А шо? Мотив позволяет!
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Дескредитація. Інформаційна війна. Слабкі люди-слабка держава. Слабка держава-слабкі люди.... Спецслужби свої і ворога засилають в організації (громадські, військові, політичні) своїх агентів, іноді агенти навіть створюють та очолюють такі організації, яким ставиться завдання і дається дозвіл, робіти все так як робить група в яку вони внедряються і в її інтересах і виявляти найбільш активних громадян з конкретними ідеологічними поглядамита конкретними моральними ціностями. А коли приходить час, їм (агентам) дають команду зробите те що, повністю дискредитуєте, знівелюєте цей рух. Виявить та знищить найбільш активних його діячів та зруйнує довіру до нього серед широких верств населення. І навіть самі правильні і благі наміри, думки та ідеї будуть повністю дескредитовані та знівельовані. Ось так система бореться проти змін в системі. Тому як висновок і головний мотив у всіх цих подіях, зокрема вбивства, як сакральної жертви П. Шеремета це боротьба системи проти протесних настроїв шляхом їх повторюся повної дескредитації. Ця система, мається на увазі корумпована, злочинна, яка є зараз, як в Україні так і росії. Тому ось цю війну, яка зараз йде я називаю війною між ворами злодіями українськими та кремлівськими за рабів, яка ведеться руками самих же потенційниї рабів і за блага, які в них вже вкрали і вкрадуть ще. Тому і головний фокус уваги зараз в засобах масової інформації, які належать системі, направлений не на громадянина А чи громадянку Б і , а на те до якої групи і виду діяльності належать ці люди - медсестра АТО, волонтр, учасник АТО. І навіть якщо їх не засудять за браком доказів, це те ж в наших реаліях системи, дуже ймовірно, а тим паче, якщо вони дійсно агенти чи один агент спецслужб нашої системи чи російської, який використовував інших у групі, (приклад як з агентом надя савченко), вони свою чорну справу зробили - дискредитували певну ціль, певну мету, певну ідею, певних людей. Система зберігає себе і вплив на своїх рабів. А по скільки йде війна між двома злочинними системами, які захопили державні інститути, то скоро вони домовляться шляхом обєднання і інтеграції однієї в іншу. Тут уточнювати я думаю не потрібно, інтеграція та поглинання якою яку.
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Треба включати мізки і діяти згуртовано вже. Бо оглянешся - а усе, немає нічого за що боролись.

«Коли нацисти прийшли за комуністами,
я залишався безмовним. Я не був комуністом.

Коли вони садили соціал-демократів,
я промовчав. Я не був соціал-демократом.

Коли вони прийшли за членами профспілки,
я не протестував. Я не був членом профспілки.

Коли вони прийшли за євреями,
я не обурився. Я не був євреєм.

Коли вони прийшли за мною,
не залишилось нікого, хто б заступився за мене.»

Мартін Німеллер
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Коли почув, що із зеленою соплею роїхали сбу і мвд не одразу зрозуиів , а на хера? Ну , Пристайко - зрозуміло, а ці гаврики для чого? Зпраз трохи "розвиднюється" : кацапи узгоджували разом нашою жлоботою, як злити данбац і не сильно зашкваритись. ***...ді
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