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Теми дня: Убивство Шеремета Нормандські переговори Газова війна Ринок землі
 Політика України, Суспільство
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 Зеленський: звільнення полонених з РФ і окупованого Криму вирішуватиметься після повернення заручників з ОРДЛО

Президент України Володимир Зеленський заявив, що питання звільнення українців, які незаконно утримуються в Росії та в окупованому Криму, вирішуватиметься після повернення в Україну заручників з ОРДЛО.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це він заявив в ефірі програми "Право на владу".

"Ми проговорили з президентом Російської Федерації (під час саміту "нормандської четвірки" 9 грудня в Парижі. - Ред.), що нам потрібно вирішити питання з громадянами України, які перебувають на території Росії та на території окупованого Криму. Це буде інший трек. Я думаю, що ми його обговорюватимемо після обміну всіх узгоджених на всіх узгоджених", - заявив він.

Президент України нагадав, що питання обміну, в межах якого Україні мають повернутись українські заручники з ОРДЛО має обговорюватись під час засідання Тристоронньої контактної групи в Мінську 18 грудня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "А у нас газопровід", - Зеленський впевнений, що буде підписано договір про транзит газу з РФ

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3165164
 
 
 Топ коментарі
 
После 5 лет гениального диплоплута Парашенка там уже нет чего обсуждать.
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Поддерживаю, нужно первыми забрать военных ЗСУ и добробатовцев из ОРДЛО, а не мутных крымчан .
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tZE inform

@tZEinform

·6 минСБУ отказалось выдать 28 человек содержащихся в блоке "Д" (особо важные) для обмена из списка России. Россия отказалась от обмена. Ждем сообщений от полиции про участие СБУ в убийстве Шеремета. Хроника одного Президента .. (обновление)
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У пуйла все равно больше будет заложников. Бери в лугандоне любого сепара и он уже эаложник.
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А возвращение Крыма и получение репараций когда Зеленский собирается обсуждать? Зеленский: освобождение пленных из РФ и оккупированного Крыма будет решаться после возвращения заложников из ОРДЛО - Цензор.НЕТ 8821
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После 5 лет гениального диплоплута Парашенка там уже нет чего обсуждать.
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Поддерживаю, нужно первыми забрать военных ЗСУ и добробатовцев из ОРДЛО, а не мутных крымчан .
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ВСпоминают что граждане Украины после суда. И состав, за который осудили крымчан, вообще никаким боком к защите Украины.
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А он так и сказал с "оккупированного Крыма" или я что-то прослушал?
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tZE inform

@tZEinform

·6 минСБУ отказалось выдать 28 человек содержащихся в блоке "Д" (особо важные) для обмена из списка России. Россия отказалась от обмена. Ждем сообщений от полиции про участие СБУ в убийстве Шеремета. Хроника одного Президента .. (обновление)
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Интересно девки пляшут. Теперь ***** сможет манипулировать выдачей пленных утверждая что пленные которые нужны Украине находятся не в ОРДЛО. Зато мы как и раньше будем отдавать всех кого ***** пожелает? Ето млять называется всех на всех? Вы про переговоры в Париже совсем другое говорили. Зеленський: звільнення полонених з РФ і окупованого Криму вирішуватиметься після повернення заручників з ОРДЛО - Цензор.НЕТ 5351
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В июле 2019 следственная группа по требованию Зеленского, предоставила ему доступ к секретной части данных расследования в деле Шеремета. УПК не предусматривает ознакомление с делом третьих лиц.и не делает исключение ни для кого. Наблюдается превышение служебных полномочий и давление на следствие.
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А що неясно? "всех на всех" буває тільки по закінченню війни (перемога і капітуляція), та й то не відразу. Полонені німці, італійці ще довго після війни будували в СРСР. Те, що відбувається зараз -- театр абсурда, він вже триває 6 років і тепер на сцені вже професіонали, хоч і діють по сценарію попередників.
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