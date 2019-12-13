 Зеленський: звільнення полонених з РФ і окупованого Криму вирішуватиметься після повернення заручників з ОРДЛО

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це він заявив в ефірі програми "Право на владу".
"Ми проговорили з президентом Російської Федерації (під час саміту "нормандської четвірки" 9 грудня в Парижі. - Ред.), що нам потрібно вирішити питання з громадянами України, які перебувають на території Росії та на території окупованого Криму. Це буде інший трек. Я думаю, що ми його обговорюватимемо після обміну всіх узгоджених на всіх узгоджених", - заявив він.
Президент України нагадав, що питання обміну, в межах якого Україні мають повернутись українські заручники з ОРДЛО має обговорюватись під час засідання Тристоронньої контактної групи в Мінську 18 грудня.
tZE inform
@tZEinform
·6 минСБУ отказалось выдать 28 человек содержащихся в блоке "Д" (особо важные) для обмена из списка России. Россия отказалась от обмена. Ждем сообщений от полиции про участие СБУ в убийстве Шеремета. Хроника одного Президента .. (обновление)